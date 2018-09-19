Нагиев сорвал колготки с Гузеевой

Актер рассказал об экспрессивном поступке, после которого его вышвырнули из ресторана. О своих первых звездных знакомствах и бурной молодости Дмитрий откровенно поведал в очередном выпуске передачи «вДудь».

Нагиев признался, что сразу после армии отправился учиться на актерский факультет. Будучи студентом, он познакомился с Ларисой Гузеевой. По словам Дмитрия, это произошло в момент, когда она появилась в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и стала настоящей звездой.

Актер вспомнил, что тогда она казалась ему очаровательной, неземной женщиной. Они встретились случайно, и она по-простому предложила ему: «А пошли-ка с нами». Нагиев не отказался.

Общение они продолжили в питерском ресторане «Дома журналистов». Всей компанией они употребляли алкоголь. По признанию Дмитрия, Лариса всегда любила хорошо выпить. И он, и она в тот вечер перебрали с напитками.

Во время разговора Гузеева посетовала, что зацепила свои колготки. Изрядно выпивший актер, недолго думая, сказал: «Давай снимем их!» Белье он сорвал прямо посредине ресторана. В тот вечер его вышвырнули за двери заведения.

Рассказал Дмитрий и о настоящем. Он отметил, что сейчас стал намного увереннее, чем был в молодости. Он понимает, что в любой момент может лишиться работы, но теперь страх потери его уже не сковывает.

Ранее у актера были моменты, когда приходилось хвататься за любое предложение. Именно так он стал рекламировать средство для потенции. Дмитрий посмеялся, что не за горами то время, когда опыт придется повторить.