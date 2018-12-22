Вкусные имбирные пряники на Новый год 2019

Ароматные имбирные пряники относятся к самым любимым лакомствам сладкоежек. Они готовы уплетать их за обе щеки в любой день. Кроме того, вкусная выпечка с глазурью, станет настоящим украшением праздничного стола на Новый год. Воспользовавшись рецептом с фото, испечь имбирные пряники с глазурью на Новый год сможет даже тот, кто не владеет в совершенстве навыками кулинарного мастерства.

Классический рецепт вариант 1

Традиционно в изделие из специального теста добавляют имбирь. Собственно, отсюда и название этих пряников. Усовершенствовать рецептуру в соответствии с вкусовыми предпочтениями легко.

Достаточно добавить по своему усмотрению любимые пряности:

гвоздику;

кардамон;

перец душистый;

мускатный орех;

анис.

Главное в момент эксперимента не переусердствовать. Чтобы привнести в пряники дополнительную нотку вкуса и аромата, достаточно по 1 грамму. Для приготовления используем нехитрый перечень продуктов.

Компоненты:

мука пшеничная – 450 г;

масло сливочное – 100 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

корица, молотая – 4 г;

сода пищевая – 3 г;

сахар – 250 г;

вода – 10 мл;

мед – 60 г;

имбирь, молотый – 2 г;

мускатный орех, молотый – 2 г;

соль – 1 г;

глазурь для пряников (для украшения) – 100 г.

Приготовление:

Чтобы избавиться от возможных комочков, муку просеиваем через сито. Это действие лучше не игнорировать. Благодаря ему, мука напитывается кислородом и становится более воздушной.

Ставим воду на огонь, доводим до кипения. Чтобы не терять времени, на соседней конфорке в другой емкости растворяем засыпанный песок. Не забывая периодически помешивать деревянной лопаткой. Как только он начнет превращаться в сироп, убавляем газ до минимума. Сахар должен полностью раствориться и приобрести карамельный цвет.

Крутой кипяток вливаем в сахарный сироп, тщательно перемешивая массу. Как только карамель покроется пузырями и начнет густеть, снимаем кастрюлю с огня.

Настала очередь добавления сливочного масла, что мы и делаем. Снова перемешиваем лопаткой до полного растворения.

Вводим специи, смешиваем содержимое до однородности. Масса приобрела насыщенный темно-коричневый цвет. Оставляем ее до полного остывания.

Вводим мед, перемешиваем.

Добавляем яичный желток и снова перемешиваем.

Муку всыпаем небольшими порциями, как только масса загустеет настолько, что ее невозможно будет провернуть лопаткой, выкладываем на стол.

Подготавливаем рабочую поверхность, обильно посыпая мукой.

Замешиваем тесто аккуратными движениями, заворачивая края к центру, загребаем муку.

Как только заготовка перестанет липнуть к рукам, тесто готово. При этом консистенция не должна быть крутой.

Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на всю ночь.

По истечении нужного времени, достаем тесто с холода, отрываем небольшую часть, кладем на пергаментную бумагу, делаем обминку.

Раскатываем в пласт толщиной 4 мм. Вырезаем формочками фигурки. Обрезки не выбрасываем, скатываем в основной шар для дальнейшей раскатки.

Противень застилаем тефлоновым ковриком (подойдет силиконовая бумага для выпечки). Использовать пергамент повара не рекомендуют, так как выпечка может прилипнуть.

Пряники выкладываем на противень, ставим в разогретую до 180 C° духовку на 10 минут.

Когда они приобретут золотистый цвет и слегка поднимутся, достаем из духовки, раскладываем на столе отдельно друг от друга. Даем немного остыть.

Украшаем выпечку глазурью при помощи кондитерского приспособления. Если такого не нашлось под рукой. Заменим обычным полиэтиленовым пакетом со срезанным углом.

Вот такие имбирные пряники с глазурью по этому рецепту с фото у нас получились. На Новый год ими можно украсить не только сладкий стол, но и елку.

​

Вариант 2

Изготовление имбирных пряников, довольно увлекательный процесс. Дети с огромным удовольствием примут в нем участие. Помогая «одевать» вкусные фигурки в тематический наряд из глазури. В любой праздник не обойтись без выпечки, тем более на Новый год. Не ошибиться и все сделать правильно, поможет рецепт с фото.

Компоненты:

масло сливочное – 115 г;

сахар – 65 г;

яйцо – 1 шт.;

мед – 150 г;

корица и имбирь – по 1 ч. л.;

гвоздика – 0,5 ч.л.;

сода – ½ ч.л.;

мука – 400 г.

Приготовление:

Миксером взбиваем масло с сахаром, постепенно вводим яйцо, мед, пряности. На максимально высоких оборотах взбиваем смесь до однородного состояния. Можно это сделать обычным венчиком. Добавляем понемногу заранее просеянную муку с содой. Когда тесто станет послушным, выкладываем массу на стол для дальнейших действий. Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку, убираем в холодильник минимум на час. В идеале, чем больше времени пряничная заготовка проведет на холоде, тем будет более податлива. Достаем тесто, выкладываем на пергамент, раскатываем пласт толщиной 5 мм, приступаем к вырезанию фигурок. Выпекать в духовке при температуре 180С° в течение 10 минут.

Если вы не любите хрустящее печенье, выньте его раньше на 5 минут. Ставьте чайник и зовите домочадцев. Невероятно вкусная выпечка готова, можно подавать к столу.

«Заварные» имбирные пряники

Рецепт этих имбирных пряников с глазурью отличается от классического. На Новый год, это именно то, что нужно. Взгляните на фото, какая красота получается на выходе. Несмотря на отсутствие разрыхлителя, выпечка получается вкусной, пышной и нежной.

Компоненты:

масло сливочное – 300 г;

мед – 100 г;

сахар – 1 стакан;

яйцо – 2 шт.;

водка (можно заменить коньяком) – 2 ст. л. Спиртное заменяет разрыхлитель;

имбирь молотый – 2 ст. л.;

гвоздика и корица – по 1 ч. л.;

мука высшего сорта – 700 г.

Приготовление:

Мед, масло и сахар, растапливаем на водяной бане. Прежде чем соединить получившуюся смесь с оставшимися ингредиентами, остужаем ее до 80 C. Муку добавляем не всю разом, а порционно, иначе тесто потеряет эластичность. Отправляем его в холодильник на 3 часа. Достаем, раскатываем в пласт, вырезаем с помощью формочек разные фигурки, кладем на противень, выпекаем в духовом шкафу при 180С° 7 минут.

Чтобы придать пряникам настоящий праздничный вид, используем заливочный айсинг. Чаще всего кулинары используют пищевые красители, но их можно заменить какао порошком, куркумой, паприкой, шпинатом, морковным и свекольным соком.

Просто добавив любой их этих продуктов в сахарный сироп. Имбирные пряники с глазурью по рецепту с фото готовы. Их можно преподнести друзьям и родным в качестве подарка на Новый год. Приятного аппетита и хорошего настроения.