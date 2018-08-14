Вкусные рецепты консервации зеленого горошка на зиму
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
2-3 часа
Ингредиенты
- уксус
- соль
- зеленый горошек
- сахар
- вода
Заготовка зеленого горошка на зиму – это хорошая возможность разнообразить рацион. С этой целью многие хозяйки занимаются консервированием в домашних условиях. Это позволяет употреблять витамины ежедневно и заботиться о своем здоровье вне зависимости от времени года.
Для консервации подходят только недозрелые, нежные зерна. Если использовать перезрелый горох, через некоторое время он станет крахмалистым и безвкусным.
Рецепты консервирования гороха довольно разнообразные. Можно отдать предпочтение классическому варианту или же воспользоваться более оригинальным рецептом.
Горошек с уксусом
Консервированием зеленого горошка на зиму в домашних условиях интересуются даже опытные хозяйки. Сделать заготовку на зимний период несложно. Требуется подобрать подходящий рецепт и уделить немного свободного времени.
Это позволит в любой момент открыть банку с консервацией и накрыть праздничный стол. Рецепт с уксусом является наиболее распространенным и используется чаще остальных.
Ингредиенты:
- уксус – 100 мл;
- соль – 1 ст. л.;
- зеленый горошек – 600 г;
- сахар – 1 ст. л.;
- вода – 1 л.
Рецепт приготовления:
- Горох промываем холодной водой, очищаем от всех загрязнений, перебираем. Поврежденные экземпляры для закатки не годятся, их сразу же выбраковываем.
- Горох засыпаем в кастрюлю, заливаем прохладной водой.
- Ставим емкость на огонь. Ждем, когда вода закипит. Снимаем пену, она будет образовываться во время кипения.
- После того как вода закипит, убавляем огонь до минимума. Это позволит гороху вариться на небольшом огне и не выплескиваться из посуды.
- Готовим зерна примерно 10 минут.
- Тем временем займемся готовкой маринада. Заливаем в кастрюлю воду, засыпаем соль и сахар.
- Ставим посуду на плиту, доводим воду до кипения. Рассол постоянно помешиваем.
- Занимаясь консервированием на зиму в домашних условиях, убираем с зеленого горошка пену. Как только время кипячения выйдет, убираем кастрюлю с плиты, сливаем воду.
- Займемся стерилизацией банок и крышек.
- В банки засыпаем горох. Важно следить за тем, чтобы они не были полностью заполнены. Лучше всего оставлять зазор в несколько см.
- Как только маринад закипит, выливаем в него уксус. Ждем, когда масса закипит.
- Маринадом заливаем банки с горошком.
- Слегка закручиваем банки крышками, ставим их на стерилизацию. Для этого дно кастрюли застилаем полотенцем, наливаем воду.
- Доводим воду до кипения, стерилизуем банки в течение 15 минут.
- По окончании отведенного времени банки плотно закручиваем крышками, переворачиваем их верх дном.
Убираем консервации в темное место, прикрываем полотенцем. Через сутки банки переворачиваем, убираем в прохладное место для дальнейшего хранения.
Горошек с лимонной кислотой
Занимаясь консервированием зеленого горошка на зиму в домашних условиях, многие хозяйки замечают, как горох меняет свой цвет. При добавлении укуса он остается зеленым, с лимонной кислотой зерна приобретают желтый оттенок.
Зеленый горошек сделать несложно. Благодаря простым рецептам даже молодая хозяйка справится с поставленной задачей. Это позволит разнообразить меню и включить в рацион новые и оригинальные блюда.
Ингредиенты:
- сахар – 50 г;
- соль – 50 г;
- вода – 1 л;
- горох – 600 г;
- лимонная кислота – 1 ч. л.
Рецепт приготовления:
- В первую очередь промываем горох. При этом убираем поврежденные экземпляры. Этот этап очень важен, если продукт был куплен в магазине.
- Займемся приготовлением маринада. Для начала наливаем в чайник воду, кипятим.
- Заливаем кипяток в кастрюлю, засыпаем соль и сахар. Ставим посуду на плиту. Ждем, когда вода закипит, а соль с сахаром полностью растворятся.
- В кипящую воду засыпаем горох. На этом этапе необходимо соблюдать осторожность, зерна мешать нельзя. В противном случае горох потеряет свой привлекательный вид, а рассол станет мутным.
- Как только жидкость закипит, убавляем огонь до минимума, варим массу в течение 20 минут.
- Проверяем готовность гороха. Для этого вылавливаем несколько зерен из кастрюли и пробуем их на вкус. Если горох готов, он станет мягким, а кожица не будет расползаться.
- В завершение засыпаем в кастрюлю лимонную кислоту, перемешиваем массу.
- Шумовкой достаем из посуды горох, засыпаем его по стерилизованным банкам.
- Не стоит заполнять банки полностью, от края оставляем примерно 1,5 см. Как только банки будут наполнены зернами, заливаем кипящий маринад.
- Закрываем банки крышками, ставим их под баню. В таком состоянии заготовка будет в течение суток проходить стерилизацию.
Убираем консервации в темное место для дальнейшего хранения. Осталось лишь дождаться момента, когда можно будет попробовать блюдо на вкус.
Горошек с пряностями
Многие хозяйки занимаются консервированием зеленого горошка на зиму в домашних условиях. Рецепты довольно разнообразные и интересные. Любителям острых блюд стоит попробовать консервацию с различными пряностями.
Добавляя в маринад черный перец и гвоздику, горошек приобретет пикантный вкус и ярко выраженный аромат.
Ингредиенты:
- уксус – 50 мл;
- соль – 50 г;
- гвоздика – 6 бутонов;
- горох – 2 кг;
- сахар – 50 г;
- душистый перец – 6 шт.;
- вода – 1,5 л;
- лимонная кислота – 5 г.
Рецепт приготовления:
- Очищаем горох от стручков. Зерна замачиваем в холодной воде. Для этого требуется отвести примерно 3 часа. По окончании отведенного времени, выливаем воду, а горох слегка просушиваем.
- Наливаем в кастрюлю воду, доводим ее до кипения. Засыпаем лимонную кислоту, забрасываем горох на 2 минуты.
- Стерилизуем банки, засыпаем в них зерна. Важно следить за тем, чтобы банки были сухими.
- Займемся приготовлением маринада. Для этого наливаем в кастрюлю воду, доводим ее до кипения, засыпаем сахар, соль, перец, гвоздику. Готовим рассол не более 20 минут.
- В завершение в маринад заливаем уксус, варим еще примерно 2 минуты.
- Готовый маринад разливаем по банкам с горошком, прикрываем крышками.
- Консервации аккуратно стерилизуем, плотно закручиваем крышками.
- Банки ставим вверх дном, закутываем полотенцем, оставляем в таком положении на сутки.
Убираем консервации в темное место для дальнейшего хранения. Важно следить за тем, чтобы на банки с горошком не попадали прямые солнечные лучи.
Советы опытных кулинаров
Чтобы консервации простояли долго, а старания не прошли даром, необходимо соблюдать некоторые правила. Опытные кулинары подскажут, как правильно закатать зеленый горошек.
- Прежде чем приступать к процессу консервации, нужно правильно подготовить горох. Это важный этап, от которого зависит вкус блюда. Зерна следует тщательно промыть, перебрать. Если были найдены поврежденные экземпляры, их придется удалить.
- Чтобы рассол в банках не был мутным, необходимо правильно стерилизовать банки и крышки. Перед закаткой они должны хорошо просохнуть.
- Для приготовления консервации следует соблюдать пропорции, указанные в рецепте. Не стоит самостоятельно увеличивать или уменьшать количество используемых ингредиентов.
Придерживаясь основных правил, удастся без труда сделать вкусные консервации. Зеленый горошек можно употреблять как отдельно, так и добавлять в другие блюда.
Особой популярностью пользуются салаты с консервированным горошком. Такие закуски часто встречаются на праздничном столе, являются его украшением.
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А вы консервируете зеленый горошек на зиму? 3
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Инесса / 14.08.18 11:47Как же хочется в зимнее время открыть банку со свежими овощами и почувствовать аромат зелени. Консервированный зеленый горошек любит вся семья. Из него готовим салаты, супы, употребляем как отдельное блюдо.
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Вероника / 14.08.18 11:46Консервированием овощей занимаюсь ежегодно. Как только урожай созревает, начинается период закаток. Горох также не стал исключением, его консервирую разными способами. В зависимости от выбранного рецепта, меняется вкус готового блюда.
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Татьяна / 14.08.18 11:46Горошек консервирую постоянно. Рецепт с пряностями является одним из любимых. Благодаря специям блюдо приобретает пикантный вкус и потрясающий аромат. Такой горошек поможет любому блюду придать острые нотки.