Самый вкусный и полезный салат из стручковой фасоли
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Категория:
Салаты
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Расчитано на
3 порции порции
Ингредиенты
- куриная грудка
- фасоль стручковая
- шампиньоны
- листья салата
- сладкий перец
- белый кунжут
- подсолнечное масло
- соевый соус
- перец молотый
- соль
Салат из стручковой фасоли получается очень вкусным и полезным блюдом для всех членов семьи. Существует много рецептов с фото приготовления салатов с этим ингредиентом, и в этом нет ничего удивительного, ведь зеленая фасоль очень полезна для здоровья каждого человека. В ней содержится множество витаминов, белка и клетчатки, которая так необходима нашему организму.
Салаты из фасоли можно готовить с добавлением грибов, других овощей, рыбой, морепродуктами и мясом. А чтобы готовое блюдо получилось более вкусным, приправьте его оливковым маслом и ароматными травами по вкусу. Рассмотрим самые простые рецепты салатов с фасолью, которые разнообразят повседневное меню и украсят праздничный стол.
Теплый салат из стручковой фасоли с курицей
Очень простой и быстрый в приготовлении салат по вкусу больше напоминает блюдо паназиатской кухни. Сочетание ингредиентов немного необычное, но готовый салат того стоит.
Ингредиенты:
- грудка куриная – 450 грамм;
- стручковая фасоль – 200 грамм;
- шампиньоны – 300 грамм;
- листья салата – половина пучка;
- сладкий перец – 1 штука;
- белый кунжут – 1 ложка столовая;
- подсолнечное масло – для жарки;
- соус соевый – 4 ложки столовых;
- перец молотый, соль кухонная – по вкусу.
Приготовления:
- Для приготовления очень вкусного и сытного салата из стручковой фасоли по этому рецепту с фото, первым делом нужно заняться подготовкой курицы.
- Промываем грудку под проточной водой, обсушиваем и нарезаем кубиками небольшого размера. Измельченное мясо выкладываем в глубокий салатник и заливаем соевым соусом, на 30 минут помещаем мариноваться в холодильник.
- Промытую стручковую фасоль режем средними кусочками.
- Очищаем от семян и перегородок сладкий перец, шинкуем в виде брусочков.
- Грибы промываем и нарезаем тонкими пластинами, обжариваем на сковороде без добавления масла, чтобы выпарилась вся жидкость. После чего можно добавить несколько ложек подсолнечного масла и продолжаем обжаривать шампиньоны еще минут пять.
- Маринованное мясо вместе с соусом выкладываем на разогретую сковороду с маслом и готовим на среднем огне до хрустящей корочки. После приготовления куриное мясо и грибы выкладываем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла.
- В течение пяти минут обжариваем стручковую фасоль, а затем сладкий перец.
- Промытые листья салата выкладываем на большое блюдо. Сверху раскладываем в виде горки обжаренное мясо и грибы, приправляем по вкусу острым перцем.
- Следом идут обжаренные овощи, солим все содержимое по вкусу.
- Теперь нам осталось присыпать готовый салат семенами кунжута и можно подать в теплом виде.
Салат из зеленой фасоли с сыром
Это еще один очень простой и вкусный салат из стручковой фасоли с сыром. Представленный рецепт можно видоизменять по своему вкусу добавляя другие ингредиенты. Всего несколько минут и оригинальная закуска к столу будет готова.
Ингредиенты:
- стручковая фасоль – 250 грамм;
- чеснок – 2 дольки;
- яйца – 3 штуки;
- сыр твердый – 150 грамм;
- соль кухонная, перец молотый;
- сметана или низкокалорийный майонез – по вкусу.
Приготовление:
- Стручковую фасоль помещаем в подсоленную воду и отвариваем до готовности. Замороженный продукт можно отваривать в течение пяти минут после момента закипания. Готовую фасоль откидываем на дуршлаг и ополаскиваем проточной водой.
- Варим яйца около 10 минут, очищаем и нарезаем мелкими кубиками.
- Дольки чеснока чистим от шелухи и измельчаем при помощи пресса.
- Кусочек твердого сыра режем кубиками или натираем на терке со средними дырочками, это уже по желанию.
- Берем глубокий салатник и соединяем все измельченные ингредиенты. Солим, заправляем сметаной либо майонезом. Не забываем салат поперчить, перемешиваем и подаем к столу.
Салат из фасоли зеленой и ветчиной
Салат из стручковой фасоли по этому рецепту с фото получается очень вкусным и сытным за счет добавления ветчины и свежих помидоров. Легкий и нежный салатик порадует вас своим свежим вкусом и аппетитным ароматом.
Ингредиенты:
- фасоль зеленая – 350 грамм;
- томаты свежие – 3 штуки;
- ветчина – 300 грамм;
- сыр твердый – 150 грамм;
- лук репчатый – ¼ головки;
- соль кухонная;
- майонез или сметана.
Приготовление:
- Стручковую фасоль опускаем в кипящую воду с добавлением щепотки соли. Продолжаем варить в течение пяти минут, после чего готовый продукт откидываем на сито и промываем в проточной воде.
- Промываем свежие помидоры и нарезаем средними кубиками. Берем ¼ часть репчатого лука, очищаем и рубим ножом как можно мельче.
- Ветчину нарезаем не очень длинной соломкой.
- Сыр режем кубиками или просто трем на терке.
- В глубоком салатнике все измельченные компоненты смешиваем, заправляем сметаной либо майонезом, перчим и солим по вкусу.
Как видите, существует много разных рецептов с фото очень простых и вкусных салатов из стручковой фасоли.
Если вы хотите приготовить какое-то легкое и низкокалорийное блюдо, тогда готовый фасолевый салат лучше заправлять оливковым или подсолнечным маслом.
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А вы готовите стручковую фасоль для своей семьи? 2
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Анастасия / 31.08.18 13:32Приготовила сегодня ваш теплый салат с курицей, очень необычный получился. Вкус и правда, больше похож на азиатскую кухню, люблю такое сочетание ингредиентов.
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Тая / 31.08.18 13:31Очень классная подборка рецептов, не думала, что из обычной стручковой фасоли можно приготовить, сколько вкусных салатиков.