Люк Перри - биография и личная жизнь

Насыщенная биография и личная жизнь Люка Перри стала интересовать еще больше его поклонников именно после внезапной смерти. Как стало известно из последних новостей, 4 марта 2019 года скончался популярный американский актер Люк Перри. До этого мужчина был госпитализирован в одну из клиник в Калифорнии, какой-то период он был в коме, из которой он так и не смог выйти. Причиной смерти стал обширный инсульт.

Биография и интересные факты

Мальчик родился в бедной и ничем не примечательной семье, ничто не предвещало, что его биография будет такой насыщенной. Однако, уже с 12 лет Люк Перри стал грезить о карьере актера. Парень сразу понял, что в небольшом городишке Мэнсфилд, где он родился, ему ничего не светит. Поэтому Люк принимает решение перебраться в Лос-Анджелес, что он и делает сразу после школы.

Но до популярности было еще далеко, парню пришлось освоить несколько профессий, но параллельно он участвовал во всевозможных кастингах. Что интересно, актер прошел целых 215 кинопроб, которые он с успехом провалил.

Переломным моментом в биографии Люка Перри стали съемки в клипе американской группы Twisted Sister. Режиссеры заметили харизматичного парня и начали предлагать ему роли. Пусть они были второстепенными, но это помогало Люку набраться нужного опыта.

Звездный час

Переломным моментом в биографии актера стал 1990 год, когда Люк Перри проходил отбор в сериал «Беверли-Хиллз 90210». Главная роль мужчине не досталась, но он понравился режиссеру Аарону Спеллингу, и он предложил Люку роль второго плана.

Герой Перри, любимец женщин Дилан МакКей, настолько пришелся по вкусу зрителям, что незаметно стал одним из центральных героев сериала.

История, которая повествовалась в фильме, совпадала с тем, что в то время переживала современная молодежь. Поэтому кинолента сразу стала очень популярной и не сходила с экранов телевизоров несколько лет. Благодаря этому сериалу добиться известности смог не только Люк Перри, но и многие другие артисты:

Шеннен Доэрти;

Тори Спеллинг;

Дженни Гарт;

Джейсон Пристли.

Через 5 лет Люк ушел из сериала и пытался сделать карьеру в большом кино. Сначала мужчина заявил, что причиной его ухода стал неинтересный сценарий, но позже признался, что он не желал работать без Спеллинг, которого в тот момент убрали из сериала.

Он сыграл полицейского в киноленте «Нормальная жизнь», а в культовом фильме Люка Бессона «Пятый элемент» отметился в эпизодической роли. Однако образ МакКея прочно к нему приклеился, зрители плохо воспринимали его в других ролях. К тому же, заработки были гораздо меньше тех огромных сумм, которые ему платили в сериале. Поэтому мужчина вновь вернулся в «Беверли-Хиллз» и играл там до последнего сезона.

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Когда сериал прекратил свое существование, Люк продолжал сниматься, но это были уже не такие яркие роли:

2002 – «Затерянные в тумане»;

2005 – «Посудомойщики»;

2007 – «Алиса вверх тормашками»;

2010 – «Золото Ханны».

Актера начали уже забывать, казалось, что уже былая слава никогда не вернется. Но вскоре на экраны телевизоров выходит «Ривердейл», где он сыграл одну из главных ролей. Этот молодежный сериал с элементами детектива пользовался большой популярностью, можно сказать, что успех к Люку вернулся с новой силой.

Личная жизнь и семья

Долгое время Люк Перри скрывал свою личную жизнь от прессы, поэтому о его биографии было мало что известно. Естественно, что такой популярный и обаятельный парень пользовался успехом у женщин. На пике славы у актера случился роман с Ясмин Блит, звездой сериала «Спасатели Малибу», однако продлился он не долго.

Первой и единственной женой Люка Перри стала Рэйчел Минни Шарп, их брак продлился 10 лет. За это время супруга подарила Люку сына Джека и дочь Софию. После разрыва с женой мужчина старался поддерживать отношения с детьми. На фото в интернете можно увидеть счастливую семью, еще до распада.

Во время профилактического осмотра в 2015 году у мужчины была обнаружена опухоль в прямой кишке, к счастью операция по ее удалению прошла успешно. Конечно, актер пережил большой стресс и в дальнейшем стал более внимательно относиться к своему здоровью, к чему и призывал своих фанатов.

В последнее время у мужчины были серьезные отношения с Венди Мэдисон, семейным терапевтом, они были даже обручены и собирались пожениться, но их планы нарушила смерть Люка.

Летом этого года состоится премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде», где актер снимался в окружении многих американских звезд. Проходили переговоры о возобновлении сериала «Беверли Хиллз 90210» со старыми актерами. По прогнозам критиков, Перри ожидал новый подъем в актерской карьере.

К сожалению, актер не дожил до этого момента, ему стало плохо 27 февраля, врачи поставили диагноз - обширный инсульт. Через пару дней последовал второй, медики ввели мужчину в медикаментозную кому. Прогнозы были неутешительными, поэтому родственники успели проститься с Люком. Не приходя в сознание, Люк Перри скончался в возрасте 52 лет. Его биография прервалась на втором пике славы...