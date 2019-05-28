Вкусные рецепты кабачков в томате на зиму

Кабачки в томате на зиму «Пальчики оближешь» можно приготовить по рецепту с фото. Вариантов готовки блюда очень много, и каждый из них имеет свои особенности.

Классический рецепт

Если не хочется часами стоять у плиты, стоит обратить внимание на проверенный рецепт. С его помощью можно сделать консервацию быстро и очень вкусно. Все домочадцы оценят старания хозяйки по достоинству.

Ингредиенты:

уксус – 1 ст. л.;

зелень – пучок;

чеснок – 3 зубчика;

душистый перец – 8 шт.;

томатный сок – 500 мл;

эстрагон – 2 листа;

острый перец – 1/3 шт.;

сахар – 1 ч. л.;

кабачок – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

лавровый лист – 3 шт.

Приготовление:

Начинаем приготовление кабачков в томате на зиму по рецепту с фото пошагово. В первую очередь промываем овощ, снимаем с него кожуру. Нарезаем кабачок кружками, толщиной примерно 15 мм.

Подготовим банку, в нее отправляем укроп и эстрагон.

Выкладываем овощи в банку, заливаем кипятком.

Прикрываем крышками. Как только вода остынет, ее сливаем. Повторяем процедуру еще раз. В емкость забрасываем приправы, острый перец. Не забываем ввести уксус.

Заливаем в кастрюлю томатный сок, засыпаем сахар, соль. Варим массу примерно 5 минут.

Разливаем горячий сок по банкам, закручиваем крышками. Утепляем консервации пледом, ждем, когда они остынут.

Останется лишь убрать заготовки в темное место, и дождаться момента, когда можно будет попробовать блюдо. Наверняка, каждый из домочадцев будет в восторге от угощения.

Закуска из кабачков и баклажанов

Кабачки в томате на зиму по рецепту без стерилизации сможет сделать даже молодая хозяйка. Для этого не нужно изобретать ничего нового. Достаточно все шаги повторять за опытными кулинарами. Закуска получается острой, перец с имбирем придает ей необычные нотки.

Ингредиенты:

петрушка – пучок;

перец – 1 шт.;

хрен – 1 лист;

морковь – 2 шт.;

сахар – 50 г;

лук-порей – пучок;

лимон – 1 шт.;

перец горошком – 5 шт.;

лимонный сок – 40 мл;

помидоры – 1 кг;

соль – щепотка;

перец острый чили – 1⁄2 шт.;

растительное масло – 50 мл;

баклажаны – 3 шт.;

имбирь – 10 г;

кабачок – 1 шт.;

чеснок – 5 зубчиков;

уксус – 30 мл.

Приготовление:

Начнем приготовление блюда без стерилизации. Для начала на стол выставим все необходимые продукты. Лучше всего, если они будут находиться под рукой.

Баклажаны разрезаем кубиками, отправляем их в миску. Сюда же вводим соль, все сбрызгиваем соком лимона.

Кабачки промываем, срезаем кожицу, нарезаем овощ кубиками.

Отправляем кабачки в отдельную миску.

У перцев вырезаем сердцевину, нарезаем их небольшими кубиками.

Морковь промываем, очищаем, натираем на терке.

Лук-порей измельчаем. Все овощи, кроме баклажана, перемешиваем.

Продолжаем готовить вкусные кабачки в томате на зиму. В чашу блендера отправляем имбирь, чеснок, томаты, перец горошком, острый перец.

Все измельчаем до однородности.

Баклажаны отправляем на сковороду, обжариваем на масле.

Берем кастрюлю, выливаем в нее оставшееся растительное масло. Сюда же выкладываем смесь из кабачка, лука, моркови, перца. Добавляем лист хрена. Ставим кастрюлю на плиту, варим массу в течение 20 минут. Этого времени хватит, чтобы появился сок.

В общую смесь выкладываем обжаренные баклажаны.

Заправляем блюдо соусом из томатов.

Засыпаем в массу соль, сахар. Доводим ее до кипения, готовим в течение 3 минут. Уменьшаем огонь до минимума. Варим до тех пор, пока смесь не уменьшится в объеме на четверть.

