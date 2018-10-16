Меган Маркл беременна двойней: фото живота, новости 2018

В Кенсингтонском дворце, наконец-то официально подтвердили слухи, будоражащие население Англии, о том, что Меган Маркл беременна. Поводом для подозрений оказалось фото, где женщина прикрывает свой живот большими папками. Особенно явно это стало заметно, на свадьбе принцессы Евгении, осеннее пальто герцогини было довольно свободного покроя.

Причины опубликованной информации

Как свидетельствуют последние новости, с 16 октября 2018 года пройдет тур Меган Маркл и принца Гарри по странам Океании. В связи с тем, что запланировано много официальных мероприятий, изменения в фигуре герцогини не останутся незамеченными. С другой стороны, интересное положение ее Высочества обратит к туру внимание, большего количества людей и даже поможет в выполнении, определенных миссий.

Многие считают поездку супругов медовым месяцем, ведь молодоженам пришлось его отложить на некоторое время. Начинается тур в Австралии, где они пробудут, целую неделю, предполагается посещение:

Сиднея;

Даббо;

Мельбурна;

Фрейзер.

Последний входит в список, как самый крупный и чистый в мире песчаный остров, его площадь составляет 1840 кв.км., особенно, его любят посещать экотуристы. Затем супруги посетят Фиджи, а именно столицу Сува и остров Нанди.

Дальше в планах у Меган и Гарри королевство Тонга, а именно столица Нукуалофа. После этого супруги вернутся в Сидней, где планируют пробыть двое суток, а потом вылетают в Новую Зеландию.

За 4 дня супружеская чета планируют посетить:

Веллингтон;

национальный парк Абель-Тасман;

Окланд;

Роторуа.

Но естественно, что главной целью турне является посещение соревнований «Игры непобежденных», которые пройдут в Сиднее с 22 по 27 октября. Состязания проводятся с 2014 года в разных странах, по инициативе принца Гарри.

В них принимают участие бывшие и действующие военные, которые, волей судьбы, стали инвалидами. Конкурс включает в себя:

греблю на тренажерах;

баскетбол на колясках;

волейбол сидя.

Игры получили поддержку двух президентов Америки и королевы Великобритании. Вместе с супругами соревнования посетят кронпринц Дании Фредерик и известный спортсмен Дэвид Бекхэм.

В Австралию королевская чета прибыла бизнес-классом, а не на частном самолете, как принято в их кругах. Не было встречи с красной, ковровой дорожкой, им даже пришлось ждать багаж, как и остальным людям. Сопровождает в турне Гарри и Меган команда из 10 человек, в число которых входит пресс-секретарь и стилист-парикмахер.

А также стало известно, что к супругам присоединится близкая подруга герцогини Джессика Малруни. В понедельник королевская чета расположилась в резиденции генерал-губернатора Австралии, а уже завтра они приступят к официальной части своего путешествия.

Что было ранее

Напомним, что Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года. Надо сказать, что молодой человек стоит шестым в очереди на престол, так как его старший брат принц Уильям, женатый на Кейт Мидлтон, имеет троих детей. Следовательно, для Гарри вероятность стать королем, практически равна нулю.

Может быть, поэтому их свадьба с Меган была скоромнее, чем у принца Уильяма, зато гораздо современней и свободнее. Например, на торжестве не присутствовало ни одного политического лидера, исключение сделали для бывшего премьер-министра Джона Мэйджора.

Но при этом присутствовало большое количество творческих знаменитостей, певцов, актеров и спортсменов. На многочисленных фото в социальных сетях можно увидеть все подробности торжественного мероприятия.

О том, что Меган Маркл беременна, твердили с самого дня свадьбы и оказались неправы. Судя по всему, герцогиня находиться на третьем месяце беременности. Ее ребенок будет седьмым в очереди на трон, который сможет занять, только после своего отца принца Гарри.