Кто поедет на Евровидение 2019 от Украины

Громкий политический скандал, связанный с участием в престижном международном конкурсе, снова разразился в Украине. Официальный отказ от участия в "Евровидение 2019" стал следствием ряда нарушений национального отбора и недальновидности чиновников. О том, кто поедет от Украины в Израиль и будет ли страна участвовать в "Евровидение 2019", поговорим далее.

Национальный отбор

16 участников, 2 грандиозных шоу и 2 полуфинала предваряли выбор лучшего из лучших среди украинских артистов. Организаторы и жюри конкурса старались соблюдать все правила отбора и голосования. На каждом полуфинале присутствовал представитель другой страны, входящий в состав оргкомитета "Евровидения".

В результате победу одержала певица MARUV с композицией “Siren Song”. Именно она была объявлена тем успешным кандидатом, который поедет на "Евровидение" в 2019 от Украины.

Яркий и довольно смелый номер певицы пришелся по душе украинским зрителям. Оригинальная композиция имела все шансы блеснуть среди лидеров конкурса, однако в результате переговоров MARUV отказалась лететь в Тель-Авив.

Столь безоговорочный отказ вызвал волну негодования среди заинтересованной общественности, и на певицу обрушились обвинения в отсутствии патриотизма.

Детали переговоров были позже освещены в прессе. Оказалось, что после победы девушки в национальном отборе, оргкомитет отложил решение еще на 48 часов. Чиновников смутила активная гастрольная деятельность артистки на территории Российской Федерации.

Сразу же начались громкие заявления о том, что подобная ситуация недопустима, и от участия в конкурсе следует отказаться. В результате MARUV был предложен контракт, содержащий пункты об отмене концертов в России, и полном ограничении прав на конкурсный сингл.

Исполнители отказываются от конкурса

После отказа главного претендента начались поспешные поиски того, кто заменит MARUV и поедет на "Евровидение" от Украины в 2019 году. Сотрудники оргкомитета предложили занять почетное место конкурсанта коллективу “Freedom-jazz”.

Талантливые девушки набрали достаточное количество голосов для почетного второго места в рамках национального отбора. Однако они также ответили отказом, объяснив свое решение несправедливостью выбора. Участники популярного коллектива “Kazka”, занявшего третье место, поддержали своих коллег, заявив, что на конкурс должен ехать победитель.

Один за другим от почетной миссии отказались все финалисты, вынудив оргкомитет сделать официальное заявление об отказе от участия в конкурсе. Сложная ситуация вызвала бурное обсуждение в Сети, многие звезды, деятели культуры и простые пользователи призывали чиновников продолжить поиски того, кто поедет на "Евровидение" 2019 от Украины и изменить условия сотрудничества.

Интересно! Кто будет представлять Евровидение от России 2019?https://www.kleo.ru/items/bomond/kto-poedet-na-evrovidenie-2019.shtml

Главной причиной отказа артистов от возможности представить свою страну на престижном конкурсе называют солидарность с победителем национального отбора. Проигравшие финалисты считают неправильным занимать место MARUV и опасаются гнева поклонников.

Немаловажную роль в череде отказов сыграли также непростые условия контракта, заставляющие не только отказываться от гастролей в РФ, но и запрещающие артистам импровизировать, и давать не согласованные интервью.

Последние новости

Поспешный отказ оргкомитета от конкурса вызвал широкий общественный резонанс. До принятия решения остается несколько дней, однако организация нового голосования и выбор кто поедет на конкурс, займет большое количество времени и ресурсов. Последние новости гласят, что решение Украины не участвовать в "Евровидение 2019" остается пока еще в силе.

Без претендента страна лишается права участвовать в голосовании, поэтому оказать поддержку участникам украинцы не смогут.

Согласно последним данным вместо номера MARUV, заявленной от Украины, зрители "Евровидения 2019" увидят эпатажное выступление исландской группы Hatari. Неординарные музыканты подготовили несколько шокирующих элементов. Танцоры на сцене будут выступать в ошейниках и намордниках, хлысты, откровенные наряды и неординарные танцевальные элементы завершают оригинальную композицию.

Певица MARUV после своего отказа от конкурса получила несколько предложений выступать под другим флагом. Популярность девушки только возросла, а ее нежелание ограничивать свои права, вызвало одобрение у многих поклонников. Номер певицы очень ждут европейские зрители, а букмекеры обещают ему мировую славу. Поэтому возможно девушка примет предложение одной из стран и блеснет на "Евровидение 2019".