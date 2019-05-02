Какого числа день ВМФ 2019 года
День военно-морского флота во многих семьях отмечен красным в календаре. Потому что среди ближайших родственников или друзей есть хотя бы один, охранявший морские просторы нашей страны или служащий в речном флоте. Расскажем, как пройдет День ВМФ 2019 года, и какого числа его празднуют в России.
История праздника
История самого флота насчитывает в России не одно тысячелетие. Особую важность он приобрел при Петре I, который вывел русский флот на ключевые позиции в мире. Но свой праздник моряки получили только при Советской власти.
В 1939 году адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов обратился к правительству с просьбой утвердить День ВМФ, чтобы придать значимость военному флоту России. 22 июня того же года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров о назначение празднования на 24 июля. В последствии дата была изменена. Какие мероприятия в день ВМФ 2019 года будут и какого числа узнаем ниже.
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Какого числа будет праздноваться эта дата в 2019 году
В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР постановил перенести праздник на последнее воскресенье июля. Это своим Указом подтвердил в 2006 году Президент России Владимир Владимирович Путин. Поэтому рассчитать день ВМФ в 2019 году, какого числа пройдет празднование в России очень просто. Это 28 июля, последний выходной день месяца.
Традиции празднования
Традиции празднования Дня Военно-морского флота заложены достаточно давно. Все города, к которым приписаны военные моряки в обязательном порядке проводят водные парады, демонстрируя всему миру мощь нашей страны.
В них принимают участие не только корабли и подводные лодки, но и самолеты, вертолеты, беспилотники, которыми оснащены военные подразделения.
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Поднятие флага
Начало Дня ВМФ ознаменовано поднятием Андреевского флага, белого с синим крестом, который символизирует крест Андрея Первозванного, покровителя морской торговли.
Парад
Основные крупные морские города, в которых с размахом отмечается праздник:
- Санкт-Петербург;
- Калининград;
- Феодосия;
- Архангельск;
- Владивосток;
- Кронштадт;
- Севастополь;
- Балтийск;
- Хабаровск;
- Новороссийск;
- Северодвинск;
- Астрахань;
- Североморск.
Многие корабельные базы совмещают морской парад с сухопутным.
И, хотя Москва не является морским городом, здесь тоже проходит немало мероприятий, которые с удовольствием посещают москвичи и гости столицы.
Боевое искусство
После торжественного марша наступает пора бойцов показать свои навыки. Программа праздника включает в себя демонстрацию моряками высадки морского десанта, различные атаки на противников, умение применять боевые приемы в действие, обезвреживать взрывные устройства.
Во время военно-спортивного праздника также показывается способность защитников спасать людей с тонущего корабля и применять другие меры безопасности.
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Юные моряки
По всей России в День ВМС свои умения представляют и юные герои. В маршах по улицам городов участвуют ученики Нахимовского военно-морского училища. У памятников, посвященным тем, кто защищал страну в годы Великой Отечественной Войны с моря стоят в Почетном карауле юные матросы. На мероприятиях они показывают элементы строевой и боевой подготовки.
Концерты
На улицах городов создаются концертные площадки, на которых выступают именитые артисты, поздравляя жителей с праздником. В Санкт-Петербурге традиционно проходит концерт «Народное караоке». На других сценах страны можно увидеть любимых артистов, репертуар которых знают все: Олег Газманов, Александр Розенбаум, хор и сопрано Турецкого.
Спуск на воду
В преддверии Дня военно-морского флота существует хорошая традиция закладывать корабли на верфях или спускать готовые суда на воду и ставить их в строй в полной боевой готовности.
Салют
Вечером над городами Российской Федерации гремит салют в честь моряков и офицеров, небо расцвечивается огромным количеством разноцветных звездочек.
День Нептуна
Ежегодно, когда наступает день ВМФ на всех кораблях, находящихся на службе вдали от берегов, по традиции проходит День Нептуна. И в 2019 году не будет исключения. Считается, что самый жаркий месяц лета очень подходит для того, чтобы задобрить этого мифического персонажа, а заодно и повеселиться от души, брызгаясь водой и ныряя с палубы в глубины океана.
Узнайте, какого числа пройдет праздник летом, и отправляйтесь в места празднования. Вы не пожалеете.
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А как в вашем городе проходит праздник? 3
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Света / 01.05.19 17:37Этот праздник знают все – от мала до велика. Те, кто живет далеко от моря, имеют возможность посмотреть великое празднование по телевизору. Мы всей семьей смотрим все репортажи. Мой муж служил в ВМФ и поэтому – это наш семейный праздник.
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Анна / 01.05.19 17:37Я живу в Крыму. У нас этот день празднуется особенно. Большинство жителей Севастополя и окрестных мест крымского полуострова, собирается на это незабываемое зрелище. Крым – Россия и это здорово.
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Вероника / 01.05.19 17:37Очень люблю этот праздник. При его прохождении берет гордость за свою страну.