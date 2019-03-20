Александр Фролов - муж Юлии Началовой

Карьера заслуженного мастера спорта России хоккеиста Александра Фролова стремительно шла в гору. За короткий срок он сумел добиться невероятных результатов, он получил возможность играть за лучшие клубы. В 2005 году стал чемпионом России, а в 2009 чемпионом мира. Фролов не давал интервью касаемо личной жизни, но после смерти Юлии Началовой, бывшей гражданской жены хоккеиста, сейчас эта тема особо обсуждается в прессе.

Биография и карьера

Коренной москвич Александр Фролов, появился на свет 19 июня 1982 года в семье инженеров. Чтобы мальчик не попал под влияние улицы, родители отдали его в московский детский хоккейный клуб-школу «Дискавери». Позже переименованную в СДЮШОР «Русь».

В свои семь лет Саша стал выгодно выделяться среди сверстников, показывая определенные успехи. Вскоре его пригласили в дополнительный состав московского «Спартака» хоккейной школы. С годами он понял что хочет стать профессиональным спортсменом.

Начав уверенно двигаться в этом направлении. Помимо любимого дела хоккеист устраивал личную жизнь и задумывался о детях.

Биография Александра Фролова заслуживает внимания. Он сумел сделать головокружительную карьеру. В разное время мужчина выступал за такие клубы, как:

«Спартак» – 1998-1999;

фарм-клуб ярославского «Торпедо»;

«Лос-Анджелес Кингз» – 2000;

высшая лига «Крылья советов» – 2001;

ЦСКА – 2004-2005;

«Динамо».

За многочисленные достижения, которых в биографии хоккеиста Александра Фролова немало, он получил звание Заслуженного мастера спорта России.

Личная жизнь

Фролов относится к категории мужчин, избегающих публичного обсуждения дел сердечных. Поэтому о том, с кем и как он проводит свободное время, информации совсем немного. Известно лишь что в семейной жизни не все гладко.

Первой избранницей хоккеиста стала блондинка Алина. Знакомство с ней произошло в одном из спортивных клубов. Два года молодые люди встречались, после чего поженились. Алина своим присутствием поддерживала мужа на всех его ответственных соревнованиях. Супругов связывало несколько лет законного брака. От этих отношений у пары родилась дочь Александра.

Известие о разводе семейной пары для родных стало неожиданностью. Но Саша отказался комментировать причины расставания с женой, предпочитая не выносить сор из избы.

А тем временем в сети ходили слухи, будто брак разрушила популярная певица Юлия Началова.

История с Юлией Началовой

Принимая участие в программе «Секрет на миллион» артистка поведала ведущей Лере Кудрявцевой, что на момент знакомства с Александром и сама Юля и он были официально в отношениях, но фактически уже давно не жили вместе.

Брак певицы с футболистом Алдониным, точно так же как и брак Александра с Алиной, был просто формальностью. Соответственно, никто никого не уводил из семьи.

Влюбленные решили какое-то время пожить вместе, проверить чувства на прочность. Поход в ЗАГЗ было решено отложить. В рамках той же передачи канала НТВ Началова призналась, что ни один мужчина не сделал для нее столько, сколько Александр. В знак признательности она даже сделала татуировку на запястье с его инициалами А.Ф.

Фролов и Началова нашли общий язык с дочерьми от предыдущих браков. Да и девочки отлично поладили между собой. Все вместе они много времени проводили в рамках одной семьи. Ездили на отдых за границу, посещали кино и кафе. Фролов организовал для своей возлюбленной концерт. Подарок стоил ему порядка 10 млн. руб. Счастью Началовой не было предела.

Когда на своей страничке Instagram певица выложила фото кольца, у поклонников зародилась мысль, что пара наконец-то решила закрепить отношения штампом в паспорте.

Глядя на фото хоккеиста Александра Фролова и Юлии Началовой, невозможно поверить, что после пяти лет совместной жизни пара распалась.

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Учитывая занятость каждого из них, им часто приходилось быть врозь. Он на сборах, она на гастролях. По словам Началовой, постепенно отношения дали трещину. Но реальной причины расставания никто из них озвучивать не захотел.

Однако в СМИ муссируется неприятная история с квартирой. Поговаривают, что именно квадратные метры и стали камнем преткновения.

Началова и Фролов проживали в московской квартире Юлии, оставшейся ей после развода с Алдониным. Чтобы не чувствовать себя неловко, хоккеист предложил выкупить часть недвижимости певицы за 20 млн. рублей. Пара оформила договоренность распиской. Но спустя время, Юлия подала в суд иск о признании документа недействительным.

В связи со смертью Началовой, теперь не ясно, как будет развиваться дело. О личной жизни хоккеиста Александра Фролова сегодня тоже ничего не известно.