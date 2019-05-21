Как вкусно приготовить грибы сморчки
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Категория:
второе
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- сморчки
- лук
- сметана
- лук
- соль, перц
- масло растительное
Из грибов с таким неблагозвучным названием вполне можно приготовить очень вкусные и сытные блюда, как на праздничный стол, так и для питания в будние дни. Сморчки - достаточно экзотический продукт, приготовить их можно по разнообразным рецептам. Мы расскажем, как вкусно приготовить грибы сморчки.
Сморчки в сметанном соусе
Очень вкусное и аппетитное блюдо. Простой набор ингредиентов позволяет получить вкусовой акцент на сами грибы.
Ингредиенты:
- сморчки – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- сметана – 2 ст. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец;
- масло для обжаривания.
Рецепт приготовления:
- В основном вся специфика приготовления сморчков заключается в их подготовке. Грибы в сыром виде содержат ядовитые вещества, от которых вполне можно избавиться замачиванием и длительным отвариванием, согласно простым пошаговым рецептам.
- Грибы укладываем в любую просторную емкость шляпками вниз и впритык друг к другу.
- Заливаем уложенные сморчки водой и оставляем замачиваться на час. Затем воду меняем и споласкиваем.
- Перекладываем сморчки в кастрюлю заливаем водой и доводим до кипения, после чего воду сливаем.
- Вновь заливаем крутым кипятком, варим сморчки 30 минут.
- Отваренные грибы выкладываем в шумовку, чтобы стела вода.
- Выкладываем на сковородку нарезанный лук и сморчки, при желании их можно нарезать, солим, перчим.
- Обжариваем лук и грибы, добавив масло и закрыв крышкой, около 15-20 минут, несколько раз за это время перемешивая.
Добавляем сметану и раздавленный в чесночнице чеснок, перемешиваем. Даем блюду покипеть еще минут пять и подаем к столу в горячем виде.
Жаркое с картошкой и сморчками
В данном рецепте используется молодой картофель, но готовить это очень простое блюдо для повседневного питания можно и с более зрелым. Как же вкусно приготовить грибы сморчки с картошкой?
Ингредиенты:
- сморчки отваренные – 400 г;
- картофель молодой – 1 кг;
- лук – 1 головка;
- масло растительное для обжаривания;
- соль, перец;
- специи и пряные травы.
Приготовление:
- Чтобы приготовить сморчки со сметаной быстро и невероятно вкусно, молодой картофель тщательно промываем и нарезаем крупно прямо с кожурой.
- На разогретой сковороде обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета, добавляем грибы.
- Выкладываем к обжаренному луку и грибам нарезанный картофель, все солим, перчим и перемешиваем.
- Закрываем сковородку крышкой и жарим до готовности картошки, периодически перемешивая.
- Подаем вкусное и полезное блюдо к столу с овощным салатом или нарезкой, а также посыпаем измельченной зеленью.
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Суп из сморчков
Грибной суп из сморчков очень вкусен и прост в приготовлении, но также имеет свои особенности, которые обязательно следует учитывать, чтобы получить полезную еду.
Ингредиенты:
- сморчки – 200 – 300 г;
- картофель – 3 шт.;
- лук – 1 головка;
- пшено – 1 ст. л;
- соль, перец;
- масло растительное для обжаривания;
- сметана или масло сливочное для подачи;
- зелень.
Приготовление:
- Сморчки для приготовления вручную не промываем, так как в сыром виде их шляпки очень сильно крошатся. Замачиваем грибы на час, меняем воду и споласкиваем.
- Заливаем грибы водой и варим 30 минут, воду выливаем.
- Ножки у сморчков лучше отрезать, они плотные и невкусные, однако, решать вам. Отрезать ножки следует не в сыром виде, а после отваривания. Также по своему вкусу решаете нарезать сморчки или оставлять их в супе целиком.
- Грибы вновь заливаем, но уже кипятком и ставим на огонь.
- В кипящую воду со сморчками добавляем подготовленный нарезанный кубиками картофель и промытое пшено.
- Лук слегка обжариваем и выкладываем в суп. Все солим, перчим, добавляем лавровый лист и варим 20 минут.
- Даем супу настояться минут 15-20 и разливаем по порционным тарелкам, добавляем сметану и зелень, подаем к столу.
Маринованные сморчки
Такая закуска станет настоящим лакомым и пикантным сюрпризом для гостей за любым праздничным столом.
Ингредиенты:
- сморчки – 2 кг;
- чеснок – 1 головка;
- соль – 2 ст. л;
- сахар – 1, 5 ст. л;
- лавровый лист;
- перец душистый горошком;
- перец горький черный горошком;
- гвоздика;
- уксус 9 % - 2 ст. л.
