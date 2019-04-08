Алишер Усманов является не только одним из богатейших людей России, но и щедрым благотворителем. Естественно, что общественность интересует биография этого неординарного человека, его семья, есть ли жена и дети. В сети интернета можно увидеть, многочисленные фото не только самого бизнесмена, но и его шикарных особняков.

Биография Алишера Усманова

Родился будущий предприниматель 9 сентября 1953 года в Узбекистане, тогда еще это была республика Советского Союза. Мальчик был старшим сыном прокурора Ташкента, так что можно сделать вывод, что семья не бедствовала. В школе Алишеру все дисциплины давались легко, учителя уже тогда пророчили ему большое будущее.

В юности мальчик увлекся фехтованием, достиг в спорте немалых успехов, вошел даже в состав сборной СССР. Высшее образование юноша получил в МГИМО по специальности «Международное право», затем работал младшим научным сотрудником, возглавлял ассоциацию Советского комитета защиты мира.

Были в биографии Алишера Усманова и его семьи и неприятные моменты, в 1980 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и вымогательстве. Отсидев 6 лет он освободился досрочно. К сожалению фото тех лет не сохранились или находятся в закрытом доступе. Лишь в 2000 году его реабилитировали, а дело признали сфабрикованным.

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Карьера

Выйдя на свободу, Усманов принимает решение создать собственный бизнес, он открывает фирму, которая устраивает горную охоту для состоятельных клиентов. Естественно, что для успеха нужны были связи, но они у Алишера были. После переезда в Россию карьера мужчины резко пошла в гору:

1990-1994 – первый заместитель гендиректора ЗАО «Интеркросс»;

1994-1995 – советник генерального директора Московского авиационного производственного объединения (МАПО);

1995-1997 – первый зампред правления МАПО-банка;

1997-2001 – входил в совет директоров открытого акционерного общества «Архангельскгеолдобыча» (АГД).

После того, как Усманова назначают советником «Газпрома», он добивается расширения компании, возвращения всех долгов. Вскоре его признают одним из богатейших людей в России, в 2012 году его капитал составлял 18 млрд. долларов. С того времени состояние Усманова продолжает только расти.

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Личная жизнь и семья

Встреча с Ириной Винер стала знаковой в биографии Алишера Усманова, она произошла во Дворце спорта в Ташкенте. В сети можно увидеть их совместные фото в молодости, подающий надежды фехтовальщик и красавица-гимнастка.

Влюбленным пришлось расстаться, так как Алишер сел в тюрьму, но их отношения выдержали испытание временем. Из мест заключения мужчина прислал Ирине платок, такой жест по узбекским законам приравнивался к предложению руки и сердца.

В 1992 году молодые люди поженились, и в биографии Алишера Усманова произошли большие изменения, он обрел не только жену, но и настоящую семью, своих детей у пары не родилось, но мужчина воспитал сына супруги, как родного.

Кроме жены, частью семьи миллиардера был его племянник Бабур, именно его он видел своим преемником. К сожалению, в 2013 году парень погиб в автомобильной катастрофе. Журналисты, внимательно следящие за биографией бизнесмена, отмечали, что в те дни Алишер Усманов выглядел поникшим.

Последние новости в 2019 году

Несмотря на возраст, Алишер Усманов продолжает руководить своей империей, его биография по-прежнему интересует общественность. В прессе периодически появляются фото мужчины, а также сообщения о его благотворительности.

Сейчас бизнесмен работает над новым проектом, уже в этом году он хочет открыть площадку AliExpress Russia. Как сообщил сам Усманов, что они уже на финише, осталось лишь соблюсти некоторые условия.

6 марта 2019 года состоялась премьера социального фильма «Без комментариев», рассказывающего о жизни людей с проблемами зрения. Его съемки стали возможны благодаря помощи фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», и эта не единственное спонсорство со стороны миллиардера.

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Благотворительная деятельность

В биографии Алишера Усманова огромную роль играет фехтование, ведь в молодости мужчина преуспел в этом виде спорта. В сети до сих пор можно увидеть его спортивные фото, тогда еще стройного и подтянутого. Именно поэтому Усманов вкладывает большие суммы в развитие фехтования, таким образом, как говорит сам Алишер Бурханович, он возвращается в молодость.

Раньше финансист помогал, кому хотел, или когда люди сами обращались за помощью. Сейчас подбором проектов занимается фонд Усманова, именно он определяет какие программы нужно поддержать.

На свои деньги Усманов построил две офтальмологические клиники, а у себя на родине, в городе Ташкенте выстроил целый медицинский комплекс. Перечислять какую помощь оказывал бизнесмен на протяжении всей своей жизни, можно очень долго. Главное, что мужчина не ждет благодарности в ответ, а наоборот, даже против упоминания его имени в связи с каким-либо проектом.

Состояние

Рост благосостояния Усманова особенно стремительно началось после покупки акций компании «Металлоинвеста». Из таблицы можно увидеть динамику состояния миллиардера.

Год Состояние в млрд. Позиция в российском рейтинге Позиция в мире 2008 9,5 19 2009 1,6 26 2010 7,2 14 100 2011 17,7 5 35 2012 18,1 1 18 2013 17,6 1 34 2014 18,6 1 40 2016 12,5 3 73 2017 15,2 5 66 2018 12,8 10

Кроме того, Алишер Бурханович является владельцем роскошной яхты «Дильбар», которую он назвал в честь своей матери. Также в частной собственности Усманова находится средневековый особняк Тюдор, который оценивают в 10 миллионов долларов, самый большой в мире частный самолет, его стоимость составляет 500 млн. долларов.

Интересные факты

Несколько занимательных фактов из жизни миллиардера:

Недавно Усманов приобрел на аукционе медаль нобелевского лауреата за 4,8 млн. долларов, чтобы вернуть ее законному владельцу, 86-летнему ученому Джеймсу Уотсону. В 2007 году мужчина купил за 72 млн. долларов коллекцию картин Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, а затем подарил ее Константиновскому дворцу в Санкт-Петербурге. Выкупил у американской компании права на коллекцию советских мультфильмов и передал их детскому каналу «Бибигон».

Сейчас свои интересы Усманов сосредоточил на индийских, технологических компаниях, он считает, что за ними будущее.

Цитаты из интервью

Когда-то жена Алишера Усманова сказала, что полюбила его не за деньги, он очаровал ее своим умом, широтой взглядов и большими познаниями в разных областях. О мудрости этого мужчины можно судить по его цитатам, которых за долгую жизнь Алишера Бурхановича накопилось немало:

«Деньги не должны убивать совесть. Со своей совестью я живу в ладу. И это главная цель моей жизни». «Статичность – она прекрасна только в скульптуре. А в бизнесе динамизм – это залог твоей прибыли». «Я не могу сказать однозначно, что образование необходимо для того, чтобы стать богатым. Однако шансов стать богатым гораздо больше, если ты образован». «Не надо брать в долг больше, чем ты можешь отдать. Этот принцип предопределяет свободу и успех». «Если ты порядочный человек, то богатство и возможность делать добрые поступки доставляют тебе только удовольствие». «Самая приятная трата — это покупка книг». «В первую очередь я благодарен своим родителям за то, что они воспитали во мне те качества, которые позволили мне найти друзей. А друзьям за то, что помогли мне стать большим бизнесменом».

Вот такой он, Алишер Усманов. За его биографией можно наблюдать и только радоваться его успехам и благотворительным мероприятиям.