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Владимир Этуш - творчество и семья

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Владимир Этуш - знаменитый актер театра и кино, а также педагог театрального искусства. В его биографии есть трагические и трудные моменты, а личная жизнь тоже не была легкой и безмятежной. Дочь и внук скорбят о смерти своего близкого человека.

Биография Владимира Этуша

Владимир Абрамович Этуш был рожден 6 мая 1922 года в столице России - Москве. Рассказывая о дате своего рождения, Этуш смеялся, ведь по-сути рожден был дважды. 

«Началось всё с того, что я появился на белый свет дважды. Первый раз — 6 мая 1922 года. А второй — в ту же пору, но год спустя. Объясняется это очень просто. Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорождённого мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 1923-го года.» - писал в своей книге “И я там был”.

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Абрам Шахнович (Савельевич) Этуш- отец, 2 раза был арестован. Мать Владимира - Раиса Константиновна до того, как мужа впервые арестовали, хозяйничала по дому. Впоследствии работала в фотоателье кассиром.

В театр был влюблен еще со школьной скамьи.

За год до начала Великой Отечественной войны в 1940 году стал вольнослушателем Щукинского училища.

Когда прогремел первый гром Отечественной войны 1941-1945 гг, Этуш решил стать военным переводчиком и написал заявление на курсы в Ставрополе. В военные годы попал в стрелковый полк и смело сражался в осетинских и кабардинских горах, а также участвовал в освобождении города Ростова-на-Дону и Украины. Был тяжело ранен в 1944 году, госпитализирован, а впоследствии демобилизован.

В 1945 году Владимир Этуш окончил Щукинское училище (ныне институт) на курсе Анны Орочко.

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Карьера и творчество

Сразу же после окончания училища был принят в театр им. Вахтангова. Вскоре он стал одним из ведущих актеров.

Также с 1945 года Этуш начинает преподавательскую деятельность ассистентом педагога по актерскому мастерству в училище имени Щукина. А уже с 1976 года стал профессором. В 1961 году выпустил свой первый курс, который окончили такие знаменитые актеры, как Александр Збруев, Юрий Авшаров, Александр Белявский, Зиновий Высоковский, Людмила Максакова, Вениамин Смехов и другие.  

Владимир Этуш с 1987 года становится ректором “Щуки”, а в 2003 году получает должность художественного руководителя.

Начало творческого пути Этуша ознаменовано комедией Шекспира “Два веронца”, где Владимир Абрамович непревзойденно сыграл слугу Лаунса,показав свою находчивость, необычайное обаяние и мгновенную импровизацию.

Свою первую роль получил в картине Михаила Ромма “Адмирал Ушаков”, сыграв Сеида-Али, флотоводца в 1953 году. Так началась его киношная деятельность.

Нам всеми любимы его комедийные роли, такие как Б. Саахов в “Кавказской пленнице” Леонида Гайдая, “12 стульев” в роли инженера Андрея Брунса, и, конечно, “Иван Васильевич меняет профессию” сыграв Антона Семёновича Шпака.

После выхода в свет в 1966 году “Кавказской пленницы” Этуш стал героем не только на родине, но и национальной легендой на Кавказе и даже в Закавказье.

  • Ван нравился Владимир Этуш?
 

“Вахтанговская” школа проявилась в манере игры в таких фильмах, как “Старая, старая сказка” режиссера Н. Кошеверовой, “Как Иванушка-дурачок за чудом ходил”, “Тень”, а также “Ослиная шкура”. А ещё мы помним замечательную игру в советском мюзикле “31 июня”.

Дети боялись и одновременно любили Карабаса-Барабаса в “Приключении Буратино, роль которого исполнил Владимир Абрамович в 1975 году.

Зачастую, герои знаменитого актера люди достаточно хитрые и жадные до денег. И, естественно, большинство ролей вызывают у зрителя смех. Но и как драматический артист, Этуш проявил себя достаточно ярко.

У Владимира Абрамовича действительно непревзойденный талант перевоплощения: начиная от комедийных и сатирических эпизодов, заканчивая ролями полными трагичности и драматизма.

