Как попросить повышение зарплаты: пять простых шагов к успеху

Несколько советов помогут подготовиться к сложной беседе

Начать щекотливый разговор с руководством всегда достаточно трудно. Тем более, если нужно попросить о повышении денежного довольствия. Согласно очевидному закону рынка: работодатель хотел бы платить поменьше, а получать от сотрудника побольше, а работник – наоборот. В разговоре о повышении зарплаты стоит придерживаться пяти главных правил от женского журнала kleo.ru.

Выбрать правильное время

Верно подобранным момент – половина успеха. Многие решения зависят от эмоционального состояния человека. Для того чтобы повысить вам зарплату, руководитель точно не должен находиться в дурном расположении духа. Также важно адекватно оценить возможности фирмы. Просить о повышении можно в период, когда продажи находятся на хорошем уровне или пришло финансирование. Разумеется, за последнее время у вас не должно быть провалов – повышение зарплаты нужно аргументировать.

Правильные аргументы при разговоре с руководителем

Пофантазируйте, какие доводы убедили бы вас поднять сотруднику зарплату. Можно обратить внимание на увеличение обязанностей. Также хороший аргумент, если ваши коллеги получают больше за аналогичную работу. Можете акцентировать внимание на личных продажах или заключенных контрактах, которые принесли фирме хорошие деньги. Также хорошая идея – заявить о своей готовности работать больше ради повышения собственных доходов.

Легкий «шантаж»

Вероятно, если вы готовы просить о повышении заработной платы, на то есть причины. Если вы чувствуете, что представляете особую ценность для компании, можно пойти на небольшой «шантаж». Аккуратно намекните боссу, что вас слегка недооценивают в этой организации, а предложений на рынке труда для такого профессионала, как вы – достаточно. Здесь важно не перегнуть палку и морально подготовиться к смене места работы, если ваш план не удастся.

Озвучьте конкретную цифру

Если вы решились на сложный разговор с боссом, стоит отбросить стеснения. Оцените свою работу и прямо заявите о сумме, которую хотели бы получать. В противном случае результаты щекотливой беседы могут вас разочаровать, даже если прибавка будет одобрена. Честно поговорите с начальником – он такой же человек и наверняка согласится обсудить с вами нюансы.

Подготовьтесь к отказу

Перед разговором нужно четко определить, к какому развитию событий вы готовы. Если после отказа вы категорически не хотите менять это место работы, будьте максимально вежливы и аккуратны при беседе. Например, можно ненавязчиво пожаловаться на особые личные обстоятельства. Тогда при отказе получится аккуратно сдать назад и продолжить работать на прежних условиях. Либо заранее просмотрите предложения на рынке труда и подберите несколько привлекательных для вас компаний. Наличие альтернативы повысит уровень вашей уверенности во время разговора с руководством.