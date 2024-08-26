Завтрак съешь сам: три рецепта для сбалансированного начала дня

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена ДелонаСкоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?" Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?" Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябреКурорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания?Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания?

Лента новостей

Понедельник 26 августа

16:30Секс-игрушки: как выбрать первую и зачем вообще они нужны? 14:41Правила хорошего тоника: как выбрать и когда использовать тоник для лица 13:30Завтрак съешь сам: три рецепта для сбалансированного начала дня 10:30Тренды осени 2024: ключевые элементы гардероба 04:00Секса не будет: мужчинам назвали болезни, которые ведут к эректильной дисфункции 00:00Продукты, которые убивают наши зубы 23:22Мужская мода осень-зима 2024-2025 года: обзор актуальных трендов и ключевых элементов гардероба 18:00Почему вредно не носить нижнее белье 14:40Какой будет курс доллара в октябре 2024 года 12:00Снимите очки немедленно: плюсы и минусы лазерной коррекции 09:49Как убрать пушистость волос: обзор средств, обеспечивающих надлежащий эффект 09:00 Кухни мира: сморреброды – идеальный датский прием пищи 06:00Рак груди: как часто нужно проверяться и зачем это нужно 04:00Как переутомление влияет на зрение 00:00Питание и здоровье зубов: что есть для укрепления эмали? 23:43Что делать с ревностью: причины разрушительного чувства и методы борьбы с ним 18:00Когда начинать подготовку к ЕГЭ? 14:34Маникюр в школу 2024-2025 года: примеры оригинальных идей для юных модниц 12:00Советы beauty-эксперта: как правильно отдыхать на солнце 09:00Это очень опасно: вот почему запрещено носить белье с косточками после операции на грудь 07:47Погода на октябрь 2024 в Москве и Московской области 06:00Чем опасен зубной камень: мнение специалиста 04:00Путешествие с друзьями: как спланировать идеальный отдых 01:00Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару 22:07Разрешите себе чувствовать: почему мужчинам тоже важно плакать 20:25Сантиметры, решающие судьбу: простой тест на риск развития рака от Елены Малышевой 19:21Какой будет курс евро в октябре 2024 года 18:19Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой 16:30Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна? 16:28Выбираем кушон для лица: на что обратить внимание 13:30Половое воспитание: как говорить с ребенком о сексе и нужно ли? 10:30Ошибки в стиле, которых стоит избегать в 2024 году 09:58Фисташковый маникюр 2024: стильные дизайны в самом модном цвете сезона 03:00Психосоматика: как эмоции влияют на здоровье 22:10Эффективный план тренировок для занятых мужчин: 10 минут в день, чтобы избавиться от живота 16:51В Кремле пройдет семейный «День знаний» 16:30Аксессуары, которые дополнят образ: что выбрать в 2024 году 14:53Покраска волос по лунному календарю в октябре 2024 года 13:30Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре 10:30Организация пространства: как избежать беспорядка в гардеробной и шкафах 09:47Модные брови 2024: форма, укладка, цвет 03:00Не слюнями едиными: почему лубриканты – залог безопасного секса 23:57Благоприятные дни для стрижки на октябрь 2024 года 22:56Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса 21:35Как выбрать мужской парфюм для разных случаев: работа, свидание, вечеринка 17:03На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest 16:30Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе 14:54Модная вязаная одежда 2024 года: обзор актуальных тенденций, фасонов и расцветок 13:30Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире 13:09Сезон арбузов: чем полезен арбуз для кожи?
1370
800
true

Завтрак съешь сам: три рецепта для сбалансированного начала дня

Завтрак съешь сам: три рецепта для сбалансированного начала дня

Завтрак может быть не только вкусным, но и полезным, а с такими блюдами утро точно станет вашим любимым временем суток.

Завтрак – это не просто утренний прием пищи, а ключ к хорошему настроению и энергии на весь день. Если вам надоела обычная глазунья или овсянка, пришло время разнообразить ваше утро. Приготовьте что-то быстрое, полезное и красивое, что не только насытит, но и подарит заряд бодрости. Предлагаем три рецепта, которые подойдут даже самым занятым, но требовательным гурманам.

Греческий йогурт с гранолой и ягодами

Фото: freepik.com

Что вам нужно:

  • 200 г греческого йогурта
  • 50 г гранолы
  • Горсть свежих ягод (например, черника, малина, клубника)
  • Мед по вкусу

Как приготовить:
Выложите греческий йогурт в миску, добавьте гранолу и ягоды. Полейте медом. Это идеальный завтрак, который сочетает в себе кремовую текстуру йогурта, хруст гранолы и свежесть ягод.

КБЖУ:
Калории: 300 ккал
Белки: 14 г
Жиры: 10 г
Углеводы: 40 г

Авокадо-тост с яйцом-пашот

Фото: freepik.com

Что вам нужно:

  • 1 ломтик цельнозернового хлеба
  • ½ авокадо
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли и перца
  • Лимонный сок по вкусу

Как приготовить:
Поджарьте хлеб до хрустящей корочки. Разомните авокадо вилкой и добавьте немного лимонного сока. Выложите авокадо на хлеб. Яйцо сварите пашот (около 3 минут в кипящей воде), выложите сверху на тост и приправьте солью и перцем.

КБЖУ:
Калории: 250 ккал
Белки: 10 г
Жиры: 18 г
Углеводы: 20 г

Овсянка с бананом и орехами

Фото: freepik.com

Что вам нужно:

  • 50 г овсяных хлопьев
  • 200 мл молока или воды
  • 1 банан
  • Горсть орехов (грецкие, миндаль)
  • Корица по вкусу

Как приготовить:
Сварите овсянку на молоке или воде. Выложите ее в миску, добавьте нарезанный банан и орехи. Посыпьте корицей для аромата. Это классический и сытный завтрак, который не только полезен, но и очень вкусен.

КБЖУ:
Калории: 350 ккал
Белки: 8 г
Жиры: 12 г
Углеводы: 52 г

Ранее мы рассказывали как сочетать вино и еду правильно. 

26 августа 2024, 13:30
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

Кухни мира: сморреброды – идеальный датский прием пищи

Кухни мира: сморреброды – идеальный датский прием пищи
Блюдо легко готовится, и с ним можно экспериментировать бесконечно.

Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару

Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару
Правильно подобранное вино способно не только подчеркнуть вкус блюда, но и превратить ваш обед или ужин в настоящее гастрономическое приключение.

Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе

Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе
Собирайте корзинку, зовите друзей и наслаждайтесь последними деньками лета.

Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт

Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт
Узнайте, как приготовить ароматные огурцы по-корейски в домашних условиях. Простой рецепт и полезные советы.

Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта

Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта

Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты

Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты
Как превратить обычные блюда в произведения искусства? Предлагаем вам необычные рецепты десертов.

Выбор читателей

19/08ПндСупруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" 19/08ПндНовый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба 19/08ПндПоказавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло 19/08ПндПохорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый" 20/08ВтрСкоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона 19/08ПндСеменович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?"