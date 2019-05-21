Из грибов с таким неблагозвучным названием вполне можно приготовить очень вкусные и сытные блюда, как на праздничный стол, так и для питания в будние дни. Сморчки - достаточно экзотический продукт, приготовить их можно по разнообразным рецептам. Мы расскажем, как вкусно приготовить грибы сморчки.

Сморчки в сметанном соусе

Очень вкусное и аппетитное блюдо. Простой набор ингредиентов позволяет получить вкусовой акцент на сами грибы.

Ингредиенты:

сморчки – 500 г;

лук – 1 шт.;

сметана – 2 ст. л;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец;

масло для обжаривания.

Рецепт приготовления:

В основном вся специфика приготовления сморчков заключается в их подготовке. Грибы в сыром виде содержат ядовитые вещества, от которых вполне можно избавиться замачиванием и длительным отвариванием, согласно простым пошаговым рецептам. Грибы укладываем в любую просторную емкость шляпками вниз и впритык друг к другу. Заливаем уложенные сморчки водой и оставляем замачиваться на час. Затем воду меняем и споласкиваем. Перекладываем сморчки в кастрюлю заливаем водой и доводим до кипения, после чего воду сливаем. Вновь заливаем крутым кипятком, варим сморчки 30 минут. Отваренные грибы выкладываем в шумовку, чтобы стела вода. Выкладываем на сковородку нарезанный лук и сморчки, при желании их можно нарезать, солим, перчим. Обжариваем лук и грибы, добавив масло и закрыв крышкой, около 15-20 минут, несколько раз за это время перемешивая.

Добавляем сметану и раздавленный в чесночнице чеснок, перемешиваем. Даем блюду покипеть еще минут пять и подаем к столу в горячем виде.

Жаркое с картошкой и сморчками

В данном рецепте используется молодой картофель, но готовить это очень простое блюдо для повседневного питания можно и с более зрелым. Как же вкусно приготовить грибы сморчки с картошкой?

Ингредиенты:

сморчки отваренные – 400 г;

картофель молодой – 1 кг;

лук – 1 головка;

масло растительное для обжаривания;

соль, перец;

специи и пряные травы.

Приготовление:

Чтобы приготовить сморчки со сметаной быстро и невероятно вкусно, молодой картофель тщательно промываем и нарезаем крупно прямо с кожурой.

На разогретой сковороде обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета, добавляем грибы.

Выкладываем к обжаренному луку и грибам нарезанный картофель, все солим, перчим и перемешиваем.

Закрываем сковородку крышкой и жарим до готовности картошки, периодически перемешивая.

Подаем вкусное и полезное блюдо к столу с овощным салатом или нарезкой, а также посыпаем измельченной зеленью.

Интересно! Что приготовить на обед быстро и вкусно

Суп из сморчков

Грибной суп из сморчков очень вкусен и прост в приготовлении, но также имеет свои особенности, которые обязательно следует учитывать, чтобы получить полезную еду.

Ингредиенты:

сморчки – 200 – 300 г;

картофель – 3 шт.;

лук – 1 головка;

пшено – 1 ст. л;

соль, перец;

масло растительное для обжаривания;

сметана или масло сливочное для подачи;

зелень.

Приготовление:

Сморчки для приготовления вручную не промываем, так как в сыром виде их шляпки очень сильно крошатся. Замачиваем грибы на час, меняем воду и споласкиваем.

Заливаем грибы водой и варим 30 минут, воду выливаем.

Ножки у сморчков лучше отрезать, они плотные и невкусные, однако, решать вам. Отрезать ножки следует не в сыром виде, а после отваривания. Также по своему вкусу решаете нарезать сморчки или оставлять их в супе целиком.

Грибы вновь заливаем, но уже кипятком и ставим на огонь.

В кипящую воду со сморчками добавляем подготовленный нарезанный кубиками картофель и промытое пшено.

Лук слегка обжариваем и выкладываем в суп. Все солим, перчим, добавляем лавровый лист и варим 20 минут.

Даем супу настояться минут 15-20 и разливаем по порционным тарелкам, добавляем сметану и зелень, подаем к столу.

