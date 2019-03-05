Какого числа День Семьи, любви и верности в 2019 году

В 2008 году россияне настояли на введении в праздничный календарь еще одного праздника, который наполнен большим смыслом, теплотой и любовью. В День семьи, любви и верности почитаются семейные ценности. Многих интересует какого числа в 2019 году Россия будет праздновать это торжество, ведь некоторые планируют спланировать свадьбу именно в этот символичный день.

История возникновения праздника

Жители небольшого города Мурома первые заговорили о необходимости ввести это торжество в календарный список праздничных дней. Он расположен во Владимирской области, а его большая известность объясняется тем, что на его территории расположен уникальный собор, где покоятся мощи Св.Петра и Февронии, от них и пошла история праздника.

Эта пара напоминает каждому человеку о самых главных ценностях, которые должны оберегаться каждой семьей – благочестии, милосердии, взаимной любви и верности. Святые уже давно стали главными героями множества легенд.

По одной из версий современных историков, человеком, который стал прототипом святого Петра, стал небезызвестный Муромский князь. Он постригся в монахи и сменил свое имя Давыд Юрьевич на христианское – Петр.

Кроме того, специалисты, изучающие фольклор говорят о том, что эта пара часто встречается во многих народных легендах.

Документальным подтверждением существования этих двух святых является «Повесть о Петре и Февронии Муромских». В ней рассказывается об огромном количестве трудностей, которые встретили на своем жизненном пути главные герои повести. Эта повесть о том, сколько испытаний пришлось пережить влюбленным, чтобы быть вместе и, как любовь излечила Петра от жуткой проказы, которая могла стать причиной его смерти.

Петр принял твердое решение отрекся от престола, когда его подданные отказались признавать княгиней простую женщину. Эта пара сумела прожить долгую, совместную жизнь и даже покинули они этот мир в один день. Упокоились Петр и Феврония в одной могиле. Это было их последнее желание.

Первый раз День семьи, любви и верности жители Мурома отметили в 2008 году. Зная, какого числа в России в 2019 году будет отмечаться праздник, можно уже сейчас спланировать дату бракосочетания или другое семейное мероприятие.

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Когда отмечает Россия

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.

Этот день выбран неслучайно. Именно 8 июля является днем памяти святых Петра и Февронии. По легенде, их любовь имела настолько огромную силу, что даже смерть не смогла разлучить эту пару.

Как празднуют?

День семьи празднуют везде по-разному. Однако центром этого праздника является город Муром, где когда-то родились и проживали святые Петр и Феврония.

Празднование начинается с поздравлений, которые звучат от государственных служащих с трибун всех российских городов. После выступления политических и общественных деятелей, жителей городов, как правила, ожидает большой концерт с участием многих известных артистов, который транслируют по всем федеральным каналам.

К традиционным праздничным мероприятиям также относятся разнообразные конкурсы, необычные ярмарки, соревнования, множество акций и специальная программа, целью которой является развлечение самых маленьких жителей города.

Празднование завершается ярким, продолжительным фейерверком, который порадует всех – и взрослых, и детей. За эти годы успела сложиться еще одна традиция.

Среди молодых семей считается популярным вступление в брак 8 июля, в день, когда вся страна почитает важность семьи и взаимной любви мужчины и женщины. Пары, которые только начинают свой путь, верят, что брак, заключенный в этот день, принесет молодым семейное счастье и укрепит их отношения.

За годы празднования Дня семьи ЗАГСы зафиксировали увеличение регистраций брака 8 июля. Представители власти поощряют стремление молодых пар и уже несколько лет подряд стараются поздравить молодых с вступлением в семейную жизнь.

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Символ этого удивительного праздника был выбран достаточно быстро. Им стала обычная, полевая ромашка – знак вечной любви, скромности, чистых помыслов и супружеской верности. Именно этот цветок можно увидеть на огромных растяжках, которые расположены по всему городу и на маленьких, поздравительных открытках, которые дарят друг другу влюбленные, готовые вступить в брак.

Еще одна необычная традиция, которая появилась с возникновением этого праздника – вручение медалей за любовь и верность друг другу. Эту необычную, памятную награду получают пары, которые сохранили уважение друг к другу, верность и любовь, на протяжении многих лет.

Для некоторых молодых пар важно заранее узнать, какого числа будет отмечаться День семьи в 2019 году, чтобы вовремя подать заявление в ЗАГС.

Желаем вам любви и верности!