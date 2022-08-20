Анатолий Васильев: биография, личная жизнь, семья

Народный артист России Анатолий Александрович Васильев, в творческой биографии которого много киноролей и театральных работ, недавно отпраздновал свое 75-летие. Всесоюзная слава к артисту пришла после легендарной картины Александра Митты «Экипаж». После этого Анатолий Васильев создал большое количество персонажей, которых отличает сильный характер. Актеру одинаково хорошо удаются драматические и комедийные роли, что он с успехом снова продемонстрировал в ставшем культовым российско-украинском проекте «Сваты».

Биография Анатолия Васильева

Биография народного актера России Анатолия Васильева началась в Нижнем Тагиле, где он родился 6 ноября 1946 г. в семье высокопоставленного советского партийного работника. Мама не работала, она занималась воспитанием единственного сына и вела домашний быт. Именно она привила на всю жизнь Анатолию любовь к театральному искусству.

В 1955 отца переводят на новую работу в Брянск, куда вслед за ним переезжает вся семья. Мальчик, обладавший врожденной харизмой, быстро сошелся со сверстниками в школе и даже стал у них признанным лидером. Все свободное от занятий время он проводил в театральном кружке, а также увлекался игрой на гитаре.

После школы Анатолий Васильев, о биографии и личной жизни которого до недавнего времени его поклонники знали немного, хотел поступить в театральный вуз, но его отец считал, что он должен получить солидную мужскую профессию. Анатолий по настоянию отца поступает в машиностроительный техникум, но после двух лет обучения понимает, что это не его и уезжает в Москву, чтобы осваивать актерскую профессию.

Талантливый юноша в 1964 г. поступает в Школу-студию МХАТ, пройдя большой конкурс. На курсе он считался самым талантливым и самым успешным студентом. После ее окончания в 1969 г. он поступает на службу сначала во МХАТ, а потом в Театр сатиры. В 1977 г. артист переходит в труппу театра Советской Армии, в которой проработал до 1995 г. Затем уходит в театр Моссовета, где играет до сих пор.

Народная артистка России Татьяна Васильева, однокурсница и первая жена Анатолия Васильева: «На курсе Анатолий был самым талантливым и завидным женихом для всех студенток школы-студии МХАТ. Он мог сыграть все, что угодно, настолько органично мог перевоплощаться в разных героев».

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Сниматься в кино Анатолий Васильев стал в конце 70-х годов прошлого века, после этого его творческая биография пошла стремительно вверх, и в личной жизни произошли серьезные перемены, о которых артист до сих пор не желает разговаривать с журналистами. Всесоюзную известность ему принесла роль летчика Валентина Ненарокова, которую он сыграл в культовом фильме Александра Митты «Экипаж». Артисту удалось органично соединить в своем персонаже драматические семейные отношения, мужественность характера и высокий профессионализм. Практически никто из зрителей и не подозревал, что артист во многом сыграл самого себя, переживая непростой период в личной жизни.

В 1994 г. Анатолий Васильев получил звание народного артиста России, в это непростое для многих россиян время у актера успехи были не только в профессиональном плане, стала налаживаться и его личная жизнь.

Личная жизнь, семья Анатолия Васильева

У актера Васильева Анатолия в биографии было два брака, в которых родилось двое детей. Первой супругой артиста стала однокурсница Татьяна Васильева (в девичестве Ицыкович). Роман начался у молодой пары в 1966 г., а в 1973 г. они официально оформили свои отношения. В 1978 г. у пары родился сын Филипп. Хотя брак продлился 11 лет, назвать его счастливым сложно. Сам артист не любит рассказывать о своей личной жизни, его друзья говорят о том, что развод с Татьяной Васильевой он переживал очень тяжело. Когда супруги разводились, в 1983 г., их сыну Филиппу было всего 5 лет.

Анатолий Васильев ничего не рассказывает о своей жизни с Татьяной Васильевой. Для него это запретная тема. Источником информации об этом периоде их жизни стала сама Татьяна. Талантливая актриса в своих интервью предельно честна и откровенна. Она говорит о том, что их считали идеальной парой, и коллеги с друзьями были поражены, когда стали появляться слухи о том, что Васильева изменяет мужу с режиссером театра сатиры Валентином Плучеком и коллегой по театральной труппе Михаилом Державиным. Интрижка с главным режиссером у актрисы продолжалась 13 лет, Васильев знал о том, что жена ему изменяет, но не просил развода. Семья распалась после того, как Татьяна объявила, что уходит от мужа к актеру Георгию Мартиросяну и забирает ребенка.

