Быстрые и вкусные рецепты засолки сало

Такой традиционный украинский продукт, как сало использовали для питания еще в XVIII века Сегодня сало не теряет своей популярности, его также продолжают солить, коптить и подвергать другой термической обработке. Но среди всех рецептов приготовления этого продукта больше всего любят именно шпик – это сало, которое можно быстро и вкусно засолить и подать как превосходную закуску. Но, а все секреты приготовления соленого сала можно узнать, если посмотреть видео или прочитать пошаговые рецепты.

Выбор сала для засолки

Чтобы засолить вкусное сало в домашних условиях нужно грамотно подойти к вопросу его выбора и первым делом узнать, с какой части туши оно было снято:

Спинка: сало без мяса, текстура мягкая, однородная. В лопаточной части плотность более жесткая, с одного края кусок слегка заужен. Сало может быть разной толщины, все зависит о породы свинок. Можно использовать для любого способа посола. Бочок: не очень толстый слой сала с тонкой светлой мясной прорезью. Такой вид сала идеально подходит для всех способов засолки, даже можно запечь в печи. Щековина: нижний и верхний слой сала с неоднородной консистенцией и с тонкой мясной прорезью посередине. Для такого вида сала лучше выбрать мокрый способ засолки и очень важно контролировать количество соли. Если такое сало пересолить, то оно получиться невкусным и жестким. Шейная часть: сало жесткое, текстура плотная и толстая шкурка. Такой вид сала для засолки лучше не рассматривать, его лучше запекать, жарить или коптить. Крыжок (поясничная часть) и окорок: самое мягкое и нежнейшее сало, особенно снятое с поясничной части, окорок немного оттягивается при откусывании из-за того, что его текстура более рыхлая, как бы пористая. Такое сало идеально для засолки, но если продукт с толстым слоем жира, то его лучше запекать. Подчеревок (брюшная часть): сало толстое, как и мясные прорези темно-красного цвета. Такое сало отличный вариант для бекона, для запекания и вяления. Сдор (внутренний жир): маслянистая жировая часть со специфическим запахом, снятая с нижней части тушки. Подходит для засолки, но только в маринаде и только на смалец. Обрезь: солить лучше не стоит, так как это сало срезанное с разных частей туши.

Также выбирая сало нельзя не учитывать и такие моменты:

если сало желтого или серого цвета, от такого продукта сразу отказываемся, выбираем только белое или светло-розовое;

на шкурке никаких пятен и волосков, она должна быть чистенькой и не очень жесткой;

если нажать на мякоть, то появившееся лунка не должна возвращаться в исходное положение;

для засолки ни в коем случае не брать сало хряка, оно имеет отвратительный запах;

если сало с многочисленными мясными прослойками, то процесс засолки потребует больше времени.

Как засолить вкусное сало, чтобы во рту таяло: рецепты

Засолить сало можно сухим, мокрым или смешанным способом. Если в планах сохранить сало в течение длительного времени, то стоит выбрать сухой способ. Для сала с задней части туши лучше выбрать мокрый, а комбинированный подходит для грудинки и корейки.

Чтобы готовый продукт не получился рыхлым, а сохранил свое структуру, его нужно солить охлажденным, а лучше немного подмороженным.

Сало в рассоле - самый вкусный рецепт

В домашних условиях засолить сало вкусно и быстро можно в рассоле. Это самый легкий вариант и если следовать инструкции, то можно получить вкусную закуску.

Ингредиенты:

свинох листика;

сало;

100 г соли (на 1 литр воды);

2 головки чеснока;

пару горошин черного перца;

пару горошин душистого перца;

3 лавровых листа.

Приготовление:

Посолку сала начнем с тузлука, для этого кастрюлю наполняем водой и сразу засыпаем соль, два вида перца и кладем лаврушку. Как только жидкость с приправами закипит, сразу выключаем нагрев и оставляем маринад остывать.

