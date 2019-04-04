Биография режиссёра Георгия Данелия

4 апреля, на 88 году жизни, скончался талантливый и любимый многими режиссер – Георгий Данелия. Еще в феврале он попал в больницу с воспалением легких. Родные до последнего надеялись на благополучный исход, но болезнь взяла свое – из-за начавшихся осложнений врачи ввели Георгия Николаевича в искусственную кому, из которой он так и не вышел. После себя он оставил богатую биографию, успев добиться успеха и как режиссер, и как актер.

Биография

Родился Георгий Николаевич в Грузии, в Тбилиси в августе 1930 года, но уже через год семья Данелия перебралась в Москву.

Отец, Николай, в то время был приглашен на должность главного инженера московского Метрополитена. Мать, Мери Анджапаридзе, будучи помощником «Мосфильма», а позже – режиссером-постановщиком, прививала маленькому сыну тягу к кинематографу. В частности именно она во многом повлияла на выбор специальности Георгия Николаевича.

Но сначала юноша поступил в архитектурный вуз, как его отец, и после успешного завершения обучения пошел на работу в институт проектирования архитектором. Правда, тяга к искусству оказалась сильнее, поэтому вскоре Данелия бросил профессию ради «Мосфильма».

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Кинематограф

Окончив режиссерский курсы в 1959 году, Георгий Данелия устроился на студию «Мосфильм» режиссером-постановщиком. Там и началась его карьера, которая принесла народную любовь.

В фильмографии режиссера имеются такие известные и талантливые работы:

«Сережа» - картина, заработавшая несколько серьезных наград. «Я шагаю по Москве» - фильм, вышедший в 1964 году и принесший популярность и народную любовь. «Тридцать три» - работа, раскрывшая сатирический талант мэтра. «Фитиль», для которого Данелия снял несколько комических миниатюр. «Не горюй!» - фильм, понравившийся не только зрителям, но и кинокритикам. «Осенний марафон» - сатирическая мелодрама 1979 года, раскрывшая благодаря режиссеру неизведанную ранее сторону таланта Олега Басилашвили. «Кин-дза-дза!» - феноменальный фильм 1986 года, который до сих пор имеет большой успех, благодаря новаторским приемам смеси комедии и научной фантастики. «Слезы капали» - печальная интерпретация сказки о Снежной королеве, который Данелия считал одной из своих лучших работ.

Были среди работ режиссера и другие, не менее грандиозные и любимые зрителями фильмы, например, «Афоня», «Мимино», «Настя» или «Орел и решка». В 1990-х годах он в основном снимал свои характерные печальные комедии, за которые в 1997 году удостоился Государственной премии России.

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Личная жизнь

Георгий Данелия был три раза официально женат, и с одной женщиной жил в гражданском браке. Впервые в ЗАГС он отправился в 1951 году с Ириной Гинзбург, наследницей министра строительства. Роман был бурный, яркий, но быстро закончился, и уже через год возлюбленные развелись. В этом браке появилась на свет первая дочь Георгия Николаевича – Светлана, которая впоследствии стала юристом.

В 1957 году мэтр повстречал актрису Любовь Соколову на съемках фильма «Хождение по мукам». Правда, девушка не очень-то обрадовалась перспективе новых отношений, ведь за ее плечами уже был трагический опыт, на всю жизнь оставивший в ее душе боль. В блокаду она потеряла любимого супруга сына. Но Данелия смог растопить сердце красавицы, и вскоре у пары родился наследник Николай.

После 25 лет супружеской жизни со второй женой режиссер встретил новую избранницу. Ей стала писательница Виктория Токарева. В годы жизни с этой женщиной на свет появилась легендарная картина «Джентльмены удачи», которая до сих пор собирает у экранов миллионы поклонников.

Эти отношения так и не довели влюбленный до ЗАГСа, так как сердце Данелия вновь вспыхнуло страстью, но уже к другой женщине. Третьей женой режиссера стала Галина Юркова. Будучи журналистом по первой профессии, она запомнилась зрителю в роли режиссера-постановщика в фильмах «Француз», «Божья тварь» и «Шутка?!».

Книги

В 2006 году у Георгия Николаевича вышли первые книги – «Безбилетный пассажир» и «Тостуемый пьет до дна». Они собрали в себе множество режиссерский баек и историй, которые когда-либо случались на съемочных площадках за всю многолетнюю третью работу – «Чито-грито».

Она стала продолжением автобиографической серии, а в 2008 году вышел том с лучшими сценариями легендарного режиссера. Последней писательской работой Георгия Данелия стала еще одна книга сценариев «Не горюй!», которая также нашла своего читателя.

Смерть

Жизнь всеми любимого режиссера закончилась в больнице 4 апреля 2019 года. Основная причина, которую озвучивают врачи, является остановка сердца.

Несмотря на то, что еще в начале марта родным сообщили об улучшении состояния Георгия Данелия, осложнения после воспаления легких, с которым он изначально попал в больничную палату, дали о себе знать.

Информация о дате и месте похорон Георгия Данелия будет известно позже.