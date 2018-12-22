Вкусные имбирные пряники на Новый год 2019
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Категория:
выпечка
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- мука
- масло
- яйцо
- корица
- сода
- сахар
- вода
- мед
- имбирь
- мускатный орех
- соль
- глазурь
Ароматные имбирные пряники относятся к самым любимым лакомствам сладкоежек. Они готовы уплетать их за обе щеки в любой день. Кроме того, вкусная выпечка с глазурью, станет настоящим украшением праздничного стола на Новый год. Воспользовавшись рецептом с фото, испечь имбирные пряники с глазурью на Новый год сможет даже тот, кто не владеет в совершенстве навыками кулинарного мастерства.
Классический рецепт вариант 1
Традиционно в изделие из специального теста добавляют имбирь. Собственно, отсюда и название этих пряников. Усовершенствовать рецептуру в соответствии с вкусовыми предпочтениями легко.
Достаточно добавить по своему усмотрению любимые пряности:
- гвоздику;
- кардамон;
- перец душистый;
- мускатный орех;
- анис.
Главное в момент эксперимента не переусердствовать. Чтобы привнести в пряники дополнительную нотку вкуса и аромата, достаточно по 1 грамму. Для приготовления используем нехитрый перечень продуктов.
Компоненты:
- мука пшеничная – 450 г;
- масло сливочное – 100 г;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- корица, молотая – 4 г;
- сода пищевая – 3 г;
- сахар – 250 г;
- вода – 10 мл;
- мед – 60 г;
- имбирь, молотый – 2 г;
- мускатный орех, молотый – 2 г;
- соль – 1 г;
- глазурь для пряников (для украшения) – 100 г.
Приготовление:
- Чтобы избавиться от возможных комочков, муку просеиваем через сито. Это действие лучше не игнорировать. Благодаря ему, мука напитывается кислородом и становится более воздушной.
- Ставим воду на огонь, доводим до кипения. Чтобы не терять времени, на соседней конфорке в другой емкости растворяем засыпанный песок. Не забывая периодически помешивать деревянной лопаткой. Как только он начнет превращаться в сироп, убавляем газ до минимума. Сахар должен полностью раствориться и приобрести карамельный цвет.
- Крутой кипяток вливаем в сахарный сироп, тщательно перемешивая массу. Как только карамель покроется пузырями и начнет густеть, снимаем кастрюлю с огня.
- Настала очередь добавления сливочного масла, что мы и делаем. Снова перемешиваем лопаткой до полного растворения.
- Вводим специи, смешиваем содержимое до однородности. Масса приобрела насыщенный темно-коричневый цвет. Оставляем ее до полного остывания.
- Вводим мед, перемешиваем.
- Добавляем яичный желток и снова перемешиваем.
- Муку всыпаем небольшими порциями, как только масса загустеет настолько, что ее невозможно будет провернуть лопаткой, выкладываем на стол.
- Подготавливаем рабочую поверхность, обильно посыпая мукой.
- Замешиваем тесто аккуратными движениями, заворачивая края к центру, загребаем муку.
- Как только заготовка перестанет липнуть к рукам, тесто готово. При этом консистенция не должна быть крутой.
- Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на всю ночь.
- По истечении нужного времени, достаем тесто с холода, отрываем небольшую часть, кладем на пергаментную бумагу, делаем обминку.
- Раскатываем в пласт толщиной 4 мм. Вырезаем формочками фигурки. Обрезки не выбрасываем, скатываем в основной шар для дальнейшей раскатки.
- Противень застилаем тефлоновым ковриком (подойдет силиконовая бумага для выпечки). Использовать пергамент повара не рекомендуют, так как выпечка может прилипнуть.
- Пряники выкладываем на противень, ставим в разогретую до 180 C° духовку на 10 минут.
- Когда они приобретут золотистый цвет и слегка поднимутся, достаем из духовки, раскладываем на столе отдельно друг от друга. Даем немного остыть.
- Украшаем выпечку глазурью при помощи кондитерского приспособления. Если такого не нашлось под рукой. Заменим обычным полиэтиленовым пакетом со срезанным углом.
