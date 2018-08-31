Рецепт пальчики оближешь: резанные помидоры на зиму

Из некондиционных плодов можно приготовить резаные помидоры на зиму «Пальчики оближешь». В таких рецептах с фото используются слишком крупные плоды или слегка подпорченные и примятые.

Резанные помидоры «Пальчики оближешь» без стерилизации на зиму

Лучше всего брать для этого рецепта с фото крупные томаты. Они должны быть спелыми, но упругими, чтобы в процессе консервирования сохранили форму и не превратились в кашу.

Ингредиенты:

2 кг крепких, больших помидоров;

3 светлых, репчатых луковиц средней величины;

7 долек зимнего чеснока;

1 ст. л. уксуса 9%;

1 ст. л. рафинированного масла;

10 г свежего или сушеного базилика;

2 ст. л. поваренной соли;

2 ст. л. белого сахарного песка;

3 бутона гвоздики;

6 горошин душистого перца.

Рецепт приготовления:

Тщательно моем все овощи, чистим лук и чеснок от шелухи.

Заливаем корнеплоды, томаты и зелень холодной водой на 10 минут.

Шинкуем лук тонкими полукольцами, чеснок – небольшими пластинками.

Стерилизуем банку любым удобным способом.

Крупными дольками нарезаем томаты, укладываем их слоями вперемешку с чесноком, луком и зеленью.

Заливаем помидоры кипятком, накрываем крышкой и ждем 15 минут.

Сливаем жидкость обратно в кастрюлю, доводим до 100 градусов.

Снова выливаем горячую воду в томаты, опять ждем четверть часа.

В третий раз в кастрюлю с настоем отправляем все специи. Как только жидкость закипит, выливаем ее в банку с заготовкой, сверху добавляем уксус.

Герметично укупориваем, переворачиваем на толстую подложку.

Утепляем со всех сторон на 12 часов.

Выносим в погреб на хранение, как только заготовка остынет полностью.

Совет: вместо обычного уксуса можно добавить яблочный – тогда маринад будет иметь приятный фруктовый вкус.

Резаные помидоры «Пальчики оближешь» со стерилизацией

Очень удобная ароматная заготовка на зиму для небольшой семьи, по рецепту с фото лучше ее делать в небольших баночках.

Ингредиенты:

800 г крепких, спелых томатов;

2 лавровых листа;

6 горошин душистого перца;

1 средняя репчатая луковица светлого сорта.

Для маринада:

4 лавровых листа;

15 горошин душистого перца;

1 л питьевой воды;

10 бутонов гвоздики;

2 ст. л. белого сахара;

1 ст. л. поваренной соли;

2 ст. л. рафинированного масла;

1 ст. л. уксусной эссенции.

Рецепт приготовления:

Промываем овощи, чистим луковицу. Нарезаем ее крупными полукольцами, томаты шинкуем поперек толстыми кружками или режем на 4–8 долек – все зависит от формы плодов и их размера. Смешать приправы и специи с водой, вылить сюда же масло. Довести маринад до кипения. На дно банки выложить половину лука, следом – кусочки томатов. Последним слоем идут полукольца репчатого корнеплода. Вливаем раствор в банку с заготовкой, оставляем место для уксуса. Накрываем консервы крышками, стерилизуем 15 минут на водяной бане. Вынимаем емкости с помидорами, вливаем в каждую банку уксус и немедленно закатываем. Переворачиваем консервы вверх тормашками, укутываем со всех сторон. Выносим на хранение в кладовку или подвал через 12 часов.

Совет: никогда не используйте в маринадах йодированную соль. Польза от такой приправы после кипячения будет весьма сомнительной, а вкус заготовки она испортит безвозвратно.

Резаные помидоры «Пальчики оближешь» без уксуса

Не все любят присутствие кислой специи в консервах, поэтому рецепт заготовки на зиму с фото поможет разнообразить обед противникам маринадов.

Ингредиенты:

томаты сорта «Сливка»;

1 луковица;

1–2 дольки чеснока;

3 горошины душистого перца;

1 лавровый лист.

Для маринада:

2 л питьевой или очищенной воды;

6 ст. л. белого сахарного песка;

2 ст. л. поваренной соли;

1 ст. л. рафинированного масла.

Примечание: количество ингредиентов указано для литровой банки вкусной заготовки. Но так как закрываем обычно несколько емкостей сразу, маринад рассчитан на большую массу овощей.

Рецепт приготовления:

Тщательно моем банки, обезжириваем их содой. Стерилизуем любым удобным способом.

На дно каждой емкости укладываем перец горошком, лавровый лист и дольку чеснока, нарезанную тонкими пластинками.

У промытых помидоров удаляем плодоножки, каждый плод режем на несколько частей поперек.

Очищенную луковицу шинкуем полукольцами.

Смешиваем все компоненты для маринада, кроме масла, отправляем на плиту.

Выкладываем кусочки томатов плотно в банки, пересыпая их луковыми полукольцами.

Заливаем горячий маринад в заготовку, оставляя место для масла у самого края.

Отправляем томаты на водяную баню. Время стерилизации – 5 минут с момента закипания жидкости вокруг консервов.

Вынимаем помидоры из кипятка, вливаем масло и немедленно укупориваем заготовку.

Переворачиваем и утепляем на 12 часов.

Хранить такие консервы лучше в прохладном месте.

Совет: определить нужное количество маринада очень просто. Следует залить обычной водой уложенные в банку для консервирования овощи, затем воду аккуратно слить. К получившемуся количеству жидкости можно добавить еще 50 мл основы для маринада.