Юлия Началова находится в коме

На днях в сети появились новости о срочной госпитализации Юлии Началовой. По сведениям журналистов, артистка была доставлена в больницу из-за резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры.

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Эти сведения помощница певицы опровергла. Девушка пояснила, что у Юлии действительно серьезное заболевание, которое требует наблюдения со стороны специалистов. Периодически в плановом режиме Началова ложится в больницу. Никаких серьезных проблем, о которых пишут СМИ, нет.

Спустя всего сутки женщина опубликовала в сети пост, в котором сообщила, что самочувствие Юлии резко ухудшилось. Этого никто из ее окружения не ожидал. Сейчас врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Больше девушка ничего не сообщила.

Представители «Комсомольской правды», ссылаясь на источник в медицинских кругах, пояснили, что артистка находится в стенах клиники без сознания, у нее диагностирована диабетическая кома. Она подключена к аппарату для искусственной вентиляции легких. Свои прогнозы врачи не озвучивают.

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