Вкусная и простая шарлотка с яблоками

Секрет рецепта вкусной и простой шарлотки с яблоками, приготовленной в духовке, кроется в правильно подобранных ингредиентах и их пропорциях. Универсальность и доступность этой выпечки доказана не одним поколением хозяек, сумевших сочетать нежный бисквит и сочные плоды в популярном десерте.

Классическая шарлотка

Самый простой и привычный рецепт шарлотки с яблоками, готовится из небольшого набора продуктов. Легко и быстро испечь вкусный пирог в духовке сможет даже начинающая хозяйка, если будет придерживаться классической рецептуре.

Ингредиенты:

4 крупных яйца;

1 стакан сахара (объемом 250 мл);

1 стакан муки в/с;

3 яблока (кисло-сладких);

1⁄2 часть лимона;

растительное масло для формы;

сахарная пудра для украшения.

Рецепт приготовления:

Разбейте яйца в глубокую миску, всыпьте сахар.

Взбейте до образования густой пенистой массы. Всыпьте просеянную муку, аккуратно перемешайте венчиком или миксером.

Вымытые яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевинки с косточками. Нарежьте плоды небольшими ломтиками, сбрызните соком лимона.

Смажьте форму растительным маслом, выложите половину теста. Поверх него разложите яблочные ломтики, оставляя минимальные промежутки между кусочками.

Залейте остатками теста, разровняйте поверхность будущего пирога.

Заранее разогрейте духовой шкаф до 180 C. Выпекайте шарлотку не менее 30 минут до золотисто-коричневой корочки. Готовность проверьте зубочисткой.

Нежный десерт присыпьте сахарной пудрой, украсьте свежими ягодами.

Базовый рецепт, в зависимости от предпочтений, можно дополнить различными вкусовыми и ароматическими добавками, такими как: корица, ванилин, имбирь, кардамон, гвоздика и цедра лимона.

Шарлотка с яблоками и корицей

Ваниль, корица и цедра, используемые в этом рецепте шарлотки, добавляют десерту неповторимый аромат и вкус. Простой пирог с яблоками, приготовленный в духовке, станет отличным вариантом быстрой выпечки для домашних посиделок или нежданно нагрянувших гостей.

Ингредиенты:

150 г пшеничной муки;

100 г сливочного масла (плюс небольшой кусочек для смазывания формы);

5-7 куриных яиц;

500 г сахара;

щепотка соли;

5-8 яблок;

2 ч. л. цедры цитрусовых;

2 ст. л. коричневого сахара;

2 ст. л. лимонного сока;

сахарная пудра для украшения;

ваниль и молотая корица по вкусу.

Рецепт приготовления:

Подготовьте необходимые ингредиенты – это сэкономит время приготовления блюда.

Отделите белки от желтков. Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков (для удобства можно использовать сахарную пудру). Желтки разотрите с солью до светлой пены.

Аккуратно перемешайте получившиеся массы. Влейте теплое растопленное масло и взбейте все миксером.

Всыпьте просеянную муку в яично-масляную смесь. Добавьте ваниль и цедру от лимона (апельсина), аккуратно перемешайте тесто. Следите за тем, чтобы не было комочков, и масса получилась однородной.

Вымойте яблоки, протрите бумажным полотенцем. Разрежьте плоды пополам, удалите сердцевины. Нарежьте фрукты небольшими дольками, сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить цвет.

Смажьте форму кусочком холодного сливочного масла, слегка присыпьте мукой.

Влейте тесто, чтобы оно занимало 1/3 часть формы.

Яблоки обваляйте в муке и выложите на поверхность.

Залейте фруктовый слой оставшимся тестом. Учитывайте, что выпечка увеличится в объеме при термообработке. Поэтому до краев формы должно оставаться не менее 2-3 см. Верх украсьте яблочными дольками, создавая красивый узор.

Яблоки обильно посыпьте коричневым сахаром и корицей. Поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 170 C. Запекайте десерт в течение 40-50 минут, в зависимости от возможностей техники и высоты используемой формы.

Готовность проверьте деревянной шпажкой, которая должна остаться сухой после погружения в тесто. Ароматную воздушную шарлотку присыпьте сахарной пудрой.

К порционным кусочкам выпечки подайте шарики пломбира или крем-брюле. В качестве дополнения и украшения можно использовать карамельный соус, который сочетается с бисквитной выпечкой и яблоками.

Шарлотка с яблоками по-французски

Оригинальный французский рецепт бисквитного пирога с яблоками подразумевает добавление ароматного коньяка или темного рома в тесто. Рыхлый, воздушный и тающий во рту – основные характеристики десертной выпечки.

