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Биография Сергея Пускепалиса

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Известный режиссер, театральный артист и талантливый актер Сергей Пускепалис не стремится жить в Москве, а предпочитает свою жизнь строить вне мегаполисов. В биографии Сергея найдется много интересных моментов, а семья (жена и сын) всегда для него на первом месте.

Биография

Талантливые люди талантливы во всем - именно это выражение больше всего подходит для актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Ведь он не только может вжиться в любую роль, неважно в театре или же в кино, но и как-то по особенному видит снятые им фильмы.

Детство и юность актера

15 апреля 1966 года в городке Курск в семье матери-болгарки Анастасии и литовского геолога Витауса родился сын Сережа. В котором сплелись родительские корни, что, скорее всего, и повлияло на талант и непревзойденный артистизм будущего актера. 

Но это будет потом, а пока Сергей был маленьким, детство прошло на Чукотке, в маленьком городке Билибино. Именно благодаря северному краю и редкому доступу к телевизору, у мальчика появилась любовь к книгам.

Он читал запоями и не мог оторваться от строчек. Это конечно же было хорошо, но Север принес в семью и трагедию: отец отморозил ноги и семейство Пускепалис переехали в Саратовскую область, в отдаленное село.

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Сергей рос послушным и спокойным мальчиком и мечтал стать военным летчиком. Но спустя годы решил попробовать себя на театральных подмостках. Сразу после окончания школы Пускепалис начал обучение в театральном училище на курсе Ю. Киселева, чему спустя годы был несказанно рад, ведь его педагог смог передать Сергею ту любовь и чувства к театру, которые у него по сей день.

Когда Пускепалис окончил училище, в его биографии появляется новая глава под названием: Армия. Долг Родине Сергей Пускепалис отдал в рядах военно-морского флота на Севере, в городе Североморск. После армии Сергей вернулся в Саратов и начал работать в театре юного зрителя под руководством своего педагога Юрия Киселева.  

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Начало творческой жизни

Пройдя путь в саратовском ТЮЗе, Пускепалис спустя время понял, что ему мало этого театра и решил покорять московские сцены. Сбылась мечта Сергея об учебе в знаменитом ГИТИСе и он с радостью начал обучение на режиссерском факультете. Его педагогом стал Петр Фоменко.

По окончании учебы дипломная работа Пускепалиса “Двадцать семь” смогла попасть на знаменитый фестиваль “Балтийский дом”.

Карьерный рост и фильмография

Семья Сергея, жена и сын, жили в Железноводске, а актер по большей части проводил время в разных городах, занимаясь развитием своей деятельности и карьеры.

По окончании ГИТИСа Пускепалис добавил в свою биографию и творческую работу профессию режиссера не только в театре О. Табакова, но и в “Мастерской Петра Фоменко”.

В начале 2000-х гг, Пускепалис переезжает в Магнитогорск, где занимает должность главного режиссера в старом театре им. Пушкина. И за 4 года работы ставит много спектаклей таких как:

  • “Сирена и Виктория”;
  • “Любовь к ближнему”;
  • “Козий остров” и т.д

В 2018 году Сергей Пускепалис занял должность заместителя художественного руководителя МХАТа им. Горького.

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Свой кинобиографией Пускепалис обязан единственному сыну Глебу. В тот момент мальчик играл в киноленте “Коктебель”, а отец периодически ходил навещать 10-летнего юнца, где и познакомился с режиссером А. Попогребским, который впоследствии и пригласил Сергея на съемки в своих фильмах:

  • “Простые вещи”;
  • “Как я провел этим летом”.

В фильмографии актера такие фильмы как:

  • “Защита свидетелей”;
  • “Жизнь и судьба”;
  • “Метро”;
  • “Крик совы”;
  • “Черное море” и т.д

Съемки в кино сподвигли Сергея Пускепалиса самому выступить в роли режиссера и вскоре на экраны выходит его работа “Клинч”, которая вызвала бурю неоднозначных эмоций.

Личная жизнь (семья и дети)

В личной жизни Сергея Пускепалиса было 2 любимых женщины. 

Впервые актер вступил в брак будучи совсем юным буквально за несколько дней до того, как ушел служить Родине. Он женился на своей однокурснице актрисе Эльвире Данилиной.

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Как отмечают его друзья и знакомые - для Сергея чужды интрижки и от со всей ответственностью относится к семье и браку. Но жизнь молодой пары не сложилась, а почему - никому не известно. Пускепалис не сильно распространяется о первом браке, а бывшая жена лишь отвечает, что они попросту были молоды.

В начале 90-х годов на пути Сергея встретилась обычная девушка Елена, не имевшая к сцене никакого отношения. В браке семья Пускепалис находится уже почти 30 лет. В 1992 году у них родился Глеб, благодаря которому и появится Сергей на экранах ТВ.

Интересные факты

 

  1. Несмотря на то, что Сергею Пускепалису часто приходится находится в Москве, он не торопится с семьей переезжать в большой город. Ему нравятся провинциальные и спокойные места.
  2. В родном городе Железноводске у Пускепалиса свой собственный мужской клуб “ГСМ”. 
  3. В 90-е годы Сергей открывал небольшой книжный киоск в фойе театра, для того, чтобы заработать на декорации, а также костюмы для актеров.
  4. Наибольшую популярность Сергею Пускепалису принесла роль в фильме “Простые вещи”. Но любовь к театру у актера в крови, поэтому он ради спектаклей отказывается даже от самый лучших киносценариев.
  5. Благодаря сыну Глебу Сергей Пускепалис проявил свою актерскую натуру. А сын пошел по стопам отца.
  6. Несмотря на то, что в роду имеются болгарские, а также литовские корни, в совершенстве Сергей говорит на русском языке.
  7. Со своим первым важным документом, комсомольским билетом, у Сергея Пускепалиса связана далеко неприятная ситуация: его случайно записали Викторович вместо Ви́тауто, что достаточно сильно расстроило отца. Но мальчик не растерялся и “потерял” билет комсомольца, чтобы получить новый и с правильным отчеством.
  8. Наверное самая лучшая черта Сергея Пускепалиса в любви к жене и сыну. Он даже наказывал своего ребенка не так, как остальные родители - за неудовлетворительную оценку Сергей отвел сына в боулинг, а также покупал все, что только мальчик захочет. А впоследствии объяснил, чтобы получить желаемое, необходимо очень много работать.

Цитаты из интервью

“Я бы не сказал, что способность жертвовать является абсолютным мерилом или критерием чего бы то ни было. По-моему, главное – жить и давать жить другим, а с жертвой – кому как повезет. Ведь иногда хочется принести жертву – так никто не просит, никому она не нужна. С другой стороны, разумеется, история Христа немыслима без жертвы. Петр Салабонов в нашем спектакле своей смертью спасает по крайней мере одного – того, кто мог оказаться на его месте при других обстоятельствах, кто вместо него попался бы этим парням.” - отзыв о песне “Апостол Андрей”.

"Я пробыл всего полгода в драмкружке Железноводска, у Касьяновой Галины Николаевны. О чем не жалею, там пригодились мои литературные навыки. В школе я скрывал их, а тут меня зауважали. (Улыбается.) Я поступил к выдающемуся человеку — Юрию Петровичу Киселеву."

Сергей Пускепалис очень ценит свою семью, в его биографии жена и сын занимают основное место.

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19.04.2019
Теги: Сергей Пускепалис биография семья

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