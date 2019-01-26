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Как вкусно приготовить сочного гуся в духовке

  • Категория:
    второе
  • Время приготовления:
    5-6 часа

Ингредиенты

  • гусь
  • яблоки
  • картофель
  • чеснок
  • изюм
  • специи
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Чтобы вкусно приготовить гуся, надо использовать только свежую птицу и знать тонкости подготовительного этапа. При этом можно попробовать рецепты запекания для духовки целиком или разделаным на порции. А чтобы мясо было мягким и сочным, надо соблюдать все этапы маринования, использовать качественные специи и продукты.

Вся сложность в приготовлении заключается в толстой шкуре и большим количеством подкожного жира птицы. Поэтому, на устранение этой проблемы и будут в основном направлены усилия.

Гусь с картошкой и яблоками

Его готовили в печи еще в Древней Руси и старинный вариант запекания передавался от одного поколения следующему. Приготовить гуся по рецепту с фото очень просто, а подготовительный этап не отнимет много времени.

Ингредиенты:

  • гусь — 1 шт.;
  • чеснок — 1-2 головки;
  • изюм — 2 ст.л.;
  • яблоки — 3-4 шт.;
  • картофель — 5-8 шт.
  • соль, черный молотый перец — по ¼ стакана;

Приготовление:

  • Моем гуся в горячей воде и убираем все внутренности. Гузку сразу срезаем, так как она придает мясу неприятный запах. При этом вырезаем эту часть как можно глубже.
  • Обдаем тушку кипятком несколько раз снаружи и изнутри, чтобы специи легко впитались в распаренные поры. Убираем пинцетом перья, если они остались.

  • После этой процедуры тщательно и основательно натираем гуся сначала солью крупного помола (внутри и снаружи), а затем перцем. Оставляем на час. Стараемся не просто смазать кожу солью, а именно втереть.

  • Укладываем готовую птицу на противень с решеткой, налив вниз немного фильтрованной воды так, чтобы она не касалась гуся.
  • Выпекаем в течение часа при температуре 100 °С, убавляем до 70 °С и оставляем на 5-6 часов или на ночь томиться.
  • Когда подкожный жир вытечет в максимальном количестве, вынимаем противень и слегка охлаждаем на балконе или на холоде. Снимаем застывший смалец и сливаем не застывший, оставшийся жир.
  • Начиняем гуся промытым изюмом, затем цельными или разделенными на четвертинки яблоками. Чтобы фрукты не трескались, прокалываем их зубочисткой в нескольких местах.
  • Оборачиваем шею, крылья и крайние части небольшими кусочками фольги, чтобы нежная кожа не обгорала.
  • Выставляем температуру 140 °С и выпекаем 30 минут или дольше. Выливаем в стакан часть подготовленного жира. Добавляем пропущенный через пресс чеснок. Во время запекания каждые полчаса извлекаем и смазываем тушку подготовленным маринадом при помощи силиконовой кисти.

  • Картофель очищаем и отвариваем до полуготовности в течение 10 минут.
  • Выкладываем на противень и смазываем жиром с чесноком. Ставим в духовку и запекаем до золотистой корочки и полной готовности, повысив температуру до 180 °С.

Если дома нет решетки, подходящей по размеру противня, используем вместо него овощную подложку. Берем крупные лук или морковь, очищаем, режем на большие куски и выкладываем на дно противня. Заливаем водой и выпекаем птицу на овощах.

Гусь с яблоками и апельсином

Ароматные цитрусовые — лучший способ, чтобы сделать мясо ароматным, мягким и сочным. А рецепт особого медово-горчичного маринада подойдет не только для гуся, но и любой дичи, запеченной в духовке.

Ингредиенты:

  • гусь – 1 шт.;
  • яблоки – 1 кг;
  • апельсин – 2–3 шт.
  • Для маринада:
  • мед – 3 ст. л.;
  • горчица дижонская – 3 ч. л.;
  • приправа для курицы;
  • соль, перец;
  • чеснок сушеный;
  • цедра лимона.

Приготовление:

  • Удаляем у выпотрошенного и опаленного на огне гуся крайние части и вырезаем всю гузку.
  • В 10 литрах воды растворяем 1 кг соли и оставляем тушку на ночь в рассоле.
  • Снимаем цедру с одного апельсина и кладем в отдельную емкость.

  • Промываем засоленного гуся, обсушиваем при комнатной температуре.

  • Начиняем птицу заранее подготовленными дольками яблок и апельсинов.
  • Зашиваем разрез. Для этого стягиваем кожу зубочистками, а затем скрепляем нитками или веревкой, обвязывая все зубочистки крест накрест.

  • Готовим маринад. К ранее снятой цедре добавляем мед, горчицу и специи.

  • Промазываем гуся и заворачиваем его в несколько слоев фольги. Ставим в холодильник мариноваться на сутки.

  • Выпекаем в течение 4 часа при температуре 180 °С.
  • Извлекаем тушку и выкладываем на противень очищенные яблоки.

  • Снимаем фольгу и ставим в духовку еще на полчаса.

Подаем гуся, приготовленного по рецепту с фото нарезав на кусочки и уложив на блюдо для подачи вместе с запеченными яблоками и дольками апельсина.

