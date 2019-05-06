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Меган Маркл родила сына

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Первая информация о том, что знаменитая пара стала родителями, появилась 6 мая на страницах Инстраграм. Меган Маркл родила сына, своего первенца. 

Фото сына и вес

К сожалению, на данный момент в Сети нет фотографий новорожденного сына принца Гарри. Однако художниками из США была смоделирована примерная внешность ребенка. Учитывая цвет кожи Меган и рыжие волосы Гарри, фото ребенка ждут с любопытством очень многие.

Сын родился совершенно здоровым. По официальным данным вес малыша 3200 кг.

Королевская традиция

В каждой семье есть свои традиции, в династии Елизаветы II они тоже есть. На протяжении 40 лет королевские особы рожают в крыле Линдо больницы святой Мэри. В больнице рожали королевские персоны начиная с 1977 года.

Но несмотря на это, Меган Маркл и ее муж ошарашили королевскую семью своим желанием. Они сообщили о том, что роды будут проходит в больнице, которая находится ближе к дому знаменитой семьи. При этом проживали они на тот момент в своем загородном доме.

Подобный выбор был связан с тем, что их будущий малыш не имеет прямого отношения к наследованию престола. По словам молодоженов, так как ребенок не является прямым наследником, хочется родить его в тишине и покое.

Да и учитывая возраст Меган, ей не очень бы хотелось стоять на пороге дворца несколько часов, для того, чтобы ей могли отдать дань уважения подданные.

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К  сожалению, Меган не смогла поступить так, как захотелось ей. Свое мнение о месте родов ей пришлось поменять после того, как в дом молодой пары был нанесен визит Елизаветой II. После визита королевы, семье пришлось согласиться с приведенными доводами и остановить выбор места для родов, на которое указывала Елизавета II. Они даже вернулись в Кенсингтонский дворец.

К молодой паре была приставлена охрана. В последующем охранники и проводили Меген в больницу.

  • На кого будет похож сын Меган и Гарри?

Меган Маркл и беременность

После заключения брака супружеская пара длительное время шла к беременности. Учитывая возраст Меган (на данный момент ей 37 лет и это ее первенец), сделать это было не так просто. 

Первые данные о том, молодожены станут родителями появилась в октябре прошлого года. По данным королевского двора, дети, рожденные в браке с принцем Гарри, не смогут получить статус принцессы или принца, они будут "леди" или "лордами".

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После того, как информация просочилась с прессу, Меган на следующий день вышла в свет и продемонстрировала свой небольшой животик, так как в октябре беременность была всего около трех месяцев. Затем были визиты в Сидней, Австралию. Для того, чтобы продемонстрировать свое положение, герцогиня была одета в белое платье, которое сверху было прикрыто бежевым тренчем.

Информация о малыше

После того, как информация о беременности появилась в свет, молодые родители получили первый подарок для своего еще не родившегося малыша. Это были пинетки и мягкая игрушка - кенгуру.

Несмотря на то, что семья имеет прямое отношение к королевской династии, рожденный малыш стал 7 по очереди для восхождения на королевский трон. Кроме того, это восьмой правнук королевы.

Меган Маркл родила сына 6 мая 2019 года. Малыш и мама находятся в прекрасном состоянии. К сожалению, на данный момент нет информации о внешности малыша, о том, на кого он похож. Но с точностью можно сказать, что учитывая внешность родителей и королевскую кровь, мальчик будет просто красавцем.

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06.05.2019
Теги: Меган Маркл родила сын

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