Михальченко Дмитрий Павлович - последние новости 2019 года

Последние новости 2019 года из суда по делу Михальченко Дмитрия Павловича совсем неутешительные. Известный бизнесмен из Санкт-Петербурга был осужден за контрабанду элитного алкоголя.

Громкое дело

Петербургский предприниматель и владелец холдинга «Форум» арестован. Ему предъявлено обвинение в контрабанде алкоголя. Фигуранты дела под видом строительного герметика перевозили алкогольные напитки. Ущерб от их действий составил 18 млн рублей, который миллиардер выплатил еще во время следствия.

Кроме того, фирма Михальченко замешана в хищениях при строительстве резиденции Путина.

Приговор

Известны последние новости 2019 года по делу Михальченко Дмитрия Павловича. Его приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Наказание предприниматель несет за контрабанду элитным алкоголем. Из сообщения Басманного суда, перед вынесением приговора обвинение было переквалифицировано на статью менее тяжкую.

Суд состоялся еще в декабре 2018 года. Поскольку бизнесмен 1,5 года провел в СИЗО, срок отбывания наказания сокращен из расчета «один день за полтора».

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Новые подробности дела

Согласно последним новостям сегодня, Михальченко Дмитрий Павлович замешен еще в одном громком деле. Оно было возбуждено в 2016 году. При ремонте президентского «Дома приемов» в Ново Огарево и строительстве дач на Воробьевых горах, были завышены суммы на выполнение работ в несколько раз. Следствие установило, что компания Михальченко замешена в хищении и растрате денежных средств.

Сроки задержания

Согласно последним новостям, сроки задержания Михальченко следующие: его арестовали 30 марта 2016 года, должны были отпустить 19 апреля 2019 года. Но сроки продлили на несколько месяцев.

Продление срока

Сегодня появились последние новости о том, что ожидается продление ареста Михальченко Дмитрия Павловича. Ранее предприниматель был осужден на 4 года и 7 месяцев, и уже должен был бы выйти на свободу.

Но Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока ареста до 21 июня. Это значит, что бизнесмен проведет в тюрьме еще несколько месяцев.

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Что ждет Михальченко

Предприниматель из Санкт-Петербурга находится под стражей с марта 2016 года. Он практически отбыл свое наказание, и был готов выйти на свободу. Срок по делу истекал 19 апреля. Но в августе 2018 года миллиардеру предъявлено новое обвинение. Он вместе с подельниками замешен в мошенничестве при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево. Ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей.

По новому делу Михальченко Дмитрию Павловичу грозит 20 лет лишения свободы. Бизнесмен отрицает свою вину. Известно лишь одно, что он и еще 6 фигурантов, начали знакомиться с материалами этого дела.

Первый эпизод был связан с обустройством системы кондиционирования. Подрядчиком выступала фирма «Атэкс», которая была в сговоре с преступниками. По версии следствия, специалисты умышленно завышали стоимость работ, и применяли повышающий коэффициент. Далее добавился еще эпизод с ремонтом госдач в «Воробьевых горах».

Долгое время дело лежало на столе у следователей. Но к ноябрю 2017 года ситуация стала разъясняться. Басманный суд ведет процесс, но до вынесения приговора еще далеко.

Последние новости с судебного заседания неутешительные. Как бы Михальченко Дмитрий Павлович не отказывался от содеянного, избежать ему наказания не удастся. Если будет доказана его вина, то бизнесмену грозит лишение свободы еще на 20 лет.

До ареста миллиардер был уважаемым человеком в Санкт-Петербурге. Он руководил 22 компаниями, сегодня является генеральным директором холдинга «Форум». Но за последние годы бизнесмен потерял практически все, что у него было. К тому же оказался на скамье подсудимых.