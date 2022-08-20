Юлия Куварзина: биография, личная жизнь, новости

Актриса Юлия Куварзина получила всероссийское признание после участия в одном из самых любимых сериалов россиян — «Воронины». Хотя в ее творческой биографии были и другие успешные проекты, сериал стал ее визитной карточкой. А после его окончания многие поклонники актрисы стали более пристально следить за ее творческой и личной жизнью.

Юлия Куварзина — биография

Актриса родилась 14 июля 1975 года в Москве в обычной советской семье. Отец девочки работал геологом, мама была учителем русского языка. Отец рано ушел из жизни и воспитанием дочки занималась мама Белла Юрьевна.

Юлия Куварзина, о биографии и личной жизни которой ее поклонники хотят знать больше, решила стать актрисой еще в 5 лет. Девочку даже пригласили на одну из главных ролей в советский фильм «Пеппи Длинный Чулок», снимавшийся по знаменитой книге шведской писательницы Астрид Линдгрен, но родители не дали согласия на участие дочери в съемках.

В школе ей хорошо давались гуманитарные дисциплины, в свободное от учебы время она посещала театральный кружок, художественную школу и занималась спортивной гимнастикой. По настоянию мамы, которая не хотела, чтобы ее дочь стала актрисой, после 8-го класса Юля поступила в педучилище на специальность «педагог начальных классов». Во время прохождения педпрактики на последнем курсе девушка, поработав в школе, поняла окончательно, что учительство — это не ее призвание.

В 1994 году она поступила на подготовительные курсы Школы-студии МХАТ, а в 1995 с первого раза прошла конкурсный отбор на курс, который набирал Олег Табаков.

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После окончания учебы в 1998 молодую актрису приняли в труппу Театра на Таганке. Ее театральная карьера началась бурно, Куварзину сразу включили во многие спектакли театра:

«Добрый человек из Сезуана»;

«Марат Сад»;

«Мастер и Маргарита»;

«Евгений Онегин» и в др.

Между спектаклями Юля подрабатывала моделью, участвуя в создании модных коллекций, а также стала работать на телевидении. Она дебютировала в роли ведущей на «DIXI-TV». Потом ее приглашали в телекомпанию «Юго-Запад» и на федеральный канал «Россия 1».

В 2002 году у актрисы Юлии Куварзиной начался новый этап в творческой биографии — съемки в кино. Сначала ее приглашали на роли второго плана в детективные сериалы и мелодрамы, а после съемок в проекте «Не родись красивой» (2005-2007) она получила всероссийское признание, создав запоминающийся образ веселой толстушки Татьяны Пончевой, работающей в фирме «Зималетто».

В 2009 Куварзину утвердили на роль Насти в сериал «Воронины», после чего на нее посыпались другие предложения. Юлия снималась в картинах различного плана:

детективных;

военных;

лирических;

мелодраматических;

комедийных.

С 2010 актриса каждый год снималась одновременно в трех картинах, не считая участия в сериале «Воронины», где сумела стать одним из главных членов любимой всеми зрителями семьи. Куварзина также продолжала служить в Театре на Таганке, играя в репертуарных спектаклях.

Личная жизнь, муж, дети Юлии Куварзиной

Хотя актриса Юлия Куварзина производит впечатление открытого человека, журналистам и поклонникам она не спешит открывать все этапы своей биографии, особенно те, что касаются ее личной жизни, мужа и детей. Только недавно зрители узнали о подробностях ее личной жизни, которыми актриса поделилась в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Юлия призналась, что дважды была замужем. Первый брачный союз, который был фиктивным, она заключила со своим однокурсником актером Алексеем Усольцевым из-за жилья. 6 лет у нее была печать в паспорте — Куварзина и Усольцев оформили развод только после того, как Алексей собрался делать официальное предложение своей настоящей девушке.

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Вторым официальным супругом актрисы стал также ее коллега по театральному цеху Алексей Аптовцев — актер театра «ФЭС» в Мытищах. Он был приглашен на Таганку в конце 90-х в спектакль «Сон в летнюю ночь», в котором была задействована и Юля. Аптовцев играл сэра Тоби, а Куварзина — Оливию. Между актерами завязался роман, но не сразу. Алексей был женат, у него было трое детей. Юлия ответила на его ухаживания только после того, как артист официально развелся. Сама актриса признается, что смогла ближе узнать своего партнера по сцене во время гастролей, поняв его жизненные проблемы.

