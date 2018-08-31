Рецепт пальчики оближешь: резанные помидоры на зиму
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
2 часа
Ингредиенты
- помидоры
- лук
- чеснок
- уксус
- масло
- базилик
- гвоздика
- сахар
- перец
Из некондиционных плодов можно приготовить резаные помидоры на зиму «Пальчики оближешь». В таких рецептах с фото используются слишком крупные плоды или слегка подпорченные и примятые.
Резанные помидоры «Пальчики оближешь» без стерилизации на зиму
Лучше всего брать для этого рецепта с фото крупные томаты. Они должны быть спелыми, но упругими, чтобы в процессе консервирования сохранили форму и не превратились в кашу.
Ингредиенты:
- 2 кг крепких, больших помидоров;
- 3 светлых, репчатых луковиц средней величины;
- 7 долек зимнего чеснока;
- 1 ст. л. уксуса 9%;
- 1 ст. л. рафинированного масла;
- 10 г свежего или сушеного базилика;
- 2 ст. л. поваренной соли;
- 2 ст. л. белого сахарного песка;
- 3 бутона гвоздики;
- 6 горошин душистого перца.
Рецепт приготовления:
- Тщательно моем все овощи, чистим лук и чеснок от шелухи.
- Заливаем корнеплоды, томаты и зелень холодной водой на 10 минут.
- Шинкуем лук тонкими полукольцами, чеснок – небольшими пластинками.
- Стерилизуем банку любым удобным способом.
- Крупными дольками нарезаем томаты, укладываем их слоями вперемешку с чесноком, луком и зеленью.
- Заливаем помидоры кипятком, накрываем крышкой и ждем 15 минут.
- Сливаем жидкость обратно в кастрюлю, доводим до 100 градусов.
- Снова выливаем горячую воду в томаты, опять ждем четверть часа.
- В третий раз в кастрюлю с настоем отправляем все специи. Как только жидкость закипит, выливаем ее в банку с заготовкой, сверху добавляем уксус.
- Герметично укупориваем, переворачиваем на толстую подложку.
- Утепляем со всех сторон на 12 часов.
- Выносим в погреб на хранение, как только заготовка остынет полностью.
Совет: вместо обычного уксуса можно добавить яблочный – тогда маринад будет иметь приятный фруктовый вкус.
Резаные помидоры «Пальчики оближешь» со стерилизацией
Очень удобная ароматная заготовка на зиму для небольшой семьи, по рецепту с фото лучше ее делать в небольших баночках.
Ингредиенты:
- 800 г крепких, спелых томатов;
- 2 лавровых листа;
- 6 горошин душистого перца;
- 1 средняя репчатая луковица светлого сорта.
Для маринада:
- 4 лавровых листа;
- 15 горошин душистого перца;
- 1 л питьевой воды;
- 10 бутонов гвоздики;
- 2 ст. л. белого сахара;
- 1 ст. л. поваренной соли;
- 2 ст. л. рафинированного масла;
- 1 ст. л. уксусной эссенции.
Рецепт приготовления:
- Промываем овощи, чистим луковицу.
- Нарезаем ее крупными полукольцами, томаты шинкуем поперек толстыми кружками или режем на 4–8 долек – все зависит от формы плодов и их размера.
- Смешать приправы и специи с водой, вылить сюда же масло. Довести маринад до кипения.
- На дно банки выложить половину лука, следом – кусочки томатов.
- Последним слоем идут полукольца репчатого корнеплода.
- Вливаем раствор в банку с заготовкой, оставляем место для уксуса.
- Накрываем консервы крышками, стерилизуем 15 минут на водяной бане.
- Вынимаем емкости с помидорами, вливаем в каждую банку уксус и немедленно закатываем.
- Переворачиваем консервы вверх тормашками, укутываем со всех сторон.
- Выносим на хранение в кладовку или подвал через 12 часов.
Совет: никогда не используйте в маринадах йодированную соль. Польза от такой приправы после кипячения будет весьма сомнительной, а вкус заготовки она испортит безвозвратно.
Резаные помидоры «Пальчики оближешь» без уксуса
Не все любят присутствие кислой специи в консервах, поэтому рецепт заготовки на зиму с фото поможет разнообразить обед противникам маринадов.
Ингредиенты:
- томаты сорта «Сливка»;
- 1 луковица;
- 1–2 дольки чеснока;
- 3 горошины душистого перца;
- 1 лавровый лист.
Для маринада:
- 2 л питьевой или очищенной воды;
- 6 ст. л. белого сахарного песка;
- 2 ст. л. поваренной соли;
- 1 ст. л. рафинированного масла.
Примечание: количество ингредиентов указано для литровой банки вкусной заготовки. Но так как закрываем обычно несколько емкостей сразу, маринад рассчитан на большую массу овощей.
Рецепт приготовления:
- Тщательно моем банки, обезжириваем их содой. Стерилизуем любым удобным способом.
- На дно каждой емкости укладываем перец горошком, лавровый лист и дольку чеснока, нарезанную тонкими пластинками.
- У промытых помидоров удаляем плодоножки, каждый плод режем на несколько частей поперек.
- Очищенную луковицу шинкуем полукольцами.
- Смешиваем все компоненты для маринада, кроме масла, отправляем на плиту.
- Выкладываем кусочки томатов плотно в банки, пересыпая их луковыми полукольцами.
- Заливаем горячий маринад в заготовку, оставляя место для масла у самого края.
- Отправляем томаты на водяную баню. Время стерилизации – 5 минут с момента закипания жидкости вокруг консервов.
- Вынимаем помидоры из кипятка, вливаем масло и немедленно укупориваем заготовку.
- Переворачиваем и утепляем на 12 часов.
- Хранить такие консервы лучше в прохладном месте.
Совет: определить нужное количество маринада очень просто. Следует залить обычной водой уложенные в банку для консервирования овощи, затем воду аккуратно слить. К получившемуся количеству жидкости можно добавить еще 50 мл основы для маринада.
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А вы заготавливали на зиму резанные помидоры? 3
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Инесса / 31.08.18 14:15Никогда не консервировала томаты без уксуса, да еще и кусочками. Я вообще к столовой кислоте плохо отношусь, а ваш рецептик про консервирование без нее прямо находка для меня. Обязательно сделаю!
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Светланы / 31.08.18 14:14Здорово, что попала на ваш сайт, как раз в этом году у меня небывалый урожай помидоров. Обязательно приготовлю такие консервы – в моей семье прямо культ этого овоща
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Виктория / 31.08.18 14:14Отличные рецепты, сразу видно, что человек хорошо разбирается в теме. Спасибо!