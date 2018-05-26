Тирамису: топ самых лучших рецептов

Тирамису является довольно популярным десертом, который подается практически в каждом ресторане. В его состав входят мягкие печенья, а также пропитка из кофе и нежный крем на основе сыра.

Многим может показаться, что рецепт приготовления такого лакомства слишком сложен, но это не так, ведь можно легко приготовить тирамису по классическому рецепту в домашних условиях, и лакомство получится не хуже, чем в ресторане. Мы предоставим основном рецепт с пошаговыми фото, чтобы было проще приготовить десерт.

Классический вариант

Такого количества ингредиентов хватит на десять порция сладкого лакомства. Готовить десерт несложно, особенно если в точности следовать пошаговому рецепту с фото.

Ингредиенты:

сливочный сыр - 520 грамм;

эспрессо или варенyый кофе - 460 мл;

печенье "дамские пальчики" - 270 грамм;

сахарный песок - 6 ложек;

какао-порошок - 4 ложки;

коньяк качественный - 2 ложки;

куриные яйца - 6 штук.

Процесс приготовления:

Для начала следует сварить крепкий кофе. Для этого зерна измельчают в кофемолке, помещают необходимое количество в турку и заливают водой. Варят напиток на медленном огне, важно не доводить кофе до кипения. Как только образуется пена на поверхности, можно снимать напиток с огня.

Есть возможность просто приготовить напиток в кофеварке.

Как только эспрессо остынет, в него добавляют необходимое количество коньяка, можно заменить коньяк ликером. Если десерт предназначен для детей, то коньяк из рецептуры полностью исключается.

Десерт получится вкусным и безалкогольной добавки. Если дома имеется миндальный сироп, можно добавить его в кофе.

Теперь подготавливают чистые емкости, очень важно, чтобы они были сухими. Яйца промывают, так как крем готовится на основе сырых яиц, они должны быть очень свежими.

Теперь желтки отделяют от белков, и перекладывают в отдельные емкости. При отделении белков, следует смотреть, чтобы ни одной капли желтка не попало в белковую массу, иначе белки не взобьются в крепкую пену.

К желткам добавляют сахарный песок и все взбивают миксером на максимальной скорости, как только желтки станут светлыми и получится пена, можно прекратить процесс взбивания. В смеси не должно оставаться крупинок сахара. Можно заменить сахарный песок на сахарную пудру.

В массу взбитых желтков добавляют необходимое количество сыра Маскарпоне, лучше подобрать продукт максимально высокого качества, чтобы получить вкусный десерт. Массу перемешивают лопаткой снизу вверх, чтобы крем оставался пышным.

Белки взбивают в пышную массу, сначала процесс взбивания начинают на низкой скорости, постепенно прибавляя обороты миксера. В итоге должна получиться воздушная, но очень густая масса.

Готовые белки перекладывают к желткам с сыром, после чего все аккуратно перемешивают. Для перемешивания следует применять лопатку из силикона. На этом этапе применять миксер строго запрещено.

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Когда крем будет готов, можно начинать сборку десерта, для этого следует заранее подготовить небольшие формочки или креманки. Когда десерт подается на стол гостям, рекомендуют использовать прозрачные креманки, так десерт будет привлекать внимание не только вкусом, но и внешним видом.

Начинают сборку классического тирамису по рецепту в домашних условиях. Для этого каждое печенье окунают в подготовленное кофе, при этом нет необходимости опускать в напиток печенье полностью, достаточно только половины. Если палочка слишком длинная, ее можно разломить.

Сначала выкладывается первый слой печенья по пошаговому рецепту с фото, на первый слой достаточно 1-2 палочек печенья.

Далее укладывают слой крема и снова выкладывается печенье. Сверху все покрывают слоем крема и закрывают десерт пищевой пленкой. В таком виде десерт убирают в камеру холодильника для пропитки.

Если есть возможность, десерт выдерживают в холоде не менее двенадцати часов.

Перед тем как подать десерт на стол, следует снять пищевую пленку, а затем присыпать верх крема какао-порошком. Чтобы какао хорошо распределилось на поверхности, рекомендуется использовать сито.

С вишней

Это еще один достаточно простой рецепт приготовления классического тирамису в домашних условиях, в качестве добавки здесь будет использована свежая вишня или черешня. Если же такой ягоды дома нет, можно заменить ее клубникой или свежей малиной.

