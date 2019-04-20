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Биография Матвиенко Валентины Ивановны

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Валентина Матвиенко – высокопоставленный политик, челн Совета Федерации России. Личность довольно известная в мире политики, но многих интересует биография и семья Матвиенко Валентины Ивановны. В настоящее время она также является участником членом бюро партии «Единая Россия».

Биография

Родилась Валентина в 1949 году в украинском селе Шепетовка. Родители после рождения ребенка переехали в Черкассы, где Валентина провела все свое детство. Биография и семья для Матвиенко Валентины Ивановны всегда имела большое значение. Отец умер в 1956 году, что привело к серьёзным проблемам в семье. Денег катастрофически не хватало и матери приходилось круглыми стуками работать. 

Школу окончила с серебряной медалью, что стало хорошим задатком для продолжения обучения. Выбор упал на медицинское училище, что позволило Валентине с первых дней подрабатывать медицинской сестрой.

Если касаться национальности, семьи и биографии Матвиенко Валентины Ивановны, то он считается полностью русской, несмотря на украинские корни со стороны отца. После обучения в училище пришлось отправляться с Ленинград для продолжения. Поступив в Химико-фармацевтический институт ей удалось доучиться и получить красный диплом. От дальнейшего обучения в аспирантуре она решила отказаться.

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Особенное влияние на изменение приоритетов оказала общественная работа. Через некоторое время Валентина отправилась на курсы дипломатов, которые прошла с успехом. Конечно же для биографии и семьи Матвиенко Валентины Ивановны стало важным кто муж, так как на то время она уже была замужем.

Успешная и стремительная карьера сформировалась благодаря природным данным, знаниям и присущей энергичности. Она смогла дослужится от рядового члена партии до секретаря Ленинградского ВЛКСМ.

Некоторые этапы в политической деятельности

Несмотря на распад Советского Союза ей удалось сохранить свою должность и переквалифицироваться. Наличие дипломатического образования и знаний позволило получить должность посла. В результате несколько лет Валентина Матвиенко вместе со своей семьей провела за рубежом.

Особенное внимание стоит отметить в сфере решения экономических проблем, которые испытала Россия на рубеже 2000-х годов. В действительности было разработано немалое количество законопроектов и программ.

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Строительство дорожных развязок, торговых центров улучшило жизнь населения в Санкт-Петербурге. 

Важные этапы в карьере:

  • 1986 год – Валентина Матвиенко начала свою карьеру в большой политике. Ее приняли на должность народного депутата Ленинградского совета. После распада Советского Союза была направлена уполномоченным послом на Мальту.
  • 1998 год – возвращение в Россию и вступление в должность заместителя председателя правительства.
  • 2003 год – предвыборная кампания и должность губернатора Санкт-Петербурга.
  • 2011 год – председатель совета Федерации.

Политическая деятельность Валентины Матвиенко всегда впечатляла не только простых людей, но и ее коллег. Настолько профессиональный подход к работе и моментальное решение проблем впечатляло. Конечно же пришлось столкнуться с определёнными сложностями в 2010-2011 году, которые привели к уходу с поста губернатора. Валентина Матвиенко является челном государственного совета, является частью партии «Единая Россия».

Семья Валентины Матвиенко

Личная жизнь политика была такой же стабильной и успешной, как и карьера. Валентина Матвиенко познакомилась со своим мужем на пятом курсе университета с которым сразу же и расписалась. Владимир был невероятным человеком и прирождённым мастером своего дела.

Они прожили в счастливом браке до последних дней Владимира. Муж всю жизнь проработал в Военной медицинской академии.

В 1973 году родился сын Сергей, который на данный момент является успешным бизнесменом. Ребенку дали хорошее образование. Для Валентины Ивановны Матвиенко большое значение имеет биография семья и сын, несмотря на то, что в детстве Сергею уделяли очень мало внимание родители.