Вот такие имбирные пряники с глазурью по этому рецепту с фото у нас получились. На Новый год ими можно украсить не только сладкий стол, но и елку.
Вариант 2
Изготовление имбирных пряников, довольно увлекательный процесс. Дети с огромным удовольствием примут в нем участие. Помогая «одевать» вкусные фигурки в тематический наряд из глазури. В любой праздник не обойтись без выпечки, тем более на Новый год. Не ошибиться и все сделать правильно, поможет рецепт с фото.
Компоненты:
- масло сливочное – 115 г;
- сахар – 65 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мед – 150 г;
- корица и имбирь – по 1 ч. л.;
- гвоздика – 0,5 ч.л.;
- сода – ½ ч.л.;
- мука – 400 г.
Приготовление:
- Миксером взбиваем масло с сахаром, постепенно вводим яйцо, мед, пряности.
- На максимально высоких оборотах взбиваем смесь до однородного состояния. Можно это сделать обычным венчиком.
- Добавляем понемногу заранее просеянную муку с содой. Когда тесто станет послушным, выкладываем массу на стол для дальнейших действий.
- Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку, убираем в холодильник минимум на час. В идеале, чем больше времени пряничная заготовка проведет на холоде, тем будет более податлива.
- Достаем тесто, выкладываем на пергамент, раскатываем пласт толщиной 5 мм, приступаем к вырезанию фигурок.
- Выпекать в духовке при температуре 180С° в течение 10 минут.
Если вы не любите хрустящее печенье, выньте его раньше на 5 минут. Ставьте чайник и зовите домочадцев. Невероятно вкусная выпечка готова, можно подавать к столу.
«Заварные» имбирные пряники
Рецепт этих имбирных пряников с глазурью отличается от классического. На Новый год, это именно то, что нужно. Взгляните на фото, какая красота получается на выходе. Несмотря на отсутствие разрыхлителя, выпечка получается вкусной, пышной и нежной.
Компоненты:
- масло сливочное – 300 г;
- мед – 100 г;
- сахар – 1 стакан;
- яйцо – 2 шт.;
- водка (можно заменить коньяком) – 2 ст. л. Спиртное заменяет разрыхлитель;
- имбирь молотый – 2 ст. л.;
- гвоздика и корица – по 1 ч. л.;
- мука высшего сорта – 700 г.
Приготовление:
- Мед, масло и сахар, растапливаем на водяной бане. Прежде чем соединить получившуюся смесь с оставшимися ингредиентами, остужаем ее до 80 C.
- Муку добавляем не всю разом, а порционно, иначе тесто потеряет эластичность.
- Отправляем его в холодильник на 3 часа.
- Достаем, раскатываем в пласт, вырезаем с помощью формочек разные фигурки, кладем на противень, выпекаем в духовом шкафу при 180С° 7 минут.
Чтобы придать пряникам настоящий праздничный вид, используем заливочный айсинг. Чаще всего кулинары используют пищевые красители, но их можно заменить какао порошком, куркумой, паприкой, шпинатом, морковным и свекольным соком.
Просто добавив любой их этих продуктов в сахарный сироп. Имбирные пряники с глазурью по рецепту с фото готовы. Их можно преподнести друзьям и родным в качестве подарка на Новый год. Приятного аппетита и хорошего настроения.
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А вы умеете печь имбирные пряники? 4
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Полина / 22.12.18 00:49Имбирные пряники люблю, но предпочитаю без глазури.
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Злата / 22.12.18 00:49У меня вообще нет опыта в подобных делах, в силу занятости у плиты стоять некогда, но все так аппетитно выглядит, захотелось попробовать. Причем не магазинных, а собственноручного производства.
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Даша / 22.12.18 00:48Вся наша большая семья их ест с великим удовольствием. За один присест тарелка пустая. На праздники гуляем 10 дней, займемся выпечкой.
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Katya / 22.12.18 00:47Супер! Мне подружка на День рождения имбирные пряники дарила. До этого никогда их не пробовала. Невероятно вкусные. Непременно рискну испечь их сама.