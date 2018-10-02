Умер Роман Карцев: причина смерти и биография артиста

В социальных сетях на странице жены Михаила Жванецкого появилась прискорбная новость. Второго октября стало известно, что в возрасте 79 лет попрощался с жизнью народный артист России Роман Карцев, причина смерти официально еще не установлена. Еще бы полгода, и он смог отметить свой юбилей. Позднее будет известна точная дата и место прощания с писателем.

Причины ухода из жизни

Среди деятелей СМИ ходят слухи, что у артиста диагностировали рак. Все предположения опровергла внучка юмориста Вероника. По ее словам, у Романа Карцева были проблемы с сердцем, отчего он попал в больницу и там скончался.

Жена сатирика рассказала, что причиной смерти стал микроинсульт. В последнее время Роман Андреевич жаловался на плохое самочувствие, в связи с чем пришлось отменять свои выступления.

Биография

Родился сатирик в Одессе 20 мая 1939 года в семье известного футболиста, а затем тренера футбольной команды. Там он и провел свою юность.

В школе все замечали у актера способности к иностранным языкам, а в 10 классе превосходно изучил французский и применял его в своих ролях театральных постановок. Поведение на уроках оставляло желать лучшего. Не слушался учителей и постоянно строил гримасы.

Несмотря на это, школу он закончил, получив среднее образование, устроился на работу.

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Начало своей карьеры сатирик провел на швейной фабрике в должности наладчика. В процессе своей трудовой деятельности показал себя в роли артиста. Вел активную работу в драматическом кружке ДК моряков. Затем был приглашен в студенческий театр для участия в сценических постановках.

Как раз-таки этот театр предоставил возможность познакомиться Роману Карцеву с людьми, которые сыграют важную роль в его судьбе. Он познакомился с Виктором Ильиченко, с которым впоследствии они выступали дуэтом и писателем интересных текстов Михаилом Жванецким.

На протяжении своей жизни Роман участвовал в различных миниатюрных постановках Ленинградского, Одесского Московского театра и театра Жванецкого.

Но позже сатирик понял, что необходимо учиться для полной реализации своих возможностей, и поступил в ГИТИС на актерский факультет. Окончив его в 1972 году, он продолжил карьеру, снялся во многих фильмах. Особенно Роман запомнился всем в фильме «Собачье сердце», где сыграл Швондера. Эта роль была неглавной, но за счет своей привлекательности и мастерства, сатирик остался навсегда в сердцах советских зрителей.

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Жизнь актера

Личная жизнь Романа Карцева была наполнена творческими людьми. Его семья обладала мощным потенциалом. Брат прославился фокусами и стал известным иллюзионистом. Жена актера в прошлом танцевала в кордебалете.

Однако не все дети сатирика выбрали актерскую деятельность. Если сын все-таки сумел проявить себя на сцене, то дочь выбрала медицинскую карьеру и стала фармацевтом. А также у Романа подрастают внук и внучка.

Писатель-сатирик ушел из жизни на 80 году жизни, дата прощания и причина смерти Романа Карцева будут объявлены позже.