Оригинальные салаты на Новый год-2023

До Нового 2023 года остается все меньше времени, совсем скоро на смену Тигру придет Кролик. Чтобы задобрить покровителя, начинаем готовиться к празднику заранее, пополняя кулинарную копилку оригинальными салатами. Предлагаем вашему вниманию подборку новых и интересных рецептов с фото.

Новогодний кролик

По сути это альтернатива знакомого и всеми любимого салата оливье, без которого не обходился раньше ни один главный зимний праздник. Но в этом случае мы красиво оформим угощение и внесем некоторые изменения.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

картофель — 2-3 шт.;

яйца куриные — 4 шт.;

твердый сыр — 100 г;

огурцы соленые — 3 шт.;

лук — 1 головка;

майонез — 150 мл;

соль и перец — по вкусу;

пекинская капуста, маслины, морковь — для оформления.

Приготовление:

Отдельно отвариваем яйца, картофель в мундирах и куриное мясо. Все остужаем, очищаем, как можно мельче нарезаем.

Превращаем в стружку сыр, кубиками небольшого размера нарезаем огурцы и предварительно очищенный и промытый лук.

Мелко нарезаем пару куриных яиц, отваренных вкрутую. Два оставшихся разделяем на белки и желтки. Желтую часть трем на терке, белую оставляем для декора.

Измельченные продукты соединяем вместе, перчим, солим, заправляем майонезом, перемешиваем.

Руками в перчатках формируем из салатной массы фигуру кролика, посыпаем сырной стружкой и измельченными яичными белками.

Глазки и носик делаем из маслин, а ушки — из листов пекинской капусты.

Кружочками моркови обкладываем кролика, придавая дополнительный декор салату.

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Отправляем готовое блюдо на час в холодильник, после чего подаем к столу.

Шишки еловые

Вид этого салата дарит праздничные впечатления, гости и домочадцы будут в восторге. Для приготовления понадобятся самые простые продукты.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

лук — 1 головка;

картошка — 5 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

филе — 300 г;

сыр — 200 г;

майонез — 200 г;

миндаль — 200 г.

Приготовление:

Отвариваем в отдельных емкостях куриное мясо, яйца и картофель. Все остужаем, яйца и овощи очищаем, нарезаем мелкими кубиками.

Так же измельчаем луковицу и огурцы. Сыр превращаем в стружку с помощью терки. Как можно мельче режем мясо.

Картофельную массу делим на две равные части — из них будем делать шишки. Придаем нужную форму, смазываем майонезом.

Сверху выкладываем измельченную курицу и снова промазываем майонезом.

Посыпаем кубиками лука, делаем майонезную сеточку, затем выкладываем слой соленых огурцов и опять майонез.

Покрываем наши будущие заготовки измельченными яйцами, затем слоем сыра и последним слоем майонеза.

Теперь приступаем к самому интересному — украшению салата. Аккуратно выкладываем сверху орешки, слегка их вдавливая.

На несколько часов убираем угощение в холодильник.

Для более интересной подачи выкладываем на блюдо 3-5 штук томатов черри и украшаем веточкой зелени.

Графский салат

Новогодние праздники длинные, самое время взять на заметку новые и интересные салаты и приготовить к приходу гостей. Несмотря на самый обычный перечень продуктов, закуска получается изумительная на вкус.

Ингредиенты:

свекла — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

яйцо куриное — 2 шт.;

лук репчатый — 0,5 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

грецкий орех и чернослив (без косточек) — по 100 г;

майонез, соль и перец — по вкусу;

уксус — 1 ст. л.

Приготовление:

В разных емкостях отвариваем яйца и овощи (картофель, свеклу). Когда все это остынет, очищаем.

Освобожденную от шелухи луковицу нарезаем кубиками. Чтобы сбить горечь, маринуем в уксусе с водой и небольшим количеством сахара.

Оригинальный салат на Новый год 2023 по рецепту с фото будем собирать слоями, каждый промазывая майонезом, используя для удобства сервировочное кольцо.