Сало режем кусками, примерно по 150 грамм. Зубчики пряного овоща нарезаем крупными дольками, и каждый кусок начиняем чесноком.

В миску кладем куски сала, вливаем рассол и сверху ставим пресс, прикрываем и переносим в холод на 5 дней.

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После сало из маринада достаем, раскладываем по пакетам и убираем в морозилку.

Как посолить сало вкусно и быстро с чесноком

Особенно вкусным и очень ароматным получается сало с чесноком, процесс засолки такой же легкий и простой.

Ингредиенты:

1 кг сала;

1 стакан соли;

1 л воды;

3 дольки чеснока;

2 лавровых листа;

душистый перец по вкусу;

сушеная зелень по вкусу.

Приготовление:

Подготовленное к посолке сало делим на кусочки толщиной в 5 см. В теплой воде размешиваем соль и закладываем в нее кусочки сала, следом отправляем дольки чеснока, лавровый лист и сушеную зелень, перемешиваем. Сало с пряностями прикрываем и ставим в прохладное место минимум на 6 часов, можно на 12. Затем достаем, при желании посыпаем любыми приправами и можно подавать закуску к столу.

Засолка в банке

Когда изучаешь способы того, как в домашних условиях быстро и вкусно засолить сало в банке, то все рецепты как бы похожи, но пусть и небольшие, но отличия есть. Просто кто-то делает рассол более соленым, кто-то кладет больше чеснока или других пряностей для засолки.

Ингредиенты:

сало;

1 л воды;

8 ст. ложек соли;

3 лавровых листика;

8 горошин черного перца;

4 горошины душистого перца;

головка чеснока;

1 ч. ложка кориандра;

1 ч. ложка молотого перца;

1 ч. ложка хмели-сунели.

Приготовление:

Кастрюлю наполняем водой, высыпаем соль, горошки двух видов перца, кладем листика лавра и ставим на плиту, кипятим и остужаем.

Через пресс выдавливаем чесночные зубчики, можно просто порубить мелко ножом или воспользоваться теркой.

В пиалу высыпаем все приправы и размешиваем.

Сало режем кусочками, каждый хорошо сдабриваем приправами и пряным овощ, кладем в банку и вливаем рассол.

Банку с содержимым прикрываем, вначале выдерживаем сутки в тепле, а потом переносим в прохладное место и оставляем там на два дня.

Быстрый способ

Если нет времени на длительную засолку сала, то стоит воспользоваться таким рецептом, как “пятиминутка", получается вкусно, а главное, быстро.

Ингредиенты:

1 г грудинки;

головка чеснока;

4 ст. ложки соли (на 1 литр воды);

душистый перец;

перец молотый красный и черный;

5 лавровых листиков.

Приготовление:

В кастрюлю с водой кладем лавровые листики, высыпаем все виды перца и соль, размешиваем и ставим на огонь. Грудинку разрезаем на четыре части, и как только рассол закипит, закладываем сало, после очередного вскипания варим продукт 5 минут. Головку чеснока разбираем на зубцы, половину шинкуем кружочками, другую часть пропускаем через пресс. Снимаем сало с огня, ждем 15 минут и высыпаем весь чеснок, прикрываем и убираем в холод, уже меньше чем через сутки сало можно подавать на стол.

Засолка в луковой шелухе

Засолка сала в луковой шелухе – это старинный рецепт, который передают из поколения в поколение. Такой способ позволяет получить сало с необыкновенным красивым оттенком и нежным вкусом. Готовить интересное, легко, просто смотрим фото или видео.

Ингредиенты:

1,5 кг сала с прорезью;

150 г соли;

1,2 л воды;

чеснок;

луковая шелуха;

смесь перцев (горошком и молотый).

