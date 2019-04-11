Биография и личная жизнь Петра Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко - встал у руля страны благодаря запутанным и достаточно сложным событиям, происходящим в Украине. Он один из молодых руководителей, но это не мешает быть жестким и прагматичным политиком. О биографии, национальности и семье Петра Алексеевича знают немногие.

Биография

В Украине неподалеку от Молдавской границы расположен маленький городок Болград, именно там в сентябре 25 числа 1965 года и родился Петр Порошенко.

Национальность

Так до сих пор ходят пересуды по поводу национальности главы государства. Родители - родом из Одессы, но люди упорно судачат о том, что Порошенко - не настоящая фамилия.

По мнению неизвестных источников Петр Алексеевич должен быть Вальцман и имеет далеко не украинские, а еврейские корни. Но, так как это не официальная информация, то утверждать никто не берется.

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Детство и семья

Вплоть до 1974 года семья Порошенко проживала в городе Болград. У родителей подрастало двое замечательных сыновей Михаил, который на 8 лет старше (в 1997 году произошла трагедия: при странных обстоятельствах он погиб) и Петр.

Старшие Порошенко не были простыми рабочими: отец - Алексей Иванович был ведущим инженером в болградском управлении сельхозтехники, a мама - Евгения Сергеевна занимала должность главбуха.

Детство Петра было достаточно спокойным и счастливым, несмотря на крутой нрав отца и рос будущий украинский глава добрым, очень отзывчивым и умным мальчиком, безумно любящий сладости.

У Порошенко с малых лет был талант к иностранным языкам и только пойдя в первый класс, ребенок начал заниматься французским языком.

Спустя несколько лет семья поменяла место жительства на город Бендеры, расположенный в Молдавии. Алексей Иванович устроился работать на завод опытно-экспериментальной продукции там же, куда и переехали Порошенко. Показав свое трудолюбие и талант в 1977 году отец Петра Алексеевича занял руководящую должность.

Маленький Петр имел не только склонность к языкам, но и посещал занятия дзюдо, заслужив упорством звание КМС Советского Союза. Школу окончил в Бендерах.

С 1983 года Порошенко вновь меняют город Бендеры, на находящийся неподалеку Тирасполь. Там глава семьи стал руководителем сельхозмаша Молдавии.

Образование

Когда Петр Порошенко окончил школу, он четко знал, что будет получать экономическое образование и уехал покорять Москву, но в связи с тем, что конкурс в МГИМО был достаточно масштабным, юноша поехал в Киев и поступил одновременно на 2 факультета - в Высшее мореходное училище Одессы и Киевский государственный университет на кафедру международных отношений и права.

Но не успев окончить ВУЗ, Порошенко был призван в ряды войск и отправлен в Казахстан, город Ахтубинск.

Отслужив 2 положенных года в армии, Петр Алексеевич вернулся в родную альма-матер и с блеском и красным дипломом закончил обучение в 1989 году и был назначен аспирантом-ассистентом факультета международных отношений.

Бизнес Петра Алексеевича

Еще со студенческих пор Порошенко начал заниматься бизнесом, создав небольшую компанию “Центр Сервис”, включающую в себя оплату и заключение договоров и контрактов. Доход был не слишком велик 1,5% от каждой сделки, но он был настолько упорным, что уже на 5 курсе позволил себе приобрести машину “Волга”. И спустя некоторое время, совместно с одноклассником Сергеем Зайцевым, благодаря заработку в “Центр Сервисе”, начал завозить дефицитные товары в Советский Союз. По большей части какао-бобы из бельгийских и голландских стран на кондитерское производство.

Когда начался распад СССР, то Порошенко не терял время даром и взял шефство над несколькими кондитерскими фабриками, которые впоследствии стали начальным этапом знаменитого концерна “Рошен” в Украине.

Петр Алексеевич знаменит не только “шоколадным королевством”, но и имеет достаточно много предприятий: производство автомобилей и автобусов, завод по изготовлению изделий из стекла, компании-производители крахмала, также верфь «Ленинская кузня», фирму по страхованию «Краина», пару спортивных и оздоровительных комплексов, но именно бизнес производства корпорации Порошенко принадлежит не только Петру Алексеевичу.

Под теплым крылышком главы украинского государства находится некоторые активы медиакомпаний.

Также, вплоть до 1998 года, начиная с 1994 руководил семейной фирмой “Укрпроминвест”.

Политика

В 1998 году исполнилась студенческая мечта Порошенко - он начал карьеру политика, попав в Верховную Раду Украины депутатом от партии социал-демократов. По прошествии 2-х лет из-за скандалов с лидерами партии, Петр Алексеевич покинул фракцию. Недолго думая, создал свою “Солидарность”, ставшую основой для новой фракции.

После того, как в 2000 году в состав “Солидарности” вошли 5 партий, Петр Порошенко занял должность одного из председателей фракции “Трудовая Солидарность Украины”, через год сменив название на “Партию Регионов” во главе которой стал Николай Азаров.

В том же 2001 году поддержав линию Виктора Ющенко и следуя рядом вплоть до “Майдана-2004”, только потом узнав, что победа Ющенко на повлияет никоим образом на политическую деятельность самого Порошенко. Ведь желаемую должность заняла тихая Юлия Тимошенко, а Петру Алексеевичу досталось лишь место секретаря СНБО.

