Кто стал Президентом Украины в 2019 году

21 апреля 2019 года прошли выборы президента Украины. По итогам голосования стало известно о том, что президентом Украины стал Владимир Зеленский. Уже экс-президент Украины Петр Порошенко набрал лишь 24,53% голосов, а кандидат в президенты Владимир Зеленский - 73,14%.

Официальные результаты выборов Президента Украины во втором туре

Во втором финальном туре выборов президента украинское население выбирало между действующим президентом Украины Петром Порошенко и артистом, сценаристом Владимиром Зеленским.

Разрыв между кандидатами в президенты Украины довольно значительный - 48% в пользу Владимира Зеленского.

Напоминаем, что согласно официальному закону о президентских выборах, результаты голосования оглашает только председатель ЦИК, в ходе заседания, после того, как будет обработано 100% протоколов. Избранник украинского государства вступает в свои полномочия с принятия присяги народу Украины на торжественном и официальном заседании Верховной Рады и только после этого ЦИК вручает удостоверение Президента Украины.

Обратим внимание, что “Опора” - гражданская сеть также параллельно с ЦИК проводила проверку голосов.

Виктор Янукович был практически первым, кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах в 2019 году. Также Янукович не мог не отметить то, что экс-президент Петр Порошенко принес много “чудовищных страданий” украинскому народу.

Отметим, что за рубежом Петр Порошенко набрал 53,93% голосов, а Владимир Зеленский ненамного отстал от него, набрав 44,57%.

В своей социальной сети Инстаграм Владимир Зеленский поблагодарил всех избирателей за участие в выборах Президента Украины и за поддержку.

Главные задачи Зеленского

По мнению Николая Давыдюка для Владимира Зеленского самый настоящий вызов не уйти с должности президента Украины спустя год. Эксперт говорит, что у нового президента 2 основные задачи:

переезд из старого здания президентской администрации в новый прозрачный офис;

необходимость конвертировать такой огромный рейтинг в депутатские мандаты, чтобы он имел возможность единолично принимать важные решения. Но мнение Н. Давыдюка таково: ежедневно партия Владимира Зеленского будет терять определенное количество мандатов, то есть миллионы долларов.

Есть вероятность того, что народу не понравится и кандидатура Зеленского у руля страны. Так как множество раз таяли надежды украинского народа на то, что обещания очередных кандидатов принесут свои плоды и не будут очередным простым выплеском слов.

Владимир Зеленский - уже нынешний президент Украины высказал свое решение, что хочет повысить пенсии, а также учителям зарплаты, а это означает, что нужно будет забрать доходы у олигархов.

Напомним, что в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко набрал 15,95% голосов, а его оппонент Владимир Зеленский - 30,24%.

Поздравления

Кто уже поздравил Владимира Зеленского с победой в выборах Президента Украины в 2019 году?

Конечно же, первыми, кто поздравил и выразил поддержку Владимиру Зеленскому - были главы мировых государств, а также первые лица Украины.

Александр Лукашенко - президент Беларуси поздравил Владимира Зеленского с победой и пожелал здоровья и осуществления всех запланированных проектов.

Дональд Трамп выразил свою поддержку и помощь жителям Украины.

Ангела Меркель также пообещала продолжать поддерживать Украину и добавила, что была бы рада увидеть Владимира Зеленского в Берлине.