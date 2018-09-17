Рыжики маринованные на зиму: лучшие рецепты

С наступлением осени приходит время для рыжиков. Это особенный гриб, невероятно ароматный и украшение любого стола – и праздничного и повседневного. А если научитьсь готовить рыжики маринованные на зиму горячим способом, по рецептам приведенных ниже, то вы порадуете своих близких безумно вкусной закуской.

Маринование с лимонной кислотой

Такой способ подойдет тем любителям лесной добычи, которые не хотят добавлять уксус в домашние консервы.

Ингредиенты:

1 кг свежесобранных рыжиков;

1 ч. л. поваренной соли с горкой;

0,5 ч. л. лимонной кислоты;

0,5 ст. воды.

Рецепт приготовления:

Перебираем грибы. Удаляем нижнюю часть ножки, примерно 1–2 сантиметра в зависимости от повреждения.

Отбрасываем весь мусор.

Лучше когда в банку помещаем лесные плоды одного размера, поэтому сортируем их.

Посуду промываем содовым раствором и хорошо ополаскиваем. Стерилизуем стеклянные емкости паром.

Крышки провариваем 1–2 минуты.

Кипятим воду, в нее добавляем соль и кислоту.

В этот маринад помещаем рыжики.

Готовим их на минимальном огне около 15 минут.

Грибы перекладываем в банки, доливаем смесью, в которой они варились.

Укупориваем заготовку, переворачиваем кверху дном. Утепляем ненужным одеялом.

После полного остывания банок переносим их в прохладное место.

Подаем маринованные рыжики в качестве самостоятельной закуски, заправив свежим репчатым луком и душистым подсолнечным маслом.

Маринованные грибы со специями

Рыжики сами по себе очень вкусны и ароматны, любителям душистых специй предлагаем следующий вариант их консервирования горячим способом.

Ингредиенты:

1 кг рыжиков;

4–5 ст. питьевой или колодезной воды;

5–7 шт. черного перца горошком;

2 шт. гвоздики;

1,5-2 ч. л. поваренной соли;

0,5 ст. уксуса столового 9%.

Рецепт приготовления:

Промытые и перебранные грибы кипятим в подсоленной воде 5 минут. Отбрасываем их на дуршлаг, промываем, и отставляем в сторону, чтобы жидкость стекла полностью. Кипятим воду со специями и приправами не менее 5 минут, в конце добавляем уксус. В стерилизованные банки складываем грибы, заливаем слегка остывшим маринадом. Накрываем прокипяченными крышками, закатываем ключом. Рыжики, маринованные на зиму по этому горячему способу лучше хранить в холодильнике.

Дегустировать закуску рекомендуется через 3 дня после приготовления.

Быстрое маринование грибов

Рыжики можно засолить, высушить или замариновать, как в следующем рецепте.

Ингредиенты:

2 кг грибов;

1 л родниковой или фильтрованной воды;

0,5 ст. спиртового уксуса 9%;

1,5-2 ст. л. поваренной соли;

2 ст. л. белого сахарного песка;

2–3 лавровых листа;

7–8 горошин черного перца;

3–4 горошины душистого перца.

Рецепт приготовления:

Ставим на огонь кастрюлю, вливаем 1-1,5 литра воды. Когда она закипит, добавляем соль. Помещаем туда очищенные от мусора и промытые грибы. Варим 15 минут. Промываем их под краном, возвращаем в чистую варочную емкость. Все ингредиенты, кроме уксуса, добавляем к грибам, кипятим 5 минут. Вливаем в заготовку кухонную кислоту и держим на огне еще 2-3 минуты. Раскладываем в банки готовые рыжики, заливаем маринадом и укупориваем. Выносим консервы в подвал или прохладное место. Такую заготовку можно добавлять к начинке в пирогах, использовать в салатах или дополнять ею пиццу.

Классический вариант маринования грибов горячим способом

Рыжики великолепно сочетаются с луком, овощ подчеркивает характерный аромат грибов и придает им насыщенность.

Ингредиенты:

2 кг грибов (рыжиков);

2 ст. л. поваренной соли;

2 ст. л. сахарного песка;

8–10 шт. черного перца горошком;

4 лавровых листа;

2–3 ст. л. спиртового уксуса 9%;

0,5 л родниковой или бутилированной воды;

2 крупных головки лука репчатого.

Рецепт приготовления:

Подготовленные грибы опускаем в кастрюлю с холодной водой, добавляем сюда же очищенный лук.

Ставим на огонь. Когда закипит, убавляем температуру до минимальной и варим 20 минут.

В это время берем другую емкость, в нее вливаем 0,5 л воды, доводим до 100 градусов.

Рыжики отбрасываем на дуршлаг, промываем.

Перекладываем грибы в кипящую воду, добавляем все ингредиенты кроме, уксуса и готовим 5 минут.

Вливаем кухонную кислоту, варим еще 2-3 минуты.

Готовый рыжики перекладываем в чистые, сухие и стерилизованные банки. Заливаем маринадом.

Накрываем банки прокипяченными крышками и закатываем.

