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Огурцы простым посолом в банках под капроновую крышку

  • Категория:
    заготовки
  • Время приготовления:
    3 часа

Ингредиенты

  • огурцы
  • вода
  • листья смородины
  • листья вишни
  • листья дуба
  • чеснок
  • соль
  • хрен
  • ветки укропа
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Наступило время, когда хозяйки активно заготавливают консервацию на зиму. Поэтому есть возможность закрыть огурцы простым посолом в банках под капроновую крышку.

Самый легкий и доступный вариант

Для приготовления зимней заготовки понадобится простой набор продуктов и специй.

Ингредиенты:

  • 2 кг средних огурцов;
  • 1,5 л питьевой (фильтрованной) воды;
  • 7 листьев смородины;
  • 5 листьев вишни;
  • 5 листьев дуба;
  • 3 дольки чеснока;
  • 3 ст. л. поваренной соли;
  • 2 листа хрена;
  • 2 веточки укропа с соцветиями.

 

Основные этапы приготовления:

  • Овощи очищаем от грязи и перекладываем в глубокий тазик или большую миску.
  • Заливаем их холодной водой и отставляем в сторону на 6 часов. При желании огурцы можно накрыть крышкой, но оставляем при этом небольшой зазор.
  • По истечении указанного времени сливаем жидкость и берем в руки нож. Аккуратно срезаем хвостики у овощей с каждой стороны.
  • Банки (1,5 л или 3 л) моем в теплой воде обычным средством для посуды. Тщательно смываем пену и слегка обтираем тары кухонным полотенцем.
  •  На дно выкладываем несколько подготовленных листьев и дольки чеснока. Затем наступает очередь огурцов, которые чередуются с оставшимися травами.
  • Последний слой обязательно накрываем листьями вишни или хрена.
  • Очищенную воду (ее количество зависит от того, сколько подготовлено банок) переливаем в кастрюлю. Всыпаем в нее соль и перемешиваем все деревянной лопаткой.
  • Даем настояться рассолу 2-4 минуты, и аккуратно заливаем им будущую заготовку.
  • Полиэтиленовые крышки «Для горячего» опускаем в кипяток на 20-30 секунд. Аккуратно вытаскиваем их и быстро, пока они не остыли, надеваем на горлышко банки.

Готовую консервацию отправляем в холодное место (погреб или холодильник) и настаивается минимум 1,5 месяца.

  • А вы заготавливаете огурцы на зиму?
 

«Зимние» огурцы с душистым перцем

В сезон заготовок, чтобы приготовить огурцы простым посолом на зиму в банках под капроновой крышкой, понадобятся только те продукты, которые есть в вашем огороде.

Ингредиенты:

  • 500 г плотных огурцов;
  • 1 л питьевой воды;
  • 4 горошины черного перца;
  • 2 горошины душистого перца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 веточки укропа;
  • 2 ст. л. поваренной соли;
  • 1 лист хрена;
  • 1 веточка вишни;
  • 1 стручок острого перца;
  • 1 ч. л. горчицы.

Основные этапы приготовления:

  1. Литровые банки тщательно промываем под теплой проточной водой и насухо обтираем полотенцем. Желательно это сделать с вечера, а утром приступить к консервации.
  2. Овощи очищаем от грязи, веточек и пыли и оставляем в холодной воде на 2 часа.
  3. На дно каждой стеклянной тары выкладывается 1 лист хрена, 1 веточка укропа, веточка вишни, зубчик чеснока, лавровый лист, несколько горошин черного и душистого перцев. При желании можно положить веточку эстрагона.
  4. Теперь плотно укладываем огурцы, а в конце добавляем острый перец и веточку укропа. Засыпаем все горчицей.
  5. На 1 л питьевой воды (холодной некипяченой) берем 2 большие ложки обычной соли. Их необходимо хорошо перемешать и дать настояться около 10-15 минут.

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Полученный рассол заливаем в банки по самое горлышко. Сразу же накрываем плотно крышками и ставим стеклянные тары в холодное место.

Уже через 2-2,5 месяца заготовка будет готова к употреблению.

Как видите, огурцы на зиму действительно можно приготовить простым посолом в банках под капроновой крышкой. Главное – соблюдать температурный режим и не открыть консервацию раньше времени.

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14.08.2018
Теги: огурцы заготовки рецепт

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А вы пробовали такой вариант заготовки огурцов? 3  

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  • Светлана / 14.08.18 13:49
    -
    0
    +
    Ненавижу возиться со стерилизацией банок, кипятить рассол и повторять все эти нудные действия раз за разом. Поэтому такой вариант зимних огурчиков как раз для меня. Спасибо за идею и полезные советы.
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  • Юлия / 14.08.18 13:48
    -
    0
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    Моя бабушка всегда засаливала огурцы под капроновой крышкой с горчицей. Я готова была их есть каждую зиму не останавливаясь. Надеюсь, у меня получится такая же вкусная консервация.
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  • Лера / 14.08.18 13:48
    -
    0
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    Никогда не приходилось засаливать огурцы. А в этом году их столько уродилось, что непременно попробую первый рецепт. К тому же, есть погреб и свободная мужская силаJ Хватит уже мужу шататься в отпуске без дела!
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