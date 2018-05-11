Как сажать лук-севка в открытый грунт?

Лук входит в число культур, выращивание которых было начато человеком одной из первых, ведь по некоторым данным "окультурили" лук примерно 4 тыс. лет назад. Несмотря на "слезоточивость", вызываемую этим овощем, сейчас он присутствует в арсенале почти всех кухонь мира, а большинство блюд без его добавления просто-напросто покажутся пресными и безвкусными.

Несмотря на существование большого количества разновидностей лука, каждая из них находит своих почитателей. Здесь и лук-порей, знаменитый своей нежностью и деликатностью, и всеми известный репчатый лук; сорта многолетнего шнитт-лука и лука-батуна способны своей красотой не хуже цветов справиться с задачей украшения вашего дачного участка, а лук-слизун знаменит удачным сочетанием вкусов как лука, так и чеснока.

Это далеко не исчерпывающий перечень видов лука, их значительно больше и разнообразием вкусовых оттенков лук может покорить даже самых изысканных гурманов.

Сроки посадки

Лук высоко ценился уже со времен древнего Египта в качестве средства, хорошо противодействующего повальному мору, поэтому – выращивание этой культуры происходило, практически, повсеместно. Лук в обязательном порядке включался в повседневный рацион строивших пирамиды рабов, во избежание различного рода эпидемий. У римлян считалось, что употребление лука значительно повышает запасы энергии в организме и делает воина просто бесстрашным.

Русь не является исключением, так в годы наиболее страшных эпидемий – связки лука развешивались в жилых помещениях в целях препятствования проникновению какой-либо заразы.

И в наше время одной из первостепенных задач дачника по ведению земельного участка —является посадка лука-севка в открытый грунт.

Но, как правило, особенно у начинающих огородников могут возникать вопросы: когда нужно высаживать севок? Как осуществляется его подготовка к посадке в открытый грунт? Каким образом осуществляется уход для получения хорошего урожая? Есть и другие вопросы, но на их рассмотрении поподробнее остановимся далее.

На своем дачном участке вы можете вырастить лук любым способом. Если ваш выбор пал на выращивание лука из семян, то первый год придется потратить на получение мелких луковичек – севков. С наступлением осени эти луковички собирают с грядки и хранят до весны.

Но на практике наиболее часто встречается вариант, при котором дачники покупают уже готовый лук-севок, ввиду сложностей, которые могут возникать при хранении этих маленьких луковичек, да и процесс их сбора является занятием довольно трудоемким.

Посадку лука можно производить, как только погода на улице станет стабильно теплой и почва достаточно хорошо прогреется. Обусловлено это тем, если проводить посадку лука слишком рано, не дождавшись того, чтобы почва прогрелась выше 12-14°С – лук может пойти в стрелку, а рост зелени будет происходить активнее чем репки.

Как правило, наиболее благоприятные дни для посадки лука-севка наступают в конце апреля. Негативно на будущем урожае может сказаться и запаздывание с посевом.

Это обусловлено тем, что из-за слишком высоких температур и недостатка влаги развитие луковицы проходит в разы медленнее. Учитывая опыт предыдущих поколений, многие дачники ориентируются со сроком высаживания весной по началу цветения черемухи.

Подготовка севка

В общем, процесс подготовки семян к посадке можно разделить на следующие этапы:

калибровка;

сортировка;

прогревание;

дезинфекция и прогревание;

Остановимся на них поподробнее. Если планируется производить посадку лука-севка на репу, то предварительно следует перебрать все луковицы и отсортировать их по размеру. Как правило, в первую очередь высаживаются самые крупные семена, после чего в ход идут средние и мелкие, соответственно.

Заранее, можно сказать, о том, что, как показывает многолетняя практика, крупные семена луковиц пойдут в стрелки, в то время, как из мелких вырастут куда более крупные головки.

За 3–4 дня до высадки отсортированного посадочного материала, его следует просушить и прогреть, расстелив тонким слоем неподалеку от источника тепла. Но смотрите, за тем, чтобы его температура не превышала 35-42 °С. Если не выполнить описанных выше действий прогрева и просушки семян, то весь лук пойдет в стрелки. После этого высушенные семена севка на 8–10 часов замачивают в слабо концентрированном растворе комплексных удобрений, примерно 15–20 г на 10 л воды.

Далее семена следует поместить в раствор медного купороса, в целях осуществления профилактики грибковых заболеваний. Выполнив весь перечень описанных выше действий, промойте ваши семена, и смело можете приступать к посадке лука-севка в грунт.

Основные правила посадки

Высаживание такого лука нужно осуществлять на заранее приготовленные грядки рядками. Наиболее предпочтительным расстоянием между грядками считается интервал в 20–25 см. Такое расстояние нужно для того, чтобы было более удобно осуществлять обработку лука, а последующие посадки проветривались гораздо лучше. При этом глубина проделываемых в почве борозд должна достигать порядка 5–8 см в общем случае. Это значение может варьироваться в зависимости от того, вносились ли минеральные удобрения при перекопке вашего участка.

