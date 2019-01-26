Как вкусно приготовить сочного гуся в духовке

Чтобы вкусно приготовить гуся, надо использовать только свежую птицу и знать тонкости подготовительного этапа. При этом можно попробовать рецепты запекания для духовки целиком или разделаным на порции. А чтобы мясо было мягким и сочным, надо соблюдать все этапы маринования, использовать качественные специи и продукты.

Вся сложность в приготовлении заключается в толстой шкуре и большим количеством подкожного жира птицы. Поэтому, на устранение этой проблемы и будут в основном направлены усилия.

Гусь с картошкой и яблоками

Его готовили в печи еще в Древней Руси и старинный вариант запекания передавался от одного поколения следующему. Приготовить гуся по рецепту с фото очень просто, а подготовительный этап не отнимет много времени.

Ингредиенты:

гусь — 1 шт.;

чеснок — 1-2 головки;

изюм — 2 ст.л.;

яблоки — 3-4 шт.;

картофель — 5-8 шт.

соль, черный молотый перец — по ¼ стакана;

Приготовление:

Моем гуся в горячей воде и убираем все внутренности. Гузку сразу срезаем, так как она придает мясу неприятный запах. При этом вырезаем эту часть как можно глубже.

Обдаем тушку кипятком несколько раз снаружи и изнутри, чтобы специи легко впитались в распаренные поры. Убираем пинцетом перья, если они остались.

После этой процедуры тщательно и основательно натираем гуся сначала солью крупного помола (внутри и снаружи), а затем перцем. Оставляем на час. Стараемся не просто смазать кожу солью, а именно втереть.

Укладываем готовую птицу на противень с решеткой, налив вниз немного фильтрованной воды так, чтобы она не касалась гуся.

Выпекаем в течение часа при температуре 100 °С, убавляем до 70 °С и оставляем на 5-6 часов или на ночь томиться.



Когда подкожный жир вытечет в максимальном количестве, вынимаем противень и слегка охлаждаем на балконе или на холоде. Снимаем застывший смалец и сливаем не застывший, оставшийся жир.

Начиняем гуся промытым изюмом, затем цельными или разделенными на четвертинки яблоками. Чтобы фрукты не трескались, прокалываем их зубочисткой в нескольких местах.

Оборачиваем шею, крылья и крайние части небольшими кусочками фольги, чтобы нежная кожа не обгорала.

Выставляем температуру 140 °С и выпекаем 30 минут или дольше. Выливаем в стакан часть подготовленного жира. Добавляем пропущенный через пресс чеснок. Во время запекания каждые полчаса извлекаем и смазываем тушку подготовленным маринадом при помощи силиконовой кисти.

Картофель очищаем и отвариваем до полуготовности в течение 10 минут.

Выкладываем на противень и смазываем жиром с чесноком. Ставим в духовку и запекаем до золотистой корочки и полной готовности, повысив температуру до 180 °С.

Если дома нет решетки, подходящей по размеру противня, используем вместо него овощную подложку. Берем крупные лук или морковь, очищаем, режем на большие куски и выкладываем на дно противня. Заливаем водой и выпекаем птицу на овощах.

Гусь с яблоками и апельсином

Ароматные цитрусовые — лучший способ, чтобы сделать мясо ароматным, мягким и сочным. А рецепт особого медово-горчичного маринада подойдет не только для гуся, но и любой дичи, запеченной в духовке.

Ингредиенты:

гусь – 1 шт.;

яблоки – 1 кг;

апельсин – 2–3 шт.

Для маринада:

мед – 3 ст. л.;

горчица дижонская – 3 ч. л.;

приправа для курицы;

соль, перец;

чеснок сушеный;

цедра лимона.

Приготовление:

Удаляем у выпотрошенного и опаленного на огне гуся крайние части и вырезаем всю гузку.

В 10 литрах воды растворяем 1 кг соли и оставляем тушку на ночь в рассоле.

Снимаем цедру с одного апельсина и кладем в отдельную емкость.

Промываем засоленного гуся, обсушиваем при комнатной температуре.

Начиняем птицу заранее подготовленными дольками яблок и апельсинов.

Зашиваем разрез. Для этого стягиваем кожу зубочистками, а затем скрепляем нитками или веревкой, обвязывая все зубочистки крест накрест.

Готовим маринад. К ранее снятой цедре добавляем мед, горчицу и специи.

Промазываем гуся и заворачиваем его в несколько слоев фольги. Ставим в холодильник мариноваться на сутки.

Выпекаем в течение 4 часа при температуре 180 °С.

