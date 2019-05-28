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Вкусные рецепты кабачков в томате на зиму

  • Категория:
    заготовки
  • Время приготовления:
    2 часа

Ингредиенты

  • кабачки
  • томатный сок
  • специи
  • вода
  • зелень
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Кабачки в томате на зиму «Пальчики оближешь» можно приготовить по рецепту с фото. Вариантов готовки блюда очень много, и каждый из них имеет свои особенности.

Классический рецепт

Если не хочется часами стоять у плиты, стоит обратить внимание на проверенный рецепт. С его помощью можно сделать консервацию быстро и очень вкусно. Все домочадцы оценят старания хозяйки по достоинству.

Ингредиенты:

  • уксус – 1 ст. л.;
  • зелень – пучок;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • душистый перец – 8 шт.;
  • томатный сок – 500 мл;
  • эстрагон – 2 листа;
  • острый перец – 1/3 шт.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • кабачок – 1 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • лавровый лист – 3 шт.

Приготовление:

  • Начинаем приготовление кабачков в томате на зиму по рецепту с фото пошагово. В первую очередь промываем овощ, снимаем с него кожуру. Нарезаем кабачок кружками, толщиной примерно 15 мм.

  • Подготовим банку, в нее отправляем укроп и эстрагон.

  • Выкладываем овощи в банку, заливаем кипятком.

  • Прикрываем крышками. Как только вода остынет, ее сливаем. Повторяем процедуру еще раз. В емкость забрасываем приправы, острый перец. Не забываем ввести уксус.
  • Заливаем в кастрюлю томатный сок, засыпаем сахар, соль. Варим массу примерно 5 минут.

  • Разливаем горячий сок по банкам, закручиваем крышками. Утепляем консервации пледом, ждем, когда они остынут.

Останется лишь убрать заготовки в темное место, и дождаться момента, когда можно будет попробовать блюдо. Наверняка, каждый из домочадцев будет в восторге от угощения.

Закуска из кабачков и баклажанов

Кабачки в томате на зиму по рецепту без стерилизации сможет сделать даже молодая хозяйка. Для этого не нужно изобретать ничего нового. Достаточно все шаги повторять за опытными кулинарами. Закуска получается острой, перец с имбирем придает ей необычные нотки.

Ингредиенты:

  • петрушка – пучок;
  • перец – 1 шт.;
  • хрен – 1 лист;
  • морковь – 2 шт.;
  • сахар – 50 г;
  • лук-порей – пучок;
  • лимон – 1 шт.;
  • перец горошком – 5 шт.;
  • лимонный сок – 40 мл;
  • помидоры – 1 кг;
  • соль – щепотка;
  • перец острый чили – 1⁄2 шт.;
  • растительное масло – 50 мл;
  • баклажаны – 3 шт.;
  • имбирь – 10 г;
  • кабачок – 1 шт.;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • уксус – 30 мл.

Приготовление:

  • Начнем приготовление блюда без стерилизации. Для начала на стол выставим все необходимые продукты. Лучше всего, если они будут находиться под рукой.
  • Баклажаны разрезаем кубиками, отправляем их в миску. Сюда же вводим соль, все сбрызгиваем соком лимона.

  • Кабачки промываем, срезаем кожицу, нарезаем овощ кубиками.
  • Отправляем кабачки в отдельную миску.

  • У перцев вырезаем сердцевину, нарезаем их небольшими кубиками.
  • Морковь промываем, очищаем, натираем на терке.
  • Лук-порей измельчаем. Все овощи, кроме баклажана, перемешиваем.

  • Продолжаем готовить вкусные кабачки в томате на зиму. В чашу блендера отправляем имбирь, чеснок, томаты, перец горошком, острый перец.
  • Все измельчаем до однородности.

  • Баклажаны отправляем на сковороду, обжариваем на масле.
  • Берем кастрюлю, выливаем в нее оставшееся растительное масло. Сюда же выкладываем смесь из кабачка, лука, моркови, перца. Добавляем лист хрена. Ставим кастрюлю на плиту, варим массу в течение 20 минут. Этого времени хватит, чтобы появился сок.

  • В общую смесь выкладываем обжаренные баклажаны.
  • Заправляем блюдо соусом из томатов.
  • Засыпаем в массу соль, сахар. Доводим ее до кипения, готовим в течение 3 минут. Уменьшаем огонь до минимума. Варим до тех пор, пока смесь не уменьшится в объеме на четверть.

  • Продолжаем готовку блюда без стерилизации. Измельчаем петрушку, забрасываем ее в кастрюлю.
  • В общую массу заливаем лимонный сок, уксус. Варим смесь в течение 7 минут.

  • Выливаем салат с маринадом в банки, добавляем лимонную дольку.
  • Закрываем банки крышками, переворачиваем их вверх дном.

  • Прикрываем консервации одеялом, оставляем в покое на сутки.