Приготовление:

Берем луковую шелуху, чем больше, тем лучше, промываем теплой водой и половину выкладываем в кастрюлю, сверху раскладываем куски сала и присыпаем продукт драже перцев, лавровым листом и крупной солью. Далее выкладываем оставшуюся шелуху и вливаем воду. Емкость отправляем на огонь, но можно проварить сало и в мультиварке, для этого выбираем программу "Варка" и устанавливаем время на 20 минут. Если сало провариваем на огне, то после закипания также варим его 20 минут. После крышку не открываем, а оставляем на сутки, чтобы сало остыло и настоялось. Затем шпик достаем, немного просушиваем, присыпаем молотым перцем, обсыпаем перемолотым лавровым листом и обмазываем натертым на терке чесноком. После заворачиваем сало в пергамент, кладем в пакет и убираем в морозилку на всю ночь, на другой день можно подавать закуску просто с хлебом, но лучше к борщу.

Cоленое сало в пакете

Засолить сало в домашних условиях можно быстро и вкусно в пакете сухим способом. На процесс засолки уходит 5 минут, а готовый продукт уже можно пробовать через 36 часов или даже через сутки.

Ингредиенты:

300 г сала;

50 г соли;

20 г специй.

Приготовление:

Сало промываем, просушиваем, панируем в соли со всех сторон и закладываем в пакет. Так можно получить просто соленое сало.

Для поклонников острой закуски к соли добавляем сухую абхазскую аджику, также сдабриваем смесью сало и кладем в пакет. Готовый продукт получается остреньким на вкус и пахнет чесноком.

Также для рецепта можно взять и другие пряности, например, букеты приправ для овощей, шашлыка, просто черный перец и можно выдавать свежий чеснок.

Итак, шпик в пакете кладем на тарелку, чтобы выделившийся сок не испачкал весь холодильник, оставляем при низких температурах минимум на сутки, а лучше выдержать его в течение 36 часов.

Сало в мультиварке

Многие хозяйки даже не догадываются, что быстро и вкусно засолить сало можно с помощью мультиварки. Благодаря такому кухонному прибору сало получается ароматным и мягким, главное, добавить подходящие специи, чтобы не испортить вкус готового продукта.

О том, как можно засолить сало таким способом пошагово расскажет рецепт с фото и описанием.

Ингредиенты:

300 г сала с прослойками мяса;

4 лавровых листика;

1 ч. ложка соли;

1 ч. ложка сахара;

2 дольки чеснока.

Специи по вкусу:

кориандр (не молотый);

паприка кусочками;

приправы для засолки сала;

свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Сало обязательно промываем и просушиваем салфеткой, шкурку срезать не надо, она поможет держать форму.

В пиалу высыпаем приправы для засолки сала, но можно взять любые пряности для мяса, также всыпаем сахарный песок, соль, горошки кориандра, кусочки паприки, перец и мелко крошим лавровые листочки. При желании можно подсыпаем чили или обычный красный перец, перемешиваем.

Дольки чеснока шинкуем пластинами.

В шпик втираем смесь из приправ, обкладываем пластинами пряного овоща, оборачиваем в пищевую пленку.

В чашу мультиварки льем воду, устанавливаем корзину для паровых блюд и кладем сало.

На приборе устанавливаем программу "Пароварка" и отсчитываем таймер на 45 минут.

После сигнала сало достаем, остужаем и держим полчаса в морозилке, после готовый продукт можно уже подавать к столу.

Соленое сало в духовке

Соленое сало – это рецепт, который идеально подходит для тех, кто не может долго ждать, чтобы насладиться вкусным соленым салом. Главное преимущество такого рецепта заключается в том, что сало получается нежным и с приятным запахом.

Ингредиенты:

1 кг сала с мясной прослойкой;

30 г свежего укропа;

6 долек чеснока;

3 лавровых листа;

20 г паприки;

250 мл майонеза;

по вкусу соль и душистый перец.

