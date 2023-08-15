Когда День дорожника в 2023 году в России

Как правило, работников дорожных служб вспоминают только негативно, когда сталкиваются с ямами на проезжей части или другими проблемами. При этом многие забывают, что им приходится работать в непростых условиях, ведь количество автотранспорта постоянно увеличивается. Предлагаем узнать, когда в России будут отмечать День дорожника в 2023 году, чтобы поздравить тружеников этой сферы и отдать им должное.

Когда празднуют День дорожника

Согласно указу Президента РФ, День работников дорожного хозяйства отмечают в третье воскресенье октября. В 2023 году эта дата приходится на 15-е число месяца.

Традиция чествовать тружеников данной сферы существует и в других постсоветских государствах. Так, например, Украина отмечает похожий праздник в последнее воскресенье октября, в Беларуси – 31 октября. В Республике Казахстан День дорожника отмечается в третье воскресенье октября, как и в России.

Другой датой, которая является не менее ценной для работников данной сферы, является 19 июня. Именно в этот день в 1969 году было сформировано Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР, которое стало родоначальником современных дорожных служб РФ.

Читайте также: Когда День ЖКХ в 2023 году в России

История праздника

Отмечать профессиональный день дорожные службы начали еще в 1996 году. Согласно указу президента РФ, сначала датой празднования было назначено последнее воскресенье октября. Позднее, в 2000 году, День дорожника решили перенести на третье воскресенье того же месяца.

В настоящее время в данной сфере задействовано около 750 тыс. работников.

В своей деятельности дорожным службам приходится решать ряд задач:

строить новые объекты;

содержать дороги в надлежащем качестве, проводить регулярный ремонт и обслуживание;

управлять эксплуатацией дорожного покрытия, мостов и других объектов;

заниматься организацией безопасного и комфортного сообщения между всеми субъектами РФ.

Но дорожная сфера возникла в России задолго до появления профессионального праздника дорожников. Первые документы, касающиеся строительства сухопутных путей, датированы X-XII веком. В этот период на Руси распространенными были местные проселочные дороги и «великие гостиницы» – большие торговые пути. Развитию транспортного сообщения способствовало появление почты.

Существенное усовершенствование дорог началось при Петре I. В его планы входило создание прямой трассы из Москвы в Санкт-Петербург. Однако замысел Петра I так и не был реализован. При строительстве дорог зачастую использовалось дерево. Подход изменился во времена правления Екатерины II: она распорядилась использовать для покрытия камень в тех местах, где это было возможно. В то же время появились первые нормативы по размерам и форме булыжных камней при постройке мостов.

Наибольшее развитие дорожной сферы произошло во времена индустриализации. В 20-х годах XX века началось применение асфальтобетонных покрытий. Наиболее продуктивными для территории современной России считаются 70-80 годы прошлого столетия. Считается, что в это время 95% жителей страны получили полноценную сеть дорог.

Сейчас развитие путей сообщения является одной из первоочередных задач России. За последние годы реализовано большое количество крупных проектов, создано несколько мостов и тоннелей. Конечно же, в данной сфере, как и многих других, существуют свои проблемы, требующие обязательного решения.

Читайте также: Какого числа День физкультурника в 2023 году в России

Как отмечают День дорожного хозяйства

Данный праздник был организован с целью обратить внимание на проблемы отрасли, отметить наиболее отличившихся работников.

В День дорожного хозяйства проводится большое количество торжественных мероприятий. Труженики сферы получают поздравления от представителей государственных органов, начальства и от родных и близких. Заслуженным работникам вручают премии, грамоты и памятные награды.

Нередко в честь Дня дорожного хозяйства закладывают новые объекты или сдают в эксплуатацию уже завершенные. Все это происходит в торжественной обстановке, устанавливаются памятные доски и плиты с описанием.

Интересные мировые факты о дорожном хозяйстве

​

Панамериканское шоссе считается самой длинной дорогой в мире. Его протяженность – почти 48 тыс. км. Шоссе соединяет Северную и Южную Америку и проходит по территории 14 государств этих континентов.

Наиболее широкой трассой считают Katy Freeway в Хьюстоне, США. На ней могут разъехаться одновременно до 26 автомобилей.

В японском городе Осака трасса проходит прямо через 16-этажное здание. Под проезжую часть выделены этажи с 4 по 8.

В России первая оплачиваемая дорога появилась в 1732 году. Она соединяла Санкт-Петербург и Шлиссельбург. А самый первый светофор был установлен в январе 1930 года. Он также появился в северной столице, на то время – в Ленинграде, на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского (в настоящее время Невский и Литейный).

Читайте также: Когда День Сельского хозяйства в 2023 году

Подведем итог

День дорожника будет отмечаться в России в 2023 году 15 октября. Зная, когда пройдет этот праздник, можно заранее подготовиться к этому событию и поздравить работников данной сферы, поблагодарить за поистине тяжелый и очень нужный труд для всей страны.