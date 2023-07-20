Оригинальные салаты на Новый год-2023

Оригинальные салаты в виде кролика, шишек, ананаса, персиков и со свечами на Новый год 2023. Все самые новые и интересные рецепты с фото и пошаговым описанием
До Нового 2023 года остается все меньше времени, совсем скоро на смену Тигру придет Кролик. Чтобы задобрить покровителя, начинаем готовиться к празднику заранее, пополняя кулинарную копилку оригинальными салатами. Предлагаем вашему вниманию подборку новых и интересных рецептов с фото.
Новогодний кролик
По сути это альтернатива знакомого и всеми любимого салата оливье, без которого не обходился раньше ни один главный зимний праздник. Но в этом случае мы красиво оформим угощение и внесем некоторые изменения.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- картофель — 2-3 шт.;
- яйца куриные — 4 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- огурцы соленые — 3 шт.;
- лук — 1 головка;
- майонез — 150 мл;
- соль и перец — по вкусу;
- пекинская капуста, маслины, морковь — для оформления.
Приготовление:
- Отдельно отвариваем яйца, картофель в мундирах и куриное мясо. Все остужаем, очищаем, как можно мельче нарезаем.
- Превращаем в стружку сыр, кубиками небольшого размера нарезаем огурцы и предварительно очищенный и промытый лук.
- Мелко нарезаем пару куриных яиц, отваренных вкрутую. Два оставшихся разделяем на белки и желтки. Желтую часть трем на терке, белую оставляем для декора.
- Измельченные продукты соединяем вместе, перчим, солим, заправляем майонезом, перемешиваем.
- Руками в перчатках формируем из салатной массы фигуру кролика, посыпаем сырной стружкой и измельченными яичными белками.
- Глазки и носик делаем из маслин, а ушки — из листов пекинской капусты.
- Кружочками моркови обкладываем кролика, придавая дополнительный декор салату.
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Шишки еловые
Вид этого салата дарит праздничные впечатления, гости и домочадцы будут в восторге. Для приготовления понадобятся самые простые продукты.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- лук — 1 головка;
- картошка — 5 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- филе — 300 г;
- сыр — 200 г;
- майонез — 200 г;
- миндаль — 200 г.
Приготовление:
- Отвариваем в отдельных емкостях куриное мясо, яйца и картофель. Все остужаем, яйца и овощи очищаем, нарезаем мелкими кубиками.
- Так же измельчаем луковицу и огурцы. Сыр превращаем в стружку с помощью терки. Как можно мельче режем мясо.
- Картофельную массу делим на две равные части — из них будем делать шишки. Придаем нужную форму, смазываем майонезом.
- Сверху выкладываем измельченную курицу и снова промазываем майонезом.
- Посыпаем кубиками лука, делаем майонезную сеточку, затем выкладываем слой соленых огурцов и опять майонез.
- Покрываем наши будущие заготовки измельченными яйцами, затем слоем сыра и последним слоем майонеза.
- Теперь приступаем к самому интересному — украшению салата. Аккуратно выкладываем сверху орешки, слегка их вдавливая.
- На несколько часов убираем угощение в холодильник.
Графский салат
Новогодние праздники длинные, самое время взять на заметку новые и интересные салаты и приготовить к приходу гостей. Несмотря на самый обычный перечень продуктов, закуска получается изумительная на вкус.
Ингредиенты:
- свекла — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- лук репчатый — 0,5 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- грецкий орех и чернослив (без косточек) — по 100 г;
- майонез, соль и перец — по вкусу;
- уксус — 1 ст. л.
Приготовление:
- В разных емкостях отвариваем яйца и овощи (картофель, свеклу). Когда все это остынет, очищаем.
- Освобожденную от шелухи луковицу нарезаем кубиками. Чтобы сбить горечь, маринуем в уксусе с водой и небольшим количеством сахара.
- Оригинальный салат на Новый год 2023 по рецепту с фото будем собирать слоями, каждый промазывая майонезом, используя для удобства сервировочное кольцо.