Рецепт приготовления:
- Сморчки замачиваем, затем промываем под проточной водой очень осторожно, чтобы не поломать хрупкие шляпки.
- Выкладываем грибы в просторную емкость, заливаем водой и варим 10-15 минут. Воду сливаем, сморчки промываем и заливаем кипятком.
- Варим грибы во второй раз 20 минут.
- Пока сморчки отвариваются, подготавливаем маринад. Для чего наливаем в кастрюлю 800 мл воды, ставим на огонь.
- Доводим воду до кипения, добавляем все приготовленные специи и нарезанный чеснок.
- Подготавливаем две полулитровые баночки, промываем и стерилизуем.
- Отваренные сморчки в горячем виде раскладываем по подготовленным банкам.
- Добавляем в кипящий маринад 2 ст. л уксуса и заливаем горячий маринад в банки.
- Закрываем заготовки маринованных грибов на зиму в качестве закуски герметичными крышками. Если банки обычные, то укупориваем металлическими крышками, используя закаточную машинку для домашнего консервирования.
- Укутываем до полного остывания, храним маринованные сморчки в прохладном месте.
Теперь вы знаете, как вкусно приготовить грибы сморчки на зиму.
Запеканка со сморчками
Вкусное деликатесное блюдо с этими ранними грибами можно приготовить в духовке по нашему рецепту с фото.
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Ингредиенты:
- сморчки – 300 г;
- лук – 1 головка;
- сметана – 3 ст. л;
- яйца – 2 шт.;
- мука кукурузная – 2 ст. л;
- сыр твердый – 100 г;
- масло для обжаривания;
- соль, перец;
- зелень.
Приготовление:
- Сморчки для приготовления замачиваем в воде на час, осторожными движениями рук промываем.
- Воду, в которой грибы замачивались не сливаем, а извлекаем сморчки, перекладывая их в дуршлаг, споласкиваем под проточной водой.
- Выкладываем сморчки в кастрюлю, заливаем водой и варим 20 минут, извлекаем грибы, воду выливаем.
- Нарезаем сморчки тонкой соломкой и обжариваем вместе с нарезанным луком, солим, перчим.
- Яйца взбиваем, добавляем сметану, кукурузную муку, соль и перец.
- Выкладываем сморчки с луком в форму для запекания, смазанную маслом, заливаем сметанной заправкой.
- Запекаем в духовке при 180 *С в течение получаса. Извлекаем запеканку со сморчками, обильно посыпаем сыром, предварительно натертым на терке, вновь ставим в духовку на 5 минут.
- Подаем горячую ароматную запеканку с измельченной зеленью.
Соус со сморчками
Очень вкусный сытный соус можно употреблять как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира.
Ингредиенты:
- отваренные сморчки – 200 г;
- масло сливочное – 60 г;
- мука – 3 ст. л;
- сметана – 1 / 2 ст.;
- чеснок – 6 зубчиков;
- куриный бульон – 1 ст.;
- мускатный орех – щепотка;
- соль, перец;
- специи, приправы или пряные сухие травы.
Приготовление:
- Сморчки для приготовления вкусного блюда нарезаем соломкой. Обжариваем грибы на сковороде с половиной масла, солим, перчим.
- Чеснок раздавливаем в чесночнице, оставляем в готовности.
- Муку обжариваем на другой сковороде, добавляем оставшееся сливочное масло, обжаренные грибы и чеснок.
- Все тщательно перемешиваем, добавляем смесь бульона (если нет бульона, используем воду) и сметаны, мускатный орех, соль и желаемые специи.
Тушим до загустения и подаем к столу.
Узнав, как приготовить сморчки и то, что они очень полезны при правильном приготовлении, многие примут верное решение прогуляться по лесу, набраться здоровья и прихватить грибочков.
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А вы готовили сморчки? 2
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Татьяна / 21.05.19 16:24Много от знакомых слышала противоречивых мнений насчет сморчков, но прочитала вашу подборку, поняла, что те, кто высказывал негативное отношение, просто не умели их готовить. С друзьями на выходных обязательно пойдем собирать сморчки, еще и на зиму их замаринуем с мамой.
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Рита / 21.05.19 16:23Мы тремя семьями собрались в этом году за сморчками, услышав, что грибы вкусные и полезные, но многие советуют не употреблять их в местах общепита. Неизвестно как их там готовили, и есть случаи отравления, поэтому готовить надо только дома. В вашей подборке также на этом делается правильный акцент, спасибо за интересные рецепты.