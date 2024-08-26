Завтрак съешь сам: три рецепта для сбалансированного начала дня

Завтрак – это не просто утренний прием пищи, а ключ к хорошему настроению и энергии на весь день. Если вам надоела обычная глазунья или овсянка, пришло время разнообразить ваше утро. Приготовьте что-то быстрое, полезное и красивое, что не только насытит, но и подарит заряд бодрости. Предлагаем три рецепта, которые подойдут даже самым занятым, но требовательным гурманам.
Греческий йогурт с гранолой и ягодами
Что вам нужно:
- 200 г греческого йогурта
- 50 г гранолы
- Горсть свежих ягод (например, черника, малина, клубника)
- Мед по вкусу
Как приготовить:
Выложите греческий йогурт в миску, добавьте гранолу и ягоды. Полейте медом. Это идеальный завтрак, который сочетает в себе кремовую текстуру йогурта, хруст гранолы и свежесть ягод.
КБЖУ:
Калории: 300 ккал
Белки: 14 г
Жиры: 10 г
Углеводы: 40 г
Авокадо-тост с яйцом-пашот
Что вам нужно:
- 1 ломтик цельнозернового хлеба
- ½ авокадо
- 1 яйцо
- Щепотка соли и перца
- Лимонный сок по вкусу
Как приготовить:
Поджарьте хлеб до хрустящей корочки. Разомните авокадо вилкой и добавьте немного лимонного сока. Выложите авокадо на хлеб. Яйцо сварите пашот (около 3 минут в кипящей воде), выложите сверху на тост и приправьте солью и перцем.
КБЖУ:
Калории: 250 ккал
Белки: 10 г
Жиры: 18 г
Углеводы: 20 г
Овсянка с бананом и орехами
Что вам нужно:
- 50 г овсяных хлопьев
- 200 мл молока или воды
- 1 банан
- Горсть орехов (грецкие, миндаль)
- Корица по вкусу
Как приготовить:
Сварите овсянку на молоке или воде. Выложите ее в миску, добавьте нарезанный банан и орехи. Посыпьте корицей для аромата. Это классический и сытный завтрак, который не только полезен, но и очень вкусен.
КБЖУ:
Калории: 350 ккал
Белки: 8 г
Жиры: 12 г
Углеводы: 52 г
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