Ингредиенты:

2 кисло-сладких яблока;

150 г муки;

2 куриных яйца;

100 г сливочного масла;

200 г сахара (плюс 2 ст. л. для посыпки);

1 ч. л. ванильного экстракта;

3 ст. л. коньяка (рома, бренди);

1 ч. л. разрыхлителя;

1/4 ч. л. соли;

2 ст. л. сахарной пудры (для украшения пирога).

Рецепт приготовления:

Подготовьте необходимые продукты, масло для теста должно размягчиться.

Смешайте в миске сыпучие ингредиенты: муку, соль и разрыхлитель.

Взбейте масло с сахаром до однородной гладкой массы.

Добавьте яйца (по очереди) в сахарно-масляную смесь и взбейте миксером.

Влейте экстракт ванили и коньяк, перемешайте составляющие.

Всыпьте мучную смесь и вымесите тесто до однородного состояния миксером на минимальной скорости.

Мытые яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину. Нарежьте небольшими кубиками.

Выложите яблочные кусочки в тесто и перемешайте массу.

Смажьте форму маслом и выложите тесто, выровняйте верх. Присыпьте сахарным песком, чтобы в процессе выпекания образовалась хрустящая корочка.

Духовку разогрейте до 180 C, готовьте пирог около 40 минут до румяности.

Готовую шарлотку слегка остудите, выложите на блюдо и присыпьте сахарной пудрой.

В качестве украшения выпечки можно использовать взбитые сливки, свежие ягоды, листья мяты или ванильное мороженое.

Настоящая шарлотка

Шарлотка с яблоками в первозданном виде подразумевала использование в качестве основы хлеб или сдобу, смоченные в яично-молочной или масляной смеси. Простой и вкусный пирог легко готовится в духовке. Нежная текстура и сочная начинка – главные преимущества этого рецепта.

Ингредиенты:

6-8 ломтиков хлеба для тостов;

200 г сливочного масла;

4 яблока;

50 г сахара;

1 ч. л. молотой корицы.

Рецепт приготовления:

Вымойте яблоки, очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте кусочками и выложите в сотейник. Поставьте на огонь и присыпьте сахаром. Тушите под крышкой.

Снимите крышку и дайте выпариться излишкам жидкости.

Растопите сливочное масло на огне или в микроволновой печи. Срежьте корочки с хлеба. Измерьте высоту формы и подрежьте ломтики на необходимую длину. Окуните хлебные заготовки в растопленное масло и сразу выньте.

Выложите ломтики по периметру и дну формы. Остальное пространство заполните остатками хлебного мякиша.

Добавьте корицу к яблокам, аккуратно перемешайте и выложите «начинку» поверх хлебного «коржа». Закройте пирог целым ломтиком, заполните промежутки остатками мякиша.



Поставьте форму в разогретую до 190 C духовку, выпекайте 30-40 минут. Выложите десерт на тарелку, перевернув форму вверх дном.

Разрежьте шарлотку и подайте со сливочно-карамельным соусом или шариком мороженого.

Постная шарлотка на яблочном соке

Постный рецепт шарлотки – вкусная и простая альтернатива бисквитному варианту, приготовленному в духовке. Легкий и нежный десерт с яблоками менее калориен и требует меньших финансовых затрат.

Ингредиенты:

150 г пшеничной муки;

150 г кукурузной муки;

250 мл яблочного сока;

250 г сахара;

50 мл растительного масла;

2 крупных яблока;

2 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. молотой корицы;

миндальные хлопья для украшения.



Рецепт приготовления:

Просейте пшеничную муку в глубокую миску. Добавьте просеянную кукурузную муку и разрыхлитель. Высыпьте сахар и молотую корицу (ванилин). Тщательно перемешайте сыпучие компоненты. В небольшую миску налейте растительное масло и яблочный сок. Размешайте ингредиенты. Вылейте жидкую смесь в мучную, аккуратно смешайте содержимое миски. Размешивайте тесто пока не получите густую однородную массу. Форму застелите пергаментной бумагой, выложите тесто. Выровняйте поверхность ложкой или лопаткой, уложите дольки очищенных яблок. Присыпьте пирог сахаром. Выпекайте при температуре 180 C в течение 40 минут (духовку разогрейте заранее). Готовность проверьте деревянной палочкой. Румяную пышную шарлотку остудите и присыпьте миндальными хлопьями. Перед подачей нарежьте десерт кусочками. Постный вариант идеален для людей, следящих за фигурой или придерживающихся вегетарианского меню.

Каждый рецепт шарлотки имеет свои отличия и преимущества. Экспериментируя с компонентами и рецептурой, можно найти идеальный вариант, удовлетворяющий всем запросам современной хозяйки.