Ющенко, пытаясь немного сгладить свою оплошность решил расширить работу Петра Порошенко, взвалив ответственность за кандидатов на место руководителей различных отраслей. Также назначив Петра Алексеевича на должность советника, отвечающего за национальную безопасность и оборону страны.

Но спустя год полетели головы чиновников, в том числе и Порошенко с насиженных мест, в связи с конфликтом и обвинениями окружения экс-президента Украины Виктора Ющенко в коррупции, лоббировании своих интересов, а также слишком дружеских отношений. Несмотря на то, что в этот момент Юлия Тимошенко была только “за” данную идея, вскоре сама и последовала за ними.

На этом не была закончена политическая карьера Петра Порошенко и в 2009 году он занимает должность министра иностранных дел, тем самым вновь вернувшись в ряды СНБО Украины. Но в 2010 году, после появления на посту президента Виктора Януковича опять был отправлен в отставку.

В 2012 Петр Алексеевич вновь вернулся в министры, но на этот раз стал во главе экономического развития государства Украины, а после парламентских выборов, заняв первое место, вернулся опять в парламентскую стезю, но в этот раз был против вступления в какую-либо партию.

Когда взял свое начало “Майдан-13”, Порошенко встал активистом противоборствующей стороны и постоянно снабжал “Евромайдан” продуктами питания, водой, а также дровами. Он ушел подальше от таких известных личностей как Виталий Кличко, А. Яценюк и О. Тягнибок. Скорее всего это и повлияло на победу в президентских выборах в 2014 году, после того, как свергли уже бывшего президента Януковича.

Личная жизнь и семья

На данный момент Петр Порошенко счастлив в браке и имеет 4-х детей. В отличие от политики здесь все ровно и спокойно.

С супругой Мариной Анатольевной Переведенцевой, которая, как ни странно по национальности - русская, Петр Алексеевич со студенческих пор. В браке они более 30 лет.

Жена Петра Порошенко Марина Анатольевна с успехом окончила мединститут по специальности врач-кардиолог.

Самый старший сын - Алексей родился у четы Порошенко в марте 1985 года и уже занимается вовсю своей политической карьерой. Алексей Порошенко - выпускник престижных колледжей Великобритании, окончил Школу экономики в Лондоне, а также институт международных отношений. Женат, 2-ое детей. Ранее был одним из менеджеров корпорации “Рошен”.

Второй сын - Михаил, (2001 года) пока еще не пошел по стопам отца, учится в одном из крупнейших колледжей Великобритании, активно занимается спортом, по большей части - футболом.

Дочь Евгения (2000 года) окончила с успехом Конкорд-колледж, также, как и ее сестра-двойняшка - Александра.

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Последние новости в 2019 году

Вполне возможно, эта весна - последние дни на должности президента. В первом туре выборов лидировал В. Зеленский, но П. Порошенко пока не уступает бывшему юмористу.

Но, по предварительной информации, стало известно, что Порошенко все же уступит свой пост оппоненту Владимиру Зеленском.

Все дело в том, что украинский народ недоволен “завтраками” нынешнего президента, большинство жителей попросту эмигрировали в другие страны в поиске лучшей жизни, а другая часть жалуется на нехватку финансов даже элементарно на питание.

Интересные факты

В жизни Петра Порошенко многоженство интересных фактов, но поделимся только основными:

Петр Алексеевич знает в совершенстве целых 5 языков;

в детстве была мечта стать моряком;

в военкомате Порошенко пришлось применить свои умения дзюдо в борьбе с несколькими прапорщиками. В связи с чем был отправлен именно в Казахстан;

женат с 18 лет и уже несколько десятков лет живет с одной женой Мариной Порошенко;

ежегодно дарит своей супруге на день рождения путешествие в разные концы света;

очень любит вместе с любимой семьей фотографироваться в национальных рубашках с вышивкой;

трудоголик и “сова”.

Цитаты из интервью

Всегда интересно узнать, о чем же говорят политические деятели в своих интервью:

“Стоит ли Крым забирать силой? Нет. Крым надо забирать умом” (из телевизионного выступления 30 марта 2014 года). "Русская православная церковь действует по поручению России. Я надеюсь, что мое обращение к Варфоломею, константинопольскому патриарху, принесет положительный результат и даст нам право на собственную автокефальную церковь. Украинская церковь была создана 1000 лет назад в Константинополе. Мы просто возвращаемся к истокам", – заявил Порошенко немецкому журналу “Focus”. "Они (санкции. – Ред.) – важный рычаг, который заставит Россию сесть за стол переговоров и перейти к выполнению Минских договоренностей. В вопросе установления мира в Украине и восстановления ее территориальной целостности действительно нужен прорыв. Эту цель помогла бы выполнить миротворческая миссия, которая бы создала необходимую среду безопасности, чтобы способствовать проведению свободных и честных выборов на востоке Украины. И, пожалуйста, Россия, мы ничего неправильного от вас не требуем, но вернитесь к цивилизованному диалогу и отведите свои войска", – заявил президент.

Продолжаем следить за биографией Порошенко Петра Алексеевича и за его политической деятельностью.