Как вкусно приготовить сочного гуся в духовке
-
Категория:
второе
-
Время приготовления:
5-6 часа
Ингредиенты
- гусь
- яблоки
- картофель
- чеснок
- изюм
- специи
Чтобы вкусно приготовить гуся, надо использовать только свежую птицу и знать тонкости подготовительного этапа. При этом можно попробовать рецепты запекания для духовки целиком или разделаным на порции. А чтобы мясо было мягким и сочным, надо соблюдать все этапы маринования, использовать качественные специи и продукты.
Вся сложность в приготовлении заключается в толстой шкуре и большим количеством подкожного жира птицы. Поэтому, на устранение этой проблемы и будут в основном направлены усилия.
Гусь с картошкой и яблоками
Его готовили в печи еще в Древней Руси и старинный вариант запекания передавался от одного поколения следующему. Приготовить гуся по рецепту с фото очень просто, а подготовительный этап не отнимет много времени.
Ингредиенты:
- гусь — 1 шт.;
- чеснок — 1-2 головки;
- изюм — 2 ст.л.;
- яблоки — 3-4 шт.;
- картофель — 5-8 шт.
- соль, черный молотый перец — по ¼ стакана;
Приготовление:
- Моем гуся в горячей воде и убираем все внутренности. Гузку сразу срезаем, так как она придает мясу неприятный запах. При этом вырезаем эту часть как можно глубже.
- Обдаем тушку кипятком несколько раз снаружи и изнутри, чтобы специи легко впитались в распаренные поры. Убираем пинцетом перья, если они остались.
- После этой процедуры тщательно и основательно натираем гуся сначала солью крупного помола (внутри и снаружи), а затем перцем. Оставляем на час. Стараемся не просто смазать кожу солью, а именно втереть.
- Укладываем готовую птицу на противень с решеткой, налив вниз немного фильтрованной воды так, чтобы она не касалась гуся.
- Выпекаем в течение часа при температуре 100 °С, убавляем до 70 °С и оставляем на 5-6 часов или на ночь томиться.
- Когда подкожный жир вытечет в максимальном количестве, вынимаем противень и слегка охлаждаем на балконе или на холоде. Снимаем застывший смалец и сливаем не застывший, оставшийся жир.
- Начиняем гуся промытым изюмом, затем цельными или разделенными на четвертинки яблоками. Чтобы фрукты не трескались, прокалываем их зубочисткой в нескольких местах.
- Оборачиваем шею, крылья и крайние части небольшими кусочками фольги, чтобы нежная кожа не обгорала.
- Выставляем температуру 140 °С и выпекаем 30 минут или дольше. Выливаем в стакан часть подготовленного жира. Добавляем пропущенный через пресс чеснок. Во время запекания каждые полчаса извлекаем и смазываем тушку подготовленным маринадом при помощи силиконовой кисти.
- Картофель очищаем и отвариваем до полуготовности в течение 10 минут.
- Выкладываем на противень и смазываем жиром с чесноком. Ставим в духовку и запекаем до золотистой корочки и полной готовности, повысив температуру до 180 °С.
Если дома нет решетки, подходящей по размеру противня, используем вместо него овощную подложку. Берем крупные лук или морковь, очищаем, режем на большие куски и выкладываем на дно противня. Заливаем водой и выпекаем птицу на овощах.
Гусь с яблоками и апельсином
Ароматные цитрусовые — лучший способ, чтобы сделать мясо ароматным, мягким и сочным. А рецепт особого медово-горчичного маринада подойдет не только для гуся, но и любой дичи, запеченной в духовке.
Ингредиенты:
- гусь – 1 шт.;
- яблоки – 1 кг;
- апельсин – 2–3 шт.
- Для маринада:
- мед – 3 ст. л.;
- горчица дижонская – 3 ч. л.;
- приправа для курицы;
- соль, перец;
- чеснок сушеный;
- цедра лимона.
Приготовление:
- Удаляем у выпотрошенного и опаленного на огне гуся крайние части и вырезаем всю гузку.
- В 10 литрах воды растворяем 1 кг соли и оставляем тушку на ночь в рассоле.
- Снимаем цедру с одного апельсина и кладем в отдельную емкость.
- Промываем засоленного гуся, обсушиваем при комнатной температуре.
- Начиняем птицу заранее подготовленными дольками яблок и апельсинов.
- Зашиваем разрез. Для этого стягиваем кожу зубочистками, а затем скрепляем нитками или веревкой, обвязывая все зубочистки крест накрест.
- Готовим маринад. К ранее снятой цедре добавляем мед, горчицу и специи.
- Промазываем гуся и заворачиваем его в несколько слоев фольги. Ставим в холодильник мариноваться на сутки.
- Выпекаем в течение 4 часа при температуре 180 °С.
- Извлекаем тушку и выкладываем на противень очищенные яблоки.
- Снимаем фольгу и ставим в духовку еще на полчаса.
Подаем гуся, приготовленного по рецепту с фото нарезав на кусочки и уложив на блюдо для подачи вместе с запеченными яблоками и дольками апельсина.