Владимир Матвиенко был военнообязанным человеком, поэтому по окончанию своего трудового стажа, получил военную пенсию. Также он активно занимался преподавательской деятельностью в медицинских ВУЗах страны.

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В 2004 году Сергей Матвиенко женился на известной певице Заре, но брак был недолгим, через два года они разошлись. В 2008 году снова было организовано бракосочетание с довольно молодой девушкой, которая родила девочку. Ребенка назвали Арина, это была долгожданная внука, которой рады были все. На данный момент Сергей проживает со своей второй женой и наслаждается совместной жизнью.

Валентина Матвиенко по праву является самой влиятельной женщиной в стране. Ее действия как в личной жизни, так и в политике заслуживают особенного внимания. Вместе со своим мужем она прожила в браке 45 лет.

В чем причина смерти Владимира Матвиенко?

Смерть Владимира Матвиенко не была случайной, так как проблемы со здоровьем начались сразу же после выхода на пенсию. Окончив работу, он получил заслуженный отдых и построил дачу на территории Ленинградской области. Большую часть времени Владимир Матвиенко проводил на даче в одиночестве, так как сын с женой постоянно работали. Через некоторое время начались проблемы со здоровьем. 

Случился инсульт, который на два года приковал Владимира Матвиенко к инвалидному креслу. 30 августа 2018 года он скоропостижно скончался. Владимир был уникальным педагогом, прилежным семьянином и хорошим отцом. 

Громкие скандалы

Одного факта о том, что сын Валентины Матвиенко является действующим миллиардером хватает для сомнений о чистоте в ее биографии. На самом деле в обществе и среди оппозиции не раз появлялись вопросы о благосостоянии этой семьи. Но касаться ее сына не стоит, достаточно взглянуть на открытые новостные ленты, где достаточно громких скандалов:

  1. Матвиенко при строительстве футбольной арены «Зенит» помогла Газпрому полностью отказаться от обязанностей по финансированию. То есть все деньги были взяты из бюджета Санкт-Петербурга, несмотря на то, что в договоре четко прописывается непосредственное участие компании в реконструкции и ремонте футбольного стадиона.
  2. Строительство небоскреба «Охта-центр» так и не было начато, хотя его лоббировала сама Матвиенко.
  3. Недавний «кокаиновый сандал» когда в посольстве Российской Федерации нашли чемоданы с наркотиками не остался без участия Матвиенко. Ее имя фигурирует в расследовании, так как ее имя было указано владельцами чемоданов, потому что часть вещей принадлежала ей.
  4. Действия Валентины Матвиенко с недвижимостью и национальным достоянием города Санкт-Петербург всегда вызывали шквал негативных эмоций. Все связано с тем что многие известные объекты, построенные в 18-19 веке перешли в частные руки.

Таким образом, ее биография, как и у большинства современных политиков, запятнана. После того как Матвиенко покинула пост губернатора Санкт-Петербурга ее рейтинг был минимальным, уровень доверия со стороны населения снизился как никогда. В результате «Единая Россия» решали не выдвигать ее как кандидата, а просто сделать председателем Совета Федерации России. 

Конечно же биография, семья и дети Матвиенко Валентины Ивановны имеет наибольшее значение для читателей. Матвиенко стала первой кто начал кампанию по присоединению Крыма к России. В результате она первой попала под санкции и до сих пор находится в черном списке Украины. Также все ее активы заморожены на территории Соединённых Штатов и Европейского Союза. Также ей запрещен въезд на территорию США, ЕС и Украины.

Интересные факты о Валентине Матвиенко

Валентина Матвиенко начала карьеру в политической отрасли сразу же после окончания университета. Ее профессиональная закалка и упорство позволяли добиваться целей без особенных проблем. Особенное внимание привлекало отношение к подсиненным, все и всегда выполняли приказы беспрекословно. 

