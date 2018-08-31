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Рецепт пальчики оближешь: резанные помидоры на зиму

  • Категория:
    заготовки
  • Время приготовления:
    2 часа

Ингредиенты

  • помидоры
  • лук
  • чеснок
  • уксус
  • масло
  • базилик
  • гвоздика
  • сахар
  • перец
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Из некондиционных плодов можно приготовить резаные помидоры на зиму «Пальчики оближешь». В таких рецептах с фото используются слишком крупные плоды или слегка подпорченные и примятые.

Резанные помидоры «Пальчики оближешь» без стерилизации на зиму

Лучше всего брать для этого рецепта с фото крупные томаты. Они должны быть спелыми, но упругими, чтобы в процессе консервирования сохранили форму и не превратились в кашу.

Ингредиенты:

  • 2 кг крепких, больших помидоров;
  • 3 светлых, репчатых луковиц средней величины;
  • 7 долек зимнего чеснока;
  • 1 ст. л. уксуса 9%;
  • 1 ст. л. рафинированного масла;
  • 10 г свежего или сушеного базилика;
  • 2 ст. л. поваренной соли;
  • 2 ст. л. белого сахарного песка;
  • 3 бутона гвоздики;
  • 6 горошин душистого перца.

Рецепт приготовления:

  • Тщательно моем все овощи, чистим лук и чеснок от шелухи.

  • Заливаем корнеплоды, томаты и зелень холодной водой на 10 минут.
  • Шинкуем лук тонкими полукольцами, чеснок – небольшими пластинками.

  • Стерилизуем банку любым удобным способом.
  • Крупными дольками нарезаем томаты, укладываем их слоями вперемешку с чесноком, луком и зеленью.

  • Заливаем помидоры кипятком, накрываем крышкой и ждем 15 минут.
  • Сливаем жидкость обратно в кастрюлю, доводим до 100 градусов.

  • Снова выливаем горячую воду в томаты, опять ждем четверть часа.
  • В третий раз в кастрюлю с настоем отправляем все специи. Как только жидкость закипит, выливаем ее в банку с заготовкой, сверху добавляем уксус.

  • Герметично укупориваем, переворачиваем на толстую подложку.
  • Утепляем со всех сторон на 12 часов.
  • Выносим в погреб на хранение, как только заготовка остынет полностью.

Совет: вместо обычного уксуса можно добавить яблочный – тогда маринад будет иметь приятный фруктовый вкус.

Резаные помидоры «Пальчики оближешь» со стерилизацией

Очень удобная ароматная заготовка на зиму для небольшой семьи, по рецепту с фото лучше ее делать в небольших баночках.

Ингредиенты:

  • 800 г крепких, спелых томатов;
  • 2 лавровых листа;
  • 6 горошин душистого перца;
  • 1 средняя репчатая луковица светлого сорта.

Для маринада:

  • 4 лавровых листа;
  • 15 горошин душистого перца;
  • 1 л питьевой воды;
  • 10 бутонов гвоздики;
  • 2 ст. л. белого сахара;
  • 1 ст. л. поваренной соли;
  • 2 ст. л. рафинированного масла;
  • 1 ст. л. уксусной эссенции.

Рецепт приготовления:

  1. Промываем овощи, чистим луковицу.
  2. Нарезаем ее крупными полукольцами, томаты шинкуем поперек толстыми кружками или режем на 4–8 долек – все зависит от формы плодов и их размера.
  3. Смешать приправы и специи с водой, вылить сюда же масло. Довести маринад до кипения.
  4. На дно банки выложить половину лука, следом – кусочки томатов.
  5. Последним слоем идут полукольца репчатого корнеплода.
  6. Вливаем раствор в банку с заготовкой, оставляем место для уксуса.
  7. Накрываем консервы крышками, стерилизуем 15 минут на водяной бане.
  8. Вынимаем емкости с помидорами, вливаем в каждую банку уксус и немедленно закатываем.
  9. Переворачиваем консервы вверх тормашками, укутываем со всех сторон.
  10. Выносим на хранение в кладовку или подвал через 12 часов.

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Совет: никогда не используйте в маринадах йодированную соль. Польза от такой приправы после кипячения будет весьма сомнительной, а вкус заготовки она испортит безвозвратно.

Резаные помидоры «Пальчики оближешь» без уксуса

Не все любят присутствие кислой специи в консервах, поэтому рецепт заготовки на зиму с фото поможет разнообразить обед противникам маринадов.

Ингредиенты:

  • томаты сорта «Сливка»;
  • 1 луковица;
  • 1–2 дольки чеснока;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 1 лавровый лист.

Для маринада:

  • 2 л питьевой или очищенной воды;
  • 6 ст. л. белого сахарного песка;
  • 2 ст. л. поваренной соли;
  • 1 ст. л. рафинированного масла.

Примечание: количество ингредиентов указано для литровой банки вкусной заготовки. Но так как закрываем обычно несколько емкостей сразу, маринад рассчитан на большую массу овощей.

Рецепт приготовления:

  • Тщательно моем банки, обезжириваем их содой. Стерилизуем любым удобным способом.

  • На дно каждой емкости укладываем перец горошком, лавровый лист и дольку чеснока, нарезанную тонкими пластинками.

  • У промытых помидоров удаляем плодоножки, каждый плод режем на несколько частей поперек.
  • Очищенную луковицу шинкуем полукольцами.

  • Смешиваем все компоненты для маринада, кроме масла, отправляем на плиту.
  • Выкладываем кусочки томатов плотно в банки, пересыпая их луковыми полукольцами.

  • Заливаем горячий маринад в заготовку, оставляя место для масла у самого края.
  • Отправляем томаты на водяную баню. Время стерилизации – 5 минут с момента закипания жидкости вокруг консервов.

  • Вынимаем помидоры из кипятка, вливаем масло и немедленно укупориваем заготовку.
  • Переворачиваем и утепляем на 12 часов.
  • Хранить такие консервы лучше в прохладном месте.

Совет: определить нужное количество маринада очень просто. Следует залить обычной водой уложенные в банку для консервирования овощи, затем воду аккуратно слить. К получившемуся количеству жидкости можно добавить еще 50 мл основы для маринада.

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31.08.2018
Теги: помидоры рецепты на зиму

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