Маринованные сморчки

Такая закуска станет настоящим лакомым и пикантным сюрпризом для гостей за любым праздничным столом.

Ингредиенты:

сморчки – 2 кг;

чеснок – 1 головка;

соль – 2 ст. л;

сахар – 1, 5 ст. л;

лавровый лист;

перец душистый горошком;

перец горький черный горошком;

гвоздика;

уксус 9 % - 2 ст. л.

Рецепт приготовления:

Сморчки замачиваем, затем промываем под проточной водой очень осторожно, чтобы не поломать хрупкие шляпки. Выкладываем грибы в просторную емкость, заливаем водой и варим 10-15 минут. Воду сливаем, сморчки промываем и заливаем кипятком. Варим грибы во второй раз 20 минут. Пока сморчки отвариваются, подготавливаем маринад. Для чего наливаем в кастрюлю 800 мл воды, ставим на огонь. Доводим воду до кипения, добавляем все приготовленные специи и нарезанный чеснок. Подготавливаем две полулитровые баночки, промываем и стерилизуем. Отваренные сморчки в горячем виде раскладываем по подготовленным банкам. Добавляем в кипящий маринад 2 ст. л уксуса и заливаем горячий маринад в банки. Закрываем заготовки маринованных грибов на зиму в качестве закуски герметичными крышками. Если банки обычные, то укупориваем металлическими крышками, используя закаточную машинку для домашнего консервирования. Укутываем до полного остывания, храним маринованные сморчки в прохладном месте.

Теперь вы знаете, как вкусно приготовить грибы сморчки на зиму.

Запеканка со сморчками

Вкусное деликатесное блюдо с этими ранними грибами можно приготовить в духовке по нашему рецепту с фото.

Интересно! Вкусные кабачки в духовке - рецепты с фото

Ингредиенты:

сморчки – 300 г;

лук – 1 головка;

сметана – 3 ст. л;

яйца – 2 шт.;

мука кукурузная – 2 ст. л;

сыр твердый – 100 г;

масло для обжаривания;

соль, перец;

зелень.

Приготовление:

Сморчки для приготовления замачиваем в воде на час, осторожными движениями рук промываем. Воду, в которой грибы замачивались не сливаем, а извлекаем сморчки, перекладывая их в дуршлаг, споласкиваем под проточной водой. Выкладываем сморчки в кастрюлю, заливаем водой и варим 20 минут, извлекаем грибы, воду выливаем. Нарезаем сморчки тонкой соломкой и обжариваем вместе с нарезанным луком, солим, перчим. Яйца взбиваем, добавляем сметану, кукурузную муку, соль и перец. Выкладываем сморчки с луком в форму для запекания, смазанную маслом, заливаем сметанной заправкой. Запекаем в духовке при 180 *С в течение получаса. Извлекаем запеканку со сморчками, обильно посыпаем сыром, предварительно натертым на терке, вновь ставим в духовку на 5 минут. Подаем горячую ароматную запеканку с измельченной зеленью.

Соус со сморчками

Очень вкусный сытный соус можно употреблять как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира.

Ингредиенты:

отваренные сморчки – 200 г;

масло сливочное – 60 г;

мука – 3 ст. л;

сметана – 1 / 2 ст.;

чеснок – 6 зубчиков;

куриный бульон – 1 ст.;

мускатный орех – щепотка;

соль, перец;

специи, приправы или пряные сухие травы.

Приготовление:

Сморчки для приготовления вкусного блюда нарезаем соломкой. Обжариваем грибы на сковороде с половиной масла, солим, перчим. Чеснок раздавливаем в чесночнице, оставляем в готовности. Муку обжариваем на другой сковороде, добавляем оставшееся сливочное масло, обжаренные грибы и чеснок. Все тщательно перемешиваем, добавляем смесь бульона (если нет бульона, используем воду) и сметаны, мускатный орех, соль и желаемые специи.

Тушим до загустения и подаем к столу.

Узнав, как приготовить сморчки и то, что они очень полезны при правильном приготовлении, многие примут верное решение прогуляться по лесу, набраться здоровья и прихватить грибочков.