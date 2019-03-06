Интересные факты из жизни Леди Гаги
На протяжении многих лет певицу Леди Гагу не все воспринимают однозначно в США. Ее биография, личная жизнь, дерзкие фото постоянно вызывают дискуссии. Однако последние новости 2019 года с церемонии вручения "Оскара" показывают, что певица успешно покоряет американский олимп.
Биография
Не всем известно, что Леди Гагу зовут по настоящему Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. Она родилась в итальянской семье в Нью-Йорке 28 марта 1986 года. Она была старшим ребенком, кроме нее в семье была еще и младшая сестра, родившаяся на 6 лет позднее Стефании.
Леди Гага родилась в семье предпринимателей, которые не имели никакого отношения к миру музыки. А маленькая Стефани уже с 3 лет начала самостоятельно подбирать музыку на домашнем пианино, исполняя музыкальные композиции Майкла Джексона и певицы Синди Лопер.
Она пошла в частную католическую школу «Монастырь святого Христа» в 11 лет, где увлеклась школьным театром и школьным джазовым оркестром. Учителя отмечали высокие интеллектуальные способности девочки, отличавшие ее от сверстников.
Благодаря высокому уровню развития девушка уже в 17 лет сдала тесты Клива Дэвиса на поступление в Школу искусств Нью-Йоркского университета. Этот тест в таком возрасте не многие проходят успешно.
При этом девушка любила вести себя на публике нетипично для большинства людей, она носила яркие и необычные наряды, часто появлялась в обществе трансгендеров и транссексуалов, имела репутацию фрика. В 2016 году Леди Гагу, биография и личная жизнь которой сегодня интересует многих поклонников, попытались объявить психически ненормальной. Однако это не подтвердилось.
Интересно, что у Стефани очень маленький рост, всего 155 см. Из-за этого ее часто дразнили в школе ровесники. Ее фигура нестандартная, и все наряды для нее шьются исключительно по индивидуальному заказу. Но несмотря на это певица и актриса очень красивая и обаятельная.
Личная жизнь и семья
В биографии Леди Гаги имеется факт об активной защите прав сексуальных меньшинств. Она не редко выступала в защиту ЛГБТ, посещая различные митинги.
Личная жизнь звезды довольно бурная. На протяжении нескольких лет она имела несколько официальных романов, но мужа у нее пока нет.
Как только Стефани достигла совершеннолетия, отец выделил ей первоначальный капитал и нашел отдельную квартиру. Девушка давно самостоятельно распределяет свои доходы и сама строит свою личную жизнь. В 2005-2008 годах ее официальным бой-френдом был музыкант Люк Карл. Потом в светской хронике стали появляться сообщения о ее романе с собственным продюсером Робом Фузари.
Этот роман продлился с 2008 по 2009 годы. Следующим ее увлечением стал креативный директор Мэтью Уильямс.
В 2011 году появилась информация о том, что у нее роман с актером и моделью Тейлором Кинни. Некоторые говорили, что он станет ее мужем, так как влюбленные готовятся к свадьбе. В 2015 году на 14 февраля Кинни сделал Стефани официальное предложение руки и сердца. Отношения так и не были узаконены, а вскоре они расстались, хотя ходили слухи, что Леди Гага ждет ребенка. Она официально их опровергла и заявила об окончании романа с Тейлором в 2016 году.
Через полгода стало известно, что 32-летняя знаменитость помолвлена со своим менеджером Кристианом Карино, однако из-за обострения заболеваний певицы свадьбу отложили. У нее хронические боли в бедре, которые начались после операции, а также булимия, переходящая в анорексию. Артистка очень быстро набирает лишний вес и также быстро худеет, так как питается по особой системе.
Музыка
Начало музыкальной карьеры Леди Гаги было связано с группами Mackin Pulsifer и SGBand, с которыми она гастролировала по восточному Гарлему. Именно тогда она выбрала эпатаж в качестве своего сценического имиджа.
В 2006 году она начинает работать с продюсером Робом Фузари. Первыми ее музыкальными произведениями стали композиции Beautiful Dirty Rich, Dirty Ice Cream и Disco Heaven. С этого момента у нее начинается музыкальная карьера под псевдонимом Леди Гага, который она взяла из песни группы «Куин» Radio Ga Ga.
В этом контексте вполне символично выглядит то, что фаворитами последней церемонии "Оскара" стали фильм о Фредди Меркури и лента «Звезда родилась», в которой и снялась королева эпатажа.
Большую роль в создании узнаваемого образа Стефани сыграла актриса Lady Starligh и рэпер Акон, которые помогли создать американской певице имидж городской сумасшедшей и фрика.
Впервые девушка взошла на музыкальный Олимп в 2008 году, представив публике свой музыкальный сборник The Fame. Хитами стали включенные в него песни Just Dance и Poker Face. Этот альбом побил все рекорды продаж. Всего было продано свыше 4 млн. дисков.
За свою музыкальную карьеру Леди Гага смогла заработать 30 премий МТВ, выпустив за 10 лет 6 дисков, среди которых есть и совместная работа с Тони Беннетом, представленная на суд публики в 2014 году. Певица смогла получить премию самой престижной в США музыкальной церемонии American Music Awards.
При этом она не устает шокировать общественность своим имиджем. Ее знаменитое мясное платье, шляпка и туфли, сшитые из обработанной свинины, до сих пор вызывают разговоры.
Благодаря своим эпатажным нарядам, певица, которая сама сочиняет музыку, смогла получить номинацию «королевы скачивания» в 2009 году.
В сети ее клипы и музыкальные композиции официально скачивались огромное количество раз. Музыкальные критики положительно приняли ее работу Bad Romance. При этом есть немало критиков артистки в Соединенных Штатах, обвиняющих ее в сатанизме. Это связано с ее поддержкой людей с нетрадиционной ориентацией.
Фильмы
Даже критики артистки не могут не согласиться с тем, что Леди Гага, в биографии которой не только музыка, но и кинозанимает большую роль, считается королевой перевоплощения. Она регулярно участвует в кинопроектах, последним из которых стала ее работа с Брэдли Купером, отмеченная "Оскаром 2019".
До фильма «Звезда родилась» Стефани успела сняться в разных фильмах:
- «Мачете убивает»;
- «Американская история ужасов»,
- «Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden»;
- «Элвин и бурундуки».
Работа с Бредли Купером стала вершиной ее кинематографического творчества. Они так тесно сблизились на съемках, что дали подпитку слухам о романе.
Фильм «Звезда родилась» стал первой успешной работой певицы в полнометражной художественной ленте, где она не только поет, но и демонстрирует свои актерские таланты.
Леди Гага, к биографии и личной жизни которой в 2019 году приковано большое внимание ее поклонников, стала обладательницей "Оскара" за "Лучшую песню" в фильме «Звезда родилась».
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А какая песня Леди Гаги вам нравится больше всех? 3
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Людмила / 07.03.19 00:05Даже не знаю, что и сказать. Это интересно только самим американцам.
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Вера / 07.03.19 00:04Мне нравится Гага, она так резко перевоплотилась из фрика в очень обаятельную и нежную женщину, что заставила мир смотреть на нее другими глазами. А чего стоит ее песня...
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Олег / 07.03.19 00:04Леди Гага – звезда Голливуда! Это конец американской киноиндустрии.