Извлекаем тушку и выкладываем на противень очищенные яблоки.

Снимаем фольгу и ставим в духовку еще на полчаса.

Подаем гуся, приготовленного по рецепту с фото нарезав на кусочки и уложив на блюдо для подачи вместе с запеченными яблоками и дольками апельсина.

Гусь в апельсиновом соусе

Если все сделать по рецепту, то необычный вкус сочного блюда гости не забудут. Но прежде чем подавать мясо на праздничный стол, лучше пару раз потренироваться, чтобы гусь, запеченный в духовке, был мягким и ароматным.

Ингредиенты:

молодой гусь;

сушеный чеснок – 3 ст. л.;

зеленые яблоки — 1 кг;

апельсины — 3 шт.;

черный перец и сушеный чеснок — по вкусу;

корица — ¼ часть ч. л.;

мед жидкий — 1 ст. л.

соевый соус – 100 мл;

мед – 2 ст. л.;

апельсин — 1 шт.;

имбирь свежий – 30 г.

Ингредиенты для соуса:

апельсин — 2 шт.;

крахмал картофельный — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

вода фильтрованная — 50 мл;

корица — 1 щепотка.

Приготовление:

Очищаем гуся от перьев и внутренностей, срезаем лапы и сальную железу.

В отдельные емкости натираем имбирь, цедру апельсина. Отжимаем сок цитрусового. Смешиваем все ингредиенты для маринада и тщательно перемешиваем до полного растворения меда.

Заливаем подготовленный соус внутрь гуся и поливаем сверху. Затягиваем посуду пищевой пленкой и ставим в холодильник на сутки. Вынимаем каждые 1-2 часа и переворачиваем, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом.

Застилаем противень фольгой. Изымаем из яблока сердцевину и нарезаем кольцами. Выкладываем фруктовую подложку, чтобы гусь не пристал к фольге во время выпекания.

Вынимаем тушку из холодильника и даем стечь излишкам маринада.

Режем мытые яблоки на 4 части, вырезаем сердцевину и складываем в миску. Добавляем корицу и мед. Хорошо перемешиваем.

Смешиваем перец с чесноком в равных пропорциях и хорошо натираем этой смесью гуся внутри и снаружи.

Заполняем внутреннюю часть птицы яблоками в медово-коричном маринаде.

Закрываем разрез в тушке шпажкой или сшиваем обычными нитками.

Накладываем сверху фольгу и выпекаем при температуре 180 °С в течение 1,5 часов.

Вынимаем противень и набираем около 10 столовых ложек выделившегося сока в отдельную емкость. Ставим запекаться еще на полчаса.

Очищаем 1 апельсин от кожуры, делим на дольки и снимаем с них кожицу. Отжимаем сок со второго цитруса в отдельную емкость.

Вливаем в сотейник, отобранный с противня жир, добавляем сок цитрусовых, мед и корицу. Хорошо перемешиваем и ждем, когда жидкость закипит.

Добавляем в крахмал воду и мешаем до полного растворения. Вливаем в соус и доводим до кипения. Если надо сделать его более густым, добавляем еще 1-2 ч.л. крахмала, регулируя количество самостоятельно, а не по рецепту с фото.

Засыпаем в кипящий соус очищенные дольки апельсина, даем закипеть и выключаем плиту. Пробуем на вкус и если не хватает сладости или кислинки, добавляем мед или сок лимона.

Вынимаем гуся и поливаем выделившимся соком. Укутываем фольгой лапы, крылья и шею, а тушку оставляем открытой. Ставим запекаться на полчаса.

Готовую птицу вынимаем из духовки и накрываем фольгой, подгибая края вниз, чтобы выделяющийся пар не выходил наружу. Оставляем настояться на 15-20 минут. Чтобы мясо было мягким и сочным, надо в обязательном порядке выполнить завершающий этап приготовления рецепта гуся.

Перед подачей делим птицу на порционные куски и поливаем соусом. Если нет уверенности в том, что нестандартное блюдо понравится близким, подаем в отдельной посуде.

Гусь порционными кусочками в кисло-сладком соусе

Соевый соус заменяет соль, поэтому ее не надо добавлять в этот рецепт гуся. Однако, чтобы птица, запеченная в духовке, получилась ароматной, а мясо было мягким и сочным, можно дополнить маринад любимыми специями на собственный вкус.