Гусь в апельсиновом соусе
Если все сделать по рецепту, то необычный вкус сочного блюда гости не забудут. Но прежде чем подавать мясо на праздничный стол, лучше пару раз потренироваться, чтобы гусь, запеченный в духовке, был мягким и ароматным.
Ингредиенты:
- молодой гусь;
- сушеный чеснок – 3 ст. л.;
- зеленые яблоки — 1 кг;
- апельсины — 3 шт.;
- черный перец и сушеный чеснок — по вкусу;
- корица — ¼ часть ч. л.;
- мед жидкий — 1 ст. л.
- соевый соус – 100 мл;
- мед – 2 ст. л.;
- апельсин — 1 шт.;
- имбирь свежий – 30 г.
Ингредиенты для соуса:
- апельсин — 2 шт.;
- крахмал картофельный — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- вода фильтрованная — 50 мл;
- корица — 1 щепотка.
Приготовление:
- Очищаем гуся от перьев и внутренностей, срезаем лапы и сальную железу.
- В отдельные емкости натираем имбирь, цедру апельсина. Отжимаем сок цитрусового. Смешиваем все ингредиенты для маринада и тщательно перемешиваем до полного растворения меда.
- Заливаем подготовленный соус внутрь гуся и поливаем сверху. Затягиваем посуду пищевой пленкой и ставим в холодильник на сутки. Вынимаем каждые 1-2 часа и переворачиваем, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом.
- Застилаем противень фольгой. Изымаем из яблока сердцевину и нарезаем кольцами. Выкладываем фруктовую подложку, чтобы гусь не пристал к фольге во время выпекания.
- Вынимаем тушку из холодильника и даем стечь излишкам маринада.
- Режем мытые яблоки на 4 части, вырезаем сердцевину и складываем в миску. Добавляем корицу и мед. Хорошо перемешиваем.
- Смешиваем перец с чесноком в равных пропорциях и хорошо натираем этой смесью гуся внутри и снаружи.
- Заполняем внутреннюю часть птицы яблоками в медово-коричном маринаде.
- Закрываем разрез в тушке шпажкой или сшиваем обычными нитками.
- Накладываем сверху фольгу и выпекаем при температуре 180 °С в течение 1,5 часов.
- Вынимаем противень и набираем около 10 столовых ложек выделившегося сока в отдельную емкость. Ставим запекаться еще на полчаса.
- Очищаем 1 апельсин от кожуры, делим на дольки и снимаем с них кожицу. Отжимаем сок со второго цитруса в отдельную емкость.
- Вливаем в сотейник, отобранный с противня жир, добавляем сок цитрусовых, мед и корицу. Хорошо перемешиваем и ждем, когда жидкость закипит.
- Добавляем в крахмал воду и мешаем до полного растворения. Вливаем в соус и доводим до кипения. Если надо сделать его более густым, добавляем еще 1-2 ч.л. крахмала, регулируя количество самостоятельно, а не по рецепту с фото.
- Засыпаем в кипящий соус очищенные дольки апельсина, даем закипеть и выключаем плиту. Пробуем на вкус и если не хватает сладости или кислинки, добавляем мед или сок лимона.
- Вынимаем гуся и поливаем выделившимся соком. Укутываем фольгой лапы, крылья и шею, а тушку оставляем открытой. Ставим запекаться на полчаса.
- Готовую птицу вынимаем из духовки и накрываем фольгой, подгибая края вниз, чтобы выделяющийся пар не выходил наружу. Оставляем настояться на 15-20 минут. Чтобы мясо было мягким и сочным, надо в обязательном порядке выполнить завершающий этап приготовления рецепта гуся.
Перед подачей делим птицу на порционные куски и поливаем соусом. Если нет уверенности в том, что нестандартное блюдо понравится близким, подаем в отдельной посуде.
Гусь порционными кусочками в кисло-сладком соусе
Соевый соус заменяет соль, поэтому ее не надо добавлять в этот рецепт гуся. Однако, чтобы птица, запеченная в духовке, получилась ароматной, а мясо было мягким и сочным, можно дополнить маринад любимыми специями на собственный вкус.
Ингредиенты:
- гусь;
- корейский кисло-сладкий соус – 1 пакет;
- соевый соус – 50 мл;
- лук – 2 головки;
- лимон – 1 шт.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Опаленного и промытого гуся разделываем на порционные кусочки, складываем их в емкость.
- Нарезаем лук полукольцами и добавляем к мясу.
- Снимаем с лимона цедру при помощи терки и нарезаем дольками. Закладываем в посуду.
- Поливаем мясо соевым и кисло-сладким соусами, все тщательно перемешиваем.
- Закрываем емкость пищевой пленкой и ставим в холодильник на 6 часов.
- Застилаем противень фольгой. Складываем маринованное мясо в рукав для запекания и выпекаем при температуре 160 °С в течение двух часов.
В зависимости от мощности духовки птица может готовиться по-разному. Поэтому важно проверить ее на готовность за полчаса до срабатывания таймера.
