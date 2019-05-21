 
 
 

Клео.ру
 
 

Как вкусно приготовить грибы сморчки

  • Категория:
    второе
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • сморчки
  • лук
  • сметана
  • лук
  • соль, перц
  • масло растительное
0 0

Из грибов с таким неблагозвучным названием вполне можно приготовить очень вкусные и сытные блюда, как на праздничный стол, так и для питания в будние дни. Сморчки - достаточно экзотический продукт, приготовить их можно по разнообразным рецептам. Мы расскажем, как вкусно приготовить грибы сморчки. 

Сморчки в сметанном соусе

Очень вкусное и аппетитное блюдо. Простой набор ингредиентов позволяет получить вкусовой акцент на сами грибы.

Ингредиенты:

  • сморчки – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сметана – 2 ст. л;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль, перец;
  • масло для обжаривания.

 

Рецепт приготовления:

  1. В основном вся специфика приготовления сморчков заключается в их подготовке. Грибы в сыром виде содержат ядовитые вещества, от которых вполне можно избавиться замачиванием и длительным отвариванием, согласно простым пошаговым рецептам.
  2. Грибы укладываем в любую просторную емкость шляпками вниз и впритык друг к другу.
  3. Заливаем уложенные сморчки водой и оставляем замачиваться на час. Затем воду меняем и споласкиваем.
  4. Перекладываем сморчки в кастрюлю заливаем водой и доводим до кипения, после чего воду сливаем.
  5. Вновь заливаем крутым кипятком, варим сморчки 30 минут.
  6. Отваренные грибы выкладываем в шумовку, чтобы стела вода.
  7. Выкладываем на сковородку нарезанный лук и сморчки, при желании их можно нарезать, солим, перчим.
  8. Обжариваем лук и грибы, добавив масло и закрыв крышкой, около 15-20 минут, несколько раз за это время перемешивая.

Добавляем сметану и раздавленный в чесночнице чеснок, перемешиваем. Даем блюду покипеть еще минут пять и подаем к столу в горячем виде.

Жаркое с картошкой и сморчками

В данном рецепте используется молодой картофель, но готовить это очень простое блюдо для повседневного питания можно и с более зрелым. Как же вкусно приготовить грибы сморчки с картошкой?

Ингредиенты:

  • сморчки отваренные – 400 г;
  • картофель молодой – 1 кг;
  • лук – 1 головка;
  • масло растительное для обжаривания;
  • соль, перец;
  • специи и пряные травы.

Приготовление:

  • Чтобы приготовить сморчки со сметаной быстро и невероятно вкусно, молодой картофель тщательно промываем и нарезаем крупно прямо с кожурой.

  • На разогретой сковороде обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета, добавляем грибы.

  • Выкладываем к обжаренному луку и грибам нарезанный картофель, все солим, перчим и перемешиваем.

  • Закрываем сковородку крышкой и жарим до готовности картошки, периодически перемешивая.
  • Подаем вкусное и полезное блюдо к столу с овощным салатом или нарезкой, а также посыпаем измельченной зеленью.

Интересно! Что приготовить на обед быстро и вкусно

 

Суп из сморчков

Грибной суп из сморчков очень вкусен и прост в приготовлении, но также имеет свои особенности, которые обязательно следует учитывать, чтобы получить полезную еду.

Ингредиенты:

  • сморчки – 200 – 300 г;
  • картофель – 3 шт.;
  • лук – 1 головка;
  • пшено – 1 ст. л;
  • соль, перец;
  • масло растительное для обжаривания;
  • сметана или масло сливочное для подачи;
  • зелень.

Приготовление:

  • Сморчки для приготовления вручную не промываем, так как в сыром виде их шляпки очень сильно крошатся. Замачиваем грибы на час, меняем воду и споласкиваем.

  • Заливаем грибы водой и варим 30 минут, воду выливаем.
  • Ножки у сморчков лучше отрезать, они плотные и невкусные, однако, решать вам. Отрезать ножки следует не в сыром виде, а после отваривания. Также по своему вкусу решаете нарезать сморчки или оставлять их в супе целиком.

  • Грибы вновь заливаем, но уже кипятком и ставим на огонь.
  • В кипящую воду со сморчками добавляем подготовленный нарезанный кубиками картофель и промытое пшено.

  • Лук слегка обжариваем и выкладываем в суп. Все солим, перчим, добавляем лавровый лист и варим 20 минут.
  • Даем супу настояться минут 15-20 и разливаем по порционным тарелкам, добавляем сметану и зелень, подаем к столу.

Маринованные сморчки

Такая закуска станет настоящим лакомым и пикантным сюрпризом для гостей за любым праздничным столом.

Ингредиенты:

  • сморчки – 2 кг;
  • чеснок – 1 головка;
  • соль – 2 ст. л;
  • сахар – 1, 5 ст. л;
  • лавровый лист;
  • перец душистый горошком;
  • перец горький черный горошком;
  • гвоздика;
  • уксус 9 % - 2 ст. л.

