Вкусные рецепты кабачков в томате на зиму
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
2 часа
Ингредиенты
- кабачки
- томатный сок
- специи
- вода
- зелень
Кабачки в томате на зиму «Пальчики оближешь» можно приготовить по рецепту с фото. Вариантов готовки блюда очень много, и каждый из них имеет свои особенности.
Классический рецепт
Если не хочется часами стоять у плиты, стоит обратить внимание на проверенный рецепт. С его помощью можно сделать консервацию быстро и очень вкусно. Все домочадцы оценят старания хозяйки по достоинству.
Ингредиенты:
- уксус – 1 ст. л.;
- зелень – пучок;
- чеснок – 3 зубчика;
- душистый перец – 8 шт.;
- томатный сок – 500 мл;
- эстрагон – 2 листа;
- острый перец – 1/3 шт.;
- сахар – 1 ч. л.;
- кабачок – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- лавровый лист – 3 шт.
Приготовление:
- Начинаем приготовление кабачков в томате на зиму по рецепту с фото пошагово. В первую очередь промываем овощ, снимаем с него кожуру. Нарезаем кабачок кружками, толщиной примерно 15 мм.
- Подготовим банку, в нее отправляем укроп и эстрагон.
- Выкладываем овощи в банку, заливаем кипятком.
- Прикрываем крышками. Как только вода остынет, ее сливаем. Повторяем процедуру еще раз. В емкость забрасываем приправы, острый перец. Не забываем ввести уксус.
- Заливаем в кастрюлю томатный сок, засыпаем сахар, соль. Варим массу примерно 5 минут.
- Разливаем горячий сок по банкам, закручиваем крышками. Утепляем консервации пледом, ждем, когда они остынут.
Останется лишь убрать заготовки в темное место, и дождаться момента, когда можно будет попробовать блюдо. Наверняка, каждый из домочадцев будет в восторге от угощения.
Закуска из кабачков и баклажанов
Кабачки в томате на зиму по рецепту без стерилизации сможет сделать даже молодая хозяйка. Для этого не нужно изобретать ничего нового. Достаточно все шаги повторять за опытными кулинарами. Закуска получается острой, перец с имбирем придает ей необычные нотки.
Ингредиенты:
- петрушка – пучок;
- перец – 1 шт.;
- хрен – 1 лист;
- морковь – 2 шт.;
- сахар – 50 г;
- лук-порей – пучок;
- лимон – 1 шт.;
- перец горошком – 5 шт.;
- лимонный сок – 40 мл;
- помидоры – 1 кг;
- соль – щепотка;
- перец острый чили – 1⁄2 шт.;
- растительное масло – 50 мл;
- баклажаны – 3 шт.;
- имбирь – 10 г;
- кабачок – 1 шт.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- уксус – 30 мл.
Приготовление:
- Начнем приготовление блюда без стерилизации. Для начала на стол выставим все необходимые продукты. Лучше всего, если они будут находиться под рукой.
- Баклажаны разрезаем кубиками, отправляем их в миску. Сюда же вводим соль, все сбрызгиваем соком лимона.
- Кабачки промываем, срезаем кожицу, нарезаем овощ кубиками.
- Отправляем кабачки в отдельную миску.
- У перцев вырезаем сердцевину, нарезаем их небольшими кубиками.
- Морковь промываем, очищаем, натираем на терке.
- Лук-порей измельчаем. Все овощи, кроме баклажана, перемешиваем.
- Продолжаем готовить вкусные кабачки в томате на зиму. В чашу блендера отправляем имбирь, чеснок, томаты, перец горошком, острый перец.
- Все измельчаем до однородности.
- Баклажаны отправляем на сковороду, обжариваем на масле.
- Берем кастрюлю, выливаем в нее оставшееся растительное масло. Сюда же выкладываем смесь из кабачка, лука, моркови, перца. Добавляем лист хрена. Ставим кастрюлю на плиту, варим массу в течение 20 минут. Этого времени хватит, чтобы появился сок.
- В общую смесь выкладываем обжаренные баклажаны.
- Заправляем блюдо соусом из томатов.
- Засыпаем в массу соль, сахар. Доводим ее до кипения, готовим в течение 3 минут. Уменьшаем огонь до минимума. Варим до тех пор, пока смесь не уменьшится в объеме на четверть.
- Продолжаем готовку блюда без стерилизации. Измельчаем петрушку, забрасываем ее в кастрюлю.
- В общую массу заливаем лимонный сок, уксус. Варим смесь в течение 7 минут.
- Выливаем салат с маринадом в банки, добавляем лимонную дольку.
- Закрываем банки крышками, переворачиваем их вверх дном.
- Прикрываем консервации одеялом, оставляем в покое на сутки.