- Измельчаем через терку картофель, выкладываем первым слоем. Промазываем, сверху равномерно распределяем лук, слив с него маринад.
- Далее распределяем равномерно свеклу, как и картофель, натертый на терке.
- Очищаем, промываем, пропускаем через пресс чеснок, соединяем с майонезом. Получившейся заправкой смазываем очередной салатный слой.
- Яйца разделяем на белки и желтки, все измельчаем через терку. Очередным слоем выкладываем желтки. На них — чернослив. Если он недостаточно мягкий, предварительно вымачиваем его в течение 5 минут в кипятке.
- Завершающим слоем выкладываем крупно натертые белки и сверху посыпаем измельченными грецкими орехами.
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Новогодние свечи
На первый взгляд салат, который мы предлагаем приготовить на новогодний стол, очень простой. Тем не менее новая и интересная закуска займет достойное место среди других угощений.
Ингредиенты:
- ветчина — 200 г;
- картофель — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- морковь (крупная) — 1 шт.;
- брокколи — 500 г;
- огурец маринованный — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- укроп или петрушка — по 1 пучку;
- сыр твердый — 5 ломтиков;
- гранат — 1 шт.;
- майонез — 150 г.
Приготовление:
- В слегка подсоленной воде отвариваем до готовности овощи (картофель и морковь). Остужаем, очищаем.
- Мелкими кубиками нарезаем огурцы, луковицу и ветчину, соединяем все это в единой емкости. Добавляем соль, перец, майонез, все перемешиваем.
- Пропускаем через крупную терку картофель и морковь, до готовности отвариваем брокколи. На это уходит не более 15 минут после закипания. Остужаем ее, нарезаем кубиками.
- Вкрутую отваренные яйца, предварительно очищенные от скорлупы, измельчаем в терку.
- Все готово, самое время приступить к сборке салата. Первым слоем выкладываем картофель.
- Аккуратно распределяем часть уже заправленной салатной массы с ветчиной.
- Покрываем морковным слоем, снова выкладываем слой с огурцами и ветчиной и покрываем измельченными яйцами.
- Повторяем действие — распределяем салатную массу с ветчиной, покрываем брокколи, а сверху последний слой мясного салата.
- Закуска собрана, самое время приступить к украшению. Делаем 5 отверстий в салате для «свечей» из сыра, скрученного в трубочки.
- Вставляем в салат, сверху аккуратно посыпаем верхушку угощения измельченной зеленью, обходя «свечи» из сыра.
- Язычки пламени вырезаем из кусочков сладкого перца, вставляем в сырные трубочки-свечки.
- Бока закуски украшаем зернами граната по всему периметру.
Салат «Ананас» с грецкими орехами
Этот салат шикарно смотрится на праздничном столе. Зерна граната и киви идеально сочетаются между собой. Думая, что приготовить новое и интересное, обязательно возьмите на заметку этот рецепт.
Ингредиенты:
- куриное мясо отварное — 200 г;
- ананас консервированный — 100 г;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- соль, перец чёрный свежемолотый — по вкусу;
- сыр твердых сортов — 60 г;
- майонез — по вкусу;
- ядра грецких орехов — 60 г (для украшения);
- перья зеленого лука — для украшения.
Приготовление:
- Мясо птицы промываем, отвариваем в подсоленной воде до готовности.
- Отвариваем вкрутую яйца, остужаем, очищаем.
- Нарезаем курицу небольшими кусочками, выкладываем первым слоем в салатник овальной формы. Перчим, солим, покрываем сеточкой майонеза.
- Чтобы удалить излишки сиропа, ананасные колечки просушиваем на бумажном полотенце. Нарезаем мелкими кубиками, выкладываем поверх курицы. Слегка промазываем майонезом.
- Следующим слоем выкладываем тертые яйца, по желанию приправляем солью и перцем, делаем сеточку из майонезной заправки.
- На средней или мелкой терке измельчаем сыр, полученной стружкой посыпаем поверхность салата.
- Украшаем закуску ядрами грецких орехов, аккуратно выложив их по всей поверхности.
