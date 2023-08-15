Когда День ЖКХ в 2023 году в России

Качество жизни большинства россиян во многом зависит от слаженной деятельности сотрудников коммунальных служб. Поэтому не стоит забывать тружеников данной сферы и поздравлять их с профессиональным праздником. Рассмотрим, когда будет День ЖКХ в 2023 году в России.

​

Какого числа отмечают день ЖКХ

Профессиональный праздник тружеников данной сферы отмечают каждое 3-е воскресенье марта. В 2023 года это событие выпадает на 19-е число. Этот день является праздничным не только для коммунальщиков, но и для всех работников сферы бытовых услуг.

Традиция отмечать данный профессиональный праздник именно в эту дату сохраняется более четырех десятков лет.

Значение события: привлечение внимания к проблемам ЖКХ.

Читайте также: Как отдыхаем на 8 марта 2023 года в России

История праздника

День работников ЖКХ и бытовых услуг был учрежден президиумом ВС СССР в 1980 году. До этого профессиональный праздник коммунальщики отмечали вместе с работниками торговли (каждое четвертое воскресенье июля). Первые постановления правительства, направленные на развитие данной отрасли, появились еще в 20-х годах ХХ века. После этого коммунальная сфера начала активно развиваться и разрастаться.

В Советском союзе ЖКХ стало одной из самых масштабных сфер экономики, и в таком виде перешло и в современную Россию. По официальным данным, годовой оборот ЖКХ составляет более 4 трлн рублей, в нем задействовано около 2 млн человек.

Как отмечают день ЖКХ

В настоящее время работники различных коммунальных служб обеспечивают круглосуточную работу и наличие в домах россиян чистой воды, электричества, газа и отопления. Важность коммунальной сферы очевидна, потому что нельзя представить себе современную жизнь без большинства этих удобств.

В сферу обязанностей коммунальщиков также входят благоустройство парков, чистота улиц, ремонт и обслуживание дорог. При любых поломках техники каждый человек обращается в сервисные центры и вызывает ремонтников домой. Нельзя также забывать об услугах химчисток и клининговых служб. Эти работники ежедневно пытаются сделать жизнь россиян более комфортной. И будет нелишним поздравить их с профессиональным праздником.

За более чем 40-летнюю историю сформировались определенные традиции. В честь торжественного события в муниципальных и частных коммунальных компаниях проводятся собрания. Руководители дают отчет о проделанной работе, успехах и, конечно же, проблемах отрасли. Особо отличившихся сотрудников принято в этот день награждать почетными грамотами и поощрять денежными премиями или подарками.

Крупные организации могут проводить более серьезные мероприятия, приглашать популярных артистов и устраивать банкеты. Перед наступлением праздничного события часто проводят курсы повышения квалификации, устраивают конкурсы на получение звания лучшего работника.

Поздравляют работников ЖКХ и органы власти. В местных СМИ часто публикуют поздравительные материалы от руководителей администраций. Представители власти часто награждают положительно отличившихся работников, так как именно от них зависит полноценная работа ЖКХ. Как правило, награждают почетными грамотами, дипломами, а в редких случаях – почетными знаками отличия.

Подведем итог

19 марта 2023 года в РФ отмечают день ЖКХ. И хотя у россиян часто возникают претензии к работе коммунальщиков, важность этой отрасли остается очевидной. Чтобы поздравить работников данной сферы, будет полезно знать, когда пройдет День ЖКХ в 2023 году в России.