Гусь, фаршированный грибами, гречкой и яблоками
Приготовив мясо, очень удобно позаботиться сразу и о гарнире. Каша впитает в себя жир и маринад, став отдельным, не менее вкусным блюдом, которое можно подавать тем, кто боится пробовать птицу.
Ингредиенты:
- гусь – 3 кг;
- красное вино – 1 ст.;
- грибы сушеные — 20 шт.;
- яблоки — 0,5 кг;
- лук – 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- корень петрушки — небольшой;
- соль — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- гречка — 1 стакан (140 г);
- тмин — 1 ст. л.;
- тимьян — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Смешиваем специи и пряности в отдельной емкости. Застилаем рабочую поверхность клеенкой и кладем на нее птицу. Натираем тушку солью, а затем пряностями снаружи и внутри.
- Делаем на коже проколы острым ножом в месте расположения филя и окороков, не задевая мяса. Для этого держим нож параллельно поверхности.
- Вливаем вино в гуся, чтобы оно покрывало стенки ребер.
- Укладываем, держа шеей вниз, в плотный полиэтиленовый пакет и поливаем остатками вина снаружи. Не спеша переворачиваем несколько раз, чтобы жидкость равномерно распределилась по тушке.
- Если возраст гуся, купленного для приготовления в духовке, известен и ему не больше 6 месяцев, убираем в холодильник на 1,5-2 суток. Старого маринуем по этому рецепту 3-4 дня, чтобы мясо точно было мягким и сочным.
- Извлекаем птицу из пакета и даем кожице подсохнуть. Для этого оставляем ее в тазике или на решетке в хорошо проветриваемом помещении.
- Готовим фарш. Сушеные грибы кладем в миску и заливаем кипятком на 2-3 минуты. Сливаем воду и промываем каждый гриб по отдельности под открытым краном от пыли и мусора.
- Перекладываем заготовку в казан или кастрюлю. Заливаем водой так, чтобы ее количество было 1:1 к количеству гречки.
- Добавляем целые очищенные моркови и 1 головку лука, разрезанный пополам корень петрушки и 1 ч. л. соли без горки. Перемешиваем.
- Варим на минимальном огне при закрытой крышке от 1 до 1,5 часов.
- Отбрасываем грибы на дуршлаг и вынимаем овощи. Оставляем слегка остыть.
- Шинкуем грибы тонкой соломкой и закладываем в казан. Добавляем к ним отвар и доводим до кипения.
- Закладываем гречку и варим до готовности. Добавляем сливочное масло и оставляем на 7 минут. Перемешиваем.
- Очищаем и как можно мельче нарезаем вторую луковицу.
- Разогреваем на сковороде сливочное масло и пассеруем лук в течение 10 минут, регулярно перемешивая. Смешиваем с гречкой.
- Закладываем фарш внутрь гуся и закрываем его шпажками.
- Застилаем противень фольгой и поливаем 1 ст. л. воды. Кладем гуся посередине и по краям свежевымытые яблоки.
- Накрываем вторым листом фольги и оставляем по углам маленькие дырочки, чтобы через них выходил пар при запекании.
- Выставляем режим 220 °С и ставим гуся на 10 минут прогреваться при этой температуре. Уменьшаем до 160 °С и оставляем на полчаса. Убавляем до 140 °С и запекаем молодого гуся еще 1 час, а старого — 2 часа.
- Снимаем фольгу и убираем яблоки. Переворачиваем грудкой вверх и печем при температуре 150-160 °С от часа до получаса до красивой корочки.
- Если гусь не совсем молодой, то есть еще один прием сделать мясо мягче. Для этого перед тем, как мариновать, следует пробланшировать в кипятке по 5 минут с каждой стороны.
Чтобы блюдо по рецепту получилось по-настоящему вкусным, надо запекать в духовке непросто молодого гуся, но и тщательно подготовленного к употреблению. Мясо будет мягким и сочным и не останется неприятного послевкусия, если удалить сальные железы, все внутренности, перья и срезать конечности у птицы. Только тщательная подготовка превратит жесткое пахучее мясо в изысканный деликатес.
Читайте также
А вы готовите гуся в духовке? 3
-
Женя / 26.01.19 23:17Спасибо, кое - что для себя прояснила. Теперь, надеюсь, наш домашний гусь будет еще вкусней!
-
Мария / 26.01.19 23:16Мне готовить гуся помогает муж, он его просто обожает и получается, что готовим его вместе довольно часто. Наработанная практика дело хорошее, но ознакомившись с вашими рецептами и советами, мы поняли, что лучше почаще заглядывать в инет за информацией.
-
Cveta / 26.01.19 23:16У нас дома мясо готовлю только я, поэтому всегда просматриваю самые свежие рецепты – новинки, чтобы быть «на высоте» своего кулинарного искусства. Данная подборка очень даже ничего, собраны все существующие советы по приготовлению этой «дичи», во всяком случае, основные на сегодняшний момент.