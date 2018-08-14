Вкусные рецепты консервации зеленого горошка на зиму

Заготовка зеленого горошка на зиму – это хорошая возможность разнообразить рацион. С этой целью многие хозяйки занимаются консервированием в домашних условиях. Это позволяет употреблять витамины ежедневно и заботиться о своем здоровье вне зависимости от времени года.

Для консервации подходят только недозрелые, нежные зерна. Если использовать перезрелый горох, через некоторое время он станет крахмалистым и безвкусным.

Рецепты консервирования гороха довольно разнообразные. Можно отдать предпочтение классическому варианту или же воспользоваться более оригинальным рецептом.

Горошек с уксусом

Консервированием зеленого горошка на зиму в домашних условиях интересуются даже опытные хозяйки. Сделать заготовку на зимний период несложно. Требуется подобрать подходящий рецепт и уделить немного свободного времени.

Это позволит в любой момент открыть банку с консервацией и накрыть праздничный стол. Рецепт с уксусом является наиболее распространенным и используется чаще остальных.

Ингредиенты:

уксус – 100 мл;

соль – 1 ст. л.;

зеленый горошек – 600 г;

сахар – 1 ст. л.;

вода – 1 л.

Рецепт приготовления:

Горох промываем холодной водой, очищаем от всех загрязнений, перебираем. Поврежденные экземпляры для закатки не годятся, их сразу же выбраковываем.

Горох засыпаем в кастрюлю, заливаем прохладной водой.

Ставим емкость на огонь. Ждем, когда вода закипит. Снимаем пену, она будет образовываться во время кипения.

После того как вода закипит, убавляем огонь до минимума. Это позволит гороху вариться на небольшом огне и не выплескиваться из посуды.

Готовим зерна примерно 10 минут.

Тем временем займемся готовкой маринада. Заливаем в кастрюлю воду, засыпаем соль и сахар.

Ставим посуду на плиту, доводим воду до кипения. Рассол постоянно помешиваем.

Занимаясь консервированием на зиму в домашних условиях, убираем с зеленого горошка пену. Как только время кипячения выйдет, убираем кастрюлю с плиты, сливаем воду.

Займемся стерилизацией банок и крышек.

В банки засыпаем горох. Важно следить за тем, чтобы они не были полностью заполнены. Лучше всего оставлять зазор в несколько см.

Как только маринад закипит, выливаем в него уксус. Ждем, когда масса закипит.

Маринадом заливаем банки с горошком.

Слегка закручиваем банки крышками, ставим их на стерилизацию. Для этого дно кастрюли застилаем полотенцем, наливаем воду.

Доводим воду до кипения, стерилизуем банки в течение 15 минут.

По окончании отведенного времени банки плотно закручиваем крышками, переворачиваем их верх дном.

Убираем консервации в темное место, прикрываем полотенцем. Через сутки банки переворачиваем, убираем в прохладное место для дальнейшего хранения.

Горошек с лимонной кислотой

Занимаясь консервированием зеленого горошка на зиму в домашних условиях, многие хозяйки замечают, как горох меняет свой цвет. При добавлении укуса он остается зеленым, с лимонной кислотой зерна приобретают желтый оттенок.

Зеленый горошек сделать несложно. Благодаря простым рецептам даже молодая хозяйка справится с поставленной задачей. Это позволит разнообразить меню и включить в рацион новые и оригинальные блюда.

Ингредиенты:

сахар – 50 г;

соль – 50 г;

вода – 1 л;

горох – 600 г;

лимонная кислота – 1 ч. л.

Рецепт приготовления:

В первую очередь промываем горох. При этом убираем поврежденные экземпляры. Этот этап очень важен, если продукт был куплен в магазине.

Займемся приготовлением маринада. Для начала наливаем в чайник воду, кипятим.

Заливаем кипяток в кастрюлю, засыпаем соль и сахар. Ставим посуду на плиту. Ждем, когда вода закипит, а соль с сахаром полностью растворятся.