Продолжаем готовку блюда без стерилизации. Измельчаем петрушку, забрасываем ее в кастрюлю.

В общую массу заливаем лимонный сок, уксус. Варим смесь в течение 7 минут.

Выливаем салат с маринадом в банки, добавляем лимонную дольку.

Закрываем банки крышками, переворачиваем их вверх дном.

Прикрываем консервации одеялом, оставляем в покое на сутки.

Закуска на зиму готова, ее следует убрать в подвал. Салат можно подавать к обычному ужину или удивлять гостей на празднике. От такого угощения не смогут отказаться даже гурманы.

Салат в томатном соусе

Летом каждая хозяйка желает сделать как можно больше консерваций. Почему бы не приготовить кабачки в томате на зиму. По рецепту с томатной пастой блюдо получается очень вкусным и сытным.

Ингредиенты:

чеснок – 1 шт.;

рафинированное масло – 200 мл;

соль – по вкусу;

уксус – 100 мл;

томатный соус – 500 мл;

кабачки – 2,5 кг;

сахар – 200 г;

перец горошком – 25 шт.

Приготовление:

Подготовим банки, крышки. Хорошо их промываем, ополаскиваем водой. Стерилизуем банки удобным способом. Можем сделать это в микроволновке, духовке. Кабачки промываем, вытираем насухо, нарезаем кубиками. Если овощи молодые, кожицу можем не снимать. В большую кастрюлю заливаем томатный соус. Сюда же вводим мелко нарезанный чеснок, перец, соль, растительное масло. Продолжаем готовить кабачки в томате на зиму по рецепту с фото. Емкость с томатным соком ставим на плиту, доводим до кипения. В завершение в смесь выливаем уксус. Все перемешиваем. Забрасываем кабачки, ждем, когда масса закипит. После чего готовим закуску в течение 30 минут. Раскладываем по банкам овощные ломтики, заливаем соус, закупориваем крышками. Храним консервации 3 дня при комнатной температуре. Затем убираем заготовки в подвал.

Закуска из овощей в томатном соусе готова. Сытный и вкусный салат не затеряется на застолье. Его можно подавать даже на праздничный стол, от такого угощения гости точно не откажутся.

Закуска с томатами черри

Каждая хозяйка сможет на собственной кухне сделать настоящий кулинарный шедевр. Для этого потребуется рецепт с фото и немного свободного времени. Почему бы не приготовить закуску без стерилизации с чесноком. Такой салат станет прекрасным угощением к празднику.

Ингредиенты:

зелень – пучок;

листья черной смородины – 3 шт.;

душистый перец – по вкусу;

помидоры черри – 1 кг;

черный перец горошком – 5 шт.;

чеснок – 1 головка;

базилик – по вкусу;

кабачок – 3 шт.;

кориандр – по вкусу.

Маринад:

уксус – 100 мл;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.

Приготовление:

Помидоры черри промываем, аккуратно прокалываем зубочисткой в нескольких местах. При нагревании томаты не будут трескаться. Кабачки моем, нарезаем небольшими кружочками. Мякоть вырезаем, а в серединку вставляем черри.

Банки промываем, на дно выкладываем зелень, приправы. Чеснок очищаем, промываем, забрасываем в емкость.

Отправляем кабачки в банки, заливаем их кипятком. Прикрываем емкости крышками, убираем в сторону на 20 минут. По окончании отведенного времени воду сливаем в кастрюлю, займемся приготовлением маринада. В жидкость засыпаем сахар, соль. Маринад разливаем по банкам, закручиваем крышками. Консервации переворачиваем вверх дном, прикрываем одеялом, даем им остыть. После чего заготовки переносим в подвал.

Консервации смотрятся празднично и довольно привлекательно. Их не стыдно подать на стол, и угостить приглашенных гостей. Домочадцы также будут в восторге от закуски, и выскажут хозяйке слова благодарности.

Кабачки в томате на зиму можно приготовить по разным рецептам. В зависимости от этого будет меняться и вкус готового блюда. Каждая хозяйка сможет на кухне создать настоящий кулинарный шедевр, и дополнит свою книгу проверенным рецептом. Теперь при каждом удобном случае можно доставать закуску, и ставить ее на стол. Домочадцы не смогут устоять перед таким угощением.