Анна Кошмал: биография, личная жизнь, карьера

Анна Кошмал, биография которой стала интересовать поклонников ее таланта с выходом в свет 5, 6 и 7-го сезонов популярного сериала «Сваты», — украинская актриса, номинантка на ТВ-премию «Телетриумф». Роль Жени Ковалевой стала своеобразной вершиной ее творчества и причиной популярности в странах, где зрители смотрели упомянутый сериал. В творческом багаже актрисы — украинские телесериалы, популярные у нее на родине, но не особо известные широкой аудитории.

Биография Анны Кошмал

Актриса родилась в Киеве 22 октября 1994 года, в обычной семье, не имевшей никакого отношения к миру искусства и богемным тусовкам. Отец — Сергей, кадровый военный, мать — Тамара, преподаватель английского. В школе, в которую ходила Анна Сергеевна, работали ее крестная и родная тетя. Мама, начиная с 5-го класса, стала классным руководителем дочки.

Мечты о карьере артистки начались с успешного воплощения роли снежинки на детском утреннике. В некоторых источниках говорится, что Аня мечтала работать в цирке, проводила время в компании мальчиков, преодолевая препятствия и посещая стройки, а некоторое время спустя воспылала желанием сделать карьеру модного дизайнера.

Но есть точные биографии Анны Кошмал:

с детства ходила в музыкальную школу, где училась игре на пианино;

в подростковом возрасте не ладила с родителями и даже убегала из дома;

училась неплохо, благодаря отличной памяти, но с точными науками не ладила;

занималась двумя видами танцев — народными и бальными, понемногу пела;

была неформалкой и навязчиво демонстрировала свою принадлежность к модному течению в нарядах и прическах.

Карьера Анны Кошмал началась не с момента, когда она прошла кастинг в продюсерском коллективе и начала заниматься современными танцами, еще учась в 9-м классе, и даже не тогда, когда, устав от материнской опеки классного руководителя, девушка забрала документы из школы и подала их в Киевскую академию ЭЦИ, чтобы учиться на вокальном отделении.

Ее карьера в «Парадизе» складывалась успешно, танцевальные гастроли прошли в нескольких зарубежных странах, однако Анна хотела стать вокалисткой, в роли которой ее никто не видел. Но о решении учиться вокалу она пожалела довольно быстро.

Интересно! Биография певицы Валерии - личная жизнь, дети

Личная жизнь Анны Кошмал

Молодой актрисой интересуется множество поклонников и пользователей соцсетей, но в биографии Анны Кошмал личная жизнь занимает не слишком много места. Известны несколько фактов:

у нее в танцевальном коллективе была симпатия к партнеру;

на съемочной площадке «Сватов» — непродолжительный роман с оператором;

романтический флирт с однокурсником А. Климиком в академии эстрадных искусств (который сама она, впрочем, отрицает).

Однако лето 2019 года немного прояснило личную жизнь в биографии Анны Кошмал: она проинформировала общественность о том, что вышла замуж за человека, с которым прожила несколько лет в гражданском браке. По непроверенным данным, это Иван Морковкин — человек, не имеющий никакого отношения к миру творчества и богемным тусовкам. Знакомство состоялось в Карпатах, родом Иван из Львова. Это город, который Анна считает своей второй после Киева родиной.

В. Пироженко, музыкальный критик: «Остальные сведения о муже Анна Кошмал в биографии и интервью в СМИ не афиширует: известно, что он рос в полной семье, ненамного ее старше, привлекателен внешне, занимается предпринимательством. Знакомство состоялось в 2014 году у общих друзей (студентов эстрадно-цирковой академии)».

Зимой 2017 года они расписались, прожив три года в гражданском браке. Судя по информации в «Инстаграме» актрисы, торжество проходило в камерной обстановке, хотя на невесте и было свадебное платье со шлейфом, а жених надел смокинг.

Супруги не едят мяса, придерживаются вегетарианства, не носят принципиально ни меха, ни натуральную кожу, не принимают препаратов, о которых известно, что они тестировались на животных. У них живут два беспородных кота, которых они кормят вегетарианской пищей для животных.

