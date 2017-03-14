Знаменитости с улыбкой без зубов

Голливудская улыбка — мечта многих мужчин и женщин. Впрочем, находятся и те, кто не просто пренебрегает ее канонами, но и вовсе отказывается от того, чтобы вставить один-два удаленных зуба, а то и полчелюсти.

И им это не только не вредит в профессиональной деятельности, где, казалось бы, идеальная внешность — залог успеха, но и помогает занять верхние позиции голливудского олимпа и задержаться на нем.

Николас Кейдж

Николас славится тем, что ради роли готов сделать практически все и даже больше. Не претило ему в свое время и расстаться с парочкой зубов для того, чтобы в фильме о Второй мировой выглядеть наиболее уместно. Тем более и сценарием подразумевались подобные сцены. Так и вырвал ему врач два зуба прямо во время съемок, без анестезии.

Впрочем, слишком сильного сочувствия актер не требует: то были зубы молочные, которые у девятнадцатилетнего Кейджа никак не хотели выпадать. Впоследствии это мероприятие помогло актеру, наконец, нанести визит ортодонту, куда он все никак не мог собраться. Фильм-виновник — «Птаха», 1984 год.

Шайа ЛаБаф

Еще один фильм про войну — «Ярость», 2014 — и актер, который даже своих коллег готов извести, лишь бы роль получилась достоверной. Шайа Лабаф достал самого Брэда Питта тем, что во время съемок не мылся (только представьте себе запах, ведь снимались они в тесном танке!), набил аутентичную татуировку и удалил (или, как уверяют многие, просто спилил до основания) вполне здоровый зуб.

В целом это не первая и даже не самая шокирующая выходка актера и любителя жестких перформансов.

Эд Хелмс

Эду Хелмсу повезло значительно больше коллег, ведь ему не потребовалось удалять здоровые зубы ради роли в фильме «Мальчишник в Вегасе», 2009 г.

Ему потребовалось лишь снять коронку с имплантата, ведь зуб уже давно был выбит при обстоятельствах, весьма схожих с теми, что описываются в фильме. В пятнадцать лет, накачавшись алкоголем до беспамятства, Хелмс выдрал себе здоровый зуб. Вспомнить тот случай помог сценарий фильма, судя по всему, весьма жизненный.

Стивен Тайлер

Стивену Тайлеру знакомы проблемы с алкоголем и наркотиками, тут уж сомнений нет. Впрочем, инцидент с потерей зубов, как ни странно, случился, когда знаменитый певец, по его собственным уверениям, был трезв.

Случилось все в Парагвае, где Стивен перед концертом принимал душ. Тайлер поскользнулся и, неудачно приземлившись, получил синяк под глазом и два выбитых передних зуба.

Концерт пришлось отложить, пока певец сидел у стоматолога. А синяк решили оставить как есть, он только добавил рок-звезде харизмы.

Георгий Вицин

Георгий Михайлович, как известно, вел здоровый образ жизни, занимался йогой и не принимал никаких лекарств. Врачебных вмешательств в организм он также избегал и предпочитал оставаться совсем без зубов, чем носить протезы.

«Я в этот мир беззубым пришел, таким и уйду», — нередко повторял актер на просьбы что-то сделать с беззубой улыбкой. При этом он успешно работал в театре и кино и даже читал монологи перед огромной аудиторией.

Эми Уайнхаус

Знаменитая и, безусловно, талантливая певица страдала зависимостями от алкоголя, наркотиков, табака. Кажется, с сигаретой она и вовсе никогда не расставалась. Все это и на зубах отражалось соответственно. Одни были желтые, другие и вовсе отсутствовали, что не мешало певице улыбаться во весь рот, хоть и с грустными глазами.

Эми в конце концов все-таки отбелила зубы и вставила импланты, но, к сожалению, насладиться ими так и не успела. Мир ее праху.