  • А вам понравился рецепт?

Гусь в апельсиновом соусе

Если все сделать по рецепту, то необычный вкус сочного блюда гости не забудут. Но прежде чем подавать мясо на праздничный стол, лучше пару раз потренироваться, чтобы гусь, запеченный в духовке, был мягким и ароматным.

Ингредиенты:

  • молодой гусь;
  • сушеный чеснок – 3 ст. л.;
  • зеленые яблоки — 1 кг;
  • апельсины — 3 шт.;
  • черный перец и сушеный чеснок — по вкусу;
  • корица — ¼ часть ч. л.;
  • мед жидкий — 1 ст. л.
  • соевый соус – 100 мл;
  • мед – 2 ст. л.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • имбирь свежий – 30 г.

Ингредиенты для соуса:

  • апельсин — 2 шт.;
  • крахмал картофельный — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • вода фильтрованная — 50 мл;
  • корица — 1 щепотка.

Приготовление:

  • Очищаем гуся от перьев и внутренностей, срезаем лапы и сальную железу.
  • В отдельные емкости натираем имбирь, цедру апельсина. Отжимаем сок цитрусового. Смешиваем все ингредиенты для маринада и тщательно перемешиваем до полного растворения меда.

  • Заливаем подготовленный соус внутрь гуся и поливаем сверху. Затягиваем посуду пищевой пленкой и ставим в холодильник на сутки. Вынимаем каждые 1-2 часа и переворачиваем, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом.

  • Застилаем противень фольгой. Изымаем из яблока сердцевину и нарезаем кольцами. Выкладываем фруктовую подложку, чтобы гусь не пристал к фольге во время выпекания.

  • Вынимаем тушку из холодильника и даем стечь излишкам маринада.
  • Режем мытые яблоки на 4 части, вырезаем сердцевину и складываем в миску. Добавляем корицу и мед. Хорошо перемешиваем.

  • Смешиваем перец с чесноком в равных пропорциях и хорошо натираем этой смесью гуся внутри и снаружи.
  • Заполняем внутреннюю часть птицы яблоками в медово-коричном маринаде.

  • Закрываем разрез в тушке шпажкой или сшиваем обычными нитками.
  • Накладываем сверху фольгу и выпекаем при температуре 180 °С в течение 1,5 часов.
  • Вынимаем противень и набираем около 10 столовых ложек выделившегося сока в отдельную емкость. Ставим запекаться еще на полчаса.

  • Очищаем 1 апельсин от кожуры, делим на дольки и снимаем с них кожицу. Отжимаем сок со второго цитруса в отдельную емкость.

  • Вливаем в сотейник, отобранный с противня жир,  добавляем сок цитрусовых, мед и корицу. Хорошо перемешиваем и ждем, когда жидкость закипит.
  • Добавляем в крахмал воду и мешаем до полного растворения. Вливаем в соус и доводим до кипения. Если надо сделать его более густым, добавляем еще 1-2 ч.л. крахмала, регулируя количество самостоятельно, а не по рецепту с фото.

  • Засыпаем в кипящий соус очищенные дольки апельсина, даем закипеть и выключаем плиту. Пробуем на вкус и если не хватает сладости или кислинки, добавляем мед или сок лимона.
  • Вынимаем гуся и поливаем выделившимся соком. Укутываем фольгой лапы, крылья и шею, а тушку оставляем открытой. Ставим запекаться на полчаса.

  • Готовую птицу вынимаем из духовки и накрываем фольгой, подгибая края вниз, чтобы выделяющийся пар не выходил наружу. Оставляем настояться на 15-20 минут. Чтобы мясо было мягким и сочным, надо в обязательном порядке выполнить завершающий этап приготовления рецепта гуся.

Перед подачей делим птицу на порционные куски и поливаем соусом. Если нет уверенности в том, что нестандартное блюдо понравится близким, подаем в отдельной посуде.

Гусь порционными кусочками в кисло-сладком соусе

Соевый соус заменяет соль, поэтому ее не надо добавлять в этот рецепт гуся. Однако, чтобы птица, запеченная в духовке, получилась ароматной, а мясо было мягким и сочным, можно дополнить маринад любимыми специями на собственный вкус.

Ингредиенты:

  • гусь;
  • корейский кисло-сладкий соус – 1 пакет;
  • соевый соус – 50 мл;
  • лук – 2 головки;
  • лимон – 1 шт.;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Опаленного и промытого гуся разделываем на порционные кусочки, складываем их в емкость.
  2. Нарезаем лук полукольцами и добавляем к мясу.
  3. Снимаем с лимона цедру при помощи терки и нарезаем дольками. Закладываем в посуду.
  4. Поливаем мясо соевым и кисло-сладким соусами, все тщательно перемешиваем.
  5. Закрываем емкость пищевой пленкой и ставим в холодильник на 6 часов.
  6. Застилаем противень фольгой. Складываем маринованное мясо в рукав для запекания и выпекаем при температуре 160 °С в течение двух часов.

В зависимости от мощности духовки птица может готовиться по-разному. Поэтому важно проверить ее на готовность за полчаса до срабатывания таймера.

