Последние фото Юлии Началовой перед смертью

Смерть певицы Юлии Началовой вызвала интерес к последним ее фото. Никто даже не мог представить, что у Юлии Началовой, которая 16 марта 2019 года умерла в больнице, столько тяжелых заболеваний.

Улыбающийся ангел

Все последние фото Юлии Началовой в 2019 году, сделанные перед смертью в Италии, где у нее были съемки, ничего не говорят о ее тяжелом состоянии. По просьбе певицы ее близкие до последнего скрывали ее тяжелое состояние.

На этом последнем фото у Юлии Началовой, с​деланном за несколько недель до ее смерти 16 марта 2019 года, нет никаких признаков тяжелых заболеваний. Певица как всегда улыбается и выглядит немного усталой после продолжительных съемок.

Незадолго до смерти Юля сказала, что хочет остаться в памяти людей веселой и счастливой. Поэтому на всех фото всегда улыбалась.

Вероятно, ее окружение постаралось выполнить ее последнюю волю. Все последние фото Юлии Началовой 2019 года ничего не говорят о том, что в ее жизни существовала закрытая для всех отчаянная борьба за жизнь. Люди, не говоря о близких родственниках и друзьях певицы, не понимают причин ее смерти и отказываются верить в то, что так нелепо и непонятно оборвалась жизнь красивой, умной, доброй и молодой женщины.

Юля почувствовала себя плохо 8 марта. 11 числа ее с высокой температурой и повышенным уровнем сахара в крови срочно госпитализировали. Ни она сама, ни ее близкие не могли даже представить, что обычная мозоль превратится в гангрену.

Юля до последнего была против ампутации, возможно, повышенный уровень сахара в крови и диабет не позволили раньше провести операцию по ампутации ноги, на которой началась гангрена. 13 марта певицу подключили к искусственной вентиляции легких. Ее органы стали отказывать один за другим и не справлялись с распространяющимся сепсисом.

Врачи провели экстренную операцию, но ослабленное предыдущими пластическими операциями и тяжелыми осложнениями от них сердце певицы не выдержало. Врачи констатировали смерть от сердечной и почечной недостаточности.

Даже тех, кто не следил за творчеством певицы, потрясла такая скоропостижная смерть, потому что по последним фото Юлии Началовой, сделанным в 2019 году, невозможно было даже предположить наличие у нее таких страшных болезней в анамнезе:

диабета первой группы;

аутоиммунного заболевания волчанка;

подагры.

«Я хочу запомниться веселой»

Буквально за 10 дней до смерти певицу пригласили на съемки программы «Естественный отбор». Ведущий телешоу Отар Кушинашвили, который отличается редкостным жизнелюбием и веселым нравом, был потрясен внезапной и мучительной смертью певицы.

Ведь по последним фото Юлии Началовой, сделанным в 2019 году, никому и в голову не могло прийти, что после госпитализации она не выйдет из больницы живой.

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Кушанашвили рассказывает о том, что певица прислала записку, в которой извинялась за то, что не может принять участие в съемках. Она написала небольшое стихотворение, в котором ведущий увидел ее предчувствие трагического конца:

«Я когда-нибудь снимусь над молом, с облаками где-то вдалеке… Я хочу запомниться веселой с веткою какой-нибудь в руке!».

Все оказались потрясены таким исходом событий, так как многие верили, что еще красивую и молодую певицу ждет долгая творческая жизнь, которую обязательно будут иллюстрировать новые ее семейные фото с мужем и детьми, никто и не подозревал, что тяжелые болезни оборвут молодую жизнь в самом ее зените.