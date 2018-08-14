Огурцы простым посолом в банках под капроновую крышку
-
Категория:
заготовки
-
Время приготовления:
3 часа
Ингредиенты
- огурцы
- вода
- листья смородины
- листья вишни
- листья дуба
- чеснок
- соль
- хрен
- ветки укропа
Наступило время, когда хозяйки активно заготавливают консервацию на зиму. Поэтому есть возможность закрыть огурцы простым посолом в банках под капроновую крышку.
Самый легкий и доступный вариант
Для приготовления зимней заготовки понадобится простой набор продуктов и специй.
Ингредиенты:
- 2 кг средних огурцов;
- 1,5 л питьевой (фильтрованной) воды;
- 7 листьев смородины;
- 5 листьев вишни;
- 5 листьев дуба;
- 3 дольки чеснока;
- 3 ст. л. поваренной соли;
- 2 листа хрена;
- 2 веточки укропа с соцветиями.
Основные этапы приготовления:
- Овощи очищаем от грязи и перекладываем в глубокий тазик или большую миску.
- Заливаем их холодной водой и отставляем в сторону на 6 часов. При желании огурцы можно накрыть крышкой, но оставляем при этом небольшой зазор.
- По истечении указанного времени сливаем жидкость и берем в руки нож. Аккуратно срезаем хвостики у овощей с каждой стороны.
- Банки (1,5 л или 3 л) моем в теплой воде обычным средством для посуды. Тщательно смываем пену и слегка обтираем тары кухонным полотенцем.
- На дно выкладываем несколько подготовленных листьев и дольки чеснока. Затем наступает очередь огурцов, которые чередуются с оставшимися травами.
- Последний слой обязательно накрываем листьями вишни или хрена.
- Очищенную воду (ее количество зависит от того, сколько подготовлено банок) переливаем в кастрюлю. Всыпаем в нее соль и перемешиваем все деревянной лопаткой.
- Даем настояться рассолу 2-4 минуты, и аккуратно заливаем им будущую заготовку.
- Полиэтиленовые крышки «Для горячего» опускаем в кипяток на 20-30 секунд. Аккуратно вытаскиваем их и быстро, пока они не остыли, надеваем на горлышко банки.
Готовую консервацию отправляем в холодное место (погреб или холодильник) и настаивается минимум 1,5 месяца.
«Зимние» огурцы с душистым перцем
В сезон заготовок, чтобы приготовить огурцы простым посолом на зиму в банках под капроновой крышкой, понадобятся только те продукты, которые есть в вашем огороде.
Ингредиенты:
- 500 г плотных огурцов;
- 1 л питьевой воды;
- 4 горошины черного перца;
- 2 горошины душистого перца;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 веточки укропа;
- 2 ст. л. поваренной соли;
- 1 лист хрена;
- 1 веточка вишни;
- 1 стручок острого перца;
- 1 ч. л. горчицы.
Основные этапы приготовления:
- Литровые банки тщательно промываем под теплой проточной водой и насухо обтираем полотенцем. Желательно это сделать с вечера, а утром приступить к консервации.
- Овощи очищаем от грязи, веточек и пыли и оставляем в холодной воде на 2 часа.
- На дно каждой стеклянной тары выкладывается 1 лист хрена, 1 веточка укропа, веточка вишни, зубчик чеснока, лавровый лист, несколько горошин черного и душистого перцев. При желании можно положить веточку эстрагона.
- Теперь плотно укладываем огурцы, а в конце добавляем острый перец и веточку укропа. Засыпаем все горчицей.
- На 1 л питьевой воды (холодной некипяченой) берем 2 большие ложки обычной соли. Их необходимо хорошо перемешать и дать настояться около 10-15 минут.
.
Полученный рассол заливаем в банки по самое горлышко. Сразу же накрываем плотно крышками и ставим стеклянные тары в холодное место.
Уже через 2-2,5 месяца заготовка будет готова к употреблению.
Как видите, огурцы на зиму действительно можно приготовить простым посолом в банках под капроновой крышкой. Главное – соблюдать температурный режим и не открыть консервацию раньше времени.
Читайте также
А вы пробовали такой вариант заготовки огурцов? 3
-
Светлана / 14.08.18 13:49Ненавижу возиться со стерилизацией банок, кипятить рассол и повторять все эти нудные действия раз за разом. Поэтому такой вариант зимних огурчиков как раз для меня. Спасибо за идею и полезные советы.
-
Юлия / 14.08.18 13:48Моя бабушка всегда засаливала огурцы под капроновой крышкой с горчицей. Я готова была их есть каждую зиму не останавливаясь. Надеюсь, у меня получится такая же вкусная консервация.
-
Лера / 14.08.18 13:48Никогда не приходилось засаливать огурцы. А в этом году их столько уродилось, что непременно попробую первый рецепт. К тому же, есть погреб и свободная мужская силаJ Хватит уже мужу шататься в отпуске без дела!