- Для более реалистичной имитации ананаса выкладываем с одного края перья зеленого лука.
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Салат «Персиковый сад»
Подача этой закуски никого не оставит равнодушными. Визуально кажется, что на тарелке настоящие ароматные персики.
Ингредиенты:
- плавленые сырки — 2 шт.;
- куриные яйца — 3 шт.;
- куриное мясо — 250 г;
- морковь и свекла — по 4-5 шт.;
- майонез — для заправки;
- петрушка, укроп, зеленый лук, листья шпината и базилика — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Отваренные, остывшие, очищенные яйца и сырки измельчаем на терке, соединяем вместе.
- Куриное мясо отвариваем до готовности в слегка подсоленной воде, когда оно остынет, нарезаем кубиками небольшого размера, добавляем в миску с яйцами и сырками.
- Добавляем измельченную зелень, солим, перчим, заправляем майонезом, все перемешиваем.
- Из получившейся салатной массы формируем шарики одинакового размера (примерно как фрикадельки). Убираем заготовки в морозилку на 15 минут.
- Морковь и свеклу отвариваем (в разных емкостях), остужаем, очищаем, трем на мелкой терке, раскладываем по разным мискам. Отжимаем лишний сок.
- Расстилаем пищевую пленку, выкладываем на нее по одной столовой ложке (без горки) моркови и свеклы. Слои разравниваем, в центр выкладываем охлажденный салатный шарик.
- Аккуратно сворачиваем пленку, руками придаем форму персика. Делаем небольшое углубление в центре.
- Убираем на полчаса в холодильник, чтобы форма лучше схватилась. Достаем, аккуратно снимаем пленку, выкладываем «персики» на салатное блюдо, в углубление вставляем листья шпината и базилика.
Оригинальный салат готов к подаче на праздничный стол.
Дамский каприз
Кусочки кисло-сладкого киви и зерна граната дополняют сочное куриное мясо, а чернослив придает блюду пикантные нотки.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- яйца — 3 шт.;
- морковь среднего размера — 2 шт.;
- киви — 2 шт.;
- гранат — 1 шт.;
- сыр твердых сортов — 150 г;
- чернослив — 150 г;
- листья салата, майонез и соль — по вкусу.
Приготовление:
- Под проточной водой промываем куриное филе, отвариваем в слегка подсоленной воде до готовности.
- Как только курица остынет, снимаем с нее кожицу, мясо нарезаем кубиками некрупного размера.
- До готовности по отдельности отвариваем очищенную морковь и куриные яйца. Все остужаем, яйца очищаем.
- На большое красивое блюдо, соответствующее празднику, по кругу выкладываем салатные листья, по центру ставим стакан.
- Вокруг него выкладываем кубики отварной курицы и покрываем майонезной сеточкой.
- Тонким слоем выкладываем чернослив. Если он жестковатый, предварительно вымачиваем в кипятке 5 минут и нарезаем.
- Далее покрываем измельченными яйцами, пропущенными через терку, и делаем майонезную сеточку.
- Покрываем морковным слоем (овощ предварительно трем на терке). Смазываем майонезной заправкой.
- Посыпаем сырной стружкой, сверху распределяем майонез.
- Теперь самое интересное — украшение салата. Фруктовый слой сделает угощение на Новый год 2023 оригинальным. Согласно рецепту с фото, очищаем киви, нарезаем полукольцами и раскладываем их вокруг стакана по кругу.
- По краям выкладываем зерна граната.
- Аккуратно извлекаем стакан, внутрь образовавшегося пространства по желанию закладываем оставшиеся гранатовые зерна и киви.
Среди новых и интересных салатов этот непременно заслуживает внимания хозяек. Яркие, насыщенные тона фруктов с одной стороны вызывают аппетит, с другой — блюдо получается настолько красивое, что жалко нарушать его целостность.
На праздник хочется приготовить все самое вкусное. Выбирайте из подборки оригинальных салатов на Новый год 2023 понравившиеся новые и интересные рецепты с фото и приступайте к готовке.