Интересно! Биография Лянки Грыу - личная жизнь, карьера

В 2018 году у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Незадолго до этого подписчики уже отмечали изменившуюся фигуру актрисы на фото в «Инстаграме», но сама Анна никак не комментировала грядущие изменения своего статуса. Из-за рождения ребенка она была вынуждена отказаться от роли в фильме «Скажене весiлля», на которую была утверждена. Режиссеру пришлось искать не только новую актрису на главную роль, но и подбирать по ее типажу нового партнера.

Других детей в биографии Анны Кошмал пока нет. Супруг занимается домашним хозяйством, чтобы облегчить ей продвижение по творческой карьерной лестнице (ведет хозяйство и готовит обеды). Фотографии с сыном девушка размещает постоянно и считает Мишу уникальным ребенком, откровенно пишет о материнских чувствах, несмотря на то, что ему уже исполнилось 4 года. Во время беременности Анна практически не прибавила в весе, она считает, что в этом ей помогла вегетарианская диета.

Анна крайне редко размещает фотографии мужа: даже красивый снимок с молодоженами, танцующими первый танец, появился на страницах аккаунта спустя три месяца после свадебного торжества, и с тех пор фото с супругом почти не прибавилось. На немногочисленных фото он стоит к объективу спиной.

Карьера Анны Кошмал

В 2011 году Анна начала посещать театральный кружок, где ее заметили менеджеры «95 квартала», искавшие актрису, которая продолжила бы роль Жени Ковалевой вместо С. Стеценко, игравшей ее в детстве. Проходя кастинг, она знала только, что будет исполнять роль девушки-гота, а о том, что это будет сериал «Сваты», узнала только после успешного прохождения отборочного тура.

После съемок «Сватов» Анна Кошмал участвовала ещё в нескольких проектах этих авторов — например, в «Слуге народа». Вокальная карьера продолжилась исполнением песен вместе с актерским составом культового сериала.

Сразу после окончания эстрадно-циркового училища она поступила на третий курс режиссерского факультета в киевскую АТИ. В интервью СМИ много говорила о значимости приобретения профессии, возможностях для самосовершенствования и творчества, но о режиссерских работах Анны пока ничего не слышно.

В фильмографии актрисы более 10 главных ролей, в том числе и сериал «Сашка», в котором она сыграла девочку из детдома — специалиста по автомобилям, для чего ей пришлось постричься под мальчика. В 2019 году были фильмы «Тайсон» и «Замок на песке», спустя 2 года вышли «3 цвета любви».

После запрета «Сватов» на Украине и прекращения съемок Анна прекратила всякие отношения со своими коллегами по сериалу.

Интересно! Биография Алсу - личная жизнь, последние новости

Анна Кошмал — новости, фото

Первая половина 2022 года стала паузой в ее творческой биографии. После съемок в сериале «Слуга народа», где Зеленский сыграл простого учителя, ставшего президентом, а сама Анна — его племянницу Наташу, был удачный 2016 год — сразу с пятью ролями. Затем комедийный сериал «Село на миллион», куда пригласили и овчарку родителей Анны, но он не получил продолжения и ограничился одним сезоном. В 2020 году актриса получила приглашение на съемки второго сезона сериала «Папик».

Мечты о вокальной карьере тоже не воплотились: вышел дуэт с А. Удовенко, два сольника, затем биография Анны Кошмал пополнилась участием в клипах более успешных подруг — А. Винницкой и Р. Штифель.

Паузу в нынешнем году объясняют прекращением съемок, вызванным ситуацией в стране. Анна объявила, что получила приглашение на озвучивание кинофильмов и сериалов, но не назвала ни одного проекта, в котором принимает участие, только сообщила, что работает с удовольствием. Между тем в украинских СМИ появились интересные новости: актриса открыла вместе с мужем магазин, в котором продаются натуральные уходовые средства. Она путешествует, ездит с сыном на морское побережье Европы, фотографии с этого отдыха вызвали восторг подписчиков ее аккаунта.

Итоги

А. Кошмал известна российскому телезрителю по роли Жени Ковалевой, сыгранной в 5-7 сезонах комедийного сериала «Сваты». После обретения известности снималась в России и на Украине, пыталась сделать вокальную карьеру, записала дуэт и два сингла, снималась в клипах известных украинских исполнительниц. Замужем за предпринимателем из Львова, считает этот город своей второй родиной. Сейчас не снимается, занимается озвучкой и магазином по продаже натуральных уходовых средств.