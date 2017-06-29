17 полезных хитростей для обустройства кухни

Кухня — самое сложное с точки зрения дизайна место в квартире. Даже если вы предусмотрели тысячу мелочей, всегда остается риск забыть о чем-то важном.

Мы собрали 17 полезных хитростей по обустройству кухни — для тех, кто планирует покупку нового гарнитура или готов усовершенствовать старый.

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1. Выкатной шкаф

Главная проблема маленькой кухни — нехватка рабочих поверхностей: со временем на столешнице появляются новая кофемашина, мультиварка или просто чайник, которые отнимают у вас место для кулинарных экспериментов.

Решить проблему поможет выкатной шкаф: он выглядит, как самый обыкновенный нижний модуль кухонного гарнитура, но при необходимости легко становится дополнительной рабочей поверхностью.

2. Откидная столешница

Еще один способ увеличить полезное пространство — закрыть раковину и плиту откидной столешницей. В таких конструкциях используют складной смеситель, который позволяет легко открывать и закрывать крышку. Кстати, это отличное изобретение на случай неожиданных гостей: закрыл крышку — и никакого беспорядка на кухне. И только вы знаете, что в раковине — гора посуды, которую не успели вымыть.

3. Мусоропровод в столешнице

Традиционное место для мусорного ведра — под мойкой. Чтобы до него добраться, приходится касаться ручки на фасаде, а это не всегда удобно — например, когда вы готовите и у вас грязные руки.

С импровизированным мусоропроводом в столешнице все гораздо проще: достаточно снять крышку, смахнуть крошки тряпкой и закрыть. А мусор попадет все в то же привычное ведро.

4. Дополнительный ящик вместо цоколя

Цоколь в нижней части кухонного гарнитура скрывает большой потенциал. Замените декоративную накладку неглубоким выдвижным ящиком — и вы получите дополнительное пространство, где можно хранить противни, большие по диаметру блюда или даже складные стулья — на случай большой компании гостей. Или даже организовать внизу компактный винный шкаф.

5. Секретный ящик под тряпки и губки

Кухонные тряпки и губки на краю мойки — настоящий ад для перфекциониста, а место под кромкой раковины — как правило, самое бесполезное пространство на кухне. Небольшой секретный ящик решает обе проблемы раз и навсегда.

6. Выдвижная платформа для тостера

Нагромождение бытовых приборов испортит вид даже самой стильной кухни. Вы ведь не для того заказываете дорогой гарнитур, чтобы немедленно заставить его бытовой техникой?

Предусмотрите место для мелких приборов еще на стадии проектирования. Например, для тостера или чайника подойдет компактная выдвижная платформа.

7. Гараж для кофемашины

Другой способ навести порядок на столешнице — закрыть часть пространства между верхними и нижними шкафами дополнительной дверцей. Получится удобная ниша для мелкой техники — своего рода гараж для кофемашины, чайника или мультиварки.

8. Жалюзийная створка

Оригинальное прочтение той же идеи — жалюзийная створка, маскирующая бытовую технику. Она может быть встроена в небольшую нишу или даже закрывать рабочую поверхность целиком.

9. Фальш-колонна

На маленькой кухне должен работать каждый сантиметр — даже в простенок между стеной и холодильником можно встроить выдвижной шкаф.

Декор тоже может быть функциональным — например, как фальш-колонна, которая скрывает секцию для специй.

10. Складной стол

Иногда на кухне в доме советской постройки не помещается даже обеденный стол. Или помещается стол, но не помещаетесь вы. Проблемы решает откидная столешница: в закрытом состоянии она располагается параллельно стене и оставляет максимум пространства для маневра.

От: Géraldine Laferté - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: кухни

11. Выкатной стол, который прячется под столешницу

Если вы планируете добавить кухне функционал гостиной, идеальным решением станет стол на колесах. Готовы ужинать — выкатываете полноценный стол из-под столешницы. Нужно больше места — прячете его обратно. И все это без ущерба для полезной площади гарнитура.

12. Подставка для планшета и смартфона

Современный мир невозможно представить без гаджетов. Они рядом с нами, в том числе и на кухне — так почему бы не предусмотреть для смартфона и планшета удобное место? К тому же с такими подставками вам будет проще сверяться с кулинарным рецептом прямо во время приготовления ужина.

13. Вытяжка в столешнице

Традиционная вытяжка лишает возможности организовать дополнительный модуль в верхней линии гарнитура.

Выход — вытяжка, встроенная в столешницу, которую легко задействовать при необходимости или не замечать, если вы пришли на кухню только для того, чтобы приготовить бутерброд.

Von mo+ architekten - Mehr Fotos: Küchen

14. Раз — и вынырнула

По такому же принципу в столешнице можно организовать нишу для техники или баночек со специями. Этот прием позволяет использовать внутреннее пространство кухонного гарнитура по максимуму — а заодно сохраняет столешницу свободной.

15. Розетки в столешнице — и сбоку

Расположение розеток на кухне — тонкий вопрос: если они оказываются слишком близко к мойке или плите, есть риск забрызгать их водой и жиром. Решение приходит в виде скрытых розеток на столешнице или в боковой части гарнитура — и чем их больше, тем лучше: всегда пригодятся для мелкой техники вроде миксера или кофемолки.

16. Организуйте внутренний угол

Еще одно «темное пятно» на кухне — угловые шкафы: обычно хозяйки прячут туда самые нелюбимые сковородки и забывают о них на долгие годы.

Чтобы не терять полезное пространство, угловой шкаф можно укомплектовать полкой-каруселью — стойкой, которая вращается вокруг своей оси. Или полкой с поворотно-выдвижным механизмом, при котором первая секция вытягивает следующие.

17. Торцевой шкаф

Удобный способ «замкнуть» линию кухонных шкафов — предусмотреть высокий и узкий торцевой шкаф. Места в нем, конечно, немного — но вполне достаточно для того, чтобы спрятать швабру и моющие средства.