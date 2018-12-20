Квасим капусту на зиму - самый старинный способ

Лучший способ не только сохранить все микроэлементы в капусте, но и увеличить их, это заквасить овощ. Чтобы получить вкусное блюдо, необходимо владеть маленькими секретами, которые применяли еще наши прабабушки. Узнаем, как квасить капусту на зиму в ведре, пользуясь старинным способом.

Бабушкин метод

Наиболее вкусным, блюдо получается, если готовить его в деревянных бочках. Однако в современных квартирах, это не всегда возможно. Посмотрим, как квасить капусту на зиму в эмалированном ведре, применяя старинный бабушкин способ.

Ингредиенты:

капуста – 4 вилка;

морковь – 1 кг;

соль – 300 г.

Приготовление:

Сначала делим кочан пополам и вырезаем у него кочерыжку. Мелко шинкуем его при помощи ножа. Морковь очистим от кожуры и натираем ее на крупной терке. Затем выкладываем на дно ведра капусту, толщиной 10 см, посыпаем морковкой. Соль заранее отмерим в отдельную посуду, чтобы в процессе не увлечься и не переборщить. Солим капусту и перемешиваем. Возьмем деревянную палку и хорошенько потолчем ее, чтобы образовался сок. Повторяем этот процесс, но уже перемешиваем только второй слой. Делаем так, пока не наполнится ведро. Затем накрываем поверхность тарелкой и устанавливаем гнет. Оставляем емкость на сутки в тепле, потом помещаем еще на 2 дня, но уже в холодное место. Если появится пена, то ее надо убрать. Через три дня капуста готова к употреблению, ее необходимо разложить по банкам и поставить в холодильник.

Квашеная капуста в дубовой бочке

Используя такую тару, да еще и старинный рецепт, получим удивительную, хрустящую капусту.

Ингредиенты:

капуста – 10 кг;

морковь – 1 кг;

соль – 250 г;

сахар – 50 г;

перец черный горошек – 15 г;

ржаной хлеб – 50 г.

Приготовление:

Прежде чем начнем закваску, подготовим бочки, для этого зальем их теплой водой, примерно 40 градусов и оставим на ночь. Это необходимо для того, чтобы древесина набухла и бочка стала герметичной.

С капусты снимем мягкие, верхние листы, удалим кочерыжку и шинкуем на комбайне.

Морковь нарезаем тонкой соломкой, она придаст капусте яркий цвет.

Соединяем капусту с морковкой, добавляем соль, сахар, перец и перемешиваем. Лучше это делать порциями, чтобы было удобней.

На дно бочки кладем кусочек ржаного хлеба, желательно черствого, можно заменить его столовой ложкой ржаной муки. Затем выкладываем целые капустные листья.

Теперь высыпаем капусту, каждый слой прижимаем кулаком, чтобы появлялся сок.

Накрываем ее двойным слоем марли, кладем гнет. Оставляем бочку на два дня, при комнатной температуре. Затем выносим ее на 3 дня на холод.

Один раз в сутки необходимо проткнуть овощную смесь деревянной палкой, чтобы избавиться от углекислого газа и неприятного запаха.

Капуста квашенная кочанами

Предлагаем посмотреть, как квасить капусту на зиму целыми кочанами, вместо ведра будем использовать большую пластиковую бочку. Благодаря этому старинному дедовскому способу, блюдо приобретает необыкновенный вкус. Для рецепта понадобится соль крупного помола, а овощи лучше взять зимних сортов.

Ингредиенты:

капуста – 20 кг;

соль – 2 кг.

Приготовление:

У кочанов удаляем верхние листья и немного вырезаем кочерыжку, примерно 2-3 см. Насыпаем в полученную ямку соль. Складываем вилки в бочку, кочерыжкой вверх, чтобы соль не просыпалась. При укладке надо хорошо нажимать на кочаны, чтобы они плотно лежали. Оставшуюся соль растворяем в холодной воде и заливаем капусту, необходимо, чтобы она полностью покрывала овощи. Через день нужно перемешивать воду. Готова она будет через 21 день. Затем из такой капусты можно приготовить много разнообразных блюд, например, голубцы. Очень вкусные получаются салаты, а рассол хорошо пить натощак, так как он является лечебным.

Редкий рецепт

Это очень старинный рецепт, он хорош тем, что не надо думать, сколько положить соли, капуста сама возьмет нужное количество. Лучше квасить капусту на зиму в ведре, мы будем использовать большую, эмалированную кастрюлю. Подробности процесса можно увидеть в рецепте с пошаговыми фото.

Ингредиенты:

капуста – 2 вилка;

морковь – 1 шт.;

соль – 200 г

Приготовление:

Возьмем 4 литра холодной воды из-под крана и растворим в ней стакан каменной соли. Возьмем 1 кочан и мелко нашинкуем, можно для этого применить специальный нож. Морковь трем на корейской терке, но использовать будем всего одну горсть, потому что она способствует закисанию рассола. Соединяем овощи и перемешиваем. Теперь возьмем одну часть капусты и поместим ее в подготовленный рассол, досчитаем до трех, затем с помощью шумовки вынимаем капусту и перекладываем ее в эмалированную кастрюлю. Берем второй вилок, разрезаем его на 4 части и также кладем в рассол на 1 минуту. Вытаскиваем и помещаем в кастрюлю сверху, затем повторяем процесс, с оставшейся частью, нашинкованной капусты, выкладывая ее поверх целых частей. Накрываем большой тарелкой и ставим гнет. Оставляем на 4 дня при комнатной температуре. Два раз в день протыкаем овощную смесь деревянной палкой, чтобы выходил газ.

Хранить такую капусту надо в холодном месте, лучше всего для этого подойдет погреб.

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Необходимо запастись на зиму квашеной капустой не только потому, что это вкусно, но и потому что полезно. Ее используют при лечении гастрита, заболеваниях печени, она понижает уровень холестерина в крови. Доказано, что постоянное употребление квашеной капусты препятствует появление новообразований.