Измельчаем через терку картофель, выкладываем первым слоем. Промазываем, сверху равномерно распределяем лук, слив с него маринад.

Далее распределяем равномерно свеклу, как и картофель, натертый на терке.

Очищаем, промываем, пропускаем через пресс чеснок, соединяем с майонезом. Получившейся заправкой смазываем очередной салатный слой.

Яйца разделяем на белки и желтки, все измельчаем через терку. Очередным слоем выкладываем желтки. На них — чернослив. Если он недостаточно мягкий, предварительно вымачиваем его в течение 5 минут в кипятке.

Завершающим слоем выкладываем крупно натертые белки и сверху посыпаем измельченными грецкими орехами.

По желанию украшаем готовый салат мятными листочками.

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Новогодние свечи

На первый взгляд салат, который мы предлагаем приготовить на новогодний стол, очень простой. Тем не менее новая и интересная закуска займет достойное место среди других угощений.

Ингредиенты:

ветчина — 200 г;

картофель — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

морковь (крупная) — 1 шт.;

брокколи — 500 г;

огурец маринованный — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

укроп или петрушка — по 1 пучку;

сыр твердый — 5 ломтиков;

гранат — 1 шт.;

майонез — 150 г.

Приготовление:

В слегка подсоленной воде отвариваем до готовности овощи (картофель и морковь). Остужаем, очищаем.

Мелкими кубиками нарезаем огурцы, луковицу и ветчину, соединяем все это в единой емкости. Добавляем соль, перец, майонез, все перемешиваем.

Пропускаем через крупную терку картофель и морковь, до готовности отвариваем брокколи. На это уходит не более 15 минут после закипания. Остужаем ее, нарезаем кубиками.

Вкрутую отваренные яйца, предварительно очищенные от скорлупы, измельчаем в терку.

Все готово, самое время приступить к сборке салата. Первым слоем выкладываем картофель.

Аккуратно распределяем часть уже заправленной салатной массы с ветчиной.

Покрываем морковным слоем, снова выкладываем слой с огурцами и ветчиной и покрываем измельченными яйцами.

Повторяем действие — распределяем салатную массу с ветчиной, покрываем брокколи, а сверху последний слой мясного салата.

Закуска собрана, самое время приступить к украшению. Делаем 5 отверстий в салате для «свечей» из сыра, скрученного в трубочки.

Вставляем в салат, сверху аккуратно посыпаем верхушку угощения измельченной зеленью, обходя «свечи» из сыра.

Язычки пламени вырезаем из кусочков сладкого перца, вставляем в сырные трубочки-свечки.

Бока закуски украшаем зернами граната по всему периметру.

Оригинальный салат на Новый год 2023, приготовленный по рецепту с фото, убираем в холодильник.

Салат «Ананас» с грецкими орехами

Этот салат шикарно смотрится на праздничном столе. Зерна граната и киви идеально сочетаются между собой. Думая, что приготовить новое и интересное, обязательно возьмите на заметку этот рецепт.

Ингредиенты:

куриное мясо отварное — 200 г;

ананас консервированный — 100 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

соль, перец чёрный свежемолотый — по вкусу;

сыр твердых сортов — 60 г;

майонез — по вкусу;

ядра грецких орехов — 60 г (для украшения);

перья зеленого лука — для украшения.

Приготовление:

Мясо птицы промываем, отвариваем в подсоленной воде до готовности. Отвариваем вкрутую яйца, остужаем, очищаем. Нарезаем курицу небольшими кусочками, выкладываем первым слоем в салатник овальной формы. Перчим, солим, покрываем сеточкой майонеза. Чтобы удалить излишки сиропа, ананасные колечки просушиваем на бумажном полотенце. Нарезаем мелкими кубиками, выкладываем поверх курицы. Слегка промазываем майонезом. Следующим слоем выкладываем тертые яйца, по желанию приправляем солью и перцем, делаем сеточку из майонезной заправки. На средней или мелкой терке измельчаем сыр, полученной стружкой посыпаем поверхность салата. Украшаем закуску ядрами грецких орехов, аккуратно выложив их по всей поверхности. Для более реалистичной имитации ананаса выкладываем с одного края перья зеленого лука.

На четверть часа отправляем угощение в холодильник, чтобы оно там хорошо пропиталось, затем подаем к столу.

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Салат «Персиковый сад»

Подача этой закуски никого не оставит равнодушными. Визуально кажется, что на тарелке настоящие ароматные персики.

Ингредиенты:

плавленые сырки — 2 шт.;

куриные яйца — 3 шт.;

куриное мясо — 250 г;

морковь и свекла — по 4-5 шт.;

майонез — для заправки;

петрушка, укроп, зеленый лук, листья шпината и базилика — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Отваренные, остывшие, очищенные яйца и сырки измельчаем на терке, соединяем вместе.

Куриное мясо отвариваем до готовности в слегка подсоленной воде, когда оно остынет, нарезаем кубиками небольшого размера, добавляем в миску с яйцами и сырками.

Добавляем измельченную зелень, солим, перчим, заправляем майонезом, все перемешиваем.

Из получившейся салатной массы формируем шарики одинакового размера (примерно как фрикадельки). Убираем заготовки в морозилку на 15 минут.

Морковь и свеклу отвариваем (в разных емкостях), остужаем, очищаем, трем на мелкой терке, раскладываем по разным мискам. Отжимаем лишний сок.

Расстилаем пищевую пленку, выкладываем на нее по одной столовой ложке (без горки) моркови и свеклы. Слои разравниваем, в центр выкладываем охлажденный салатный шарик.

Аккуратно сворачиваем пленку, руками придаем форму персика. Делаем небольшое углубление в центре.

Убираем на полчаса в холодильник, чтобы форма лучше схватилась. Достаем, аккуратно снимаем пленку, выкладываем «персики» на салатное блюдо, в углубление вставляем листья шпината и базилика.

Оригинальный салат готов к подаче на праздничный стол.

Дамский каприз

Кусочки кисло-сладкого киви и зерна граната дополняют сочное куриное мясо, а чернослив придает блюду пикантные нотки.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

яйца — 3 шт.;

морковь среднего размера — 2 шт.;

киви — 2 шт.;

гранат — 1 шт.;

сыр твердых сортов — 150 г;

чернослив — 150 г;

листья салата, майонез и соль — по вкусу.

Приготовление:

Под проточной водой промываем куриное филе, отвариваем в слегка подсоленной воде до готовности. Как только курица остынет, снимаем с нее кожицу, мясо нарезаем кубиками некрупного размера. До готовности по отдельности отвариваем очищенную морковь и куриные яйца. Все остужаем, яйца очищаем. На большое красивое блюдо, соответствующее празднику, по кругу выкладываем салатные листья, по центру ставим стакан. Вокруг него выкладываем кубики отварной курицы и покрываем майонезной сеточкой. Тонким слоем выкладываем чернослив. Если он жестковатый, предварительно вымачиваем в кипятке 5 минут и нарезаем. Далее покрываем измельченными яйцами, пропущенными через терку, и делаем майонезную сеточку. Покрываем морковным слоем (овощ предварительно трем на терке). Смазываем майонезной заправкой. Посыпаем сырной стружкой, сверху распределяем майонез. Теперь самое интересное — украшение салата. Фруктовый слой сделает угощение на Новый год 2023 оригинальным. Согласно рецепту с фото, очищаем киви, нарезаем полукольцами и раскладываем их вокруг стакана по кругу. По краям выкладываем зерна граната. Аккуратно извлекаем стакан, внутрь образовавшегося пространства по желанию закладываем оставшиеся гранатовые зерна и киви.

Среди новых и интересных салатов этот непременно заслуживает внимания хозяек. Яркие, насыщенные тона фруктов с одной стороны вызывают аппетит, с другой — блюдо получается настолько красивое, что жалко нарушать его целостность.

На праздник хочется приготовить все самое вкусное. Выбирайте из подборки оригинальных салатов на Новый год 2023 понравившиеся новые и интересные рецепты с фото и приступайте к готовке.