Последние фото Юлии Началовой перед смертью
Смерть певицы Юлии Началовой вызвала интерес к последним ее фото. Никто даже не мог представить, что у Юлии Началовой, которая 16 марта 2019 года умерла в больнице, столько тяжелых заболеваний.
Улыбающийся ангел
Все последние фото Юлии Началовой в 2019 году, сделанные перед смертью в Италии, где у нее были съемки, ничего не говорят о ее тяжелом состоянии. По просьбе певицы ее близкие до последнего скрывали ее тяжелое состояние.
Как я люблю этот чудесный город!! Рим дня меня - это эмоции , вкуснейшая 🥘 еда , мода , архитектура , фонтаны , испанская лестница , Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал « Мертвые души « кофе ☕️и Джелатто 🍦🍦🍮, сладкий итальянский язык , люди , жесты , спагетти 🍝 и конечно же ощущение праздника 🤗 ) Где вы любите бывать ??? И что для вас этот город или страна ?? 🌈💫🌎#б#юлияначалова #италия #Рим #fashion #worldwide_moods Отдельное Спасибо @fulondflow 🙏🙏❤️
На этом последнем фото у Юлии Началовой, сделанном за несколько недель до ее смерти 16 марта 2019 года, нет никаких признаков тяжелых заболеваний. Певица как всегда улыбается и выглядит немного усталой после продолжительных съемок.
Незадолго до смерти Юля сказала, что хочет остаться в памяти людей веселой и счастливой. Поэтому на всех фото всегда улыбалась.
Вероятно, ее окружение постаралось выполнить ее последнюю волю. Все последние фото Юлии Началовой 2019 года ничего не говорят о том, что в ее жизни существовала закрытая для всех отчаянная борьба за жизнь. Люди, не говоря о близких родственниках и друзьях певицы, не понимают причин ее смерти и отказываются верить в то, что так нелепо и непонятно оборвалась жизнь красивой, умной, доброй и молодой женщины.
Юля почувствовала себя плохо 8 марта. 11 числа ее с высокой температурой и повышенным уровнем сахара в крови срочно госпитализировали. Ни она сама, ни ее близкие не могли даже представить, что обычная мозоль превратится в гангрену.
Юля до последнего была против ампутации, возможно, повышенный уровень сахара в крови и диабет не позволили раньше провести операцию по ампутации ноги, на которой началась гангрена. 13 марта певицу подключили к искусственной вентиляции легких. Ее органы стали отказывать один за другим и не справлялись с распространяющимся сепсисом.
Врачи провели экстренную операцию, но ослабленное предыдущими пластическими операциями и тяжелыми осложнениями от них сердце певицы не выдержало. Врачи констатировали смерть от сердечной и почечной недостаточности.
Даже тех, кто не следил за творчеством певицы, потрясла такая скоропостижная смерть, потому что по последним фото Юлии Началовой, сделанным в 2019 году, невозможно было даже предположить наличие у нее таких страшных болезней в анамнезе:
«Я хочу запомниться веселой»
Буквально за 10 дней до смерти певицу пригласили на съемки программы «Естественный отбор». Ведущий телешоу Отар Кушинашвили, который отличается редкостным жизнелюбием и веселым нравом, был потрясен внезапной и мучительной смертью певицы.
Ведь по последним фото Юлии Началовой, сделанным в 2019 году, никому и в голову не могло прийти, что после госпитализации она не выйдет из больницы живой.
Кушанашвили рассказывает о том, что певица прислала записку, в которой извинялась за то, что не может принять участие в съемках. Она написала небольшое стихотворение, в котором ведущий увидел ее предчувствие трагического конца:
«Я когда-нибудь снимусь над молом, с облаками где-то вдалеке… Я хочу запомниться веселой с веткою какой-нибудь в руке!».
Все оказались потрясены таким исходом событий, так как многие верили, что еще красивую и молодую певицу ждет долгая творческая жизнь, которую обязательно будут иллюстрировать новые ее семейные фото с мужем и детьми, никто и не подозревал, что тяжелые болезни оборвут молодую жизнь в самом ее зените.
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А вы знали о болезни Юлии Началовой? 3
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Инна / 03.04.19 16:25Безмерно жаль молодую и очень милую женщину. Юлия Началова никогда не ассоциировалась ни с каким скандалом и агрессией. Невероятно ее жалко. Соболезнования близким.
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Ольга / 03.04.19 16:25Не только красивая, но и мужественная женщина. Такие болезни за один день не образуются. На фото она очень красивая, и все время с улыбкой, но наверняка, чувствовала в последнее время себя плохо, только умело скрывала свои недуги. На это нужно огромное самообладание. Светлая память Юле.
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Полина / 03.04.19 16:24Смерть Началовой ужасна своей неотвратимостью и такой стремительностью. Скорбим и сожалеем.