Закуска на зиму готова, ее следует убрать в подвал. Салат можно подавать к обычному ужину или удивлять гостей на празднике. От такого угощения не смогут отказаться даже гурманы.
Салат в томатном соусе
Летом каждая хозяйка желает сделать как можно больше консерваций. Почему бы не приготовить кабачки в томате на зиму. По рецепту с томатной пастой блюдо получается очень вкусным и сытным.
Ингредиенты:
- чеснок – 1 шт.;
- рафинированное масло – 200 мл;
- соль – по вкусу;
- уксус – 100 мл;
- томатный соус – 500 мл;
- кабачки – 2,5 кг;
- сахар – 200 г;
- перец горошком – 25 шт.
Приготовление:
- Подготовим банки, крышки. Хорошо их промываем, ополаскиваем водой.
- Стерилизуем банки удобным способом. Можем сделать это в микроволновке, духовке.
- Кабачки промываем, вытираем насухо, нарезаем кубиками. Если овощи молодые, кожицу можем не снимать.
- В большую кастрюлю заливаем томатный соус. Сюда же вводим мелко нарезанный чеснок, перец, соль, растительное масло.
- Продолжаем готовить кабачки в томате на зиму по рецепту с фото. Емкость с томатным соком ставим на плиту, доводим до кипения. В завершение в смесь выливаем уксус. Все перемешиваем. Забрасываем кабачки, ждем, когда масса закипит. После чего готовим закуску в течение 30 минут.
- Раскладываем по банкам овощные ломтики, заливаем соус, закупориваем крышками. Храним консервации 3 дня при комнатной температуре. Затем убираем заготовки в подвал.
Закуска из овощей в томатном соусе готова. Сытный и вкусный салат не затеряется на застолье. Его можно подавать даже на праздничный стол, от такого угощения гости точно не откажутся.
Закуска с томатами черри
Каждая хозяйка сможет на собственной кухне сделать настоящий кулинарный шедевр. Для этого потребуется рецепт с фото и немного свободного времени. Почему бы не приготовить закуску без стерилизации с чесноком. Такой салат станет прекрасным угощением к празднику.
Ингредиенты:
- зелень – пучок;
- листья черной смородины – 3 шт.;
- душистый перец – по вкусу;
- помидоры черри – 1 кг;
- черный перец горошком – 5 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- базилик – по вкусу;
- кабачок – 3 шт.;
- кориандр – по вкусу.
Маринад:
- уксус – 100 мл;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.
Приготовление:
- Помидоры черри промываем, аккуратно прокалываем зубочисткой в нескольких местах. При нагревании томаты не будут трескаться. Кабачки моем, нарезаем небольшими кружочками. Мякоть вырезаем, а в серединку вставляем черри.
- Банки промываем, на дно выкладываем зелень, приправы. Чеснок очищаем, промываем, забрасываем в емкость.
- Отправляем кабачки в банки, заливаем их кипятком. Прикрываем емкости крышками, убираем в сторону на 20 минут. По окончании отведенного времени воду сливаем в кастрюлю, займемся приготовлением маринада. В жидкость засыпаем сахар, соль. Маринад разливаем по банкам, закручиваем крышками. Консервации переворачиваем вверх дном, прикрываем одеялом, даем им остыть. После чего заготовки переносим в подвал.
Консервации смотрятся празднично и довольно привлекательно. Их не стыдно подать на стол, и угостить приглашенных гостей. Домочадцы также будут в восторге от закуски, и выскажут хозяйке слова благодарности.
Кабачки в томате на зиму можно приготовить по разным рецептам. В зависимости от этого будет меняться и вкус готового блюда. Каждая хозяйка сможет на кухне создать настоящий кулинарный шедевр, и дополнит свою книгу проверенным рецептом. Теперь при каждом удобном случае можно доставать закуску, и ставить ее на стол. Домочадцы не смогут устоять перед таким угощением.
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А какой рецепт вам понравился больше? 3
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Лена / 28.05.19 02:01Как же приятно слышать слова благодарности от семьи. Овощные закуски любят все домочадцы. Они получаются вкусными, сытными и такими аппетитными. А делать их так просто.
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Полина / 28.05.19 02:00Консервации из кабачков являются любимыми в доме. Их подаем на обычный ужин, включаем в праздничное меню. Очень рада, что блюда расходятся мгновенно. Хочется и дальше готовить.
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Вероника / 28.05.19 01:59Выращиваем на даче разные овощи, кабачков всегда много. Поэтому заранее нахожу интересные рецепты, и начинаю на кухне экспериментировать. Делала салаты, закуски, различные консервации. Они всегда расходятся быстро, а домочадцы просят угощения еще. В новом сезоне сделаю как можно больше разных блюд.