В концертных программах Этуш зарекомендовал себя, как талантливейший мастер разговорного жанра.

Последние роли в кино

Владимир Этуш в последние годы своей жизни сыграл в таких картинах, как:

  • “Классик” жанр психологического триллера в 1998 году;
  • телевизионном сериале “Поворот ключа” 1999 года выпуска;
  • новогодний мюзикл “Первый скорый” снятый в 2005 году;
  • “Три мушкетера” историко-приключенческий фильм 2013 года;
  • комедия “Убежать, догнать, влюбиться” также 2013 года.

На его счету сериал, снятый по мотивам романа Достоевского “Подросток”, снятый в 2017 году Сергеем Снежкиным.

Владимир Этуш в 2011 году начал сниматься в киножурнале “Ералаш”, где сыграл роль доброго старичка - привидения.

Этуш показал себя не только, как талантливый актер, но и в 2002 году выступив в роли писателя, выпустив свою первую книгу “И я там был”, а в 2012 вышла вторая “Все, что нажито”. В своих книгах он довольно интересно и каплей иронии рассказывает о своем детстве, участии в ВОВ, а также проскальзывают размышления на тему театра, почему он не является творческим праздником.

Также Этуш удостоился должности директора Центрального Дома актёра имени А. А. Яблочкиной 2.04.2009 года, но уже в октябре 2011 подал в отставку.

Семья и личная жизнь

В жизни великого артиста было 4 брака, один из них - гражданский.

Впервые Владимир узнал о легком и чистом чувстве в 5 лет, полюбив Тамару из дошкольной группы, которая изучала немецкий язык.

Второй, но уже более осмысленной любовью, была Нинель Мышкова. На 4-ом курсе он познакомился с красивой и утонченной первокурсницей Нинель, которая настолько не любила свое имя, что вплоть до ЗАГСа Этуш считал, что его избранницу зовут Ева. Брак просуществовал с 1947 по 1951 год, так как Нинель по-уши влюбилась в композитора Антонио Спадавеккиа и ушла от мужа.

Гражданская жена Елена Измайлова была с Владимиром Этушем с 1945 по 1950 гг. Она была настолько красива, что взаимности Елены желал сам Василий Сталин. Но только Этуш смог покорить гордую красавицу, но, к сожалению, их отношения не смогли пережить популярность актера.

Также был роман Этуша с Людмилой Чурсиной, его студенткой, которая стала годами позже знаменитой актрисой.

Но, главной женщиной стала преподаватель английского из Баку, Нина Крайнова. С ней актер прожил долгих 48 лет, считая, что их союз нерушим, но, увы, жизнь распорядилась иначе и в 2000 году Нина умерла, не победив рак. В браке, в 1955 году, родилась единственная дочь Этуша Раиса. Девушка пошла по стопам отца, проработав долгое время в Московском театре сатиры, но в 1994 году эмигрировала в Америку, выйдя замуж.

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Единственный внук Владимира Абрамовича родился в 1996 году и был назван в честь деда и живёт в Штатах,

Последний брак Этуша, конечно поздний, но не менее счастливый был с Еленой Горбуновой. В 2003 году Владимир Абрамович зарегистрировал свой брак с давней поклонницей, которая на 43 года младше самого актера. Совпадение или же нет, но Елена тоже преподаватель английского языка. Она была рядом с любимым мужем вплоть до его смерти 9 марта 2019 года.

Последние годы жизни и причина смерти

В 2017 году Владимира Этуша доставили в реанимацию больницы им. Склифосовского. Актер упал с с лестницы в поликлинике и достаточно сильно повредил спину. После восстановления он начинал чувствовать себя хорошо, но это не продлилось долго.

8 марта 2019 года актер попал в больницу и 9 марта известного и горячо любимого актера не стало. Причиной смерти стал сердечный приступ. Его биография и творчество навсегда останется в сердцах каждого!

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09.03.2019
Теги: Владимир Этуш биография личная жизнь

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