Гусь, фаршированный грибами, гречкой и яблоками

Приготовив мясо, очень удобно позаботиться сразу и о гарнире. Каша впитает в себя жир и маринад, став отдельным, не менее вкусным блюдом, которое можно подавать тем, кто боится пробовать птицу.

Ингредиенты:

  • гусь – 3 кг;
  • красное вино – 1 ст.;
  • грибы сушеные — 20 шт.;
  • яблоки — 0,5 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • корень петрушки — небольшой;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • гречка — 1 стакан (140 г);
  • тмин — 1 ст. л.;
  • тимьян — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешиваем специи и пряности в отдельной емкости. Застилаем рабочую поверхность клеенкой и кладем на нее птицу. Натираем тушку солью, а затем пряностями снаружи и внутри.
  2. Делаем на коже проколы острым ножом в месте расположения филя и окороков, не задевая мяса. Для этого держим нож параллельно поверхности.
  3. Вливаем вино в гуся, чтобы оно покрывало стенки ребер.
  4. Укладываем, держа шеей вниз, в плотный полиэтиленовый пакет и поливаем остатками вина снаружи. Не спеша переворачиваем несколько раз, чтобы жидкость равномерно распределилась по тушке.
  5. Если возраст гуся, купленного для приготовления в духовке, известен и ему не больше 6 месяцев, убираем в холодильник на 1,5-2 суток. Старого маринуем по этому рецепту 3-4 дня, чтобы мясо точно было мягким и сочным.
  6. Извлекаем птицу из пакета и даем кожице подсохнуть. Для этого оставляем ее в тазике или на решетке в хорошо проветриваемом помещении.
  7. Готовим фарш. Сушеные грибы кладем в миску и заливаем кипятком на 2-3 минуты. Сливаем воду и промываем каждый гриб по отдельности под открытым краном от пыли и мусора.
  8. Перекладываем заготовку в казан или кастрюлю. Заливаем водой так, чтобы ее количество было 1:1 к количеству гречки.
  9. Добавляем целые очищенные моркови и 1 головку лука, разрезанный пополам корень петрушки и 1 ч. л. соли без горки. Перемешиваем.
  10. Варим на минимальном огне при закрытой крышке от 1 до 1,5 часов.
  11. Отбрасываем грибы на дуршлаг и вынимаем овощи. Оставляем слегка остыть.
  12. Шинкуем грибы тонкой соломкой и закладываем в казан. Добавляем к ним отвар и доводим до кипения.
  13. Закладываем гречку и варим до готовности. Добавляем сливочное масло и оставляем на 7 минут. Перемешиваем.
  14. Очищаем и как можно мельче нарезаем вторую луковицу.
  15. Разогреваем на сковороде сливочное масло и пассеруем лук в течение 10 минут, регулярно перемешивая. Смешиваем с гречкой.
  16. Закладываем фарш внутрь гуся и закрываем его шпажками.
  17. Застилаем противень фольгой и поливаем 1 ст. л. воды. Кладем гуся посередине и по краям свежевымытые яблоки.
  18. Накрываем вторым листом фольги и оставляем по углам маленькие дырочки, чтобы через них выходил пар при запекании.
  19. Выставляем режим 220 °С и ставим гуся на 10 минут прогреваться при этой температуре. Уменьшаем до 160 °С и оставляем на полчаса. Убавляем до 140 °С и запекаем молодого гуся еще 1 час, а старого — 2 часа.
  20. Снимаем фольгу и убираем яблоки. Переворачиваем грудкой вверх и печем при температуре 150-160 °С от часа до получаса до красивой корочки.
  21. Если гусь не совсем молодой, то есть еще один прием сделать мясо мягче. Для этого перед тем, как мариновать, следует пробланшировать в кипятке по 5 минут с каждой стороны.

Чтобы блюдо по рецепту получилось по-настоящему вкусным, надо запекать в духовке непросто молодого гуся, но и тщательно подготовленного к употреблению. Мясо будет мягким и сочным и не останется неприятного послевкусия, если удалить сальные железы, все внутренности, перья и срезать конечности у птицы. Только тщательная подготовка превратит жесткое пахучее мясо в изысканный деликатес.

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26.01.2019
Теги: рецепт гусь духовка

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  • Женя / 26.01.19 23:17
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    Спасибо, кое - что для себя прояснила. Теперь, надеюсь, наш домашний гусь будет еще вкусней!
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  • Мария / 26.01.19 23:16
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    0
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    Мне готовить гуся помогает муж, он его просто обожает и получается, что готовим его вместе довольно часто. Наработанная практика дело хорошее, но ознакомившись с вашими рецептами и советами, мы поняли, что лучше почаще заглядывать в инет за информацией.
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  • Cveta / 26.01.19 23:16
    -
    0
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    У нас дома мясо готовлю только я, поэтому всегда просматриваю самые свежие рецепты – новинки, чтобы быть «на высоте» своего кулинарного искусства. Данная подборка очень даже ничего, собраны все существующие советы по приготовлению этой «дичи», во всяком случае, основные на сегодняшний момент.
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