В кипящую воду засыпаем горох. На этом этапе необходимо соблюдать осторожность, зерна мешать нельзя. В противном случае горох потеряет свой привлекательный вид, а рассол станет мутным.

Как только жидкость закипит, убавляем огонь до минимума, варим массу в течение 20 минут.

Проверяем готовность гороха. Для этого вылавливаем несколько зерен из кастрюли и пробуем их на вкус. Если горох готов, он станет мягким, а кожица не будет расползаться.

В завершение засыпаем в кастрюлю лимонную кислоту, перемешиваем массу.

Шумовкой достаем из посуды горох, засыпаем его по стерилизованным банкам.

Не стоит заполнять банки полностью, от края оставляем примерно 1,5 см. Как только банки будут наполнены зернами, заливаем кипящий маринад.

Закрываем банки крышками, ставим их под баню. В таком состоянии заготовка будет в течение суток проходить стерилизацию.

Убираем консервации в темное место для дальнейшего хранения. Осталось лишь дождаться момента, когда можно будет попробовать блюдо на вкус.

Горошек с пряностями

Многие хозяйки занимаются консервированием зеленого горошка на зиму в домашних условиях. Рецепты довольно разнообразные и интересные. Любителям острых блюд стоит попробовать консервацию с различными пряностями.

Добавляя в маринад черный перец и гвоздику, горошек приобретет пикантный вкус и ярко выраженный аромат.

Ингредиенты:

уксус – 50 мл;

соль – 50 г;

гвоздика – 6 бутонов;

горох – 2 кг;

сахар – 50 г;

душистый перец – 6 шт.;

вода – 1,5 л;

лимонная кислота – 5 г.

Рецепт приготовления:

Очищаем горох от стручков. Зерна замачиваем в холодной воде. Для этого требуется отвести примерно 3 часа. По окончании отведенного времени, выливаем воду, а горох слегка просушиваем. Наливаем в кастрюлю воду, доводим ее до кипения. Засыпаем лимонную кислоту, забрасываем горох на 2 минуты. Стерилизуем банки, засыпаем в них зерна. Важно следить за тем, чтобы банки были сухими. Займемся приготовлением маринада. Для этого наливаем в кастрюлю воду, доводим ее до кипения, засыпаем сахар, соль, перец, гвоздику. Готовим рассол не более 20 минут. В завершение в маринад заливаем уксус, варим еще примерно 2 минуты. Готовый маринад разливаем по банкам с горошком, прикрываем крышками. Консервации аккуратно стерилизуем, плотно закручиваем крышками. Банки ставим вверх дном, закутываем полотенцем, оставляем в таком положении на сутки.

Убираем консервации в темное место для дальнейшего хранения. Важно следить за тем, чтобы на банки с горошком не попадали прямые солнечные лучи.

Советы опытных кулинаров

Чтобы консервации простояли долго, а старания не прошли даром, необходимо соблюдать некоторые правила. Опытные кулинары подскажут, как правильно закатать зеленый горошек.

Прежде чем приступать к процессу консервации, нужно правильно подготовить горох. Это важный этап, от которого зависит вкус блюда. Зерна следует тщательно промыть, перебрать. Если были найдены поврежденные экземпляры, их придется удалить. Чтобы рассол в банках не был мутным, необходимо правильно стерилизовать банки и крышки. Перед закаткой они должны хорошо просохнуть. Для приготовления консервации следует соблюдать пропорции, указанные в рецепте. Не стоит самостоятельно увеличивать или уменьшать количество используемых ингредиентов.

Придерживаясь основных правил, удастся без труда сделать вкусные консервации. Зеленый горошек можно употреблять как отдельно, так и добавлять в другие блюда.

Особой популярностью пользуются салаты с консервированным горошком. Такие закуски часто встречаются на праздничном столе, являются его украшением.