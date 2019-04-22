 
 
 

Клео.ру
 
 

Кто стал Президентом Украины в 2019 году

4 0

21 апреля 2019 года прошли выборы президента Украины. По итогам голосования стало известно о том, что президентом Украины стал Владимир Зеленский. Уже экс-президент Украины Петр Порошенко набрал лишь 24,53% голосов, а кандидат в президенты Владимир Зеленский - 73,14%.

Официальные результаты выборов Президента Украины во втором туре

Во втором финальном туре выборов президента украинское население выбирало между действующим президентом Украины Петром Порошенко и артистом, сценаристом Владимиром Зеленским.

Разрыв между кандидатами в президенты Украины довольно значительный - 48% в пользу Владимира Зеленского.

Напоминаем, что согласно официальному закону о президентских выборах, результаты голосования оглашает только председатель ЦИК, в ходе заседания, после того, как будет обработано 100% протоколов. Избранник украинского государства вступает в свои полномочия с принятия присяги народу Украины на торжественном и официальном заседании Верховной Рады  и только после этого ЦИК вручает удостоверение Президента Украины.

Обратим внимание, что “Опора” - гражданская сеть также параллельно с ЦИК проводила проверку голосов.

Виктор Янукович был практически первым, кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах в 2019 году.  Также Янукович не мог не отметить то, что экс-президент Петр Порошенко принес много “чудовищных страданий” украинскому народу.

Отметим, что за рубежом Петр Порошенко набрал 53,93% голосов, а Владимир Зеленский ненамного отстал от него, набрав 44,57%.

В своей социальной сети Инстаграм Владимир Зеленский поблагодарил всех избирателей за участие в выборах Президента Украины и за поддержку.

Главные задачи Зеленского

 

По мнению Николая Давыдюка для Владимира Зеленского самый настоящий вызов не уйти с должности президента Украины спустя год. Эксперт говорит, что у нового президента 2 основные задачи:

  • переезд из старого здания президентской администрации в новый прозрачный офис;
  • необходимость конвертировать такой огромный рейтинг в депутатские мандаты, чтобы он имел возможность единолично принимать важные решения. Но мнение Н. Давыдюка таково: ежедневно партия Владимира Зеленского будет терять определенное количество мандатов, то есть миллионы долларов.

  • Вам нравится Владимир Зеленский?

Есть вероятность того, что народу не понравится и кандидатура Зеленского у руля страны. Так как множество раз таяли надежды украинского народа на то, что обещания очередных кандидатов принесут свои плоды и не будут очередным простым выплеском слов.

Владимир Зеленский - уже нынешний президент Украины высказал свое решение, что хочет повысить пенсии, а также учителям зарплаты, а это означает, что нужно будет забрать доходы у олигархов.

Напомним, что в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко набрал 15,95% голосов, а его оппонент Владимир Зеленский - 30,24%.

Поздравления

Кто уже поздравил Владимира Зеленского с победой в выборах Президента Украины в 2019 году?

Конечно же, первыми, кто поздравил и выразил поддержку Владимиру Зеленскому - были главы мировых государств, а также первые лица Украины.

Александр Лукашенко - президент Беларуси поздравил Владимира Зеленского с победой и пожелал здоровья и осуществления всех запланированных проектов.   

Дональд Трамп выразил свою поддержку и помощь жителям Украины.

Ангела Меркель также пообещала продолжать поддерживать Украину и добавила, что была бы рада увидеть Владимира Зеленского в Берлине.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 2 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 2
22.04.2019
Теги: президент украина новости 2019

Читайте также

 

Как думаете, справится ли Владимир Зеленский с новой должностью? 2  

Оставить комментарий
  • Андрей / 22.04.19 15:30
    -
    1
    +
    Я голосовал за Зеленского, буду надеяться, что он на подведет! Хоть жить будем с юмором и весело, шутка, конечно, но так хочется надеяться, что он сможет сделать то, чего не сделали многое.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна / 22.04.19 15:29
    -
    1
    +
    Посмотрим, что сделает Зеленский, может он хотя бы исполнит все свои обещания и хоть немного выведет Украину из кризиса.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору