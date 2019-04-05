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Сколько лет дочери Юлии Началовой

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Известная и всеми любимая певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У Юлии осталась 12-летняя дочь Вера - горе утраты девочка тяжело переносит. Родные люди стараются всеми силами уберечь ее и оградить от лишних вопросов и внимания. Часто возникает вопрос о том, сколько лет Вере Алдониной и с кем она сейчас.

Уже известно с кем останется Вера – дочь Юлии Началовой, и кто в дальнейшем будет заботиться о ее воспитание. Двенадцатилетняя Вера имеет дружеские отношения с отцам и часто бывает у него в гостях.

Вера очень талантлива девочка, занимается музыкой, играет на фортепиано, отлично поет, принимает участие в спектаклях. Сейчас бабушки и дедушки окружили дочь Началовой особым вниманием, так как ей ка никогда требуется моральная помощь и поддержка.

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Сегодня многих интересует, сколько лет Вере Алдониной и с кем она останется после смерти матери. Скоропостижная смерть Юлии Началовой оказалась трагической неожиданностью для ее родных и близких людей, поэтому к судьбе ее дочери проявляется особый интерес.

Сразу после трагедии отец изъявил желание, чтобы Вера жила с ним. И это является огромным и весомым плюсом, но не стоит забывать, что во время развода с Юлией девочке было всего 4 года. В дальнейшем он с ней вообще не виделся и только когда женился во второй раз, его супруга Ольга смогла наладить контакт с дочкой и первой женой, за что Евгений ей благодарен.

Так же Алдонин имеет новую семью, где воспитывает сына, поэтому у Веры в дальнейшем могут возникнуть трудности с отцом или мачехой.

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Кроме того, что Вера имеет возможность остаться жить с родителями Юлии. Имеется еще несколько вариантов. Например, совсем недавно желание усыновить девочку прозвучало из уст вдовы Александра Абдулова – Юлии. Они были подругами с Началовой, а дочери отлично ладили и общались между собой. Также знаменитая крестная Веры – Лариса Долина, сказала, что могла бы позаботиться о крестнице и окружить ее вниманием.

Но по сведениям СМИ, отец заявил, что не собирается отдавать опекунство над дочерью никому и будет воспитывать ее сам. Немного позже стало известно, что девочка не останется с ним, но будет поддерживать тесные отношения.

Представитель Юлии Началовой – Анна Исаева, по время прохождения прощальной церемонии объявила журналистам решение родных и самой девочки, что она останется жить с бабушкой и дедушкой со стороны матери. Вера очень уважает и любит своего отца, но желание остаться в семье матери было именно ее.

На похоронах мамы она стояла вместе с отцом, держа его под руку. Именно он рассказал ей о постигшем горе их семью, после встречи в аэропорту. Вера не могла долго поверить словам отца.

Многих интересует вопрос сколько лет Вере Алдониной - сейчас дочери Юлии Началовой 12 лет, но несмотря на юный возраст, девочка держится «молодцом». Сегодня девочка находится у бабушки с дедушкой, композитор Виктор Началов занимается культурным развитием внучки, а бабушка Таисия – учебой. Также оказывают ей поддержку отец и его мама.

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05.04.2019
Теги: сколько Юлия Началова дочь

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