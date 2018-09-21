Как посолить селедку быстро и вкусно

Молодые хозяйки задаются вопросом, как можно вкусно и быстро в домашних условиях посолить селедку. Существует множество рецептов, которые позволяют получить потрясающее блюдо. Закуска станет прекрасным угощением для праздничного стола, все гости оценят лакомство по достоинству.

Селедка малосольная

Если нет много времени на готовку, можно сделать слабосоленую сельдь. Для ее маринования потребуется отвести не более суток. Чтобы получить ароматную рыбу, ее придется оставить в рассоле на несколько дней.

Ингредиенты:

свежемороженая сельдь – 2 шт.;

черный перец горошком – 8 шт.;

вода – 1 л;

соль – 60 г;

лавровый лист – 3 шт.;

сахар – 80 г;

гвоздика – 3 шт.

Приготовление:

Займемся готовкой рассола. В кастрюлю наливаем воду, засыпаем соль, сахар, приправы.

Доводим жидкость до кипения.

Убираем посуду с плиты, даем рассолу остыть.

Тем временем займемся разделкой сельди. Отрезаем у рыбы голову, убираем все внутренности, промываем под прохладной водой. Селедку просушиваем салфеткой.

Разрезаем сельдь на несколько частей. Чем меньше получатся куски, тем быстрее они замаринуются.

Рыбные кусочки выкладываем в банку, добавляем специи.

Заливаем в банку маринад, закрываем крышкой, убираем в холодильник.

Даем рыбе настояться. Для этого требуется отвести не более суток.

Перед подачей на стол сельдь очищаем от костей, снимаем шкуру.

Селедка прекрасно сочетается с картофелем в любом виде. Блюдо можно дополнить луком, и приправить растительным маслом. Прекрасный вариант для ужина. От такого угощения будут в восторге все домочадцы.

Соленая сельдь за 30 минут

Если интересует вопрос, как вкусно и быстро посолить селедку в домашних условиях, то стоит обратить внимание на проверенный рецепт. Для приготовления блюда потребуется минимальный набор продуктов и всего полчаса свободного времени.

Даже молодая и неопытная хозяйка справится с поставленной задачей и сможет угостить всю семью оригинальной закуской.

Ингредиенты:

селедка – 2 шт.;

вода – 500 мл;

соль – 40 г;

сахар – 20 г;

лук – 1 шт.

Приготовление:

Самая трудоемкая работа – это разделка рыбы. В первую очередь сельдь очищаем, отрезаем голову и хвост, промываем под водой.

Удалив с филе кости, нарезаем его на небольшие куски.

Выкладываем рыбу в миску, сверху засыпаем перец. Если хочется придать закуске пикантный вкус, можно добавить соевый соус.

Очищаем лук, нарезаем его полукольцами, засыпаем к рыбе.

В кипятке растворяем соль, сахар. Полученным маринадом заливаем сельдь.

Через полчаса блюдо можно подавать к столу.

Рецепт подходит для занятых хозяек. Это отличный способ, чтобы угостить семью необычным блюдом и разнообразить повседневное меню.

Пряный засол

Любители острой пищи обязательно захотят попробовать сельдь с горчицей. Закуска получается пикантной и очень вкусной. Она прекрасно подходит для семейного ужина или праздничного вечера. Такое блюдо не останется незамеченным, каждый из домочадцев попросит добавки.

Ингредиенты:

лавровый лист – 2 шт.;

черный перец горошком – 5 шт.;

порошок горчицы – 10 г;

вода – 1 л;

гвоздика – 4 шт.;

селедка – 1 кг;

соль – 80 г;

кориандр – 5 г.

Приготовление:

Очищаем сельдь, убираем все внутренности. Рыбу промываем под прохладной водой, разрезаем на небольшие куски. Готовим пластиковый контейнер, выкладываем в него рыбу. Займемся приготовлением маринада. Наливаем в кастрюлю воду, ставим ее на небольшой огонь. Добавляем в воду соль и подготовленные специи, кроме горчицы. Кипятим жидкость в течение 2 минут, убираем кастрюлю с огня. Засыпаем в маринад горчичный порошок, все перемешиваем. Даем смеси остыть. Заливаем маринад в сельдь, убираем в холодильник на 2 дня. По окончании отведенного времени извлекаем закуску из холодильника, выкладываем на тарелку, подаем к столу.

Пикантное блюдо не оставит никого равнодушным. Каждый из членов семьи захочет попробовать угощение.

Сельдь по-голландски

Как можно в домашних условиях быстро и вкусно посолить селедку – вопрос довольно популярный. Опытные кулинары предлагают проверенные рецепты, которые придутся по вкусу даже настоящим гурманам. Хозяйки же, в свою очередь, на собственной кухне создают кулинарные шедевры. От таких угощений отказаться невозможно.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.;

лук – 2 шт.;

филе сельди – 2 шт.;

сахар – 120 г;

соль – 60 г;

лавровый лист – 10 шт.;

лимон – 1 шт.;

растительное масло – по вкусу;

черный перец горошком – 10 шт.

Приготовление:

В первую очередь займемся подготовкой лимона. Для этого его промоем, нарежем кружочками. Морковь очищаем, промываем, измельчаем с помощью терки. Лук очищаем, нарезаем кольцами. Готовим стеклянную банку, слоями выкладываем сельдь, лук, морковь, специи, лимон. В емкость засыпаем соль и сахар. В такой последовательности и далее размещаем ингредиенты. Сверху банку закрываем крышкой, ставим емкость в холодильник на 2 суток. Перед подачей на стол блюдо слегка поливаем растительным маслом.

Закуска готова, осталось лишь попробовать ее на вкус. Это отличный вариант для ужина, вся семья оценит угощение по достоинству.

Секреты засолки сельди

Чтобы селедка получилась вкусной и аппетитной, следует ознакомиться с секретами приготовления блюда.

Опытные кулинары с радостью рассказывают об основных нюансах:

Для засолки желательно выбирать океаническую рыбу. Для готовки блюда можно использовать свежую, свежемороженую сельдь. Рыба в зимний период является более жирной. Поэтому такая сельдь хорошо подходит для засолки. Прежде чем солить селедку, ее необходимо разморозить. Для этого нельзя использовать микроволновую печь или водную баню. Все должно происходить естественным способом. Лучше всего сельдь положить на нижнюю полку холодильника. Для быстрого посола селедку необходимо почистить и разрезать на куски. Через несколько часов блюдо можно будет пробовать на вкус.

Соленая сельдь – прекрасная закуска для всей семьи. Ее можно готовить как для обычного ужина, так и подавать на праздничный стол. Угощение понравится всем приглашенным гостям.