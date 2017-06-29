 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

17 полезных хитростей для обустройства кухни

5 0

Кухня — самое сложное с точки зрения дизайна место в квартире. Даже если вы предусмотрели тысячу мелочей, всегда остается риск забыть о чем-то важном.

Мы собрали 17 полезных хитростей по обустройству кухни — для тех, кто планирует покупку нового гарнитура или готов усовершенствовать старый.

123RF/lenetstan

1. Выкатной шкаф

Главная проблема маленькой кухни — нехватка рабочих поверхностей: со временем на столешнице появляются новая кофемашина, мультиварка или просто чайник, которые отнимают у вас место для кулинарных экспериментов.

Решить проблему поможет выкатной шкаф: он выглядит, как самый обыкновенный нижний модуль кухонного гарнитура, но при необходимости легко становится дополнительной рабочей поверхностью.

Автор: Mascheroni Construction - Просматривайте фото дизайна интерьеров: кухни

2. Откидная столешница

Еще один способ увеличить полезное пространство — закрыть раковину и плиту откидной столешницей. В таких конструкциях используют складной смеситель, который позволяет легко открывать и закрывать крышку. Кстати, это отличное изобретение на случай неожиданных гостей: закрыл крышку — и никакого беспорядка на кухне. И только вы знаете, что в раковине — гора посуды, которую не успели вымыть.

От: Isabel Arjona - Смотреть больше фото дизайна интерьеров

3. Мусоропровод в столешнице

Традиционное место для мусорного ведра — под мойкой. Чтобы до него добраться, приходится касаться ручки на фасаде, а это не всегда удобно — например, когда вы готовите и у вас грязные руки.

С импровизированным мусоропроводом в столешнице все гораздо проще: достаточно снять крышку, смахнуть крошки тряпкой и закрыть. А мусор попадет все в то же привычное ведро.

От: Smith & Ragsdale Kitchen Design - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: кухни

4. Дополнительный ящик вместо цоколя

Цоколь в нижней части кухонного гарнитура скрывает большой потенциал. Замените декоративную накладку неглубоким выдвижным ящиком — и вы получите дополнительное пространство, где можно хранить противни, большие по диаметру блюда или даже складные стулья — на случай большой компании гостей. Или даже организовать внизу компактный винный шкаф.

Автор: Greenleaf Construction - Другие интерьерные решения: кухни

5. Секретный ящик под тряпки и губки

Кухонные тряпки и губки на краю мойки — настоящий ад для перфекциониста, а место под кромкой раковины — как правило, самое бесполезное пространство на кухне. Небольшой секретный ящик решает обе проблемы раз и навсегда.

Автор: Dalius & Greta Design - Больше фото дизайна интерьеров: кухни

6. Выдвижная платформа для тостера

Нагромождение бытовых приборов испортит вид даже самой стильной кухни. Вы ведь не для того заказываете дорогой гарнитур, чтобы немедленно заставить его бытовой техникой?

Предусмотрите место для мелких приборов еще на стадии проектирования. Например, для тостера или чайника подойдет компактная выдвижная платформа.

Автор: Michael Fullen Design Group - Больше фото дизайна интерьеров: кухни

7. Гараж для кофемашины

Другой способ навести порядок на столешнице — закрыть часть пространства между верхними и нижними шкафами дополнительной дверцей. Получится удобная ниша для мелкой техники — своего рода гараж для кофемашины, чайника или мультиварки.

Автор: Jim Deen/Kitchen Kraft - Просматривайте фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

8. Жалюзийная створка

Оригинальное прочтение той же идеи — жалюзийная створка, маскирующая бытовую технику. Она может быть встроена в небольшую нишу или даже закрывать рабочую поверхность целиком.

От: Kitchen Capital WA - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: кухни

9. Фальш-колонна

На маленькой кухне должен работать каждый сантиметр — даже в простенок между стеной и холодильником можно встроить выдвижной шкаф.

Декор тоже может быть функциональным — например, как фальш-колонна, которая скрывает секцию для специй.

Автор: Lindross Remodeling - Больше дизайнерских идей: кухни

10. Складной стол

Иногда на кухне в доме советской постройки не помещается даже обеденный стол. Или помещается стол, но не помещаетесь вы. Проблемы решает откидная столешница: в закрытом состоянии она располагается параллельно стене и оставляет максимум пространства для маневра.

Автор: Géraldine Laferté - Смотрите больше интерьерных решений: кухни
 
От: Géraldine Laferté - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: кухни

11. Выкатной стол, который прячется под столешницу

Если вы планируете добавить кухне функционал гостиной, идеальным решением станет стол на колесах. Готовы ужинать — выкатываете полноценный стол из-под столешницы. Нужно больше места — прячете его обратно. И все это без ущерба для полезной площади гарнитура.

От: Проектное объединение Уникум.Горпроект Москва - Смотреть больше фото дизайна интерьеров

12. Подставка для планшета и смартфона

Современный мир невозможно представить без гаджетов. Они рядом с нами, в том числе и на кухне — так почему бы не предусмотреть для смартфона и планшета удобное место? К тому же с такими подставками вам будет проще сверяться с кулинарным рецептом прямо во время приготовления ужина.

Автор: Legrand, North America - Просматривайте фото дизайна интерьеров: кухни

13. Вытяжка в столешнице

Традиционная вытяжка лишает возможности организовать дополнительный модуль в верхней линии гарнитура.

Выход — вытяжка, встроенная в столешницу, которую легко задействовать при необходимости или не замечать, если вы пришли на кухню только для того, чтобы приготовить бутерброд.

Von mo+ architekten - Mehr Fotos: Küchen

14. Раз — и вынырнула

По такому же принципу в столешнице можно организовать нишу для техники или баночек со специями. Этот прием позволяет использовать внутреннее пространство кухонного гарнитура по максимуму — а заодно сохраняет столешницу свободной.

Автор: NEXUS 21 - Больше фото дизайна интерьеров: кухни

15. Розетки в столешнице — и сбоку

Расположение розеток на кухне — тонкий вопрос: если они оказываются слишком близко к мойке или плите, есть риск забрызгать их водой и жиром. Решение приходит в виде скрытых розеток на столешнице или в боковой части гарнитура — и чем их больше, тем лучше: всегда пригодятся для мелкой техники вроде миксера или кофемолки.

Автор: Divine Design Center - Смотрите больше интерьерных решений: кухни

16. Организуйте внутренний угол

Еще одно «темное пятно» на кухне — угловые шкафы: обычно хозяйки прячут туда самые нелюбимые сковородки и забывают о них на долгие годы.

Чтобы не терять полезное пространство, угловой шкаф можно укомплектовать полкой-каруселью — стойкой, которая вращается вокруг своей оси. Или полкой с поворотно-выдвижным механизмом, при котором первая секция вытягивает следующие.

Автор: marco joe fazio photography - Смотрите больше интерьерных решений: идеи дизайна

17. Торцевой шкаф

Удобный способ «замкнуть» линию кухонных шкафов — предусмотреть высокий и узкий торцевой шкаф. Места в нем, конечно, немного — но вполне достаточно для того, чтобы спрятать швабру и моющие средства.

Автор: MasterBrand Cabinets, Inc. - Больше фото дизайна интерьеров: кухни
Благодарим экспертов Houzz.ru за помощь в подготовке материала!
0 Не нравится 5 Нравится 29.06.2017 Теги: кухня кухонная мебель дизайн интерьера бытовая техника

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору