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Биография Татьяны Судец

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Голос телеведущей Татьяны Судец звучал практически четверть столетия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее биография, личная жизнь, судьба детей – интересует зрителей до сих пор. Дети после любимой передачи «Спокойной ночи, малыши!» стали называть телеведущую «тетя Таня».

Биография

Всем известно, что Татьяна Александровна Судец была коренной москвичкой и заслужила звание «артист Советского Союза». Ее родители работали на вагоностроительном заводе – мать была бухгалтером, а отец простым рабочим горячего цеха. Спустя некоторое время глава семьи стал служить в Комитете государственной безопасности, умер будучи капитанов в середине 80х.

Родители пытались воспитать в девочке скромность, вот только школьнице Тане Буранцевой было совсем не присуще это качество: на нее жаловались учителя, она устраивала драки с одноклассниками и хулиганила. Во дворе девочка «строила» соседских мальчиков.

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В своих интервью Татьяна Судец рассказывала СМИ о детстве и личной жизни, о том, что именно в школьные годы она научилась отстаивать свои права и не давать себя в обиду обидчиков, а также не бояться пребывать в центре внимания и стесняться. Именно эти качестве так пригодились Татьяне, когда она стала диктором.

Услышав от знакомых о том, что на телевидении возникла вакансия диктора, Судец, не думая, пошла на пробы. Среди тысячи соискателей она смогла выделиться из толпы и покорить судей. Так, в 1972 году стартовала телевизионная биография Татьяны Судец.

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Личная жизнь

Биография и личная жизнь Татьяны Судец всегда были интересна поклонникам. 

В первый раз Татьяна Буранцева вышла замуж за сотрудника НИИ Анатолия Грушина. Телеведущая прожила с мужем семь лет и родила от него сына Андрея. Восемнадцатилетняя девушка стала женой не по любви – она просто пыталась отомстить молодому человеку, который был ей симпатичен, но не отвечал взаимностью.

Спустя несколько лет Татьяна подала на развод и переехала жить с маленьким ребенком в коммунальную квартиру, потому что не смогла жить с нелюбимым мужчиной.

Через год Татьяна познакомилась в Монголии с военным переводчиком Владимиром Судец, который в том же году предложил девушке выйти за него замуж. Вместе со своим вторым мужем Татьяна воспитывала дочку Дарью, однако спустя время пара рассталась из-за измены Владимира.

Через несколько лет телеведущая стала женой в третий раз. Ее мужем стал подполковник и разведчик Михаил Мирошников. Пытаясь уйти от стрессов и нервов, мужчина зачастую стал «налегать» на спиртное, и Татьяна Судец поняла, что и на этот раз ее личная жизнь терпит крах.

Действительно, личная жизнь успешной телеведущей не задалась, однако от трех браков у нее остались замечательные дети, которыми женщина гордилась.

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Интересные факты из жизни Татьяны Судец

 

  1. После второго развода телеведущей все обсуждали, что дети не смогли сохранить брак и загладить вину мужа перед женой. Несмотря на этот факт, в сети есть множество фото, на которых видно, что пара была очень счастлива.
  2. Татьяна оставила себе фамилию именно второго мужа, после чего ее карьера пошла в рост, зрители воспринимали телеведущую, как Судец.
  3. Огромный отпечаток на судьбу женщины наложило страшное испытание – гибель сына. В 1992 году умер ее 24-летний сын (его убили грабители). Спустя 20 дней после вестей о смерти внука, умирает отец Татьяны. Пережить трагедию женщины помогла оставшаяся дочь Дарья, мать и любимая работа. После смерти сына на Татьяну Судец «насели» журналисты. Ее личная жизнь и биография всегда были на всеобщем обозрении, а из-за детей ситуация обострилась. 
  4. В 2006 году Татьяна Судец узнала радостную новость – она стала бабушкой. В сети присутствует множество фото, на которых женщина вместе с внуком. Спустя несколько лет Татьяна стала бабушкой во второй раз.
  5. В декабре прошлого года Татьяна внесла смуту в круги общественности: она появилась в ресторане «Лермонтов» на вручении наград фонда «Милосердие и здоровье» в сопровождении привлекательного юноши. Женщина слега опиралась на трость вследствие операции по замене сустава, но при этом выглядела несказанно счастливой в моменты, когда ее спутник с легкостью придерживал свою даму за локоть. Стоит отметить, что Судец на тот момент было уже 70 лет. Любопытные журналисты выявили информацию, что Татьяну Александровну сопровождал 33-летний режиссер Николай Широбских.

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Цитаты из интервью

В многочисленных интервью Татьяне Судец приходилось отвечать на множество вопросов относительно ее биографии, личной жизни, детей и мужа. Это давалось ей достаточно тяжело морально, но на публике телеведущая никогда не показывала своей слабости.

Цитаты:

"Ищите комфорт в одиночестве. С каждым мужем я прожила по семь лет. С первым я была инициатором расставания. Со вторым – нет. Третий просто умер. Мишу я люблю до сих пор. И не вижу ему замены. Да я и привыкла к одиночеству. От друга не отказалась бы. Поговорить, посоветоваться. А так, чтобы каждый день вокруг меня сновал тот, о ком надо заботиться, стирать, готовить… Это легко делать только ради любимого человека, а если такого нет, нужно искать комфорт в одиночестве".

"Штамп в паспорте не гарантия счастья. Штамп дает женщине псевдоуверенность в завтрашнем дне. Сейчас люди часто сходятся, вкладывая средства, силы в общее дело. И когда взаимопонимание уходит, а официальный брак не заключен, один может махнуть хвостом и уйти, оставив другого ни с чем. Непорядочных людей много. Поэтому если есть желание обезопасить себя, заключайте брак. А так он ни к чему. Если только ради детей".

"Давайте меньше советов взрослым детям. Моя дочь считает, что знает, как надо воспитывать детей. Я и не лезу. Себе дороже. Пусть Даша свои шишки набивает. Потом поймет, что я давала ей правильные советы. Меня воспитывала мама, Дашу тоже она. Наверное, что-то в нее заложила. Мамочка меня контролировала, и я ей за это благодарна. Но я была послушной дочкой, хотя порой и взбрыкивала. Сейчас я теща. И, как мне кажется, нетерпимая. Но все равно с советами не лезу. Сужу о человеке по его поступкам".

"Не надо торопиться замуж. Я первый раз выходила замуж в 19 лет. Только техникум окончила. Дурочка дурочкой, неоперившийся ребенок. Мама говорила, что я с поздним развитием. И это так. Я была безответно влюблена в мальчика из своего техникума, а он встречался с другой девочкой. Вот назло ему я и вышла. Сдуру. Я развелась потом – и правильно сделала".

Отвечая на вопросы о личной жизни, Татьяна, как правило, отшучивалась и говорила, что приличные мужчины уже разобраны, а плохих ей и даром не нужно.

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21.04.2019
Теги: Татьяна Судец биография личная жизнь

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