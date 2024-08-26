Завтрак съешь сам: три рецепта для сбалансированного начала дня

Завтрак – это не просто утренний прием пищи, а ключ к хорошему настроению и энергии на весь день. Если вам надоела обычная глазунья или овсянка, пришло время разнообразить ваше утро. Приготовьте что-то быстрое, полезное и красивое, что не только насытит, но и подарит заряд бодрости. Предлагаем три рецепта, которые подойдут даже самым занятым, но требовательным гурманам.



Греческий йогурт с гранолой и ягодами





Что вам нужно:

200 г греческого йогурта

50 г гранолы

Горсть свежих ягод (например, черника, малина, клубника)

Мед по вкусу

Как приготовить:

Выложите греческий йогурт в миску, добавьте гранолу и ягоды. Полейте медом. Это идеальный завтрак, который сочетает в себе кремовую текстуру йогурта, хруст гранолы и свежесть ягод.

КБЖУ:

Калории: 300 ккал

Белки: 14 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 40 г

Авокадо-тост с яйцом-пашот





Что вам нужно:

1 ломтик цельнозернового хлеба

½ авокадо

1 яйцо

Щепотка соли и перца

Лимонный сок по вкусу

Как приготовить:

Поджарьте хлеб до хрустящей корочки. Разомните авокадо вилкой и добавьте немного лимонного сока. Выложите авокадо на хлеб. Яйцо сварите пашот (около 3 минут в кипящей воде), выложите сверху на тост и приправьте солью и перцем.

КБЖУ:

Калории: 250 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 20 г

Овсянка с бананом и орехами





Что вам нужно:

50 г овсяных хлопьев

200 мл молока или воды

1 банан

Горсть орехов (грецкие, миндаль)

Корица по вкусу

Как приготовить:

Сварите овсянку на молоке или воде. Выложите ее в миску, добавьте нарезанный банан и орехи. Посыпьте корицей для аромата. Это классический и сытный завтрак, который не только полезен, но и очень вкусен.

КБЖУ:

Калории: 350 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 52 г

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