Так, в случае последнего, допускается вариант высыпания луковиц прямо на грядки, с последующей их присыпкой 1–2 см слоем почвы.

Теперь разберемся с тем, на какой же дистанции следует располагать соседние луковицы в грядке. Здесь основополагающим фактором является диаметр луковиц:

севок диаметром до 1 см следует сажать на расстоянии 4–5 см друг от друга;

диаметром до 1,5 см — на расстоянии 6–8 см;

до 2 см — на расстоянии 8–10 см.

Посаженые луковицы следует плотно обжимать землей и сверху прикрыть слоем мульчи толщиной примерно 2,5-3 см. Если все сделано согласно описанным выше требованиям, то уже через неделю после посадки можете ожидать появления первых всходов.

Правильный уход за севком после посадки

После выполнения посадки лука-севка наступает не менее важный этап ухода за посажеными семенами. Он подразумевает несколько основных процедур, от которых во многом будет зависеть качество и количество получаемого в будущем урожая. Для лука выделяют следующие направления ухода:

рыхление;

полив;

прополка;

удобрения;

Теперь, о порядке осуществления этих действий. В первую очередь специалистами рекомендуется проделывать регулярное рыхление почвы. Это нужно это для того, чтобы разрушить поверхностную корку земли, которая существенно замедляет рост растений. А разрыхляя почву мы, будем предоставлять корням лука постоянный доступ к притоку воздуха.

До того как появились первые всходы рыхлить следует только междурядья, во избежание повреждения посаженых семян, а затем можно, и даже нужно осуществлять рыхление земли между луковицами в грядке. По достижению луковицами среднего размера нужно начать постепенно отгребать от них почву. Это поспособствует последующему увеличению их размера и быстрому созреванию. Лук – растение, нуждающееся в постоянно увлажненном грунте, особенно в период активной вегетации, поэтому поливать почву в это время необходимо не реже чем 1–2 раза в неделю.

С наступлением июля, начинается созревание луковиц. В это время излишняя влага становится ненужной, поэтому, при отсутствии сезонных осадков, увлажнение проводят максимум 1 раз в 2 недели. Примерно за 3 недели до начала сбора урожая следует полностью прекратить полив лука.

Как и многие другие – посадки лука нуждаются в регулярной прополке от сорняков, что поможет вам избежать развития различного рода грибковых заболеваний. Если же пренебрежительно отнестись к процессу прополки и осуществлять процесс выращивания лука на загрязненной грядке, то наиболее вероятен исход, при котором у луковиц образуется толстая сочная шейка. Это негативно скажется на их последующем хранении.

Для получения хорошего урожая, вам будет необходимо проводить систематические подкормки. Делается это по той причине, что лук является культурой, хорошо отзывающейся на полноценное питание. На первом этапе внесения удобрений, лучшим вариантом будет их применение через 20–30 дней после посадки.

Для этих целей специалистами рекомендуется использовать органику: перепревший коровяк 1:10 или куриный помет 1:15. Примерный расход питательного раствора должен составлять порядка 10 л на 1 кв. м.

Следующий этап проведения подкормки лука рекомендуется проводить по прохождении 3 недель после предыдущего раза. Для этого будет необходимо, непосредственно перед поливом, рассыпать аммиачную селитру и сернистый калий в сухом виде по 15 г на каждый метр площади.

Далее, при подкормке лука на головку, ее нужно будет проводить при необходимости, о которой вам подскажут следующие внешние признаки:

формирование растением сравнительно небольшого пучка зелени;

короткие перья — будут означать нехватку азота;

случай, при котором листья замедлено растут и имеют бледный цвет – также будет свидетельствовать о недостатке азота;

если перья имеют серый оттенок с гофрированным краем — наиболее вероятна нехватка калия;

когда луковицы начинают преждевременно сохнуть — ваши луковицы испытывают недостаток фосфора.

Кроме всего прочего, нужно своевременно проводить обработку луковиц от различных вредителей и заболеваний. Для этих задач можно применять универсальное средство: 1 ч. л. хлорокиси меди или медного купороса размешать с 35 мл жидкого мыла, и все это развести в 10 л воды.

Этим раствором необходимо каждые 15 дней осуществлять опрыскивание надземной части лука.

Вот вроде и все, что хотелось бы сказать о выращивании лука из севка. Вырастить хороший урожай не так уж сложно, однако, для того чтобы это сделать нужно учитывать все предпочтения этой культуры. Кроме того, если вы обеспечите хорошую просушку урожая, то вам удастся сохранить овощ до самой весны.