Сначала пара 9 лет жила в гражданском браке, а когда Юлия впервые забеременела в 32 года, супруги решили официально оформить свои отношения. Это произошло в 2008 году. В начале 2009 у них родилась дочка Лиза. Девочка успешно закончила музыкальную школу по классу флейты, но пока не решила, какую профессию выберет в будущем. Она не собирается продолжать актерскую династию.

Актриса в своих интервью о личной жизни говорит немного. Рассказывает о том, что смогла наладить отношения с бывшей женой своего мужа Фаиной, которая работает педагогом в театральной студии города Мытищи. Женщины дружески общаются и даже два раза встречали вместе Новый год. Куварзина помогла ей в судебной тяжбе, связанной с квартирой, выступив в роли свидетеля.

До недавнего времени поклонники считали, что у Юлии обычная семейная жизнь, но она многих огорчила в 2019 году, объявив, что официально разведена с мужем с 2013 года. Женщина объяснила, что они по-доброму разошлись, сохранив хорошие отношения ради своей дочери Лизы.

Сейчас Юлия Куварзина свободна, но она не исключает, что ее биография снова может поменяться, что у нее может снова появиться муж, после того как ей удалось похудеть на 20 кг в 2019 году.

Карьера Юлии Куварзиной

Хотя карьера актрисы началась на подмостках Театра на Таганке, широкий зритель узнал ее благодаря российским сериалам. Именно кино и телевидение сделали Юлию звездой. Зрители сразу полюбили ее достоверные образы веселых и добродушных толстушек. В фильмографии актрисы на сегодняшний день 20 завершенных проектов, среди которых самыми успешными стали сериалы «Не родись красивой» и «Воронины».

Юлия Куварзина также служит в театре. В связи с загруженностью в кино она введена не во все спектакли Таганки, но продолжает оставаться в труппе, куда пришла на службу после окончания учебы. Когда количество съемок из-за коронавирусных ограничений сократилось до минимума, актриса с головой погрузилась в театральную жизнь.

Хотя Куварзина считается характерной комедийной актрисой, ей хорошо удаются и драматические роли, которые она сыграла в нескольких проектах:

«Инспектор Купер»;

«За чужие грехи»;

«Точка кипения»;

«Осколки»;

«Метод Лавровой»;

«Палач»;

«Эффект Гофмана».

Куварзина открыта к новым актерским работам. Сама актриса признает, что сделать успешную карьеру в кино и на телевидении ей помог лишний вес, однако она не побоялась потерять работу и похудела на 20 кг, существенно изменив свой первоначальный внешний вид. После этого в ряде ролей ей приходилось подкладывать под одежду подушки, иначе зритель ее просто бы не узнал.

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Кроме активной актерской деятельности Юлия еще в начале своей карьеры стала работать преподавателем актерского мастерства в Школе-студии МХАТ, в чем ей помогло педагогическое образование.

В условиях пандемии в 2020 году у актрисы наступил небольшой перерыв в съемках. Большую часть своего рабочего времени она стала отдавать Таганке. Также актриса ведет свой аккаунт во «ВКонтакте», где сообщает подписчикам о новых работах, в которых она уже задействована, и ближайших творческих планах.

Татьяна Устинова, писательница и телеведущая: «Актриса Юлия Куварзина — яркий пример того, что целеустремленный талантливый человек может добиться в жизни многого. Она правильно сделала, что решила все-таки стать актрисой. Это талантливая артистка, которая умеет дарить своей работой людям радость, любовь и вдохновение».

Юлия Куварзина — новости, фото

В недавних новостях об актрисе ее поклонники узнали, что она попала в больницу с коронавирусной инфекцией, которая дала осложнения в виде трахеита и ларингита. Сейчас актриса восстанавливается, но больничные фото, которые он опубликовала в своем блоге, расстроили ее поклонников. Немногие считают, что кардинальное похудение на 20 кг пошло на пользу ее карьере. Как оказалось, такая нагрузка на организм негативно сказалась на иммунитете. Однако актриса не унывает и полна творческих планов на будущее.

Недавно она сообщила своим подписчикам, что поступила учиться на факультет психологии в МГУ, как водится, в своей обычной юмористической манере.

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