Ингредиенты:

вишня сладкая свежая - 370 грамм;

мягкий сливочный сыр - 260 грамм;

печенье Савоярди - 260 грамм;

сливки жирные от 33% - 290 мл;

ликер кофейный - 4 ложки;

пудра из сахара - 4 ложки;

заваренное эспрессо - 1 чашка;

ванилин — щепотка;

шоколад темный - 65 грамм.

Процесс приготовления:

Если следовать пошаговому рецепту с фото, то сначала следует взять мягкий сыр и перемешать его со взбитыми сливками, добавить туда четвертую часть ликера и сахарной пудры. В готовое вареное эспрессо добавляют оставшиеся три ложки ликера, такое количество алкоголя берется на 200 мл кофе. Теперь берется креманка, в которую укладывается сначала слой сырного крема, можно использовать большую форму, а затем разрезать десерт на порционные пирожные. Печенье одной стороной опускают в подготовленное кофе, после чего сухой стороной укладывают на крем, важно укладывать печенье довольно плотным слоем. Далее можно выкладывать слои по порядку. После печенья идет слой из свежих ягод вишни, которые предварительно были очищены от косточек. Сверху все закрывают слоем крема, и повторяют слой из печенья, вишни и крема. Когда десерт будет собран, его посыпают тертым шоколадом, можно заменить горький шоколад обычным какао. Оставляют тирамису на одну ночь в камере холодильника, после чего подают к столу.

Тирамису без яиц в составе

Если дома нет такого количества яиц, которое необходимо для приготовления тирамису по классическому рецепту, то в домашних условиях можно приготовить десерт без яиц. Многие кондитеры используют именно такой рецепт приготовления десерта, при этом на вкус отсутствие яиц никак не влияет.

Ингредиенты:

жирные сливки от 30% - 125 мл;

сыр маскарпоне - 270 грамм;

кофе черный крепкий - 190 мл;

сгущенное молоко качественное - 65 грамм;

домашнее печенье или Савоярди - 17 штук;

горький шоколад без сахара - 65 грамм.

Процесс приготовления:

Жирные сливки переливают в большую емкость после чего взбивают до густого состояния, туда же наливают необходимое количество сгущенного молока и сыра, все перемешивают вилкой до однородности. Составляющие дополнительно взбивают миксером в течение десяти минут. Далее заваривают кофе и дают ему несколько минут охладиться, необходимо, чтобы напиток получится не более 35 градусов. Теперь в кофе окунают печенье, делать это необходимо быстро, не передерживая основу десерта в напитке, иначе печенье сильно размокнет. Печенье выкладывают первым слоем в подготовленную форму, после чего все смазывают слоем крема, далее опять выкладывается печенье и покрывается плотным слоем кремовой массы. Процесс повторяется до того момента, пока печенье и крем не закончатся. Готовое лакомство посыпают через сито слоем из какао, можно заменить какао тертым шоколадом.

Пирожное отправляют в камеру холодильника на пять часов, за это время печенье пропитается. Можно украсить лакомство веточкой мяты при подаче.

Несколько полезных советов

Если хозяйка готовит тирамису по пошаговому рецепту с фото, ей все же стоит учесть несколько важных моментов, без которых десерт получится не таким вкусным:

Выдерживать десерт в камере холодильника следует не менее четырех часов, еще лучше оставить тирамису на ночь в холоде, чтобы лакомство пропиталось. Это следует учитывать при приготовлении пирожного для торжества. Совсем необязательно готовить десерт с густым кремом, не всегда получается сделать основу из сыра необходимой консистенции. В этом случае десерт оформляется в формочках или креманках. Употреблять его можно десертной ложкой или вилкой. После того как десерт достаточно застынет, его необходимо разрезать на порционные кусочки. Так как лакомство очень нежное и мягкое, нож может его повредить, поэтому перед каждым разрезом, следует смачивать лезвие водой.

В качестве основы можно не покупать готовое печенье, а приготовить его самостоятельно.

Если нет возможности приобрести сыр Маскарпоне, повара рекомендуют подобрать хороший мягкий творог для десерта, в итоге пирожное получится по вкусу ничуть не хуже. В качестве добавок используют различные виды ягод, они могут быть свежими или замороженными.