Среди коллег актер, журналист, режиссер и телеведущий Александр Гордон выделяется категоричностью, принципиальностью. Его биография полна разных ярких событий. Мужчина совершенно не скрывает личную жизнь, на просторе Интернета есть много фото, где он запечатлен с красавицей женой и детьми.

Биография Александра Гордона

Гордон Александр Гарриевич родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. По данным некоторых источников мужчина имеет еврейские и украинские корни. Его родители познакомились в армейской части, где служил Гарри Гордон. Антонина Стрига работала там медсестрой.

Вскоре после знакомства между ними вспыхнул роман.

Когда мальчик родился, молодая семья на 3 года переехала в поселок Белоусова Калужской области. Потом перебралась в столицу. Через несколько лет совместной жизни родители разорвали отношения. Александр остался с матерью, после этого сын с отцом не виделся несколько лет. Сейчас они тепло общаются.

Вскоре Антонина, пытаясь наладить личную жизнь, второй раз вышла замуж, но детей от второго брака у нее так и не было. С отчимом у Александра Гордона сложились хорошие отношения.

Биография мальчика имеет творческое начало. По его словам, у него в 5 лет был свой кукольный театр, в котором он устраивал спектакли. Их посещало много зрителей. В юности увлекся хоккеем, мечтал работать в милиции либо быть режиссером. И долго не мог определиться с выбором.

После школу, поступил в училище им. Щукина на актерское мастерство. Учился хорошо, параллельно работал преподавателем в детском кружке. Окончив учебу, устроился монтировщиком сцены в театр на Малой Бронной.

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Карьера и творчество

После двух лет работы в театре на Малой Бронной, биография, личная жизнь Александра Гордона полностью изменилась из-за его внезапного решения. Он поехал с женой и маленькой дочкой добиваться успеха в Америку. И не прогадал.

Поменяв несколько должностей, устроился на русскоязычный телеканал американского ТВ и за короткое время заработал не только баснословные деньги, но и авторитет.

По-настоящему творческая биография началась в 1990 году. Александр Гордон начал работать одновременно на нескольких каналах. На одном режессировал телепередачи, другом числился старшим корреспондентом. Через 3 года открыл собственную компанию под названием Wostok Entertainment, которая просуществовала несколько лет.

В 1994 году получил предложение о сотрудничестве с ТВ-6, на котором вед передачу «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Из-за этого ему несколько лет пришлось жить на две страны. В Россию мужчина вернулся в 1997 году. Вскоре под его руководством вышел в свет телепроект «Собрание заблуждений».

У него практически с первых выпусков поднялись рейтинги просмотров. Параллельно он вел политическое шоу Процесс».

После него было еще много телевизионных проектов:

«Гордон».

«Закрытый показ».

«Наука о душе».

«Гражданин Гордон».

«Стресс».

«Гордон Кихот».

Самым успешным стал «Закрытый показ». За него в разные годы Александр Гарриевич получил три статуэтки ТЭФИ. Еще одну награду под названием Академия российского телевидения досталась мужчине благодаря высоким рейтингам передачи «Гордон Кихот».

Гордон также преуспел в индустрии кино. Его коллекция насчитывает пока только несколько фильмов, наибольшую известность получили «Огни притона» и «Пастух своих коров». Еще как артист участвовал в озвучке мультфильмов «Кукарача 3D», «Сумасшедшая помощь». Сам он снимался в фильме «Generation П», «Судьба на выбор», сериале «Физрук» и т. д.

Личная жизнь и семья

В биографии личная жизнь Александра Гордона является не менее яркой, чем карьера. Его женами становились только интересные самодостаточные личности. Первый раз Александр Гордон женился на умнице, красавице журналистке Марии Бердниковой. Женщина родила от него дочь. Их брак просуществовал 8 лет и в последние годы начал трещать по швам из-за бесконечных ссор, скандалов.

Сейчас его бывшая супруга живет в Америке, работает на российском канале, одна из самых известных уважаемых ведущих. Помимо основной работы Мария занимается написанием исторических романов.

Далее, телеведущий Александр Гордон, не теряя надежды найти, наконец, личное счастье, познакомился с артисткой Наной Кикнадзе. Она была его гражданской женой в течение 7 лет. Их совместную жизнь трудно было назвать счастливой и гармоничной. Удивительно, но на этот раз все перечеркнула именно ревность Александра.

Следующего его уже официальной супругой стала Екатерина Прокофьева. Они познакомились в суши-баре. Вскоре начался роман, затем Александр предложил ей выйти за него замуж. После церемонии бракосочетания, женщина взяла фамилию супруга.

Спустя 6 лет они разошлись. Основной причиной стали постоянные размолвки Катерины со свекром Гарри Гордоном.

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Через 3 года Александр Гордон вновь порадовал желтую прессу свежей новостью о своей биографии и личной жизни. Оказалось, что он тайно расписался с 18-летней Ниной Щипиловой. В начале весны 2012 года, он появился на одном из мероприятий в сопровождении молодой жены.

Не прошло и 2 месяцев, как вся страна узнала, что у телеведущего родился внебрачный ребенок. Девочку зовут Александра. Ее мама, Елена Пашкова, журналистка, жительница Краснодара. Она закрутила короткий роман с Гордоном во время Одесского кинофестиваля.

Под конец 2013 года мужчина развелся с Щипиловой. Основные причины: большая разница в возрасте и измена знаменитого супруга. Александр не стал развивать драму на этой почве и через год снова женился. Его следующей женой стала Нозанин Абдулвасиева, студентка ВГИКа.

Ее родной дедушка знаменитый режиссер Валерий Ахадов, а отец Абдул Абдулвасиев – продюсер. Девушка ради мужа бросила карьеру, решив полностью посвятить свою жизнь семье. Она родила любимому двоих прекрасных сыновей.

Александра Гордона нет в социальных сетях, он не хочет популяризировать свою биографию и личную жизнь там. Но его фото, особенно там, где он с детьми, все же часто мелькают в ленте Инстаграма, благодаря молодой жене. Она часто открыто пишет о своей любви к нему.

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На данный момент по российскому ТВ выходит его очередное рейтинговое телешоу «Мужское/женское». Вместе с ним проект ведет ведущая Юлия Барановская. Огромный интерес к передаче обусловлен тем, что в ней говорят о том, что сейчас важно для страны.

В прошлом году летом Александр выступил с комедийным проектом «Дядя Саша» на Кинотавре. Кстати, он там не только играет одного из главных героев, но и является режиссером проекта. По его словам, идея снять такой фильм показалась ему заманчивой, еще, когда он был студентом. Но все эти годы у него не было времени начать заниматься им. На данный момент это пока все что известно о биографии, личной жизни жене и детях Александра Гордона. Возможно, очень скоро поклонники его увидят в новых телепередачах и фильмах.