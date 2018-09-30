Вкусная и простая шарлотка с яблоками
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Категория:
десерт
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- яблоки
- мука
- сахар
- яйца
- лимон
- растительное масло
- сахарная пудра
Секрет рецепта вкусной и простой шарлотки с яблоками, приготовленной в духовке, кроется в правильно подобранных ингредиентах и их пропорциях. Универсальность и доступность этой выпечки доказана не одним поколением хозяек, сумевших сочетать нежный бисквит и сочные плоды в популярном десерте.
Классическая шарлотка
Самый простой и привычный рецепт шарлотки с яблоками, готовится из небольшого набора продуктов. Легко и быстро испечь вкусный пирог в духовке сможет даже начинающая хозяйка, если будет придерживаться классической рецептуре.
Ингредиенты:
- 4 крупных яйца;
- 1 стакан сахара (объемом 250 мл);
- 1 стакан муки в/с;
- 3 яблока (кисло-сладких);
- 1⁄2 часть лимона;
- растительное масло для формы;
- сахарная пудра для украшения.
Рецепт приготовления:
- Разбейте яйца в глубокую миску, всыпьте сахар.
- Взбейте до образования густой пенистой массы. Всыпьте просеянную муку, аккуратно перемешайте венчиком или миксером.
- Вымытые яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевинки с косточками. Нарежьте плоды небольшими ломтиками, сбрызните соком лимона.
- Смажьте форму растительным маслом, выложите половину теста. Поверх него разложите яблочные ломтики, оставляя минимальные промежутки между кусочками.
- Залейте остатками теста, разровняйте поверхность будущего пирога.
- Заранее разогрейте духовой шкаф до 180 C. Выпекайте шарлотку не менее 30 минут до золотисто-коричневой корочки. Готовность проверьте зубочисткой.
- Нежный десерт присыпьте сахарной пудрой, украсьте свежими ягодами.
Базовый рецепт, в зависимости от предпочтений, можно дополнить различными вкусовыми и ароматическими добавками, такими как: корица, ванилин, имбирь, кардамон, гвоздика и цедра лимона.
Шарлотка с яблоками и корицей
Ваниль, корица и цедра, используемые в этом рецепте шарлотки, добавляют десерту неповторимый аромат и вкус. Простой пирог с яблоками, приготовленный в духовке, станет отличным вариантом быстрой выпечки для домашних посиделок или нежданно нагрянувших гостей.
Ингредиенты:
- 150 г пшеничной муки;
- 100 г сливочного масла (плюс небольшой кусочек для смазывания формы);
- 5-7 куриных яиц;
- 500 г сахара;
- щепотка соли;
- 5-8 яблок;
- 2 ч. л. цедры цитрусовых;
- 2 ст. л. коричневого сахара;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- сахарная пудра для украшения;
- ваниль и молотая корица по вкусу.
Рецепт приготовления:
- Подготовьте необходимые ингредиенты – это сэкономит время приготовления блюда.
- Отделите белки от желтков. Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков (для удобства можно использовать сахарную пудру). Желтки разотрите с солью до светлой пены.
- Аккуратно перемешайте получившиеся массы. Влейте теплое растопленное масло и взбейте все миксером.
- Всыпьте просеянную муку в яично-масляную смесь. Добавьте ваниль и цедру от лимона (апельсина), аккуратно перемешайте тесто. Следите за тем, чтобы не было комочков, и масса получилась однородной.
- Вымойте яблоки, протрите бумажным полотенцем. Разрежьте плоды пополам, удалите сердцевины. Нарежьте фрукты небольшими дольками, сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить цвет.
- Смажьте форму кусочком холодного сливочного масла, слегка присыпьте мукой.
- Влейте тесто, чтобы оно занимало 1/3 часть формы.
- Яблоки обваляйте в муке и выложите на поверхность.
- Залейте фруктовый слой оставшимся тестом. Учитывайте, что выпечка увеличится в объеме при термообработке. Поэтому до краев формы должно оставаться не менее 2-3 см. Верх украсьте яблочными дольками, создавая красивый узор.
- Яблоки обильно посыпьте коричневым сахаром и корицей. Поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 170 C. Запекайте десерт в течение 40-50 минут, в зависимости от возможностей техники и высоты используемой формы.
- Готовность проверьте деревянной шпажкой, которая должна остаться сухой после погружения в тесто. Ароматную воздушную шарлотку присыпьте сахарной пудрой.
К порционным кусочкам выпечки подайте шарики пломбира или крем-брюле. В качестве дополнения и украшения можно использовать карамельный соус, который сочетается с бисквитной выпечкой и яблоками.
Шарлотка с яблоками по-французски
Оригинальный французский рецепт бисквитного пирога с яблоками подразумевает добавление ароматного коньяка или темного рома в тесто. Рыхлый, воздушный и тающий во рту – основные характеристики десертной выпечки.
Ингредиенты:
- 2 кисло-сладких яблока;
- 150 г муки;
- 2 куриных яйца;
- 100 г сливочного масла;
- 200 г сахара (плюс 2 ст. л. для посыпки);
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 3 ст. л. коньяка (рома, бренди);
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1/4 ч. л. соли;
- 2 ст. л. сахарной пудры (для украшения пирога).