Ингредиенты:

гусь;

корейский кисло-сладкий соус – 1 пакет;

соевый соус – 50 мл;

лук – 2 головки;

лимон – 1 шт.;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Опаленного и промытого гуся разделываем на порционные кусочки, складываем их в емкость. Нарезаем лук полукольцами и добавляем к мясу. Снимаем с лимона цедру при помощи терки и нарезаем дольками. Закладываем в посуду. Поливаем мясо соевым и кисло-сладким соусами, все тщательно перемешиваем. Закрываем емкость пищевой пленкой и ставим в холодильник на 6 часов. Застилаем противень фольгой. Складываем маринованное мясо в рукав для запекания и выпекаем при температуре 160 °С в течение двух часов.

В зависимости от мощности духовки птица может готовиться по-разному. Поэтому важно проверить ее на готовность за полчаса до срабатывания таймера.

Гусь, фаршированный грибами, гречкой и яблоками

Приготовив мясо, очень удобно позаботиться сразу и о гарнире. Каша впитает в себя жир и маринад, став отдельным, не менее вкусным блюдом, которое можно подавать тем, кто боится пробовать птицу.

Ингредиенты:

гусь – 3 кг;

красное вино – 1 ст.;

грибы сушеные — 20 шт.;

яблоки — 0,5 кг;

лук – 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

корень петрушки — небольшой;

соль — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

гречка — 1 стакан (140 г);

тмин — 1 ст. л.;

тимьян — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Смешиваем специи и пряности в отдельной емкости. Застилаем рабочую поверхность клеенкой и кладем на нее птицу. Натираем тушку солью, а затем пряностями снаружи и внутри. Делаем на коже проколы острым ножом в месте расположения филя и окороков, не задевая мяса. Для этого держим нож параллельно поверхности. Вливаем вино в гуся, чтобы оно покрывало стенки ребер. Укладываем, держа шеей вниз, в плотный полиэтиленовый пакет и поливаем остатками вина снаружи. Не спеша переворачиваем несколько раз, чтобы жидкость равномерно распределилась по тушке. Если возраст гуся, купленного для приготовления в духовке, известен и ему не больше 6 месяцев, убираем в холодильник на 1,5-2 суток. Старого маринуем по этому рецепту 3-4 дня, чтобы мясо точно было мягким и сочным. Извлекаем птицу из пакета и даем кожице подсохнуть. Для этого оставляем ее в тазике или на решетке в хорошо проветриваемом помещении. Готовим фарш. Сушеные грибы кладем в миску и заливаем кипятком на 2-3 минуты. Сливаем воду и промываем каждый гриб по отдельности под открытым краном от пыли и мусора. Перекладываем заготовку в казан или кастрюлю. Заливаем водой так, чтобы ее количество было 1:1 к количеству гречки. Добавляем целые очищенные моркови и 1 головку лука, разрезанный пополам корень петрушки и 1 ч. л. соли без горки. Перемешиваем. Варим на минимальном огне при закрытой крышке от 1 до 1,5 часов. Отбрасываем грибы на дуршлаг и вынимаем овощи. Оставляем слегка остыть. Шинкуем грибы тонкой соломкой и закладываем в казан. Добавляем к ним отвар и доводим до кипения. Закладываем гречку и варим до готовности. Добавляем сливочное масло и оставляем на 7 минут. Перемешиваем. Очищаем и как можно мельче нарезаем вторую луковицу. Разогреваем на сковороде сливочное масло и пассеруем лук в течение 10 минут, регулярно перемешивая. Смешиваем с гречкой. Закладываем фарш внутрь гуся и закрываем его шпажками. Застилаем противень фольгой и поливаем 1 ст. л. воды. Кладем гуся посередине и по краям свежевымытые яблоки. Накрываем вторым листом фольги и оставляем по углам маленькие дырочки, чтобы через них выходил пар при запекании. Выставляем режим 220 °С и ставим гуся на 10 минут прогреваться при этой температуре. Уменьшаем до 160 °С и оставляем на полчаса. Убавляем до 140 °С и запекаем молодого гуся еще 1 час, а старого — 2 часа. Снимаем фольгу и убираем яблоки. Переворачиваем грудкой вверх и печем при температуре 150-160 °С от часа до получаса до красивой корочки. Если гусь не совсем молодой, то есть еще один прием сделать мясо мягче. Для этого перед тем, как мариновать, следует пробланшировать в кипятке по 5 минут с каждой стороны.

Чтобы блюдо по рецепту получилось по-настоящему вкусным, надо запекать в духовке непросто молодого гуся, но и тщательно подготовленного к употреблению. Мясо будет мягким и сочным и не останется неприятного послевкусия, если удалить сальные железы, все внутренности, перья и срезать конечности у птицы. Только тщательная подготовка превратит жесткое пахучее мясо в изысканный деликатес.