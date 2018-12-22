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Вкусные имбирные пряники на Новый год 2019

  • Категория:
    выпечка
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • мука
  • масло
  • яйцо
  • корица
  • сода
  • сахар
  • вода
  • мед
  • имбирь
  • мускатный орех
  • соль
  • глазурь
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Ароматные имбирные пряники относятся к самым любимым лакомствам сладкоежек. Они готовы уплетать их за обе щеки в любой день. Кроме того, вкусная выпечка с глазурью, станет настоящим украшением праздничного стола на Новый год. Воспользовавшись рецептом с фото, испечь имбирные пряники с глазурью  на Новый год сможет даже тот, кто не владеет в совершенстве навыками кулинарного мастерства.

Классический рецепт вариант 1

Традиционно в изделие из специального теста добавляют имбирь. Собственно, отсюда и название этих пряников. Усовершенствовать рецептуру в соответствии с вкусовыми предпочтениями легко.

Достаточно добавить по своему усмотрению любимые пряности:

  • гвоздику;
  • кардамон;
  • перец душистый;
  • мускатный орех;
  • анис.

Главное в момент эксперимента не переусердствовать. Чтобы привнести в пряники дополнительную нотку вкуса и аромата, достаточно по 1 грамму. Для приготовления используем нехитрый перечень продуктов.

Компоненты:

  • мука пшеничная – 450 г;
  • масло сливочное – 100 г;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • корица, молотая – 4 г;
  • сода пищевая – 3 г;
  • сахар – 250 г;
  • вода – 10 мл;
  • мед – 60 г;
  • имбирь, молотый – 2 г;
  • мускатный орех, молотый – 2 г;
  • соль – 1 г;
  • глазурь для пряников (для украшения) – 100 г.

Приготовление:

  • Чтобы избавиться от возможных комочков, муку просеиваем через сито. Это действие лучше не игнорировать. Благодаря ему, мука напитывается кислородом и становится более воздушной.

  • Ставим воду на огонь, доводим до кипения. Чтобы не терять времени, на соседней конфорке в другой емкости растворяем засыпанный песок. Не забывая периодически помешивать деревянной лопаткой. Как только он начнет превращаться в сироп, убавляем газ до минимума. Сахар должен полностью раствориться и приобрести карамельный цвет.

  • Крутой кипяток вливаем в сахарный сироп, тщательно перемешивая массу. Как только карамель покроется пузырями и начнет густеть, снимаем кастрюлю с огня.
  • Настала очередь добавления сливочного масла, что мы и делаем. Снова перемешиваем лопаткой до полного растворения.

  • Вводим специи, смешиваем содержимое до однородности. Масса приобрела насыщенный темно-коричневый цвет. Оставляем ее до полного остывания.
  • Вводим мед, перемешиваем.
  • Добавляем яичный желток и снова перемешиваем.

  • Муку всыпаем небольшими порциями, как только масса загустеет настолько, что ее невозможно будет провернуть лопаткой, выкладываем на стол.
  • Подготавливаем рабочую поверхность, обильно посыпая мукой.

  • Замешиваем тесто аккуратными движениями, заворачивая края к центру, загребаем муку.
  • Как только заготовка перестанет липнуть к рукам, тесто готово. При этом консистенция не должна быть крутой.

  • Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на всю ночь.
  • По истечении нужного времени, достаем тесто с холода, отрываем небольшую часть, кладем на пергаментную бумагу, делаем обминку.

  • Раскатываем в пласт толщиной 4 мм. Вырезаем формочками фигурки. Обрезки не выбрасываем, скатываем в основной шар для дальнейшей раскатки.
  • Противень застилаем тефлоновым ковриком (подойдет силиконовая бумага для выпечки). Использовать пергамент повара не рекомендуют, так как выпечка может прилипнуть.

  • Пряники выкладываем на противень, ставим в разогретую до 180 C° духовку на 10 минут.
  • Когда они приобретут золотистый цвет и слегка поднимутся, достаем из духовки, раскладываем на столе отдельно друг от друга. Даем немного остыть.

  • Украшаем выпечку глазурью при помощи кондитерского приспособления. Если такого не нашлось под рукой. Заменим обычным полиэтиленовым пакетом со срезанным углом.

  • Вы любите имбирные пряники?
 

Вот такие имбирные пряники с глазурью по этому рецепту с фото у нас получились. На Новый год ими можно украсить не только сладкий стол, но и елку.

Вариант 2

Изготовление имбирных пряников, довольно увлекательный процесс. Дети с огромным удовольствием примут в нем участие. Помогая «одевать» вкусные фигурки в тематический наряд из глазури. В любой праздник не обойтись без выпечки, тем более на Новый год. Не ошибиться и все сделать правильно, поможет рецепт с фото.

Компоненты:

  • масло сливочное – 115 г;
  • сахар – 65 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мед – 150 г;
  • корица и имбирь – по 1 ч. л.;
  • гвоздика – 0,5 ч.л.;
  • сода – ½ ч.л.;
  • мука – 400 г.

Приготовление:

  1. Миксером взбиваем масло с сахаром, постепенно вводим яйцо, мед, пряности.
  2. На максимально высоких оборотах взбиваем смесь до однородного состояния. Можно это сделать обычным венчиком.
  3. Добавляем понемногу заранее просеянную муку с содой. Когда тесто станет послушным, выкладываем массу на стол для дальнейших действий.
  4. Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку, убираем в холодильник минимум на час. В идеале, чем больше времени пряничная заготовка проведет на холоде, тем будет более податлива.
  5. Достаем тесто, выкладываем на пергамент, раскатываем пласт толщиной 5 мм, приступаем к вырезанию фигурок.
  6. Выпекать в духовке при температуре 180С° в течение 10 минут.

Если вы не любите хрустящее печенье, выньте его раньше на 5 минут. Ставьте чайник и зовите домочадцев. Невероятно вкусная выпечка готова, можно подавать к столу.

«Заварные» имбирные пряники

Рецепт этих имбирных пряников с глазурью отличается от классического. На Новый год, это именно то, что нужно. Взгляните на фото, какая красота получается на выходе. Несмотря на отсутствие разрыхлителя, выпечка получается вкусной, пышной и нежной.

Компоненты:

  • масло сливочное – 300 г;
  • мед – 100 г;
  • сахар – 1 стакан;
  • яйцо – 2 шт.;
  • водка (можно заменить коньяком) – 2 ст. л. Спиртное заменяет разрыхлитель;
  • имбирь молотый – 2 ст. л.;
  • гвоздика и корица – по 1 ч. л.;
  • мука высшего сорта – 700 г.

Приготовление:

  1. Мед, масло и сахар, растапливаем на водяной бане. Прежде чем соединить получившуюся смесь с оставшимися ингредиентами, остужаем ее до 80 C.
  2. Муку добавляем не всю разом, а порционно, иначе тесто потеряет эластичность.
  3. Отправляем его в холодильник на 3 часа.
  4. Достаем, раскатываем в пласт, вырезаем с помощью формочек разные фигурки, кладем на противень, выпекаем в духовом шкафу при 180С° 7 минут.

Чтобы придать пряникам настоящий праздничный вид, используем заливочный айсинг. Чаще всего кулинары используют пищевые красители, но их можно заменить какао порошком, куркумой, паприкой, шпинатом, морковным и свекольным соком.

Просто добавив любой их этих продуктов в сахарный сироп. Имбирные пряники с глазурью по рецепту с фото готовы. Их можно преподнести друзьям и родным в качестве подарка на Новый год. Приятного аппетита и хорошего настроения.

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22.12.2018
Теги: пряники Новый год 2019 рецепт с фото

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