Рецепт приготовления:
- Подготовьте необходимые продукты, масло для теста должно размягчиться.
- Смешайте в миске сыпучие ингредиенты: муку, соль и разрыхлитель.
- Взбейте масло с сахаром до однородной гладкой массы.
- Добавьте яйца (по очереди) в сахарно-масляную смесь и взбейте миксером.
- Влейте экстракт ванили и коньяк, перемешайте составляющие.
- Всыпьте мучную смесь и вымесите тесто до однородного состояния миксером на минимальной скорости.
- Мытые яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину. Нарежьте небольшими кубиками.
- Выложите яблочные кусочки в тесто и перемешайте массу.
- Смажьте форму маслом и выложите тесто, выровняйте верх. Присыпьте сахарным песком, чтобы в процессе выпекания образовалась хрустящая корочка.
- Духовку разогрейте до 180 C, готовьте пирог около 40 минут до румяности.
- Готовую шарлотку слегка остудите, выложите на блюдо и присыпьте сахарной пудрой.
- В качестве украшения выпечки можно использовать взбитые сливки, свежие ягоды, листья мяты или ванильное мороженое.
Настоящая шарлотка
Шарлотка с яблоками в первозданном виде подразумевала использование в качестве основы хлеб или сдобу, смоченные в яично-молочной или масляной смеси. Простой и вкусный пирог легко готовится в духовке. Нежная текстура и сочная начинка – главные преимущества этого рецепта.
Ингредиенты:
- 6-8 ломтиков хлеба для тостов;
- 200 г сливочного масла;
- 4 яблока;
- 50 г сахара;
- 1 ч. л. молотой корицы.
Рецепт приготовления:
- Вымойте яблоки, очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте кусочками и выложите в сотейник. Поставьте на огонь и присыпьте сахаром. Тушите под крышкой.
- Снимите крышку и дайте выпариться излишкам жидкости.
- Растопите сливочное масло на огне или в микроволновой печи. Срежьте корочки с хлеба. Измерьте высоту формы и подрежьте ломтики на необходимую длину. Окуните хлебные заготовки в растопленное масло и сразу выньте.
- Выложите ломтики по периметру и дну формы. Остальное пространство заполните остатками хлебного мякиша.
- Добавьте корицу к яблокам, аккуратно перемешайте и выложите «начинку» поверх хлебного «коржа». Закройте пирог целым ломтиком, заполните промежутки остатками мякиша.
- Поставьте форму в разогретую до 190 C духовку, выпекайте 30-40 минут. Выложите десерт на тарелку, перевернув форму вверх дном.
- Разрежьте шарлотку и подайте со сливочно-карамельным соусом или шариком мороженого.
Постная шарлотка на яблочном соке
Постный рецепт шарлотки – вкусная и простая альтернатива бисквитному варианту, приготовленному в духовке. Легкий и нежный десерт с яблоками менее калориен и требует меньших финансовых затрат.
Ингредиенты:
- 150 г пшеничной муки;
- 150 г кукурузной муки;
- 250 мл яблочного сока;
- 250 г сахара;
- 50 мл растительного масла;
- 2 крупных яблока;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- миндальные хлопья для украшения.
Рецепт приготовления:
- Просейте пшеничную муку в глубокую миску.
- Добавьте просеянную кукурузную муку и разрыхлитель.
- Высыпьте сахар и молотую корицу (ванилин).
- Тщательно перемешайте сыпучие компоненты.
- В небольшую миску налейте растительное масло и яблочный сок. Размешайте ингредиенты.
- Вылейте жидкую смесь в мучную, аккуратно смешайте содержимое миски.
- Размешивайте тесто пока не получите густую однородную массу.
- Форму застелите пергаментной бумагой, выложите тесто.
- Выровняйте поверхность ложкой или лопаткой, уложите дольки очищенных яблок. Присыпьте пирог сахаром.
- Выпекайте при температуре 180 C в течение 40 минут (духовку разогрейте заранее). Готовность проверьте деревянной палочкой.
- Румяную пышную шарлотку остудите и присыпьте миндальными хлопьями.
- Перед подачей нарежьте десерт кусочками. Постный вариант идеален для людей, следящих за фигурой или придерживающихся вегетарианского меню.
Каждый рецепт шарлотки имеет свои отличия и преимущества. Экспериментируя с компонентами и рецептурой, можно найти идеальный вариант, удовлетворяющий всем запросам современной хозяйки.
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А вы часто готовите шарлотку? 3
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Мари / 01.10.18 01:30Мне нравится сочетать яблоки с грушами или вишней для начинки. У шарлотки меняется вкус, аромат и внешний вид. Классический вариант можно дополнять сезонными фруктами или ягодами – это существенно разнообразит ваше десертное меню.
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Яна / 01.10.18 01:30Моя бабушка часто делала такую выпечку из батона и называла ее ленивой. Оказывается, это наиболее приближенный вариант к настоящему рецепту шарлотки. То ли яблоки раньше были ароматней, то ли батоны качественней – но вкуснее пирога с яблоками после я не ела!
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Света / 01.10.18 01:29Всегда для шарлотки выбираю кислые яблочки – получается выигрышный вариант на контрасте со сладким бисквитом. Недавно попробовала карамелизировать яблоки для этой выпечки – родные были в восторге от такой модификации рецепта.