Приготовление:

В подходящую миску выкладываем майонез, выдавливаем через пресс чеснок и засыпаем мелкоизмельченный укроп, тщательно все размешиваем. Сало режем на кусочки шириной в 8-10 см, не стоит резать его большими кусками, иначе они не пропитаются маринадом. Нарезаем продукт со стороны шкурки, так сало не деформируется и получается аппетитным на внешний вид. Кусочки сала кладем на фольгу, присыпаем солью, паприкой и душистым перцем, смазываем маринадом, не жалеем, сверху кладем листочки лавра, заворачиваем и кладем в холод на 40 минут. После сало перекладываем на противень и отправляем в духовку на 45 минут (температура 220°С). Готовое сало будет выглядеть еще аппетитнее, если его еще обжарить на сковороде.

Секреты приготовления соленого сала

Засолить сала сухим или иным способом достаточно просто, но нужно знать некоторые тонкости и секреты его приготовления:

Практически в каждом рецепте используется чеснок, но, к сожалению, его аромат долго не задерживается. Поэтому чтобы запах пряного овоща остался, перед подачей сало нужно просто натереть зубчиком чеснока. Многие хозяйки боятся, что у них может получиться слишком соленое сало, но не стоит переживать, ведь такой продукт пересолить просто невозможно, так как сало возьмет соли столько, сколько ему нужно. Аналогичная ситуация касается и перца, но если кажется, что продукт получился острым, просто перед подачей убираем ножом остатки перца и соли. Чтобы по достоинству оценить вкус готового продукта его нужно нарезать очень тонко, а для этого нужно положить его в морозилку на полчаса. Подмерзший продукт будет более податливым к тонкой нарезке. Если сало срезано с брюшной части туши, то в домашних условиях быстро и вкусно засолить его получиться только в рассоле, так как такое сало жесткое. Если с боковых частей, то можно прибегнуть к сухим способам засолки. Время просолки сала зависит от толщины куска, а также от мясных прослоек, чем они толще, тем больше понадобиться времени.

Проверить готовность продукта можно по следующему признаку, если в середине куски прожилок остается еще розовыми, то сало еще не готово, нужно подождать еще или сделать куски потоньше.

Классический рецепт сала в рассоле

У каждого блюда есть разные варианты приготовления, но все всегда начинается с классических рецептов. Сало не является исключением, и такой вариант позволяет в домашних условиях быстро и вкусно засолить сало в банке.

Ингредиенты:

свежее сало;

200 г соли;

1 л воды;

2-3 дольки чеснока;

лавровый лист;

душистый перец;

другие специи по желанию.

Приготовление:

Сало нарезаем такими кусочками, чтобы их было удобно закладывать в банку, обваливаем в соли и перце. В теплой воде размешиваем соленые гранулы. В банку укладываем кусочки сала, между слоями кладем листики лавра, вливаем рассол так, чтобы он полностью покрыл содержимое банки. Банку закрываем и относим в холод, через 3-4 дня можно снимать пробу. Готовое сало лучше обернуть в пергамент и хранить при низких температурах.

С чем солить сало

Помимо соли для засолки используются различные приправы и специи, но какие, здесь все дело вкуса. Здесь главное, не стоит увлекаться лавровым листом, так как его избыток можно отрицательно сказаться на вкусе готового продукта, сделать его горьким.

Самым удачным вариантом является смесь их кориандра, черного перца, чеснока и хмели-сунели. Для этого на 300 г сала берем головку чеснока и по десертной ложечке перечисленных приправ, не забываем про соль.

Чтобы сало получилось действительно ароматным, кориандр и черный перец не нужно брать уже перемолотым, а лучше цельным и самим растолочь их в ступке, а вот чеснок лучше измельчить на терке.

Так в список специи для засолки сала кроме черного перца и кориандра можно включить:

перец черный, белый, розовый и зеленый;

перец душистый;

чили;

тмин;

сушеные травы (укроп, петрушка, чабрец, базилик, розмарин);

зерна горчицы;

пажитник;

зира.

Но сегодня также появились рецепты с добавлением имбиря.

Не стоит бояться солить сало своими руками, ведь все рецепты и технологии простые, а в результате получается отменная закуска, которая поразит своим вкусом и аромат близких и друзей, и напомнит о тех временах, когда еда была особенно вкусной.