Александр Овечкин

Отсутствие зубов не мешает знаменитому хоккеисту подписывать рекламные контракты и завоевывать самых красивых женщин мира. Уже, кажется, и не вспомнить Александра без знаменитой улыбки. Такую «элегантную щербинку» хоккеист заработал во время матча, получив от соперника клюшкой по лицу.

Риск заработать еще один удар во время матча велик, а потому и вставлять коронки или имплантаты Овечкин не планирует, он иногда носит специальные накладки, чтобы зубы не сдвинулись, а окончание спортивной карьеры он мог отметить восстановлением полного комплекта зубов.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Янв 9 2017 в 10:55 PST

Борис Карлофф

Отсутствие зубов помогло этому актеру начала ХХ века сыграть роль ужасающе достоверно. Зрители до сих пор шарахаются от чудовища Франкенштейна в исполнении Бориса Карлоффа. Пикантной изюминкой стала асимметрия лица монстра, получившаяся благодаря удалению протеза, заменяющего зубы с правой стороны актера.

Деми Мур

Уж кого было бы сложно заподозрить в неполноценной улыбке, так это Деми Мур, однако и она не побоялась признаться во всем поклонникам и выложить фото прямо из кабинета стоматолога без переднего зуба.

Подробности его потери не разглашаются. «Такова жизнь!» — прокомментировала фото Деми и порадовалась, что может таким образом проявить смирение и посмеяться над собой вместе с подписчиками своего Twitter.

Кети Холмс

Еще будучи в браке с Томом Крузом, Кети Холмс сделала множество метаморфоз со своими зубами.

Прежде всего, она удалила дальние зубы, чтобы щеки впали и лицо казалось уже. Кроме того, она засветилась перед папарацци со снятыми винирами. В отличие от своих коллег по цеху, Кети не стремилась демонстрировать несовершенную улыбку, просто… так получилось.

Горшок (Михаил Горшенев)

Один из самых харизматичных персонажей отечественной рок-сцены, слишком рано, к сожалению, покинувший этот мир. Несчастный случай в юности из страсти к экспериментам лишил певца четырех зубов: он решил проверить, сможет ли удержаться на турнике лишь силой челюстей. В драках бывший солист группы «Король и Шут» потерял еще несколько зубов, а наркотики завершили начатое.

После женитьбы Горшенев все же вставил себе искусственные зубы, хотя, надо сказать, его имидж отвязного панка отлично сочетался с беззубым ртом.

Шура (Александр Медведев)

Если вы еще помните разгульные 90-е, то ассоциацией к беззубости тут же возникал певец Шура, который щеголял отсутствием нескольких передних зубов и характерно шепелявил.

Сегодня Шура отказался от броского шокирующего имиджа, вставил зубы и даже представил миру невесту по имени Лиза (хотя кто не был убежден в его гомосексуальности?). Он продолжает выпускать синглы, а два года назад даже снялся в передаче «Один в один» на канале «Россия-1». Хотя былую в 90-е популярность певцу вернуть пока не удается.

Майк Тайсон

Бокс — травмоопасный вид спорта, и что касается зубов, у боксеров их нередко не достает. Майк Тайсон — не исключение, а очень даже элемент, подтверждающий правило. Одно время он так и ходил беззубый, потом вставил золотые коронки, а потом… подрался с домашним любимцем, роль которого играл самый настоящий тигр.

Протез был испорчен, а Тайсон получил новый — белоснежный, но знаменитая щербинка, пусть и в меньшем объеме, осталась на месте.

Знаменитая голливудская улыбка, конечно, поражает воображение жаждущих прикоснуться к «жителям олимпа», тем не менее и без нее можно прекрасно преуспеть, надо лишь обладать недюжинной харизмой и умением увлечь поклонников своим творчеством. Тогда и зубы не нужны.

О беззубых героях рассказывала Юлия Клоуда, руководитель онлайн-журнала о стоматологии Startsmile.ru.

Фото: Globallookpress.com