Наступило время, когда хозяйки активно заготавливают консервацию на зиму. Поэтому есть возможность закрыть огурцы простым посолом в банках под капроновую крышку.

Самый легкий и доступный вариант

Для приготовления зимней заготовки понадобится простой набор продуктов и специй.

Ингредиенты:

2 кг средних огурцов;

1,5 л питьевой (фильтрованной) воды;

7 листьев смородины;

5 листьев вишни;

5 листьев дуба;

3 дольки чеснока;

3 ст. л. поваренной соли;

2 листа хрена;

2 веточки укропа с соцветиями.

Основные этапы приготовления:

Овощи очищаем от грязи и перекладываем в глубокий тазик или большую миску.

Заливаем их холодной водой и отставляем в сторону на 6 часов. При желании огурцы можно накрыть крышкой, но оставляем при этом небольшой зазор.

По истечении указанного времени сливаем жидкость и берем в руки нож. Аккуратно срезаем хвостики у овощей с каждой стороны.

Банки (1,5 л или 3 л) моем в теплой воде обычным средством для посуды. Тщательно смываем пену и слегка обтираем тары кухонным полотенцем.

На дно выкладываем несколько подготовленных листьев и дольки чеснока. Затем наступает очередь огурцов, которые чередуются с оставшимися травами.

Последний слой обязательно накрываем листьями вишни или хрена.

Очищенную воду (ее количество зависит от того, сколько подготовлено банок) переливаем в кастрюлю. Всыпаем в нее соль и перемешиваем все деревянной лопаткой.

Даем настояться рассолу 2-4 минуты, и аккуратно заливаем им будущую заготовку.

Полиэтиленовые крышки «Для горячего» опускаем в кипяток на 20-30 секунд. Аккуратно вытаскиваем их и быстро, пока они не остыли, надеваем на горлышко банки.

Готовую консервацию отправляем в холодное место (погреб или холодильник) и настаивается минимум 1,5 месяца.

«Зимние» огурцы с душистым перцем

В сезон заготовок, чтобы приготовить огурцы простым посолом на зиму в банках под капроновой крышкой, понадобятся только те продукты, которые есть в вашем огороде.

Ингредиенты:

500 г плотных огурцов;

1 л питьевой воды;

4 горошины черного перца;

2 горошины душистого перца;

2 зубчика чеснока;

2 веточки укропа;

2 ст. л. поваренной соли;

1 лист хрена;

1 веточка вишни;

1 стручок острого перца;

1 ч. л. горчицы.

Основные этапы приготовления:

Литровые банки тщательно промываем под теплой проточной водой и насухо обтираем полотенцем. Желательно это сделать с вечера, а утром приступить к консервации. Овощи очищаем от грязи, веточек и пыли и оставляем в холодной воде на 2 часа. На дно каждой стеклянной тары выкладывается 1 лист хрена, 1 веточка укропа, веточка вишни, зубчик чеснока, лавровый лист, несколько горошин черного и душистого перцев. При желании можно положить веточку эстрагона. Теперь плотно укладываем огурцы, а в конце добавляем острый перец и веточку укропа. Засыпаем все горчицей. На 1 л питьевой воды (холодной некипяченой) берем 2 большие ложки обычной соли. Их необходимо хорошо перемешать и дать настояться около 10-15 минут.

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Полученный рассол заливаем в банки по самое горлышко. Сразу же накрываем плотно крышками и ставим стеклянные тары в холодное место.

Уже через 2-2,5 месяца заготовка будет готова к употреблению.

Как видите, огурцы на зиму действительно можно приготовить простым посолом в банках под капроновой крышкой. Главное – соблюдать температурный режим и не открыть консервацию раньше времени.