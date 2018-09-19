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Нагиев сорвал колготки с Гузеевой


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Актер рассказал об экспрессивном поступке, после которого его вышвырнули из ресторана. О своих первых звездных знакомствах и бурной молодости Дмитрий откровенно поведал в очередном выпуске передачи «вДудь».

Нагиев признался, что сразу после армии отправился учиться на актерский факультет. Будучи студентом, он познакомился с Ларисой Гузеевой. По словам Дмитрия, это произошло в момент, когда она появилась в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и стала настоящей звездой.

Актер вспомнил, что тогда она казалась ему очаровательной, неземной женщиной. Они встретились случайно, и она по-простому предложила ему: «А пошли-ка с нами». Нагиев не отказался.

Общение они продолжили в питерском ресторане «Дома журналистов». Всей компанией они употребляли алкоголь. По признанию Дмитрия, Лариса всегда любила хорошо выпить. И он, и она в тот вечер перебрали с напитками.

Во время разговора Гузеева посетовала, что зацепила свои колготки. Изрядно выпивший актер, недолго думая, сказал: «Давай снимем их!» Белье он сорвал прямо посредине ресторана. В тот вечер его вышвырнули за двери заведения.

Рассказал Дмитрий и о настоящем. Он отметил, что сейчас стал намного увереннее, чем был в молодости. Он понимает, что в любой момент может лишиться работы, но теперь страх потери его уже не сковывает.

Ранее у актера были моменты, когда приходилось хвататься за любое предложение. Именно так он стал рекламировать средство для потенции. Дмитрий посмеялся, что не за горами то время, когда опыт придется повторить. 

Краткая информация о Дмитрии Нагиеве

Имя: Дмитрий Нагиев

Отчество: Владимирович

День рождения: 04.04.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 177 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актер театра и кино, шоумен

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0 Не нравится 0 Нравится 19.09.2018 Теги: Дмитрий Нагиев

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