Сегодня говорить об определённых успехах в составе партии СССР очень сложно, но существует ряд фактов, которые будут интересны читателям:

  1. Многие завистники дали ей прозвище «Валька-стакан». Ее быстрый карьерный рост связывали с тем, что она посещала все вечеринки и вечера, проводимые среди высокопоставленных лиц. И чаще всего за рюмкой и решались многие вопросы.
  2. Ее первое образование было медицинским, но в последствие ей удалось получить статус дипломата и несколько высших образований.
  3. Работая с Евгением Примаковым, у нее было уже другое прозвище «Ножки Примакова». Ее яркие платья и юбки всегда привлекали внимание фотографов на различных встречах.
  4. 2010 и 2011 год, когда Валентина Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга, у нее начались серьезные проблемы в карьере. Народ был недоволен тем, что плохо работали коммунальные службы зимой, падали сосульки на людей. Погибло немалое количество прохожих. В результате это оказало невероятное влияние на ее рейтинг и доверие среди населения. В последствие появлялись статьи в газетах с броскими названиями «За сосули ответишь».
  5. 29 марта 2019 года она получила орден из рук Владимира Путина за уникальный вклад в повышение обороноспособности страны.

По мнению многих, кто работал с ней, Матвиенко имеет определённую особенность – «плыть по течению». То есть она не старается вносить какие-то новаторские идеи, а ждет приказов со стороны и беспрекословно выполняет.

В современных реалиях это не дает особенных результатов, так как руководитель крупнейшего города мира, должен сам предпринимать меры и быть готовым к любым проблемам и сложностям. Просматривая фото семьи Матвиенко Валентины Ивановны и ее биографию можно с уверенностью сказать, что она счастлива.

Валентина Матвиенко всегда уделяла большое внимание социальной стороне решения многих вопросов. С 2017 года занимается разработкой различных законопроектов по повышению зарплат педагогам и медицинским работникам. Уникальность этого политика всегда заставляла задуматься, так как ее действия приводят к решительным изменениям в структуре государственного управления.

Цитаты из интервью

"Сбивать сосульки ломом – это каменный век. Надо найти другой способ. Лазером, горячим паром срезать, еще какие методы. Надо собрать научно-технический совет и посовещаться. Если ученые разведут руками и скажут – только ломом, тогда да."

"В наших условиях, если есть трудолюбие и желание — добиться успеха в жизни сегодня есть возможность независимо от того, где ты живешь, в какой… деревне, городке и в какой семье ты живешь — в богатой или многодетной."

"Они создали министерство счастья. Это, наверное, единственная страна, где есть такое министерство. Мне кажется, такое министерство было бы очень полезно и для России."

"Непросто сейчас находить квалифицированных специалистов в аппарат Совет Федерации, потому что зарплата по-прежнему остается недостаточной как для Москвы, так и для оплаты высококвалифицированных специалистов."

"Стало модным изобретать противопоставления, противоречия внутри нашей единой культуры. Копаться у могучих вековых корней в поисках прогнивших желудей и дешевой популярности."

Матвиенко Валентина Ивановна имеет насыщенную биографию, за которой продолжает следить народ. 

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20.04.2019
Теги: Матвиенко Валентина биография семья

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  • Светлана / 20.04.19 11:44
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    -2
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    Настолько уникальная и стабильная биография впечатляет с первых строк. Как в карьере, так и в семейной жизни у нее было все и всегда замечательно. Хотелось бы пожелать ей дальнейших успехов.
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  • Мария / 20.04.19 11:44
    -
    -2
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    Довольно спорная биография, но все же всегда восхищаюсь такими женщинами как Валентина Матвиенко. Сегодня очень сложно найти таких ответственных и успешных политиков.
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  • Валентина / 20.04.19 11:43
    -
    -2
    +
    Мое отношение к представленному политику положительное, она сделала немалое для Санкт-Петербурга. По сей день восхищаюсь ее решительностью.
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