Умер муж Валентины Матвиенко: причина смерти

Политики часто скрывают свою личную жизнь и семейные фото, многие детали биографии от посягательства журналистов. Так случилось и в этот раз. О том, что умер муж Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко СМИ стало известно из сообщение пресс-службы президента Беларуссии.

Александр Лукашенко в телефонном разговоре выразил свои соболезнования. Точная дата и причина смерти Владимира Васильевича остаются неизвестными.

Жизнь в тени

О том, где и когда родился супруг Валентины Матвиенко ничего не известно. Многие детали его биографии остаются тайной, ведь мужчина отказался от яркой жизни публичной личности.

Он предпочел тихо заниматься наукой и посвятил свою жизнь преподавательской деятельности.

Валентина и Владимир встретились еще будучи студентами Ленинградского химико-фармацевтического института. А на 5 курсе молодые люди расписались. Год спустя девушка начала постепенно строить свою карьеру в партии. Но это не помешало ей в 1974 году родить единственного сына Сергея.

Пока мать постоянно путешествовала по стране, отец семейства занимался преподавательской деятельностью и воспитывал сына. Сразу после получения диплома он получил место в Ленинградской военно-медицинской академии. Там он проработал до самой пенсии, практически не выезжая из Санкт-Петербурга.

Пока отец обучал студентов, а мать занималась политическими вопросами, Сергей Владимирович окончил вуз, получив финансовое образование. Пользуясь добытыми знаниями, он ворвался в мир бизнеса, к 2006 году возглавив сеть предприятий, принадлежащих банку “ВТБ”.

Также сын подарил родителям внучку Арину. После того как в 2006 году Сергей расстался со знаменитой красавицей и артисткой Зарой. В 2008 году он решил, что любовь важнее социального неравенства и женился на обычной студентке Юле.

Молодая девушка из простой семьи родила через год девочку.

Когда Владимир Васильевич вышел на пенсию, он решил и дальше оставаться в тени своих знаменитых жены и сына. Мужчина, уставший от суеты Санкт-Петербурга, построил дачу в Ленинградской области на станции “Громово”.

Там он занимался наукой и воспитывал подрастающую внучку, пока ее родители были заняты делами бизнеса и регулярно появлялись на фото в газетах.

С годами здоровье мужа Валентины Матвиенко стало ухудшаться. Из-за болезни он оказался прикован к инвалидному креслу. Вполне возможно, что это и стало причиной смерти мужчины. До последних дней Владимир Васильевич оставался верен своим убеждениям и тихо жил в селе, отказавшись от возможности стать знаменитым ради семьи и любимого дела.