Переворачиваем консервы, тепло укутываем и ждем, пока остынут.

Храним в темном, холодном месте.

Совет: дегустируем рыжики, маринованные на зиму по этому горячему способу через 72 часа.

Пикантные рыжики с чесноком и кориандром

Необычный вкус лесной добыче придаст корейская специя, широко применяемая в различных салатах восточной народностью.

Ингредиенты:

2 кг рыжиков одинакового размера;

1 ч. л. горчицы в семенах;

0,5 ст. рафинированного масла;

4 листа лавра;

2 ст. л. поваренной соли;

1,5-2 ст. л. белого сахарного песка;

0,5 л воды;

6-7 горошин белого перца;

3-4 горошины душистого перца (зависит от вкуса);

2-3 ст. л. спиртового уксуса 9%;

1 головка чеснока.

Рецепт приготовления:

В стерилизованные банки складываем отваренные и промытые грибы. Варим маринад около 10 минут из всех составляющих ингредиентов, пряностей, масла и специй. Снимаем с огня и сразу заливаем им банки с рыжиками, накрываем стерилизованными крышками. Укупориваем заготовку, храним при плюсовой температуре не выше 10 градусов.

Рыжики «Ароматные»

Этот вид грибов имеет яркую окраску. Приготовленные горячим способом, по этому рецепту на зиму, рыжики сохраняют аппетитный оттенок даже во время хранения.

Ингредиенты:

2 кг рыжиков;

2 л родниковой или фильтрованной воды;

2 ст. л. поваренной соли;

2 ст. л. белого сахарного песка;

6–8 горошин черного перца;

3–4 горошины душистого перца;

1 головка чеснока (средняя);

0,5 ст. уксуса или 1 ч. л. (без горки) лимонной кислоты;

2–3 шт. гвоздики;

лавровый лист, зелень укропа, хрен —по вкусу.

Рецепт приготовления:

Очищенный чеснок нарезаем тонкими пластинками. На дно чистых, стерилизованных банок кладем веточки укропа. Помещаем в них отваренные, промытые рыжики, перекладывая их чесноком. Ставим на огонь кастрюлю, выливаем в нее воду. Когда жидкость нагреется до 100 градусов, отправляем туда лавровые листья, гвоздику, душистый и черный перец, соль и сахар. Варим 5 минут. В кипящий маринад добавляем уксус или кислоту и этой смесью заливаем грибы. Укупориваем банки, укутываем. Как только остынут — выносим на хранение. Из такой заготовки получаются интересные закуски и необычные салаты.

Совет: в заготовках грибов для хранения на долгий срок лучше использовать для закатки банки и крышки с винтовой резьбой. На последних напыление с внутренней стороны более прочное, чем на обычных, под ключ.

Грибы в кисло-пряном маринаде

Этот рецепт подойдет для любителей рыжиков в насыщенном специями и уксусом растворе.

Ингредиенты:

4 ст. очищенной воды;

2 кг рыжиков;

2 головки репчатого лука;

1-2 ст. л. горчицы (в зернах);

2 ст. л. поваренной соли;

2-3 ст. л. белого сахарного песка;

2 ст. спиртового уксуса 9%;

1 ст. л. можжевельника (ягоды);

8 горошин черного перца;

3-4 листа лавровых.

Рецепт приготовления:

На дно банок складываем очищенный и нарезанный кольцами лук. Туда же добавляем горчицу. Сверху складываем отваренные грибы. Из всех остальных ингредиентов варим маринад. Время приготовления - 10 минут. Заливаем его в банку с рыжиками и накрываем крышками. На дно большой кастрюли кладем сложенное вдвое полотенце. Сверху помещаем емкости с заготовками. Заливаем на 2/3 водой (температура должна соответствовать маринаду). Стерилизуем рыжики 15 минут после закипания жидкости вокруг банок. Закручиваем крышки, ждем, пока не остынут, и выносим на хранение. Такие грибы лучше всего подавать как дополнение к основному, горячему блюду.

Примечание: любую кухонную кислоту добавляем в маринад за 2-3 минуты до готовности.

Маринованные рыжики с растительным маслом и томатным соусом

Совершенно непривычный вариант заготовки грибов на зиму горячим способом.

Ингредиенты:

1 ст. питьевой воды;

1.5 кг рыжиков;

1 ст. томатного соуса;

1 ст. растительного масла;

2 больших головки репчатого лука;

1 ст. л. сахарного песка;

5 шт. горошин душистого перца;

черный перец горошком, поваренная соль, лавровый лист —по вкусу.

Рецепт приготовления:

В горячий маринад из пряностей, перца и соли помещаем отваренные грибы, готовим их 15 минут. Добавляем нарезанный соломкой лук, масло и томат, провариваем четверть часа. Раскладываем грибы по подготовленным банкам, заливаем смесью, в которой они варились. Немедленно укупориваем, переворачиваем вверх тормашками и утепляем шерстяным одеялом. Как только консервы остынут, убираем на хранение в подвал или погреб.

Такая заготовка станет прекрасным дополнением к тушеной капусте или овощному рагу.