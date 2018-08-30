Умер муж Валентины Матвиенко: причина смерти
Политики часто скрывают свою личную жизнь и семейные фото, многие детали биографии от посягательства журналистов. Так случилось и в этот раз. О том, что умер муж Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко СМИ стало известно из сообщение пресс-службы президента Беларуссии.
Александр Лукашенко в телефонном разговоре выразил свои соболезнования. Точная дата и причина смерти Владимира Васильевича остаются неизвестными.
Жизнь в тени
О том, где и когда родился супруг Валентины Матвиенко ничего не известно. Многие детали его биографии остаются тайной, ведь мужчина отказался от яркой жизни публичной личности.
Он предпочел тихо заниматься наукой и посвятил свою жизнь преподавательской деятельности.
Валентина и Владимир встретились еще будучи студентами Ленинградского химико-фармацевтического института. А на 5 курсе молодые люди расписались. Год спустя девушка начала постепенно строить свою карьеру в партии. Но это не помешало ей в 1974 году родить единственного сына Сергея.
Пока мать постоянно путешествовала по стране, отец семейства занимался преподавательской деятельностью и воспитывал сына. Сразу после получения диплома он получил место в Ленинградской военно-медицинской академии. Там он проработал до самой пенсии, практически не выезжая из Санкт-Петербурга.
Пока отец обучал студентов, а мать занималась политическими вопросами, Сергей Владимирович окончил вуз, получив финансовое образование. Пользуясь добытыми знаниями, он ворвался в мир бизнеса, к 2006 году возглавив сеть предприятий, принадлежащих банку “ВТБ”.
Также сын подарил родителям внучку Арину. После того как в 2006 году Сергей расстался со знаменитой красавицей и артисткой Зарой. В 2008 году он решил, что любовь важнее социального неравенства и женился на обычной студентке Юле.
Молодая девушка из простой семьи родила через год девочку.
Когда Владимир Васильевич вышел на пенсию, он решил и дальше оставаться в тени своих знаменитых жены и сына. Мужчина, уставший от суеты Санкт-Петербурга, построил дачу в Ленинградской области на станции “Громово”.
Там он занимался наукой и воспитывал подрастающую внучку, пока ее родители были заняты делами бизнеса и регулярно появлялись на фото в газетах.
С годами здоровье мужа Валентины Матвиенко стало ухудшаться. Из-за болезни он оказался прикован к инвалидному креслу. Вполне возможно, что это и стало причиной смерти мужчины. До последних дней Владимир Васильевич оставался верен своим убеждениям и тихо жил в селе, отказавшись от возможности стать знаменитым ради семьи и любимого дела.
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А вы знали о муже Валентины Матвиенко? 3
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Матвей / 30.08.18 20:52Впервые сталкиваюсь с тем, чтобы человек был настолько “в тени” и о нем было так мало известно. Обычно жены и мужья известных личностей постоянно или часто на виду у публики, журналистов. А здесь о нем действительно мало что известно. Царство ему небесное! Уважаю.
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Анжелика / 30.08.18 20:51Муж Матвиенко — это человек-загадка. Насколько поняла, он не стал пиарится за счет жены и сделал карьеру, которой мог гордиться. Поэтому считаю, что он молодец. Мир и Царство небесное.
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Мария / 30.08.18 20:50Удивительный мужчина, который отбросил амбиции ради супруги, детей и семейного благополучия. В современном мире — это редкость. Я так считаю: если в семье зарабатывает женщина, то мужчина должен взять на себя другие обязанности. Тогда в семье будет гармония, не будет ссор, пререканий, а впоследствии развода. Поэтому если муж Матвиенко сумел отбросить принципы и пойти таким путем, значит его жене есть чем гордиться.