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Самый вкусный и полезный салат из стручковой фасоли

  • Категория:
    Салаты
  • Расчитано на
    3 порции порции

Ингредиенты

  • куриная грудка
  • фасоль стручковая
  • шампиньоны
  • листья салата
  • сладкий перец
  • белый кунжут
  • подсолнечное масло
  • соевый соус
  • перец молотый
  • соль
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Салат из стручковой фасоли получается очень вкусным и полезным блюдом для всех членов семьи. Существует много рецептов с фото приготовления салатов с этим ингредиентом, и в этом нет ничего удивительного, ведь зеленая фасоль очень полезна для здоровья каждого человека. В ней содержится множество витаминов, белка и клетчатки, которая так необходима нашему организму.

Салаты из фасоли можно готовить с добавлением грибов, других овощей, рыбой, морепродуктами и мясом. А чтобы готовое блюдо получилось более вкусным, приправьте его оливковым маслом и ароматными травами по вкусу. Рассмотрим самые простые рецепты салатов с фасолью, которые разнообразят повседневное меню и украсят праздничный стол.

Теплый салат из стручковой фасоли с курицей

Очень простой и быстрый в приготовлении салат по вкусу больше напоминает блюдо паназиатской кухни. Сочетание ингредиентов немного необычное, но готовый салат того стоит.

Ингредиенты:

  • грудка куриная – 450 грамм;
  • стручковая фасоль – 200 грамм;
  • шампиньоны – 300 грамм;
  • листья салата – половина пучка;
  • сладкий перец – 1 штука;
  • белый кунжут – 1 ложка столовая;
  • подсолнечное масло – для жарки;
  • соус соевый – 4 ложки столовых;
  • перец молотый, соль кухонная – по вкусу.

Приготовления:

  • Для приготовления очень вкусного и сытного салата из стручковой фасоли по этому рецепту с фото, первым делом нужно заняться подготовкой курицы.

  • Промываем грудку под проточной водой, обсушиваем и нарезаем кубиками небольшого размера. Измельченное мясо выкладываем в глубокий салатник и заливаем соевым соусом, на 30 минут помещаем мариноваться в холодильник.

  • Промытую стручковую фасоль режем средними кусочками.
  • Очищаем от семян и перегородок сладкий перец, шинкуем в виде брусочков.

  • Грибы промываем и нарезаем тонкими пластинами, обжариваем на сковороде без добавления масла, чтобы выпарилась вся жидкость. После чего можно добавить несколько ложек подсолнечного масла и продолжаем обжаривать шампиньоны еще минут пять.

  • Маринованное мясо вместе с соусом выкладываем на разогретую сковороду с маслом и готовим на среднем огне до хрустящей корочки. После приготовления куриное мясо и грибы выкладываем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла.

  • В течение пяти минут обжариваем стручковую фасоль, а затем сладкий перец.

  • Промытые листья салата выкладываем на большое блюдо. Сверху раскладываем в виде горки обжаренное мясо и грибы, приправляем по вкусу острым перцем.

  • Следом идут обжаренные овощи, солим все содержимое по вкусу.

  • Теперь нам осталось присыпать готовый салат семенами кунжута и можно подать в теплом виде.

  • А вы готовите салаты из спаржевой фасоли?

Салат из зеленой фасоли с сыром

Это еще один очень простой и вкусный салат из стручковой фасоли с сыром. Представленный рецепт можно видоизменять по своему вкусу добавляя другие ингредиенты. Всего несколько минут и оригинальная закуска к столу будет готова.

Ингредиенты:

  • стручковая фасоль – 250 грамм;
  • чеснок – 2 дольки;
  • яйца – 3 штуки;
  • сыр твердый – 150 грамм;
  • соль кухонная, перец молотый;
  • сметана или низкокалорийный майонез – по вкусу.

Приготовление:

  • Стручковую фасоль помещаем в подсоленную воду и отвариваем до готовности. Замороженный продукт можно отваривать в течение пяти минут после момента закипания. Готовую фасоль откидываем на дуршлаг и ополаскиваем проточной водой.

  • Варим яйца около 10 минут, очищаем и нарезаем мелкими кубиками.

  • Дольки чеснока чистим от шелухи и измельчаем при помощи пресса.

  • Кусочек твердого сыра режем кубиками или натираем на терке со средними дырочками, это уже по желанию.

  • Берем глубокий салатник и соединяем все измельченные ингредиенты. Солим, заправляем сметаной либо майонезом. Не забываем салат поперчить, перемешиваем и подаем к столу.

Салат из фасоли зеленой и ветчиной

Салат из стручковой фасоли по этому рецепту с фото получается очень вкусным и сытным за счет добавления ветчины и свежих помидоров. Легкий и нежный салатик порадует вас своим свежим вкусом и аппетитным ароматом.

Ингредиенты:

  • фасоль зеленая – 350 грамм;
  • томаты свежие – 3 штуки;
  • ветчина – 300 грамм;
  • сыр твердый – 150 грамм;
  • лук репчатый – ¼ головки;
  • соль кухонная;
  • майонез или сметана.

Приготовление:

  • Стручковую фасоль опускаем в кипящую воду с добавлением щепотки соли. Продолжаем варить в течение пяти минут, после чего готовый продукт откидываем на сито и промываем в проточной воде.

  • Промываем свежие помидоры и нарезаем средними кубиками. Берем ¼ часть репчатого лука, очищаем и рубим ножом как можно мельче.
  • Ветчину нарезаем не очень длинной соломкой.

  • Сыр режем кубиками или просто трем на терке.

  • В глубоком салатнике все измельченные компоненты смешиваем, заправляем сметаной либо майонезом, перчим и солим по вкусу.

Как видите, существует много разных рецептов с фото очень простых и вкусных салатов из стручковой фасоли.

Если вы хотите приготовить какое-то легкое и низкокалорийное блюдо, тогда готовый фасолевый салат лучше заправлять оливковым или подсолнечным маслом. 

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31.08.2018
Теги: салат стручковая фасоль рецепты

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