Развод артисту дался тяжело, он ушел из Театра Сатиры в театр Советской Армии. Васильева не давала отцу общаться с сыном, а сам Анатолий Александрович не настаивал на этом. В своих сегодняшних интервью он говорит о том, что сильно жалеет о том, что не принимал участия в воспитании Филиппа.

Сын Васильева продолжил семейную династию и стал актером. Отец со взрослым Филиппом смог наладить не только родственные, но и профессиональные отношения. Недавно сам Анатолий Александрович, Татьяна Григорьевна и их сын Филипп сыграли вместе в одной антрепризе. У старшего сына уже трое детей, Анатолий Васильев с большой охотой общается со своими внуками.

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Вторая семья у артиста появилась только в 1991 г., когда он женился на тележурналистке Вере Васильевой. Она была младше своего супруга, в браке родилась дочь Варвара. На момент рождения второго ребенка Анатолию Александровичу было 45 лет. Он всячески помогал своей жене, когда она сидела с ребенком, отказавшись от участия в крупных кинопроектах. В тяжелые 90-е годы паре удалось не только сохранить брак, но и остаться в профессии. Хотя Вера после декрета снова вернулась на телевидение, назвать ее публичным человеком нельзя.

Для Анатолия Васильева его семья является самым ценным в жизни. Супруги счастливо живут в браке уже более 30 лет. Дочь артиста получила актерское образование, но потом ушла работать на ТВ, шагая по стопам своей матери. В 2018 г. Варвара вышла замуж. О внуках пока нет никакой информации, так как сам Васильев не ведет страницы в соцсетях, стараясь беречь покой своих близких.

Карьера Анатолия Васильева

Успешная карьера талантливого советского артиста связана с работой в самых известных советских театрах:

МХАТ;

Театр Сатиры;

Театр Советской Армии;

Театр Моссовета.

Артист играл со многими легендарными актерами СССР, перенимая их опыт и актерское мастерство. Прослужив в Театре сатиры 5 лет, он переводится в театр Советской армии. Во многом переход был связан с личными проблемами артиста, которому худрук В. Плучек, как будто специально не давал главных ролей.

В театре Советской армии актер прослужил 20 лет. Время его работы выпало на сложные 90-е годы, когда судьба самого театра оказалась под угрозой. Васильев не побоялся открыто выступить против богатых и влиятельных людей, решивших выкупить помещение театра. Во многом благодаря активной позиции Анатолия Васильева удалось отстоять театр Советской Армии, сохранив за ним его историческое здание.

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В середине 90-х Васильев переходит в театр Моссовета, где играет по сей день, являясь ведущим артистом труппы.

В кинематографе артист стал сниматься с 1977 г., его первой работой стала картина «Степь», снятая известным советским актером и режиссером Сергеем Бондарчуком. Зритель запомнил молодого артиста по знаменитому фильму А. Митты «Экипаж», вышедшему на экраны в 1979 г.

Анатолий Васильев снимался во многих картинах, воплощая на экране образы военных, аристократов, милиционеров. Кроме ролей драматического амплуа Васильеву удаются и комедийные образы. Он снялся в знаменитой картине «Любимая женщина механика Гаврилова» с Людмилой Гурченко и Сергеем Шакуровым. Вершиной в его комедийных ролях стала работа в российско-украинском сериале «Сваты», в котором он сыграл дедушку-профессора Юрия Анатольевича. Его уход из проекта по-настоящему огорчил миллионы зрителей, так как во многом благодаря Васильеву была создана неповторимая атмосфера в сериале. Всего в фильмографии артиста более 50 киноработ, большая часть из которых хорошо известна советскому и российскому зрителю.

Сегодня актер находится в отличной творческой форме. Он задействован в главных спектаклях театра Моссовета, играет в антрепризе и востребован на съемочной площадке.

Анатолий Васильев — новости, фото

Последние новости об актере, фото которого часто появляется в публикациях, посвященных проекту «Сваты», также связаны с этим любимым сериалом россиян. В связи с текущей политической ситуацией многие известные актеры отказались участвовать в продолжении съемок.

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Сам Анатолий Александрович, который ушел из проекта, поссорившись с актером Федором Добронравовым на профессиональной почве, считает, что причина такого положения дел объясняется тем, что из проекта убрали режиссера Юрия Морозова, снявшего первый сезон «Сватов». Васильев считает, что этот человек мог бы объединить всех артистов и найти выход из сложной ситуации, в которой оказался успешный проект.

Также появилась информация о том, что Васильев сможет вернуться в проект уже после своей экранной смерти в воспоминаниях одного из членов семьи. Когда это произойдет, пока неизвестно. Зрители надеются, что любимые герои сериала порадуют их в новых сезонах.

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