Рецепт приготовления:

  1. Сморчки замачиваем, затем промываем под проточной водой очень осторожно, чтобы не поломать хрупкие шляпки.
  2. Выкладываем грибы в просторную емкость, заливаем водой и варим 10-15 минут. Воду сливаем, сморчки промываем и заливаем кипятком.
  3. Варим грибы во второй раз 20 минут.
  4. Пока сморчки отвариваются, подготавливаем маринад. Для чего наливаем в кастрюлю 800 мл воды, ставим на огонь.
  5. Доводим воду до кипения, добавляем все приготовленные специи и нарезанный чеснок.
  6. Подготавливаем две полулитровые баночки, промываем и стерилизуем.
  7. Отваренные сморчки в горячем виде раскладываем по подготовленным банкам.
  8. Добавляем в кипящий маринад 2 ст. л уксуса и заливаем горячий маринад в банки.
  9. Закрываем заготовки маринованных грибов на зиму в качестве закуски герметичными крышками. Если банки обычные, то укупориваем металлическими крышками, используя закаточную машинку для домашнего консервирования.
  10. Укутываем до полного остывания, храним маринованные сморчки в прохладном месте.

Теперь вы знаете, как вкусно приготовить грибы сморчки на зиму.

  • Вы любите грибы?

Запеканка со сморчками

Вкусное деликатесное блюдо с этими ранними грибами можно приготовить в духовке по нашему рецепту с фото.

Интересно! Вкусные кабачки в духовке - рецепты с фото

Ингредиенты:

  • сморчки – 300 г;
  • лук – 1 головка;
  • сметана – 3 ст. л;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука кукурузная – 2 ст. л;
  • сыр твердый – 100 г;
  • масло для обжаривания;
  • соль, перец;
  • зелень.

Приготовление:

  1. Сморчки для приготовления замачиваем в воде на час, осторожными движениями рук промываем.
  2. Воду, в которой грибы замачивались не сливаем, а извлекаем сморчки, перекладывая их в дуршлаг, споласкиваем под проточной водой.
  3. Выкладываем сморчки в кастрюлю, заливаем водой и варим 20 минут, извлекаем грибы, воду выливаем.
  4. Нарезаем сморчки тонкой соломкой и обжариваем вместе с нарезанным луком, солим, перчим.
  5. Яйца взбиваем, добавляем сметану, кукурузную муку, соль и перец.
  6. Выкладываем сморчки с луком в форму для запекания, смазанную маслом, заливаем сметанной заправкой.
  7. Запекаем в духовке при 180 *С в течение получаса. Извлекаем запеканку со сморчками, обильно посыпаем сыром, предварительно натертым на терке, вновь ставим в духовку на 5 минут.
  8. Подаем горячую ароматную запеканку с измельченной зеленью.

Соус со сморчками

Очень вкусный сытный соус можно употреблять как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира.

Ингредиенты:

  • отваренные сморчки – 200 г; 
  • масло сливочное – 60 г;
  • мука – 3 ст. л;
  • сметана – 1 / 2 ст.;
  • чеснок – 6 зубчиков;
  • куриный бульон – 1 ст.;
  • мускатный орех – щепотка;
  • соль, перец;
  • специи, приправы или пряные сухие травы.

Приготовление:

  1. Сморчки для приготовления вкусного блюда нарезаем соломкой. Обжариваем грибы на сковороде с половиной масла, солим, перчим.
  2. Чеснок раздавливаем в чесночнице, оставляем в готовности.
  3. Муку обжариваем на другой сковороде, добавляем оставшееся сливочное масло, обжаренные грибы и чеснок.
  4. Все тщательно перемешиваем, добавляем смесь бульона (если нет бульона, используем воду) и сметаны, мускатный орех, соль и желаемые специи.

Тушим до загустения и подаем к столу.

Узнав, как приготовить сморчки и то, что они очень полезны при правильном приготовлении, многие примут верное решение прогуляться по лесу, набраться здоровья и прихватить грибочков.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
21.05.2019
Теги: как приготовить грибы рецепты

Читайте также

 

А вы готовили сморчки? 2  

Оставить комментарий
  • Татьяна / 21.05.19 16:24
    -
    0
    +
    Много от знакомых слышала противоречивых мнений насчет сморчков, но прочитала вашу подборку, поняла, что те, кто высказывал негативное отношение, просто не умели их готовить. С друзьями на выходных обязательно пойдем собирать сморчки, еще и на зиму их замаринуем с мамой.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Рита / 21.05.19 16:23
    -
    0
    +
    Мы тремя семьями собрались в этом году за сморчками, услышав, что грибы вкусные и полезные, но многие советуют не употреблять их в местах общепита. Неизвестно как их там готовили, и есть случаи отравления, поэтому готовить надо только дома. В вашей подборке также на этом делается правильный акцент, спасибо за интересные рецепты.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору