Биография Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев уже много лет радует поклонников своим творчеством, именно поэтому их интересуют подробности его биографии, есть ли у него жена и дети.

Биография

Валера был поздним ребенком в семье. Его мать, зоотехник по специальности, родила его в 43 года.

Детство певца проходило в поселке Усть-Уса, который расположился в республике Коми. До 12 лет мальчик практически не учился, потому что поселение находилось в глухой тундре. Лишь после переезда в Юрьевец Валера пошел в школу.

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Творческие наклонности с детства были заметны у мальчика, но его семья была слишком бедная, поэтому о карьере артиста Валерий не мечтал. После школы парень пробовал поступить в техникум, но неудачно, затем хотел учиться океанологии во Владивостоке. Но в семье не было денег на такую дальнюю поездку.

Тогда парень вспомнил о своей мечте и отправился в Москву, здесь Леонтьев подал документы в ГИТИС. Однако он настолько был не уверен в себе, что, не дождавшись результатов, забрал их и уехал домой. Потом Валерий еще делал много попыток реализоваться в какой-либо профессии, но не зря говорят, от судьбы не уйдешь.

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Начало карьеры

Переломным моментом в биографии актера стал конкурс «Песня-71», который проходил в Воркуте, где Валерий Леонтьев занял второе место. Потом было много побед, в качестве солиста группы «Эхо» певец объехал весь Советский союз, потом работал в Горьковской филармонии.

Его путь был тернист, он развенчивал все стереотипы. Его необычайная, раскованная пластика и оригинальные костюмы вызывали шок не только у зрителей, но и у коллег по цеху.

Эфиры с его участием закрывались, на сцену не выпускали, но он вопреки всему собирал огромные стадионы поклонников. Но перестройка открыла перед певцом все двери, и наконец-то он смог раскрыться полностью.

Вскоре появляются песни, ставшие особенно популярными:

«Там, в сентябре»;

«Куда уехал цирк»,

«Полет на дельтаплане»,

«Поющий мим».

Эти песни до сих пор любимы народом, к 1993 году в арсенале Леонтьева было уже 11 дисков, которые были распроданы миллионными тиражами.

В 1996 году ему было присвоено звание Народного артиста России, а через два года на московской Площади заложили именной знак Леонтьева.

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Личная жизнь Валерия Леонтьева

Свою личную жизнь Валерий Леонтьев всегда оберегал очень тщательно, хотя иногда просачивались некоторые факты из его биографии. Например, ему приписывали романы с Аллой Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Лорой Квинт. Но лишь, последняя, признала, что у них действительно были длительные отношения с Валерой, а причиной расставания стала банальная ревность.

Благодаря тому, что Валерий Леонтьев скрывал свою личную жизнь, в прессе появились слухи о нетрадиционной ориентации певца, однако они далеки от истины. С 1972 года мужчина проживает с одной единственной женщиной бас-гитаристкой Людмилой Исакович.

Их любовь произошла не сразу, сначала было совместное творчество. Долгое время они жили гражданским браком, так как не испытывали потребности узаконивать свои отношения.

Супруги много выступали за границей, в одной из таких поездок, Людмила сказала, что хотела бы жить в США. Валерий Леонтьев поддержал жену и даже отдал весь свой гонорар, чтобы она смогла обустроиться, на первое время. Именно там, в Америке они и расписались в 1998 году, через 26 лет совместного проживания, однако, детей в семье, так и не появилось.

Валерий Леонтьев не любит распространяться об этом печальном факте в своей биографии, хотя говорят, что против рождения детей выступала жена певца.

Сейчас мужчина с гордостью рассказывает о своей жене, женщина смогла добиться немалых успехов, она стала профессиональным грумером, парикмахером собак. На данный момент, Людмила закрыла свою гостиницу для собак, потому что устала от этого бизнеса, и стрижет лишь четвероногих друзей миллионеров с острова Фишер-Айленд, где она сейчас проживает.

В середине 2000-х появились слухи, что у Валерия есть дочь, причем уже взрослая. Потом на сцене появился певец Александр Богданович, которого сначала записали в сыновья Леонтьева, а затем в партнеры.

В начале 2019 года в биографии Валерия Леонтьева наметились изменения, появились слухи, что он ищет суррогатную мать для своего ребенка, а жена его в этом поддерживает. Как заявил сам певец, раньше из-за сильной загруженности он не задумывался о детях, а теперь появились мысли о наследнике. Сейчас супруги заняты просмотром анкет претенденток, у матери будущего ребенка должна быть достойная родословная и отличные гены.

Сам Леонтьев называет свои отношения с Людмилой браком-дружбой, а в одном из интервью заявил, что его вторая половина - это его поклонницы, и все что он делал на сцене, было сделано ради них.

Рост, вес, возраст

Валерий Леонтьев никогда не был излишне полноватым, при росте 175 см он весит всего 75 кг. И это несмотря на возраст, 19 марта 2019 года певцу исполнилось 70 лет.

Как признался сам мужчина, оставаться всегда в отличной форме ему помогают постоянные занятия спортом, здоровое питание, длительный сон и хорошие книги. Глядя на его фото, ни за что не поверишь, что этому крепкому мужчине уже так много лет.

7 интересных фактов

О Валерии Леонтьеве, его биографии, жене написано масса статей - вот несколько интересных фактов из его жизни:

Свои необычные и оригинальные костюмы певец шил себе сам. Мужчина нередко прибегал к помощи пластических хирургов, последняя подтяжка лица оказалась неудачной, так что он не мог улыбаться и закрывать глаза. Валерию перенес операцию по удалению опухоли из горла, и какое-то время стоял вопрос, а сможет ли он продолжать петь. Существует версия, что мальчика родила 16-летняя сестра Майя, а бабушка решила скрыть позор дочери и записала Валерия на себя. Певец спел песню «Надежда» на одной сцене вместе с президентом Путиным В.В. После того, как американский журналист сравнил манеру исполнения Леонтьева с Миком Джаггером, певец на 3 года исчез с экранов телевизоров. Перед одним из концертов у Валерия диагностировали краснуху, но с температурой 38,5 он все равно вышел на сцену.

Несмотря на все слухи и сплетни, Леонтьев продолжает выступать и радовать зрителей своим творчеством, делясь неиссякаемой энергией.

Цитаты из интервью

Слушая интервью с Валерием Леонтьевым, можно почерпнуть что-то и для себя:

«У меня никогда не было таких амбиций, которые мешали бы мне уважать других». «Ощущение бесконечного океана времени не покидает тебя до тех пор, пока все, что с тобой происходит, происходит впервые». «Аплодисменты — это момент чистого, ничем не омраченного редкого счастья». «Миллионы людей просыпаются, ненавидя будильник, идут на нелюбимую работу. В этом смысле я счастливее многих». «Дружба — это когда не приходится много говорить. Вы сидите с другом, и с вами третий человек, который что-то сделал или сказал. Вы с другом переглянулись — и этого достаточно».

Вот такой он Валерий Леонтьев, с одной стороны простой, а с другой - невероятно гениальный. Продолжаем наблюдать за интересной биографией знаменитого российского артиста.