Закуска на зиму готова, ее следует убрать в подвал. Салат можно подавать к обычному ужину или удивлять гостей на празднике. От такого угощения не смогут отказаться даже гурманы.

Салат в томатном соусе

Летом каждая хозяйка желает сделать как можно больше консерваций. Почему бы не приготовить кабачки в томате на зиму. По рецепту с томатной пастой блюдо получается очень вкусным и сытным.

Ингредиенты:

  • чеснок – 1 шт.;
  • рафинированное масло – 200 мл;
  • соль – по вкусу;
  • уксус – 100 мл;
  • томатный соус – 500 мл;
  • кабачки – 2,5 кг;
  • сахар – 200 г;
  • перец горошком – 25 шт.

Приготовление:

  1. Подготовим банки, крышки. Хорошо их промываем, ополаскиваем водой.
  2. Стерилизуем банки удобным способом. Можем сделать это в микроволновке, духовке.
  3. Кабачки промываем, вытираем насухо, нарезаем кубиками. Если овощи молодые, кожицу можем не снимать.
  4. В большую кастрюлю заливаем томатный соус. Сюда же вводим мелко нарезанный чеснок, перец, соль, растительное масло.
  5. Продолжаем готовить кабачки в томате на зиму по рецепту с фото. Емкость с томатным соком ставим на плиту, доводим до кипения. В завершение в смесь выливаем уксус. Все перемешиваем. Забрасываем кабачки, ждем, когда масса закипит. После чего готовим закуску в течение 30 минут.
  6. Раскладываем по банкам овощные ломтики, заливаем соус, закупориваем крышками. Храним консервации 3 дня при комнатной температуре. Затем убираем заготовки в подвал.

Закуска из овощей в томатном соусе готова. Сытный и вкусный салат не затеряется на застолье. Его можно подавать даже на праздничный стол, от такого угощения гости точно не откажутся.

  • Вы любите кабачки?

Закуска с томатами черри

Каждая хозяйка сможет на собственной кухне сделать настоящий кулинарный шедевр. Для этого потребуется рецепт с фото и немного свободного времени. Почему бы не приготовить закуску без стерилизации с чесноком. Такой салат станет прекрасным угощением к празднику.

Ингредиенты:

  • зелень – пучок;
  • листья черной смородины – 3 шт.;
  • душистый перец – по вкусу;
  • помидоры черри – 1 кг;
  • черный перец горошком – 5 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • базилик – по вкусу;
  • кабачок – 3 шт.;
  • кориандр – по вкусу.

Маринад:

  • уксус – 100 мл;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.

Приготовление:

  • Помидоры черри промываем, аккуратно прокалываем зубочисткой в нескольких местах. При нагревании томаты не будут трескаться. Кабачки моем, нарезаем небольшими кружочками. Мякоть вырезаем, а в серединку вставляем черри.

  • Банки промываем, на дно выкладываем зелень, приправы. Чеснок очищаем, промываем, забрасываем в емкость.
  • Отправляем кабачки в банки, заливаем их кипятком. Прикрываем емкости крышками, убираем в сторону на 20 минут. По окончании отведенного времени воду сливаем в кастрюлю, займемся приготовлением маринада. В жидкость засыпаем сахар, соль. Маринад разливаем по банкам, закручиваем крышками. Консервации переворачиваем вверх дном, прикрываем одеялом, даем им остыть. После чего заготовки переносим в подвал.

Консервации смотрятся празднично и довольно привлекательно. Их не стыдно подать на стол, и угостить приглашенных гостей. Домочадцы также будут в восторге от закуски, и выскажут хозяйке слова благодарности.

Кабачки в томате на зиму можно приготовить по разным рецептам. В зависимости от этого будет меняться и вкус готового блюда. Каждая хозяйка сможет на кухне создать настоящий кулинарный шедевр, и дополнит свою книгу проверенным рецептом. Теперь при каждом удобном случае можно доставать закуску, и ставить ее на стол. Домочадцы не смогут устоять перед таким угощением.

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28.05.2019
Теги: кабачки томаты рецепт

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  • Лена / 28.05.19 02:01
    -
    0
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    Как же приятно слышать слова благодарности от семьи. Овощные закуски любят все домочадцы. Они получаются вкусными, сытными и такими аппетитными. А делать их так просто.
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  • Полина / 28.05.19 02:00
    -
    0
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    Консервации из кабачков являются любимыми в доме. Их подаем на обычный ужин, включаем в праздничное меню. Очень рада, что блюда расходятся мгновенно. Хочется и дальше готовить.
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  • Вероника / 28.05.19 01:59
    -
    0
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    Выращиваем на даче разные овощи, кабачков всегда много. Поэтому заранее нахожу интересные рецепты, и начинаю на кухне экспериментировать. Делала салаты, закуски, различные консервации. Они всегда расходятся быстро, а домочадцы просят угощения еще. В новом сезоне сделаю как можно больше разных блюд.
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