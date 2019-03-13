Юлия Началова находится в коме
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На днях в сети появились новости о срочной госпитализации Юлии Началовой. По сведениям журналистов, артистка была доставлена в больницу из-за резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры.
Эти сведения помощница певицы опровергла. Девушка пояснила, что у Юлии действительно серьезное заболевание, которое требует наблюдения со стороны специалистов. Периодически в плановом режиме Началова ложится в больницу. Никаких серьезных проблем, о которых пишут СМИ, нет.
Спустя всего сутки женщина опубликовала в сети пост, в котором сообщила, что самочувствие Юлии резко ухудшилось. Этого никто из ее окружения не ожидал. Сейчас врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Больше девушка ничего не сообщила.
Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. #юлияначалова
Представители «Комсомольской правды», ссылаясь на источник в медицинских кругах, пояснили, что артистка находится в стенах клиники без сознания, у нее диагностирована диабетическая кома. Она подключена к аппарату для искусственной вентиляции легких. Свои прогнозы врачи не озвучивают.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая